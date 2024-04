Ripristino alle impostazioni di fabbrica su Nintendo Switch: come fare?

Nintendo Switch è una delle console più amate dell’epoca moderna: dal 2017 a questa parte, sono milioni i giocatori a possedere una o più versioni del dispositivo, ad oggi considerato uno dei migliori per giocare in portatile e in compagnia.Tuttavia, come qualsiasi altro dispositivo elettronico, può incontrare problemi che richiedono un ripristino alle impostazioni di fabbrica per risolverli. In questa guida, esploreremo i diversi metodi per eseguire un ripristino su Nintendo Switch, nonché le ragioni per cui potresti volerlo fare.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica su Nintendo Switch: cosa significa?

Riportare Nintendo Switch alle impostazioni di fabbrica significa ripristinare il dispositivo alle condizioni originali in cui si trovava quando è stato acquistato. Questo processo cancella tutti i dati personali, le impostazioni personalizzate e le applicazioni scaricate sulla console, riportandola alle impostazioni predefinite stabilite dal produttore

In pratica, ciò significa che tutte le tue informazioni personali, come account Nintendo, salvataggi di gioco, screenshot, video e dati di navigazione, vengono eliminati. Dopo aver eseguito il ripristino alle impostazioni di fabbrica, Nintendo Switch tornerà alle condizioni iniziali, proprio come se l’avessi appena tirata fuori per la prima volta dalla sua scatola.

Questo procedimento è utile in diverse situazioni e serve a risolvere una vasta gamma di problemi, di cui parleremo in seguito. Tuttavia, è importante notare che il ripristino cancellerà in modo permanente tutti i dati memorizzati sulla console, quindi è fondamentale eseguire un backup di tutto ciò che si desidera conservare prima di procedere.

Ripristino Nintendo Switch: a cosa fare attenzione

Come ti abbiamo spiegato, il ripristino dei dati di fabbrica su un Nintendo Switch può essere molto utile per risolvere alcuni fastidiosi problemi. Tuttavia, prima di procedere, è importante sapere cosa comporta. Ecco tutto ciò che devi sapere prima di resettare:

Cancellazione dei dati personali: tutti i dati memorizzati sulla console, inclusi account Nintendo, salvataggi di gioco, screenshot, video, impostazioni personalizzate e dati di navigazione, vengono eliminati in modo permanente. Questo include anche qualsiasi applicazione scaricata o contenuto aggiunto dall'utente.Tutti i giochi acquistati col tuo account Nintendo rimarranno in tuo possesso e potrai scaricarli nuovamente una volta che avrai riportato la console al suo stato iniziale. Per farlo ti basterà accedere al tuo account, visitare il Nintendo e-Shop e accedere alla pagina "Scarica di nuovo".

Reimpostazione delle impostazioni di sistema: tutte le impostazioni della console vengono ripristinate ai valori predefiniti impostati dal produttore. Questo include le impostazioni di rete, audio, schermo e altre preferenze personalizzate.

Rimozione dell'accesso ai servizi online: se sei connesso a un account Nintendo e hai effettuato acquisti digitali o attivato servizi online come Nintendo Switch Online, il ripristino alle impostazioni di fabbrica rimuoverà l'accesso a questi servizi. Dovrai accedere nuovamente al tuo account e riconfigurare le impostazioni di rete.

Svuotamento della memoria di archiviazione: il ripristino elimina tutti i dati memorizzati sulla memoria interna della console, liberando spazio di archiviazione per nuovi contenuti.

: il ripristino elimina tutti i dati memorizzati sulla memoria interna della console, liberando spazio di archiviazione per nuovi contenuti. Ripristino delle applicazioni preinstallate: le applicazioni preinstallate di default, come il Nintendo eShop e le impostazioni di sistema, vengono ripristinate alle versioni originali.



Insomma, il ripristino alle impostazioni di fabbrica su un Nintendo Switch comporta la cancellazione completa di tutti i dati e le impostazioni personalizzate sulla console, riportandola alle condizioni originali in cui si trovava quando è stata acquistata. È un processo irreversibile che cancella in modo permanente tutte le informazioni, quindi è importante eseguire un backup di eventuali dati importanti prima di procedere.

Ti ricordiamo anche che se hai acquistato la console usata con all’interno uno o più giochi acquistati dal proprietario precedente, ripristinando le impostazioni di fabbrica non avrai più modo di scaricarli.

In ogni caso, più avanti ti illustreremo anche un modo per resettare mantenendo tutti i tuoi dati.

Perché effettuare un ripristino?

Ci sono diverse situazioni in cui un ripristino alle impostazioni di fabbrica potrebbe essere la soluzione migliore:

Problemi di prestazioni : se Nintendo Switch inizia a rallentare o a comportarsi in modo anomalo, un ripristino potrebbe risolvere il problema riportando il sistema alle impostazioni originali.

: se Nintendo Switch inizia a rallentare o a comportarsi in modo anomalo, un ripristino potrebbe risolvere il problema riportando il sistema alle impostazioni originali. Errore del sistema : se riscontri errori frequenti o messaggi di errore durante l'utilizzo della console, un ripristino potrebbe aiutare a eliminare questi problemi.

: se riscontri errori frequenti o messaggi di errore durante l'utilizzo della console, un ripristino potrebbe aiutare a eliminare questi problemi. Vendita o donazione della console: vuoi vendere la tua console? Prima di farlo, è consigliabile eseguire un ripristino alle impostazioni di fabbrica per cancellare tutti i tuoi dati personali e ripristinare la console alle condizioni originali.

Metodi per eseguire un ripristino

Ora che abbiamo chiarito perché potresti aver bisogno di effettuare un ripristino, vediamo come farlo.

Ripristino dalle impostazioni di sistema

Questo metodo è il più semplice e non richiede altro che la console stessa. Ecco come procedere:

Accendi Nintendo Switch e assicurati di essere connesso a Internet. Nella schermata iniziale, seleziona Impostazioni dal menu principale. Scorri verso il basso e seleziona Console. Seleziona Ripristina impostazioni di fabbrica. Segui le istruzioni a schermo per confermare e completare il processo di ripristino. Una volta completato il ripristino, Nintendo Switch si riavvierà. Una volta accesa, sarà come nuova!

Reset con Modalità Ripristino

Se per qualche motivo non riesci ad accedere al menu delle impostazioni di sistema, puoi provare a eseguire un reset utilizzando la Modalità Ripristino offerta da Nintendo. In questo caso, potrai resettare la console mantenendo tutti i tuoi dati. Ecco come farlo:

Spegni completamente Nintendo Switch tenendo premuto il pulsante di accensione per alcuni secondi. Con la console spenta, tieni premuti entrambi i pulsanti per il volume (+ e -) e premi il pulsante POWER per accendere la console. Assicurati di mantenere premuti i pulsanti per il volume fino all'apparizione del menu della Modalità Ripristino Seleziona Ripristina le impostazioni iniziali conservando i dati di salvataggio e conferma. Questa procedura è utile se il sistema operativo di Nintendo Switch è danneggiato e non si avvia correttamente.

Un ripristino alle impostazioni di fabbrica può essere una soluzione efficace per risolvere problemi di prestazioni o errori del sistema su Nintendo Switch. Tuttavia, è importante ricordare che, in alcuni casi, questo processo cancellerà tutti i dati memorizzati sulla console, quindi assicurati di eseguire un backup dei tuoi file importanti prima di procedere. Speriamo che questa guida ti sia stata utile nel comprendere come eseguire un ripristino e quando potrebbe essere necessario farlo sulla tua console Nintendo Switch.

