Come fare screenshot con un iPhone? Questo tipo di dispositivo, viene utilizzato regolarmente per una serie pressoché sconfinata di funzioni. Per disparati motivi, può essere utile effettuare una sorta di “istantanea” dello schermo del proprio telefonino Apple.

Acquisire la schermata del proprio iPhone è, tutto sommato piuttosto facile. Per chi non ha particolare esperienza con il proprio melafonino o, più genericamente, non ha manualità nell’ambito tecnologico, questo genere di operazione può però comportare una serie di ostacoli. Con questa breve guida, andremo ad analizzare i principali modelli di iPhone e di diversi metodi per ottenere uno screenshot in maniera rapida ed efficace.

Fare screenshot con un iPhone? Tutto dipende dal modello!

Come già accennato, questo tipo di operazione può variare (anche di molto) a seconda del modello di iPhone che si sta utilizzando. Per questioni di comodità, abbiamo deciso di suddividere le istruzioni in due gruppi: nel primo, illustreremo come agire con i modelli più recenti (iPhone X, XS e 11) mentre nell’altro capitolo ci focalizzeremo sugli iPhone più datati.

Acquisire una schermata con il proprio iPhone X, XS o 11

Per chi si ritrova tra le mani un iPhone X, la soluzione a questa necessità è piuttosto semplice. Gli sviluppatori infatti, appurata concretamente questa necessità da parte degli utenti Apple, hanno lavorato per rendere molto più semplice la procedura rispetto al passato.

iPhone X è un dispositivo che ha decisamente rotto con il passato, eliminando di fatto il pulsante Home e causando un certo disorientamento nell’utenza. Se questo veniva utile nei precedenti modelli (come vedremo nel capitolo successivo), con questo melafonino la situazione è cambiata radicalmente. Se infatti prima basta una semplice pressione in contemporanea del pulsante Home e del tasto di sblocco, con iPhone X il tutto è stato cambiato con una procedura altrettanto semplice.

Chi possiede questo modello infatti, deve:

Aprire l’app o la schermata che desidera “fotografare”

Premere il tasto di sblocco e del tasto per aumentare il volume

Lo smartphone immediatamente emetterà una luce simile ad un flash ed un suono simile allo scatto di una fotografia, segnale che la cattura è avvenuta con successo.

Una volta eseguita questa procedura, è finalmente possibile condividere, modificare o salvare lo screenshot prelevato grazie alla nuova interfaccia. Per chiarezza, vi proponiamo anche un video che abbiamo realizzato proprio per capire come fare screenshot con un iPhone X. Ovviamente questo tipo di operazione è praticamente identica per qualunque tipo di iPhone recente.

Effettuare uno screenshot con un iPhone più datato

Con i modelli più vecchi di iPhone la situazione cambia radicalmente. Nonostante ciò, anche in questi casi, non si tratta di una procedura particolarmente ostica.

Con i modelli precedenti iPhone X, come già intuito dal precedente capitolo, veniva utilizzato il caro vecchio tasto Home. Di fatto, premendo contemporaneamente il tasto superiore o laterale e il tasto Home, per poi rilasciarli si scattava la tanto agognata foto.

Sul lato sinistra del dispositivo veniva visualizzata una miniatura dell’istantanea appena scattata e, toccando la stessa, era possibile condividerla (tenendo il dito premuto sulla stessa), modificarla selezionando la voce Modifica oppure eliminarla scorrendo verso sinistra. Inoltre, lo screenshot era individuabile facilmente in Foto – Album.