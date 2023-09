iPhone 15 ufficiali, tutto sui nuovi prodotti di Apple: tante novità

La giornata di ieri è stata senza dubbio una delle più importanti nella storia recente di Apple. La Mela ha infatti presentato ufficialmente i nuovi iPhone 15 nel corso dell’evento Wonderlust che si è tenuto ad Apple Park. In tutto la società del CEO Tim Cook ha mostrato al mondo quattro modelli, ovvero iPhone 15 ‘standard’, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max.

Dando un primo sguardo ai nuovi telefoni ci si accorge di come molte delle indiscrezioni trapelate nelle scorse settimane si siano rivelate corrette. Partendo proprio da iPhone 15 e iPhone 15 Plus, troviamo novità come la nuova fotocamera principale da 48MP, la Dynamic Island, il chip Apple A16 da 4 nm e ovviamente la porta USB-C che va a sostituire la tecnologia Lightning.

Forse la più grande differenza visiva tra il design di un iPhone 14 e quello di un iPhone 15 è proprio il display Dynamic Island che fino ad ora era riservato solo ai modelli Pro. L’iPhone 15 e 15 Plus possono contare su display rispettivamente da 6,1 e 6,7 pollici, dotati della stessa frequenza di aggiornamento di 60 Hz. La tecnologia OLED di nuova generazione consente una luminosità di picco 2 volte superiore – pari a 2000 nit, ndr – rispetto all’iPhone 14.

L’iPhone 15 e l’iPhone 15 Plus prendono in prestito altri due elementi hardware della linea 14 Pro dell’anno scorso, vale a dire il processore Apple A16 da 4 nm (con 128/256/512 GB di memoria interna) e la risoluzione del sensore della fotocamera principale da 48 MP. Il sensore più grande dovrebbe consentire a entrambi i telefoni di raccogliere più luce per gli scatti notturni e di scattare foto con zoom 2x più dettagliate. Oltre al sensore principale da 48 MP troviamo anche una seconda fotocamera ultra grandangolare da 12 MP.

Un altro aspetto interessante dell’iPhone 15 è la possibilità di connettersi fino a 3 volte più lontano rispetto al suo predecessore grazie al nuovo chip U2 Ultra Wideband appena annunciato con l’Apple Watch Series 9. Venendo invece alla batteria sembra che non ci siano particolari cambiamenti rispetto al passato, anche se il maggiore spessore di questi telefoni avrebbe potuto favorire l’implementazione di una batteria più grande. Apple consente ancora 20 ore di riproduzione video con una sola carica per iPhone 15, mentre il modello Plus può arrivare fino a 26. Presente la ricarica wireless MagSafe fino 15W: con l’alimentatore 20W il prodotto può ricaricarsi fino al 50% in 30 minuti.

Tuttavia, il passaggio alla porta USB-C potrebbe garantire una maggiore durata della batteria degli iPhone 15 e 15 Plus, oltre a un’esperienza di ricarica più comoda. Il nuovo iPhone 15 e il suo fratello maggiore iPhone 15 Plus da 6,7 pollici arriveranno sul mercato nelle varianti di colore rosa, nero, verde, blu e giallo. Il sistema operativo è iOS 17.

Venendo infine ai prezzi, iPhone 15 viene venduto a 979 euro nella variante da 128 GB, 1.109 euro nella variante da 256 GB e 1.359 euro nella variante da 512 GB. L’iPhone 15 Plus costa invece 1.129 euro con 128 GB, 1.259 euro con 256 GB e 1.509 euro con 512 GB. I preordini cominciano venerdì 15 settembre, mentre la vendita parte il 22 settembre.

iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max

Come sanno bene i fan di Apple, la Mela ha ulteriormente ridotto la cornice attorno al display, offrendo agli iPhone Pro un rapporto schermo-corpo ancora più elevato. Per farla breve, questi dispositivi hanno gli stessi schermi grandi ma la dimensione complessiva dei prodotti è inferiore. Ma la parte più interessante del design è sicuramente il telaio in titanio di grado 5, che ha uno dei più alti rapporti resistenza-peso: grazie a questa introduzione iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max saranno più leggeri e maneggevoli.

Lo schermo nella parte anteriore è lo stesso pannello OLED da 6,1 pollici (iPhone 15 Pro) o 6,7 pollici (iPhone 15 Pro Max), con frequenza di aggiornamento ProMotion di 120 Hz. Non può mancare la Dynamic Island attorno alla fotocamera anteriore, in modo da avere sempre a portata di mano una serie di informazioni a seconda di quali app sono in esecuzione sul proprio iPhone (o in background).

La novità introdotta dalla Mela è il pulsante azione invece dell’interruttore, che consentirà di disattivare rapidamente l’audio dell’iPhone. Tuttavia è possibile anche personalizzarlo per eseguire le proprie app preferite, la modalità Focus o le funzioni all’interno delle app con le scorciatoie di Siri.

Ovviamente anche iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max dispongono dell’uscita USB Type-C per la ricarica e il trasferimento dei dati. Tuttavia è solo l’iPhone 15 Pro ad ottenere la variante migliore: i modelli Pro supporteranno velocità USB 3.2 di 10 gigabit al secondo, che è circa 20 volte più veloce di USB 2.0.

Il chip che alimenta questi prodotti, Apple A17 Pro, è il primo ad essere costruito con un processo produttivo a 3 nm: un aspetto che dovrebbe riuscire a garantire prestazioni migliori e una migliore efficienza energetica. Il processore è abbinato a una CPU a 6 core, in cui i due core di prestazioni sono il 10% più veloci rispetto a prima. Anche i quattro core di efficienza sono stati migliorati e Apple afferma che forniscono un rapporto prestazioni per watt 3 volte migliore rispetto alla “concorrenza”. In più la nuova GPU dell’A17 Pro è più veloce del 20%.

L’iPhone 15 Pro ha ancora il sensore della fotocamera principale da 48 MP introdotto con i modelli dello scorso anno. Con la stessa quantità di luce raccolta e molti più dettagli, stando a quanto riferito da Apple, dovremmo sicuramente ottenere scatti decisamente migliorati, compresi quelli notturni. Abbiamo poi una seconda fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo 2x da 12 MP e un teleobiettivo 3x da 12 MP (su Pro Max è 5x, ndr).

Venendo infine alla batteria, con iPhone 15 Pro si può arrivare fino a 23 ore di riproduzione video e fino a 75 ore di riproduzione audio; con iPhone 15 Pro Max, invece, fino a 29 ore di riproduzione video e fino a 95 ore di riproduzione audio. L’iPhone 15 Pro ha un prezzo di partenza di 1.239 euro, mentre l’iPhone 15 Pro Max parte da 1.489 euro.