Recensione Pixel 8 Pro dopo 3 mesi: 5 motivi per comprarlo e 2 per non farlo

Di Pixel 8 e Pixel 8 Pro si è già parlato moltissimo, io stesso ho già pubblicato la recensione del Pixel 8 qualche settimana dopo la sua uscita. Ma dopo aver passato, inizialmente, circa un mese utilizzando Pixel 8, sono passato al fratello maggiore Pixel 8 Pro e lo sto utilizzando da ormai quasi tre mesi. In questa recensione scopriamo insieme pregi e difetti di questo fantastico smartphone di Google e vediamo 5 motivi per scegliere un Pixel 8 Pro e 2 ragioni per non comprarlo.

Videorecensione Pixel 8 Pro dopo 3 mesi

Premesse e tipologia di utilizzo

Ho usato Pixel 8 per alcune settimane al momento del suo lancio in Italia e sono poi passato ad usare iPhone 15 Pro Max. Dopo un paio di settimane però mi mancava l’esperienza stock di Android e le tante feature software e IA dei nuovi Pixel. Ho quindi contatto, di nuovo, gli amici di Google e li ho convinti gentilmente a prestarmi un Pixel 8 Pro per qualche mese. E così da ormai quasi 3 mesi sto utilizzando Pixel 8 Pro come smartphone principale, portandolo sempre con me durante le giornate lavorative, il tempo libero e le gite fuori porta.

In questo periodo in compagnia di Pixel 8 Pro ho avuto modo di metterlo a dura prova, di apprezzarne i tanti pregi e le mille funzionalità, ma ho anche avuto il tempo per capirne i difetti. In questa recensione, infatti, non ci baseremo sulla scheda tecnica, ci concentriamo sul feeling quotidiano e sull’esperienza d’uso ed ho provato, onde evitare mille ripetizioni ed analogie con la recensione di Pixel 8 che vi invito a leggere, a concentrare il tutto in 5 pro e 2 contro di Pixel 8 Pro.

5 motivi per comprare Pixel 8 Pro – Pregi

Schermo al top

Iniziamo a citare i motivi validi per acquistare Pixel parlando del display. Lo schermo Super Actua del Pixel 8 Pro è un pannello OLED da 6,7 pollici LTPO con una risoluzione di 1344 x 2992 pixel (489 PPI), un refresh rate variabile da 1 a 120 Hz ed una luminosità di picco che arriva a 2400 nits.

Tanti dati tecnici riassumibili in uno schermo di qualità altissima che può contare su neri assoluti, colori brillanti ed un contrasto molto elevato, dettagli che si abbinano perfettamente ad una luminosità eccellente e che rende lo schermo piacevole da usare in ogni condizione di luce e per ogni tipologia di utilizzo.

Nell’utilizzo quotidiano il display di Pixel 8 Pro si comporta benissimo e permette di avere un’esperienza d’uso piacevole, coinvolgente ed appagante. La qualità dello schermo lo rende perfetto per l’uso quotidiano fatto di social, messaggistica ed email, ma riesce a dare il meglio di sé con gaming e streaming che danno risalto ai colori, alla luminosità, ai contrasti e alla velocità di refresh rendendo l’esperienza davvero appagante.

Non mancano poi un piacevole always-on display ed uno sblocco tramite impronta, posizionato nella parte bassa dello schermo, che funziona molto bene e decisamente migliorato rispetto ai modelli precedenti. A questo si aggiunge anche lo sblocco tramite il riconoscimento facciale effettuabile grazie alla fotocamera frontale, posizionata in un piccolo foro nella parte superiore dello schermo, che ha raggiunto un elevato livello di velocità e precisione e che, grazie ai nuovi standard di sicurezza, è adesso utilizzabile anche per i pagamenti e per l’accesso alle pap bancarie.

