Migliori caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro

Sei alla ricerca di un buon caricabatterie per Pixel 8? Dopo mesi di anticipazioni e voci di corridoio, Google ha finalmente rilasciato i suoi nuovi smartphone di punta il 12 ottobre 2023, rendendo finalmente disponibile la nuova serie Pixel 8. Sono stati presentati due nuovi modelli, ognuno dei quali presenta una serie di dettagli intriganti sia in termini di funzionalità che di design.

Entrambi i telefoni vantano fotocamere potenziate per scattare foto e selfie di alta qualità, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, offrono display Actua super luminosi, con picchi di luminosità fino a 2.400 nit. Entrambi sono alimentati dal chipset Tensor G3, offrono nuove opzioni di archiviazione fino a 1 TB e presentano una caratteristica distintiva: il termometro integrato ( solamente nel modello Pixel 8 Pro).

Questa funzionalità consente agli utenti di misurare la temperatura di bevande e cibi e sarà accessibile tramite l’app Termometro, che offre una misurazione della temperatura rapida tramite una semplicissima scansione.

Pixel 8 è dotato di un display da 6,2 pollici con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. D’altro canto, Pixel 8 Pro presenta un display da 6,7 pollici con la nuova linea di display Actua, che offre una luminosità eccezionale di picco di 2.400 nit, caratteristica che lo rende il modello Pixel più luminoso mai creato. Entrambi gli smartphone sono dotati di schermi OLED LTPO con frequenza di aggiornamento dinamica da 1 Hz a 120 Hz, a seconda del contenuto visualizzato.

Con Pixel 8 e 8 Pro è possibile scattare fotografie di alta qualità sfruttando il potenziale dell’ottima fotocamera Octa PD da 50 MP sul Pixel 8 e della fotocamera periscopica 5x con sensore da 48 MP sul Pixel 8 Pro, che al momento offre uno dei migliori sistemi di zoom ottico sul mercato.

Il nuovo chipset Google Tensor 3, con la sua architettura a 64 bit, garantisce prestazioni superiori rispetto al suo predecessore. La GPU Mali-G715 è più veloce del 15%, e il nuovo TPU “Rio” supera in potenza il precedente “Janerio” da 1 GHz presente sul Tensor G2.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Pixel 8 è dotato di una batteria da 4.500 mAh, mentre il Pixel 8 Pro offre una potenza di 5.000 mAh. Nonostante i display ultraluminosi Actua, Google promette un’autonomia che supera le 24 ore. La ricarica rapida a 30 W consente di raggiungere il 50% di carica in circa 30 minuti.

I due modelli sono disponibili in diverse colorazioni e sono in prevendita su Google Store e presso i rivenditori partner, con disponibilità per l’acquisto a partire dal 12 ottobre. Il prezzo di partenza per il Pixel 8 è di 799 euro, mentre il Pixel 8 Pro parte da 1.099 euro.

Insomma, si tratta di due modelli dalle caratteristiche innovative e in grado di accendere i cuori degli appassionati di tecnologia. In questa guida ci dedicheremo principalmente a tutto ciò che riguarda la batteria e l’autonomia dei nuovi smartphone di punta Google, proponendo una selezione completa dei migliori caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro.

Migliori caricabatterie per Pixel 8: quale scegliere?

Pur trattandosi di due smartphone avanzati e dalle incredibili prestazioni, alcuni fan di Google potrebbero non essere felici nel constatare che Pixel 8 manterrà la stessa capacità di ricarica wireless da 12 W del suo predecessore, Pixel 7, senza introdurre miglioramenti significativi in questo aspetto.

Inoltre, il supporto per lo standard Qi 1.2.4 impedisce a Pixel 8 di usufruire delle funzionalità di ricarica wireless magnetiche, come quelle fornite dalla tecnologia MagSafe di Apple, che utilizzano magneti per una maggiore stabilità durante la ricarica. Si tratta sicuramente di un aspetto che fa storcere il naso agli appassionati di tecnologia, ma che non va a intaccare quelle che sono le incredibili caratteristiche offerte dai due nuovi modelli.

Addentriamoci quindi nella nostra selezione dei migliori caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro.

I migliori caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro

Una volta compreso quali sono le principali categorie di caricabatterie per Pixel 8, diamo un’occhiata a quali sono i migliori modelli sul mercato. Questa guida ti fornirà una panoramica delle migliori scelte a disposizione, prendendo in considerazione caricabatterie a parete, i migliori power bank e cavi di ricarica.

Caricabatterie per Pixel 8 NITASA – 30W

Partiamo da uno dei caricabatterie per Pixel 8 più economici. Il modello offerto da Nitasa è dotato di una porta USB-C con PD 3.0 che offre una ricarica estremamente veloce e in grado di riportare la batteria al 50% in soli 25 minuti.

Utilizzando solo la porta USB-C, il caricabatterie supporta una ricarica rapida fino a 30W, con diverse impostazioni di tensione, mentre utilizzando solo la porta USB-A, offre una ricarica rapida fino a 18W Quick Charge 3.0.

