7 funzioni di iPhone per semplificarti la vita

Uno dei principali pregi legati agli iPhone è il fatto che, attraverso diverse funzionalità, questo dispositivo è in grado di semplificarci la vita.

Che si tratti di produttività sul lavoro o di gestione del tempo libero, se sei il possessore di un dispositivo Apple sai bene come gli iPhone offrano svariate opportunità, anche se non tutte sono così note.

In questo articolo andremo proprio ad analizzare questi aspetti, cercando di rendere ancora più utile l’iPhone nella vita quotidiana.

Nascondi la mia e-mail

Nel contesto di un’elevata qualità della vita, la privacy dovrebbe essere molto importante. In tal senso, mantenere privata la tua e-mail personale ed eliminare lo spam è, senza ombra di dubbio, una priorità.

Tutto ciò può essere difficile quando la posta elettronica corrisponde tuo ID personale, poiché questo è necessario per iscriversi alla maggior parte dei servizi, delle app e dei siti Web online.

Ciò pone due problemi principali: il primo è che molto probabilmente inizierai a ricevere un sacco di spam e il secondo è che c’è sempre la possibilità che la tua e-mail possa essere venduta a inserzionisti di terze parti. È qui che entra in gioco la funzione Nascondi la mia e-mail, in quanto ti consente di mantenere privato il tuo indirizzo e-mail.

Puoi utilizzare la funzione Nascondi la mia email con Accedi con Apple o iCloud+. La principale differenza tra la funzione di cui stiamo parlando e Accedi con Apple è che quest’ultimo è gratuito e genera solo indirizzi e-mail casuali nel contesto dei siti Web supportati.

Con questa funzionalità puoi visualizzare l’indirizzo generato, gestire l’inoltro dei messaggi o interrompere l’utilizzo di un’e-mail andando su Impostazioni – Il tuo nome – Password e sicurezza – App con ID Apple.

D’altra parte, la funzione Nascondi la mia e-mail con iCloud+ ti consente di generare tutti gli indirizzi e-mail di cui hai bisogno e può essere utilizzata ovunque. Non solo: questa è disponibile in tutti i piani iCloud+.

Face ID

La funzione Face ID è una delle più famose dell’intero ecosistema Apple.

Face ID è il sistema di riconoscimento facciale di Apple che ti consente di sbloccare il tuo dispositivo, effettuare acquisti nell’App Store, inserire password e tanto altro. Il tutto usando solo il tuo viso. Questa è probabilmente la funzione più comoda e coerente sul tuo iPhone ed è anche la tecnologia responsabile di quell’enorme tacca sul tuo display.

Face ID funziona così bene che potresti effettivamente dimenticare che è lì finché non prendi erroneamente l’iPhone del tuo amico e ti rendi conto che non funziona utilizzando il tuo volto. Ecco quanto è semplice e conveniente questa funzione e puoi migliorarne le prestazioni e la praticità scansionando visi alternativi con un massimo di quattro accessi.

Accesso guidato

Facciamo un esempio: stai mangiando con un amico in un ristorante e qualcuno ti chiede il telefono per effettuare una chiamata, ma non vuoi che accedano ad altre app su di esso. Oppure stai lavorando a qualcosa e non vuoi distrarti con un gioco presente sul dispositivo.

Fortunatamente, il tuo iPhone ha una funzione integrata che soddisfa tali scenari: stiamo parlando dell’Accesso guidato, funzionalità che ti consente di limitare l’uso del dispositivo a una singola app. Dopo aver attivato l’accesso guidato durante l’utilizzo di un’app specifica, tu o chiunque altro non sarete in grado di uscire dall’applicazione scelta.

Per utilizzare l’accesso guidato, vai su Impostazioni – Accessibilità – Accesso guidato, attivalo e imposta un codice di sicurezza. Ora puoi avviarlo facendo triplo clic sul pulsante laterale mentre usi un’app.

Tocco posteriore

Con la funzione Tocco posteriore, il tuo iPhone ti dà accesso a una gamma di scorciatoie per risparmiare tempo.

Questa funzione si trova in Impostazioni – Accessibilità– Tocco – Tocco indietro e ti consente di scegliere tra doppio tocco e triplo tocco per impostare diverse azioni, come acquisire uno screenshot, aprire il selettore di app o avviare il Centro di controllo. Questo è utile se desideri accedere rapidamente a funzionalità specifiche senza eseguire più passaggi.

Interruttore Suoneria/Silenzioso

L’interruttore Suoneria/Silenzioso è un comodo interruttore hardware situato sul lato sinistro dell’iPhone, sopra i pulsanti del volume. Se sei un utente iPhone da poco tempo, potresti facilmente trascurare questo pratico interruttore, poiché potresti essere abituato a utilizzare i pulsanti del volume o le funzioni software per silenziare il telefono.

Questo interruttore ha due posizioni, Suoneria e Silenzioso. Il tuo iPhone consentirà suonerie e avvisi nella posizione Suoneria (con linea arancione non visibile). Questa è la posizione predefinita per il tuo telefono ed è utile quando vuoi essere avvisato di chiamate, messaggi e notifiche.

D’altra parte, la posizione Silenzioso (quando è visibile una linea arancione) disattiverà tutte le suonerie e gli avvisi ma consentirà i suoni multimediali durante la riproduzione di musica o video. Questo è un modo rapido per silenziare il tuo iPhone senza interagire con il display quando sei impegnato, per esempio, in una riunione o ti trovi al cinema.

Riepilogo programmato

Le notifiche del tuo telefono sono un’arma a doppio taglio. Ti tengono aggiornato su ciò che sta accadendo e ti assicurano di non perdere nulla di importante, ma possono anche essere un’enorme distrazione se stai cercando di concentrarti su qualcosa o vuoi goderti un po’ di pace. Se hai installato diverse app che ti inviano notifiche di frequente, la situazione non può far altro che peggiorare sensibilmente.

Come trovare un equilibrio? Come ti assicuri di ricevere tutte le notifiche senza distrarti o sopraffarti?

Riepilogo pianificato raggruppa le notifiche non urgenti e te le invia a un’ora specifica del giorno. In questo modo, puoi scegliere quando vuoi essere avvisato invece di ricevere notifiche da diverse app nel corso della giornata. Puoi impostare e utilizzare Riepilogo pianificazione andando su Impostazioni – Notifiche – Riepilogo pianificato.

Portachiavi iCloud

Dal momento che probabilmente utilizzi il tuo iPhone per registrare account di app e servizi diversi, è naturale utilizzarlo per archiviare le tue password. Dopotutto, è molto più comodo avere tutte le password in un’unica posizione sicura piuttosto che cercare di ricordarle tutte.

iCloud Keychain è una funzione integrata nel tuo iPhone, collegata al tuo account iCloud, che ti aiuta a generare e tenere traccia delle tue parole d’accesso. Può anche memorizzare le informazioni sulla tua carta di credito e altri dati sensibili. Puoi attivarlo andando su Impostazioni – ID Apple – iCloud – Portachiavi e toccando l’interruttore per attivare la funzione. Per visualizzare le password salvate o aggiungere nuove voci, vai su Impostazioni – Password.

Le comode funzionalità dell’iPhone ti offrono un’esperienza più ricca

Quanto appena mostrato è solo un piccolo assaggio di ciò che può offrire iOS e le applicazioni di questo sistema operativo.

Mentre alcune di queste funzionalità sono nascoste nell’app Impostazioni, altre sono più visibili ma facilmente trascurabili: se impari a conoscere in modo più approfondito il tuo iPhone, questo ti ricambierà con tante chicche inaspettate.

Fonte makeuseof.com