Foto pazzesche, video eccellenti e tanta IA

Nel mondo della fotografica su smartphone deve prevalere la qualità dei sensori e l’ottimizzazione software, non la corsa ai megapixel, e Pixel 8 Pro ne è il perfetto esempio. Il top di gamma di casa Google dispone di:

ottica principale da 50 MP con apertura f/1.68 e stabilizzazione ottica

ottica ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2 e campo visivo a 125,8*

teleobiettivo da 48 MP con apertura f/2.8, zoom ottico 5X e zoom digitale fino a 30X

e zoom digitale fino a 30X ottica frontale da 10,5 MP con apertura f/2.2.

Foto scattate con Pixel 8 Pro – ottica ultrawide

L’ottica principale e la ultra-grandangolare sono le stesse viste su Pixel 8. La grandangolare è nella media e riesce a fare foto di buona qualità che tornano utili per macro ravvicinate o per scatti particolarmente ampi e ricchi di oggetti da catturare in foto.

Foto scattate con Pixel 8 Pro – ottica principale

La camera principale da 50 MP è capace di scattare foto eccellenti e caratterizzate da un bilanciamento dei colori preciso, una gestione delle luci impeccabile e da un livello di dettaglio assolutamente soddisfacenti. Le foto sono piene, belle e ricche di dettagli e riescono a soddisfare sia l’utente medio che vuole solo fare una bella foto senza smacchinare troppo in post produzione che l’utente esperto che vuole lo scatto in RAW, più profondità e la possibilità di mettere mano sullo scatto andando a modificarlo.

Onestamente sono un tipo da punta e scatta, ho usato tantissimo il Pixel 8 Pro per fare foto in questi mesi e ne ho ricavato foto davvero molto belle e ben bilanciate, senza esagerazioni e perfette sia per immortalare un ricordo che per la classica condivisione sui social. Ma non mancano le possibilità avanzate con una modalità Pro molto completa.

Utile e piacevole anche la ottica tele che, con lo zoom ottico 5x e lo zoom digitale, da la possibilità di sfruttare una lente in più per realizzare scatti diversi dal solito e per zoomare su un determinato obiettivo senza perdere qualità. Lo zoom 5x funziona bene e permette di fare foto molto buone ed anche passando allo zoom digitale le foto restano sufficienti, nonostante il naturale calo nella resa.

Foto scattate con Pixel 8 Pro – ottica tele con zoom 5X e 30X

Al top anche il lato video con registrazioni fino ai 4k 60 fps oppure 4k 30 fps con HDR 10 bit e anche in FullHD 30 fps per la stabilizzazione elettronica massima. I video sono impeccabili e fra i migliori visti negli smartphone degli ultimi mesi del 2023, questo rende il Pixel 8 Pro perfetto anche per i content creator e per chi lavora molto con social e video.

C’è poi l’enorme capitolo legato all’intelligenza artificiale, di cui ho parlato approfonditamente nell’approfondimento su Pixel 8, che ci mette fra le mani un editor pazzesco. Grazie all’editor possiamo effettuare modifiche profonde a foto e video, modifiche che fino ad un anno fa avrebbe richiesto conoscenze approfondite di strumenti professionali, e che adesso si fanno in pochi click e in una manciata di minuti. Le funzionalità sono tutti eseguite in cloud e non sono velocissime, ma è un compromesso accettabile per avere a disposizione questa possibilità di personalizzazione.

Esperienza d’uso e software

Pixel 8 Pro offre un’esperienza d’uso ben fatta, piacevole, appagante e che ti invoglia ad accendere il display e a navigare nelle schermate pulite ed ordinate del sistema. Tutto è al posto giusto, tutti i dettagli di suoni animazioni son ben curati e ritengo che questa sia l’unica esperienza Android paragonabile a quella di iPhone.

Le prestazioni del sistema sono impeccabili ed il tutto è accompagnato da una pulizia, da una velocità e da un minimalismo software che rendono l’utilizzo quotidiano del telefono un piacere, non c’è mai la noia di mille schermata o di impostazioni inutilmente complicate, tutto è rifinito nei minimi dettagli e funziona perfettamente.

Il sistema basato su Android 14 porta con sé le funzionalità indispensabili, senza aggiunte superflue, ma poi ci mette a disposizione le tante piccole chicche che derivano dall’IA come dettatura vocale, traduzioni istantanee, trascrizione delle chiamate, now playing e tantissime altre già presenti ed in arrivo con i prossimi aggiornamenti.

