Quali sono le migliori cover e vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro? In questa guida abbiamo selezionato per te i migliori accessori necessari per proteggere al meglio il tuo nuovo smartphone e mantenerlo al sicuro da eventuali danni causati da urti, graffi o cadute. Pixel 8 e 8 Pro rientrano a mani basse tra i migliori smartphone attualmente in commercio: i due telefoni, rispettivamente di fascia media e alta con Android 14 sono stati resi disponibili ufficialmente il 12 ottobre 2023. Abbiamo quindi a che fare con due dispositivi nuovissimi e in grado di regalare grandi soddisfazioni agli appassionati di tecnologia.

Entrambi gli smartphone sono alimentati dal chipset Tensor G3 che, con la sua architettura a 64 bit, garantisce prestazioni superiori rispetto al suo predecessore. La GPU Mali-G715 è più veloce del 15%, e il nuovo TPU “Rio” supera in potenza il precedente “Janerio” da 1 GHz presente sul Tensor G2.

Inoltre, gli utenti possono godere di una nuova e innovativa feature molto utile. Stiamo parlando del termometro integrato, che purtroppo sarà disponibile esclusivamente nel modello Pixel 8 Pro.

Grazie a questa feature sarà possibile misurare la temperatura di cibi e bevande con una semplice scansione, semplicemente aprendo l’app integrata Termometro.

Pixel 8 è dotato di un display da 6,2 pollici con risoluzione 1080p e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Invece, il modello Pro presenta un display da 6,7 pollici con la nuova linea di display Actua, che offre una luminosità eccezionale di picco pari a 2.400 nit, i dispositivi sfoggiano uno schermo OLED LTPO con una frequenza di aggiornamento dinamica che varia da 1 Hz a 120 Hz, a seconda del contenuto visualizzato.

Con Pixel 8 e 8 Pro, è possibile scattare foto di alta qualità anche in condizioni di scarsa luminosità, sfruttando al massimo il potenziale dell’ottima fotocamera Octa PD da 50 MP di Pixel 8 e della fotocamera periscopica 5x con sensore da 48 MP di Pixel 8 Pro, che attualmente offre uno dei migliori sistemi di zoom ottico disponibili sul mercato.

Per quanto riguarda l’autonomia, il Pixel 8 è dotato di una batteria da 4.500 mAh, mentre il Pixel 8 Pro offre una potenza di 5.000 mAh. Nonostante i display ultraluminosi Actua, il telefono offre comunque un’ottima durata della batteria, che può raggiungere e superare le 24 ore. Inoltre, entrambi gli smartphone supportano la ricarica rapida, che consente di riportare la batteria al 50% in meno di 30 minuti.

Entrambi i modelli sono disponibili in diverse varianti di colore e possono essere preordinati su Google Store e presso rivenditori partner, con disponibilità per l’acquisto a partire dal 12 ottobre.

In sintesi, si tratta di due modelli all’avanguardia, in grado di entusiasmare gli appassionati di tecnologia con le loro caratteristiche innovative.

Ecco perché è così importante munirsi fin da subito di tutto il necessario per proteggere al meglio i due smartphone da eventuali danni. In questa guida abbiamo selezionato per te le migliori cover e vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro, in modo che tu possa scegliere i modelli che vengono incontro ai tuoi gusti e alle tue esigenze e iniziare fin da subito a proteggere il tuo nuovo gioiellino.

Dai anche un’occhiata alla nostra guida all’acquisto dei migliori caricabatterie per Pixel 8 e 8 Pro.

I migliori accessori di protezione: cover e vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro

Proteggere il tuo smartphone è fondamentale, specialmente se sei incline a farlo cadere o a trattarlo con poca delicatezza. In particolare, quando si acquista uno smartphone di fascia alta e che probabilmente rimarrà con noi per tanti anni, è importante fare tutto il possibile per mantenerlo sempre al massimo della forma e delle prestazioni. Fortunatamente, oggi esistono diverse soluzioni per garantire la sicurezza del tuo smartphone anche durante attività sportive intense e altre situazioni pericolose. Qui troverai una selezione completa delle migliori cover e vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro, che ti darà un’ampia gamma di opzioni tra cui scegliere in base ai tuoi gusti e alle tue esigenze.

Le migliori cover per Pixel 8 e 8 Pro

La scelta di una cover è essenziale per fornire una protezione completa al tuo Pixel 8 e 8 Pro. Sul mercato troverai una vasta gamma di modelli che si adattano a diverse preferenze e necessità. Puoi optare per una cover elegante in pelle o ecopelle, perfetta da abbinare a borse e portafogli, oppure scegliere una cover colorata e divertente. Se la tua priorità è invece quella di mostrare il design innovativo del nuovo gioiellino di Google, una cover trasparente in silicone è la scelta ideale. Se hai bisogno di spazio per tessere, carte di credito e biglietti dell’autobus, potresti optare per una cover a libro con uno speciale inserto per tessere.

Se invece sei un appassionato di sport estremi o sei propenso a far cadere il telefono, le cover rugged in gomma offrono una protezione completa. In alternativa, ci sono cover con tracolle e cordine di perline, ideali per proteggere il telefono da eventuali disastri senza mai sacrificare lo stile. Di seguito, ti presentiamo le migliori opzioni di cover per Pixel 8 e 8 Pro attualmente disponibili sul mercato.

Cover per Pixel 8

Cover per Pixel 8 Pro

I migliori vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro

Vetro temperato TopACE

Il vetro temperato è un componente essenziale per garantire la massima protezione al display del tuo Pixel 8 e 8 Pro, specialmente in situazioni in cui potrebbe essere con un robusto vetro, proteggere ulteriormente lo schermo dei nuovi telefoni Google è una scelta saggia, soprattutto se sei appassionato di attività all’aperto o se sei propenso a piccoli incidenti. Il vetro temperato offre un’ottima soluzione per mantenere il display del tuo telefono al sicuro, senza comprometterne la bellezza del design o le prestazioni. Ecco alcune delle migliori opzioni disponibili per proteggere efficacemente lo schermo di Pixel 8 e 8 Pro.

Vetri temperati per Pixel 8

Vetri temperati per Pixel 8 Pro

Conclusioni

Oggi, acquistare una delle migliori cover e vetri temperati per Pixel 8 e 8 Pro è il modo migliore per garantire longevità allo smartphone, per tenerlo sempre al massimo della forma e per non comprometterne in alcun modo le prestazioni, neanche in seguito a una caduta.