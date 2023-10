Le migliori funzionalità nascoste di Pixel 8 e Pixel 8 Pro

Sei a caccia di funzionalità nascoste su Pixel 8 e Pixel 8 Pro? Sei nel posto giusto! I due nuovi smartphone targati Google sono sulla bocca di tutti, e i motivi della loro fama sono davvero tanti. I due nuovi modelli presentati in ottobre offrono agli appassionati di tecnologia una lunga serie di caratteristiche affascinanti, sia in termini di funzionalità che di design.

Entrambi vantano fotocamere avanzate per scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa illuminazione, con schermi Actua ad altissima luminosità con picchi fino a 2.400 nit. Il Pixel 8 dispone di un display OLED LTPO da 6,2 pollici con risoluzione 1080p e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre il Pixel 8 Pro offre un display OLED LTPO da 6,7 pollici, entrambi con frequenza di aggiornamento dinamica. Alimentati dal chipset Tensor G3, offrono opzioni di archiviazione fino a 1 TB.

Anche dal punto di vista delle foto, nessuno dei due modelli delude le aspettative degli utenti, che potranno godere di un’ottima fotocamera Octa PD da 50 MP sul Pixel 8 e di una fotocamera periscopica 5x con sensore da 48 MP sul Pixel 8 Pro. Per quanto riguarda invece la batteria, i 4.500 mAh con ricarica rapida promettono un’autonomia incredibile.

I potenti smartphone Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro non sono solo tra i migliori dispositivi del 2023, ma offrono una vasta gamma di funzionalità nascoste e non note a tutti in grado di rivoluzionare completamente l’esperienza d’uso degli utenti.

Dopo aver visto quali sono i migliori caricabatterie, cover e vetri temperati per Pixel 8 e Pixel 8 Pro, abbiamo deciso di stilare una lista delle feature più interessanti offerte dai nuovi telefoni Google.

Eccoti allora la nostra selezione delle migliori funzionalità nascoste di Pixel 8 e Pixel 8 Pro.

Funzionalità nascoste di Pixel 8 e Pixel 8 Pro: scopriamole tutte

I nuovi telefoni di Google sono dei veri gioiellini, sia dal punto di vista delle performance, che del design, e rientrano a mani basse tra i migliori smartphone per il 2023. Inoltre, se stai utilizzando uno dei due telefoni fin dalla sua uscita, potrebbero esserci alcune feature molto interessanti che ancora non conosci. Diamo un’occhiata alle migliori funzionalità nascoste di Pixel 8 e 8 Pro.

Termometro (Pixel 8 Pro)

Una delle primissime notizie trapelate all’uscita dei nuovi telefoni Google riguarda la funzionalità di termometro. Infatti, Pixel 8 Pro permette di scansionare gli oggetti per rilevarne, in pochi secondi, la temperatura. Questo può tornare utile con cibi, bevande, pentole bollenti e tanto altro. Una delle funzionalità nascoste di Pixel 8 Pro più innovative e utili in assoluto.

Funzionalità Pro della fotocamera (Pixel 8 Pro)

Anche in questo caso, parliamo di una feature disponibile esclusivamente su Pixel 8 Pro. La versione Pro è infatti la scelta ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo in grado di offrire un maggiore controllo su foto e video, tra cui scatti dalla qualità impressionante in condizioni di scarsa illuminazione, selfie nitidi, uno zoom superiore e la gradazione del colore HDR+ nei video.

Il fratello maggiore di Pixel 9 offre inoltre una nuova funzionalità Video Boost, che consente di attivare la visione notturna anche nei video, migliorando la luminosità, i colori e il bilanciamento durante le registrazioni notturne o in condizioni di scarsa illuminazione.

Aggiornamenti di feature, sistema operativo e sicurezza

Anche se non rientra tecnicamente tra le funzionalità nascoste di Pixel 9 e 8 Pro, gli aggiornamenti spesso portano nuove feature, impostazioni e miglioramenti. Google ha dichiarato che la serie Pixel 8 riceverà ben 7 anni di aggiornamenti del sistema operativo e della sicurezza.

Inoltre, l’azienda ha dichiarato che questi aggiornamenti includeranno Feature Drops, un programma trimestrale che introduce nuove funzionalità nei dispositivi Pixel esistenti e in quelli appena rilasciati.

Insomma, i cacciatori di feature e gli appassionati di tecnologia non dovranno lasciarsi scappare neanche un aggiornamento!

Fotocamera AI – Best Take

Quante foto sono state rovinate, nel corso della vita, da un bel paio di occhi chiusi, da un’espressione mal riuscita o da un unico membro del gruppo leggermente mosso?