7 anni di aggiornamenti e feature drop

E proprio gli aggiornamenti futuri sono uno dei motivi migliori per acquistare questo smartphone. Vogliamo sempre tutti avere a disposizione l’ultima versione del sistema operativo e tutte le nuove funzionalità sui nostri smartphone, con Pixel 8 Pro abbiamo la sicurezza di ricevere 7 anni di aggiornamenti, quindi ci ritroveremo con uno smartphone aggiornato fino al 2030 con Android 21.

Ma oltre ai major update di Android, il telefono viene aggiornato spesso e sono già parecchie le funzionalità arrivate in questi mesi, tramite gli aggiornamenti chiamati Feature Drop, e in arrivo nel corso dell’anno.

Design iconico

Lo dico in tutte le recensioni dei Pixel che faccio, il design di questa linea di smartphone di Google ha carattere, si distingue in una massa di telefoni tutti identici e, più generalmente, mi piace molto.

La banda posteriore che ospita le fotocamere rende unico e facilmente identificabile questo smartphone, ma ha soprattutto il grande pregio di rendere lo smartphone stabile quando posato su di una superficie piana. Può sembrare una piccolezza, ma avere un telefono che non traballa mentre lo usiamo posato su un tavolo o su una scrivania è piacevole e lo rende unico in un mondo di smartphone traballanti.

I bordi arrotondati, il retro liscio e lo schermo piatto lo rendono un telefono bello, piacevole e ben costruito. Anche la qualità costruttiva è semplicemente eccellente, con un telefono costruito in maniera impeccabile e che può contare su di un ottimo feedback dei tasti fisici e su di un feeling al tocco soddisfacente ed in grado trasmette un rassicurante senso di solidità.

Meno convincenti i materiali che, seppur di fascia alta, mi hanno lasciato qualche dubbio, ma ne parliamo fra i difetti.

2 Motivi per non comprare Pixel 8 Pro – Difetti

Finiture da migliorare

I materiali utilizzati per Pixel 8 Pro sono di grande pregio: vetro satinato per la back cover, alluminio lucido per frame e blocco fotografico. Nonostante il feeling al tocco sia assolutamente piacevole ci sono due difetti:

il frame in alluminio lucido e il vetro satinato tendono a graffiarsi abbastanza facilmente e risultano più delicati rispetto a quello utilizzato su Pixel 8: vetro lucido e alluminio opaco

e risultano più delicati rispetto a quello utilizzato su Pixel 8: vetro lucido e alluminio opaco il telefono risulta abbastanza scivoloso, soprattutto quando lo si usa con una mano, e non si ha mai la sensazione di avere una presa salda

Due dettagli che rendono praticamente indispensabile utilizzare una cover per proteggere la scocca in alluminio e per avere una impugnatura più decisa del telefono.

Prezzo a confronto con Pixel 8

Al momento del loro arrivo sul mercato Pixel 8 e 8 Pro costano rispettivamente 799 e 1099 euro con una differenza di 300 euro. Ad inizio 2024 i prezzi sono scesi ed è possibile acquistare Pixel 8 a 749 euro e 8 Pro a 949 euro, con un delta fra i due modelli ancora corposo.

Spendere 200 o 300 euro in più per acquistare Pixel 8 Pro rispetto al modello base ha poco senso dato che si rinuncia a poco: mezzo pollice in più di schermo, ottica tele e a qualche finezza tecnica.

Non sto assolutamente dicendo che Pixel 8 Pro non valga il suo prezzo, ma proprio in considerazione del prezzo maggiore, delle poche rinunce e della maggiore compattezza preferirei Pixel 8 liscio.

Conclusioni e consigli finali

Il Pixel 8 Pro è uno smartphone sempre piacevole da utilizzare grazie all’ottimo software, all’eccellente comparto fotografico e al bel display. Certo, non costa poco, ma è un top di gamma sotto tutti i punti di vista. Uno smartphone eccellente che mi sento di consigliare davvero a tutti e che farà felice sia l’utente medio che lo smanettone.