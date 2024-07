Recensione Realme GT6: lo smartphone che serviva!

Nel corso degli ultimi anni Realme aveva un po’ smarrito la strada con tanti smartphone anonimi che avevano perso la capacità di differenziarsi e di spiccare in un mercato abbastanza piatto. Ma con Realme GT6 possiamo sicuramente urlare a gran voce: Realme è tornata! GT6 è uno smartphone concreto capace di unire tutte le caratteristiche che si cercano in un telefono: qualità costruttiva, ottimo schermo, fotocamera di alta qualità e batteria capace di portarci a fine giornata.

Sto usando Realme GT6 come telefono principale da ormai più di un mese e l’ho messo davvero a dura prova, l’ho portato anche in vacanza nella ridente località di Porto Tolle dove ho avuto modo di mettere a dura prova la fotocamera.A 699 euro Realme GT6 ha il prezzo e le caratteristiche che servono per essere il vero flagship killer del 2024! Realme è tornata!

Videorecensione completa

Realme GT6 spiegato in 1 minuto

Comparto fotografico

Ed iniziamo quindi ad analizzarlo proprio dal comparto fotografico dove sul retro troviamo una fotocamera principale da 50 MP con apertura apertura f/1.7 e stabilizzazione ottica, il sensore è il Lytia-808 visto ed apprezzato anche su OnePlus 12, e riesce a fare ottime foto con ogni condizione di luce e con un effetto bokeh naturale piacevole. Le foto di giorno sono di alta qualità, con un buon livello di dettaglio, colori bilanciati e poco rumore, ma sono molto valide anche le foto notturne grazie al buon funzionamento dell’IA che ci permette di avere scatti luminosi, ben definiti e con un’ottima resa cromatica che li rende davvero apprezzabili. Niente di eccezionale, invece, per quanto riguarda la grandangolare da 8 MP (f/2.2 e campo visivo pari a 112°) e il teleobiettivo da 50 MP (f/2.0 e lunghezza focale equivalente 47mm) che fanno scatti di qualità sufficiente, ma non al livello dell’ottica principale. Buona anche la fotocamera frontale, senza autofocus, da 32 MP f/2.5 che scatta buoni selfie, anche in condizioni di luce difficili, e permette di fare videochiamate di qualità.

Mi sono piaciuti anche i video, arriviamo ad un massimo di 4k 60 fps ma col 4k non riusciamo a passare da un’ottica all’altra, che hanno una qualità davvero buona, anche di notte, ed una registrazione audio piena e corposa che risulta perfetta anche per concerti e spettacoli serali.

L’intelligenza artificiale non viene usata solo per gli scatti in notturna, ma anche per la rimozione di oggetti dalle foto, l’ho provata in più occasioni e funziona bene sia in maniera automatica che in maniera manuale.

Foto scattate di giorno e di notte con Realme GT6

Sistema operativo ed un pizzico di IA

IA che viene poi usata anche in alcune funzionalità del sistema operativo, basato su Android 14 e con 3 anni di previsti aggiornamenti, dove permette di riconoscere gli elementi a schermo e di copiare testo ed immagini da ogni schermata con la possibilità di condividerli rapidamente su altre app. Il sistema ha il pregio di essere simil stock con poche personalizzazioni e poche app inutili preinstallate al momento della prima accensione, si aggiungono però alcune chicche molto interessanti come la modalità GT, che spinge al massimo le prestazioni e risulta perfetta per gaming e video editing, la modalità due ruote, i controlli aerei senza toccare il display e tante piccole funzionalità che impreziosiscono l’esperienza di utilizzo quotidiano.

Hardware e comparto telefonico

Il sistema si muove in maniera sempre fluida e scorrevole, le prestazioni sono quelle di un vero top di gamma anche in editing e gaming grazie al processore all’ottimo hardware. Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, GPU Adreno 735, 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.0 e la camera di dissipazione, con dimensioni triplicate rispetto a quelli dei competitor, nel loro insieme muovono lo smartphone in maniera impeccabile rendendo l’utilizzo quotidiano veloce, scattante, sempre pronto e senza difficoltà e rallentamenti anche con app e giochi pesanti.