Oggi, questi problemi non richiederanno più di buttare via una foto potenzialmente perfetta. Infatti, l’intelligenza artificiale e la feature Best Take ci consentiranno di scansionare la foto, analizzare i volti presenti e di selezionare alcune espressioni facciali predefinite e più adatte alla foto in questione.

Magic Editor

Magic Editor è un’altra delle più interessanti feature nascoste di Pixel 8 e 8 Pro. Anche in questo caso, parliamo di fotografie e intelligenza artificiale. La feature è disponibile nell’app Google Foto e consente di analizzare le foto, eseguire scansioni e spostare elementi in modo interattivo sullo schermo.

Per esempio, è possibile spostare persone persone e oggetti da un punto all’altro dell’immagine, adattando in questo modo la foto all’estetica desiderata. Ovviamente, la feature consente anche di rimuovere interi oggetti dalle immagini.

Audio Magic Eraser

Ecco un’altra delle funzionalità nascoste di Pixel 8 e 8 Pro basata sull’intelligenza artificiale. Questa volta siamo nel campo dell’audio/video: questo tool serve per rimuovere in modo semplice e veloce il rumore di fondo dai video.

Per esempio, se hai registrato un video in città e i rumori della strada coprono la tua voce, Audio Magic Eraser accorrerà in tuo aiuto e ti restituirà in pochi secondi un video con audio nitido e pulito.

Photo Unblur – addio alle foto sfocate

Le fotocamere dei nuovi smartphone di Google sono avanzate e in grado di offrire una qualità incredibile in qualsiasi condizione di luce o buio. Tuttavia, può sempre capitare che una foto venga mossa, o che il soggetto principale risulti sfocato perché in movimento al momento dello scatto.

Ancora una volta, l’intelligenza artificiale accorre in nostro aiuto con Photo Unblur, una delle funzionalità nascoste di Pixel 8 e 8 Pro pensata per rendere più nitide le immagini, ritoccandole in modo che non risultino mosse.

Riconoscimento automatico della musica

I nuovi modelli di smartphone Google Pixel sono in grado di riconoscere automaticamente la musica e possono mostrarti automaticamente il nome dell’artista e il titolo del brano sulla schermata di blocco, informandoti in qualsiasi momento sulla musica in ascolto, anche se proviene dalla radio o dagli altoparlanti di un negozio. Un po’ come uno Shazam sempre attivo e pronto all’uso. Per essere utilizzata, questa feature deve essere attivata all’interno del menu Impostazioni. Ecco come fare:

Vai su Impostazioni

Seleziona Visualizza

Tocca Blocca schermo

Abilita Ora in riproduzione

Proprio come Shazam, questa feature ti consentirà di accedere in qualsiasi momento alla cronologia di riproduzione, dandoti un’idea dettagliata di ciò che hai ascoltato.

Sfondi IA

Ecco un’altra delle funzionalità nascoste di Pixel 8 che si basa sull’AI. In questo caso, parliamo di Sfondi. Personalizzare il dispositivo è sempre divertente, e rappresenta un ottimo modo per esprimerti al meglio e per avere sempre sotto gli occhi immagini che ti rappresentano. Pixel 8 e Pixel 8 Pro portano tutto ciò su un altro livello implementando, appunto, l’intelligenza artificiale, grazie alla quale potrai generare sfondi unici e in grado di rispecchiare al 100% la tua personalità. Ecco come fare:

Premi a lungo sulla schermata iniziale e seleziona Sfondi e stile

Seleziona Altri sfondi > Sfondo AI

Seleziona uno dei suggerimenti già esistenti e tocca le parole per cambiarle in ciò che desideri mostrare e generare

Una volta fatto, seleziona la spunta e clicca su Imposta sfondo

Potrai anche modificare a piacimento le scorciatoie della tastiera, orologi, widget e tanto altro ancora.

Capovolgi il telefono per attivare la modalità Non disturbare

Google Pixel 8 e 8 Pro offrono una funzionalità molto interessante per mettere il telefono su Silenzioso in modo ancora più semplice e veloce. Infatti, se non vuoi rispondere a una telefonata durante una call o una riunione ti basterà capovolgere il telefono per attivare automaticamente la modalità Non disturbare.

Con un semplice gesto della mano potrai rendere silenzioso lo smartphone e tornare a concentrarti su ciò che stai facendo. Anche in questo caso, per utilizzare questa funzionalità dovrai attivarla manualmente. Ecco come fare: