Nintendo Switch è una delle console più vendute in assoluto. Disponibile nella versione standard, nella versione lite e Oled, la console offre una quantità incredibile di giochi di tutti i tipi. Inoltre, chi possiede un account Nintendo potrà scegliere tra un vasto catalogo di giochi gratuiti e divertirsi senza spendere neanche un euro. Andiamo a vedere quali sono i migliori giochi gratis per Nintendo Switch. Eccoti anche un approfondimento su come aumentare la memoria della console.

Come scaricare i migliori giochi gratis per Nintendo Switch

Prima di vedere quali sono i migliori giochi gratis per Nintendo Switch occorre conoscere il procedimento per ottenerli. Tutti i giochi presenti in questa lista possono essere scaricati dal Nintendo eShop gratuitamente e non l’abbonamento a Nintendo Switch Online. Il primo passo per ottenerli è quello di creare un account Nintendo. Vediamo come fare.

Come creare un account Nintendo

Per creare un account Nintendo apri il browser del tuo dispositivo preferito, visita il sito ufficiale Nintendo e clicca sul pulsante Crea Account Nintendo che troverai in fondo alla pagina. Qui dovrai semplicemente seguire le indicazioni riportate sullo schermo, inserire i dati richiesti, dichiarare di avere almeno sedici anni, accettare i termini e le condizioni richiesti dal sito, l’informativa sulla privacy e cliccare su Continua. Ora non dovrai fare altro che verificare l’account inserendo nell’apposito spazio il codice ricevuto per email e cliccare su Conferma. Infine, potrai effettuare l’accesso con le credenziali appena create.

Come configurare l’account Nintendo

Ora potrai configurare l’account Nintendo e accedere ai migliori giochi gratis per Nintendo Switch. Per farlo accendi la console, sbloccala premendo lo stesso pulsante per tre volte e assicurati che sia connessa alla rete WiFi. Per farlo tocca l’icona a forma di ingranaggio e poi Internet > Impostazioni Internet: qui potrai selezionare la rete a cui desideri connetterti.

Torna al menu principale della console, tocca il tuo avatar (in alto a sinistra) e premi il pulsante Collega Account Nintendo. Cliccando su Accedi ti verrà chiesto di inserire le tue credenziali Nintendo. Ora potrai visitare in Nintendo eShop e iniziare a scaricare i migliori giochi gratis per Nintendo Switch. Vediamo come fare.

Come scaricare i migliori giochi gratis per Nintendo Switch dal Nintendo eShop

Accedi alla schermata iniziale della console e clicca sull’icona arancione dell’eShop. Qui potrai effettuare una ricerca per nome del gioco, sfogliare il catalogo delle nuove uscite e visualizzare i giochi besteseller. Per accedere ai giochi gratuiti dovrai cliccare sul pulsante Offerte in corso e successivamente su Ricerca per filtri: qui potrai impostare il filtro Download Gratuito sotto la voce Prezzo. Ed ecco un elenco completo di tutti i migliori giochi gratis per Nintendo Switch.

Quali sono i migliori giochi gratis per Nintendo Switch?

Una volta capire come accedere al catalogo siamo un’occhiata a quali sono i migliori giochi gratis per Nintendo Switch.

Pokémon Quest

Pokémon Quest è un gioco della serie Pokémon in cui i famosi mostriciattoli sono stati trasformati in piccoli e adorabili cubetti. In questo gioco non esistono Poké Ball: il tuo obiettivo è creare una squadra composta da tre Pokémon e partire all’esplorazione dell’Isola Cubetti. A differenza degli altri giochi della serie, l’obiettivo principale di Pokémon Quest è quello di attirare più Pokémon possibile cucinando tante sfiziose ricette. Potrai anche creare un campo base personalizzabile e giocare con tanti Pokémon diversi.

Super Kirby Clash

Super Kirby Clash è il remake di un classico per Nintendo 3DS. Si tratta di un gioco di ruolo multuplayer che ti consente di scegliere tra diverse classi per affrontare una moltitudine di boss. Può essere giocato online o con l’IA.

Brawlhalla

Brawlhalla è un videogioco picchiaduro in 2D caratterizzato da un design accattivante e da un gameplay frenetico. Potrai scegliere tra una vasta selezione di personaggi, armi ed equipaggiamenti e giocare online con i tuoi amici.

Fallout Shelter

Fallout Shelter è un gioco di simulazione uscito nel 2015 e che ancora oggi riscuote un discreto successo tra gli appassionati della serie. Il gioco ti consente di creare il tuo vault personale e di gestirlo al meglio. Potrai creare nuovi abitanti, assegnarli alle varie stazioni e cercare di far procedere tutto per il meglio. Tra i tanti obiettivi ci sarà quello di mantenere gli abitanti del Vault felici e in salute.

Fortnite

Fortnite è un gioco che non ha certo bisogno di presentazioni. Si tratta di uno sparatutto in terza persona che offre tre diverse modalità di gioco: Salva il mondo, Modalità creativa e Battaglia reale. Attualmente si tratta di uno dei giochi più gettonati in assoluto.

Pokémon UNITE

Pokémon Unite è un gioco MOBA pensato per sfidare con altri giocatori online per ottenere il numero più alto di punti entro la fine del round. Semplice e divertente, una vera novità per la serie Pokémon.

Sky: Children of the Light

Ecco una piccola perla: dai creatori di Journey, un altro gioco mistico, poetico ed estremamente rilassante. Questa volta potrai giocare in multiplayer ed esplorare il mondo interagendo con altri giocatori sparsi per il mondo. L’universi di gioco offre anche alcuni eventi stagionali da godersi in compagnia.