È importante notare che quando si utilizzano contemporaneamente sia la porta USB-C che la porta USB-A, il caricabatterie a parete di Nitasa distribuisce una potenza in uscita di 18W a entrambe le porte. Oltre a poter essere utilizzato con Pixel 8 e Pixel 8 Pro, il caricatore è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui iPhone 14/14 Plus/14 Pro Max, iPhone 15/15 Pro Max, iPhone 11/12/13 Pro Max, iPad, Samsung Galaxy S22/Z/S23/S21 Plus Ultra, Macbook Air, Apple Watch 8, AirPods, Nintendo Switch, Google Pixel 6 Pro/7/6a/7a, Xiaomi e tanto altro. Ne risulta un’incredibile versatilità di utilizzo.

Caricabatterie per Pixel 8 Dexpt – 30W

Ecco un altro ottimo dispositivo del marchio Dexpt che rientra a mani basse tra i migliori caricabatterie per Pixel 8. Questo modello è compatibile con gli ultimi due smartphone di punta di Google, ma anche con tanti altri dispositivi. Infatti, potrà essere utilizzato con tutti i modelli meno recenti di Google Pixel e con la maggior parte dei dispositivi in commercio.

Compatibile con la ricarica rapida, il caricabatterie di Dexpt è un’ottima scelta per caricare il dispositivo fino al 50% in meno di 25 minuti.

Caricabatterie per Pixel 8 NICPOWER – 30W

Ecco un altro modello di caricabatterie per Pixel 8 da 30W. L’esemplare offerto da Nicpower è compatibile con una vasta gamma di dispositivi e può essere utilizzato per caricare rapidamente diversi smartphone, tablet e device elettronici. Inoltre, supporta la ricarica rapida e consente di riportare la batteria al 50% in brevissimo tempo.

Caricabatterie per Pixel 8 Google – 30W

Passiamo ora a un caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro prodotto direttamente da Google, e quindi un’ottima scelta per caricare i due nuovi modelli.

Il dispositivo offre una potente ed efficiente ricarica rapida per i dispositivi USB-C, ed è compatibile con tutti i prodotti Google, tra cui Chromebook, tablet, telefoni e accessori (anche di altri marchi). Il caricabatterie da 30W è piccolo, leggero e compatto, perfetto per essere portato sempre con sé.

I migliori powerbank per la serie Pixel 8

Oltre ai tradizionali caricabatterie a parete, esistono delle soluzioni molto pratiche, specialmente per chi è spesso in viaggio o lontano da casa. Parliamo dei migliori powerbank disponibili sul mercato, strumenti essenziali per garantire l’autonomia dei tuoi dispositivi senza preoccupazioni. In questa guida, esamineremo i migliori modelli di power bank disponibili per il tuo Pixel 8.

Powerbank Baseus

Ecco un dispositivo eccellente per la ricarica veloce di tutti i modelli della nuova serie di smartphone Google e di tanti altri device. Questo power bank è in grado di caricare il Pixel 8 fino al 60% in soli 30 minuti.

Inoltre, il power bank stesso può essere rapidamente ricaricato durante la notte utilizzando un caricabatterie da 18 W e sarà pronto all’uso in poche ore. Con una capacità di 20.000 mAh, può ricaricare completamente i nuovi modelli Samsung fino a quattro volte di seguito.

È perfetto da portare in viaggio o al lavoro e per garantire l’autonomia dei tuoi dispositivi in ogni situazione. La luce LED integrata indica la potenza rimanente e lo stato di carica attuale in modo chiaro e facilmente visibile. Nella confezione troverai il power bank, un cavo da USB-A a USB-C e un comodo manuale di istruzioni.

Charmast

Ecco un’altra opzione perfetta per chi desidera acquistare un power bank con una capacità impressionante, in grado di caricare diversi dispositivi contemporaneamente. Il modello offerto da Charmast è una batteria portatile con una capacità di 26800 mAh, che permette di ricaricare telefoni, computer e altri dispositivi numerose volte.

Grazie alla porta USB-C bidirezionale, il power bank supporta sia la ricarica in ingresso che in uscita veloce. Ciò significa che il power bank stesso può essere ricaricato in sole nove ore circa. Questo power bank è compatto, leggero e facilmente trasportabile, ideale per viaggi, scuola o lavoro, e può essere facilmente inserito in borse, zaini, marsupi o tasche senza causare alcun disagio.

I migliori cavi per la serie Pixel 8

Come già accennato, Google Pixel 8 e 8 Pro offriranno agli utenti la stessa capacità di ricarica dei modelli meno recenti. Questo significa che basterà essere in possesso di un normale cavetto USB-C a USB-C per poter utilizzare al meglio i migliori caricabatterie per Pixel 8.

Se il tuo cavo USB è più datato e non compatibile con i modelli più recenti, basterà acquistare un buon cavetto USB C e continuare a caricare il tuo nuovo Pixel 8 con il tuo caricabatterie di sempre. Prima di utilizzarlo, assicurati però che esso sia abbastanza potente e che supporti la ricarica rapida.