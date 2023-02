Nintendo Switch Online: tutto quello che devi sapere sul servizio

Nintendo Switch Online è il famoso servizio in abbonamento offerto da Nintendo pensato per consentire ai giocatori di giocare online in una grandissima varietà di titoli compatibili e di avere accesso a una vasta libreria di titoli esclusivi di cui parleremo in seguito. Acquistare Nintendo Switch è ormai diventato un must per gli appassionati di gaming. La console è infatti considerata una delle migliori sul mercato per il multiplayer e per la grandissima varietà di giochi gratis offerti ogni mese agli utenti. Su Nintendo Switch non è strettamente necessario essere in possesso di un abbonamento per giocare con gli amici o per godere di alcune interessanti funzionalità. Per esempio, l’aggiunta e la gestione degli amici, la cattura degli screenshot e la condivisione di immagini e video sui social network può essere effettuata tranquillamente anche senza abbonamento, così come gli aggiornamenti software e della console. Inoltre, alcuni giochi offrono infatti la possibilità di giocare insieme agli amici senza necessariamente sottoscrivere un abbonamento.

Tuttavia, l’iscrizione è necessaria per poter usufruire delle funzioni di gioco online in cooperativa, o contro altri utenti, su alcuni giochi Nintendo e di terze parti. Al contrario di Fortnite e altri giochi, titoli come Animal Crossing: New Horizon, Super Smash Bros, Splatoon 2 e Mario Kart 8 Deluxe richiedono l’abbonamento per giocare insieme ad altri giocatori. Sottoscrivere l’abbonamento di Nintendo può anche essere un’ottima idea per chi ama il retrogaming e desidera avere accesso a una moltitudine di capolavori del passato. Diamo allora un’occhiata a come funziona Nintendo Switch Online, alle diverse tipologie di abbonamento disponibili e ai prezzi.

Nintendo Switch Online: i vantaggi esclusivi

Il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online è pensato per consentire ai giocatori di usufruire delle funzionalità online in alcuni titoli esclusivi e per offrire una lunga serie di vantaggi esclusivi. Per esempio, tutti gli abbonati hanno accesso all’app Nintendo Switch Online, grazie alla quale possono invitare altri giocatori a unirsi alle partite e utilizzare la chat vocale nei giochi compatibili. Gli iscritti hanno anche accesso a una vasta selezione in continuo aggiornamento di classici per NES e SNES, anch’essa arricchita da alcune modalità di gioco online aggiuntive. Inoltre, i giocatori provvisti di iscrizione a Nintendo Switch Online hanno la possibilità di salvare online i dati di salvataggio dei propri giochi compatibili con questa funzione. Questo significa che i salvataggi sono collegati ai singoli account Nintendo e che potranno essere utilizzati da qualsiasi console, semplicemente effettuando il login e scaricandoli. Infine, gli utenti abbonati a Nintendo Switch Online hanno accesso ad alcune offerte molto vantaggiose: per esempio, è possibile acquistare alcuni controller speciali progettati esclusivamente per giocare su Switch ai vecchi classici per NES e SNES.

Nintendo Switch Online: gli abbonamenti disponibili

Come già accennato, Nintendo Switch Online è disponibile in diverse tipologie di abbonamento. Diamo un’occhiata a quali sono e a come scegliere la più adatta in base alle proprie esigenze.

L’ iscrizione individuale offre il servizio Nintendo Switch Online a un unico utente, ed è collegata all’account con il quale è stato sottoscritto l’abbonamento. L’utente può scegliere di iscriversi per un mese, per tre mesi o per dodici mesi .

offre invece il servizio Nintendo Switch Online a chiunque sia incluso nel gruppo famiglia. All’interno del gruppo possono abbonarsi . I membri della famiglia possono essere cambiati in qualsiasi momento. Inoltre, l’iscrizione familiare è collegata all’account Nintendo che effettua l’acquisto, non a una specifica console Nintendo Switch. In questo caso, l’abbonamento è disponibile esclusivamente per la durata di . L’iscrizione Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo è un abbonamento deluxe che dà accesso a tutti i vantaggi esclusivi dell'iscrizione standard a Nintendo Switch Online e a una libreria in costante aggiornamento di giochi classici per Nintendo 64 e SEGA Mega Drive. Inoltre, acquistando questa tipologia di abbonamento si ha accesso alle espansioni scaricabili di diversi giochi, tra cui Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons e Splatoon 2.

Nintendo Switch Online: listino prezzi

Nintendo offre ai propri utenti la possibilità di usufruire di Nintendo Switch Online gratuitamente per sette giorni, in modo da prendere dimestichezza col servizio e da provarne tutti i vantaggi esclusivi per un periodo limitato di tempo. Al termine della prova gratuita sarà però necessario iscriversi per continuare a usufruire del servizio. Ecco il listino prezzi delle diverse sottoscrizioni.

Iscrizione individuale

1 mese: 3,99 €

3 mesi: 7,99 €

12 mesi: 19,99 €

Iscrizione individuale con pacchetto aggiuntivo

12 mesi: 39,99 €

Iscrizione familiare

12 mesi: 34,99 €

Iscrizione familiare con pacchetto aggiuntivo

12 mesi: 69,99 €

È inoltre possibile passare dall’iscrizione corrente a un’iscrizione Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo: ti basterà infatti sottoscrivere l’abbonamento e riceverai immediatamente uno sconto in base al numero di giorni rimanenti per il tuo abbonamento corrente. Lo sconto che ti spetta può essere comodamente calcolato accedendo al sito ufficiale Nintendo e accedendo alla sezione dedicata all’abbonamento.

Backup dei dati di salvataggio

Quello del backup su cloud dei dati di salvataggio è un altro servizio esclusivo a cui hanno accesso gli abbonati a Nintendo Switch online. Si tratta di un sistema pensato per eseguire una copia dei dati di salvataggio di gran parte dei giochi per Switch a cui l’utente può accedere semplicemente effettuando il login al proprio account da qualsiasi console. Si tratta di un servizio estremamente comodo e in grado di tenere al sicuro i preziosi dati di salvataggio dei giochi per Switch, che verrà impostato automaticamente all’attivazione dell’abbonamento. Infatti, una volta effettuata l’iscrizione non è richiesta alcuna azione da parte dell’utente, che potrà semplicemente iniziare a giocare e godersi il gioco online e l’immensa libreria di giochi classici.