Al buon hardware si affiancano un eccellente NFC a 360 gradi, che quindi funziona con ogni posizione del telefono, WiFi 6, Bluetooth 5.4, ed un'antenna radiale posizionata su tutta la cornice in plastica che garantisce un'ottima ricezione ed evita di perdere segnale quando impugniamo il telefono in maniera particolare con entrambe le mani. Impeccabile la vibrazione, precisa, perfetta e decisa, tranquillamente paragonabile a quella di iPhone che ritengo la migliore della categoria.

L’ottima ricezione offre anche chiamate perfette con un audio ottimo sia in capsula che in vivavoce, audio stereo che risulta bello corposo e con un buon volume massimo godibile anche per ascolta musica e vedere video e serie TV. L’unica mancanza è legata alla e-sim, non compatibile, anche se si tampona parzialmente al problema con la possibilità di usare due SIM contemporaneamente. Personalmente non uso e-sim, ma all’estero vanno forte e capita spesso quando si va in vacanza di prendere una e-sim locale e quindi questa mancanza potrebbe dare qualche noia. Buono il funzionamento del dialer, è quello stock di Google con un buon blocco dello SPAM, ma manca la possibilità di registrare le chiamate.

Display da top di gamma

A funzionare in maniera impeccabile è anche il display, parliamo di uno schermo AMOLED da 6,78” con risoluzione da 1264 x 2780 pixel, 450 PPI, refresh rate a 120 HZ con tecnologia LTPO, touch sampling rate a 2500 Hz ed una luminosità di picco di 6000 nits che lo rende il più luminoso della categoria. Lato luminosità massima va però fatta una precisione, i 6000 nits sono raggiungibili solo localmente ed in determinate situazioni, solitamente si attesa attorno ai 1600 nits che sono comunque un valore ottimo che garantisce uno schermo perfettamente leggibile ed utilizzabile sotto la luce diretta del sole. Lo schermo si comporta benissimo: è luminoso, brillante, ben tarato e molto fluido e regala un’esperienza utente solida e convincente, sicuramente uno dei migliori display in commercio nella fascia inferiore ai 1000 euro. Completano il tutto due funzionalità interessanti legate alla luminosità: la possibilità di usare una luminosità massima più elevata, andando oltre l’intervallo predefinito, e di regolare la luminosità minima sotto la quale il settaggio automatico non può andare.

Nella parte bassa dello schermo è inserito il sensore per lo sblocco tramite impronta: funziona bene, è veloce e preciso e permette anche di misurare il battito cardiaco. Buono anche il sistema di sblocco col riconoscimento del volto.

A volver cercare un difetto, potremmo lamentarci della curvatura dei bordi laterali del display che trovo sempre poco pratici, preferisco in ogni caso la comodità e la precisione degli schermi piatti. Ma questa è una valutazione puramente personale.

Costruzione, ergonomia e materiali

Oltre a funzionare bene, Realme GT6 è un telefono bello e ben costruito con scocca il plastica e back cover in vetro con effetto metalizzato e a specchio nella zona della fotocamera. Il design pulito è molto piacevole ed il telefono si lascia ben tenere in mano ed è comodo da usare grazie agli 8,7 mm di spessore e ad un peso di 199 grammi. Ho apprezzato anche la finitura della cover posteriore che trasmette un bel feeling al tatto, anche se tendete a raccogliere impronte e ditate. Presente anche la certificazione IP65 per la protezione dagli schizzi, ma non dalle immersioni.

Autonomia e batteria

Prima di chiudere la recensione di Realme GT6 ci rimane da analizzare il comparto della batteria. Sotto la scocca in vetro è montata una batteria da 5.500 mAh compatibile con la ricarica rapida a 120W che permette di passare dallo 0 al 50% in soli 10 minuti. L’autonomia è davvero buona, me lo sono portato in vacanza e l’ho usato molto anche per lavoro ed in ogni caso, anche nelle giornate stress, sono arrivato a mezzanotte con un 20-25% di batteria residua.

Prezzo, confezione e conclusioni

In confezione troviamo manca il caricatore, ci sono una bella cover ed cavo usb-c, ma sfruttando i vari bundle è possibile portarsi a casa anche cuffie e caricabatterie e prezzi scontati. Infatti, in questi giorni è possibile acquistare il bundle a 699 euro, e dopo molto probabilmente rimarrà sempre a 699 senza cuffie e caricatore.

A 699 euro Realme GT6 ha il prezzo e le caratteristiche che servono per essere il vero flagship killer del 2024! Realme è tornata!

Giudizio finale