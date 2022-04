Come aumentare la memoria di Nintendo Switch

Nelle console da gaming, siano esse classiche o portatili, lo spazio di archiviazione non è mai abbastanza e, Nintendo Switch, non esula da questa regola.

La memoria sulla console portatile del produttore giapponese si può ampliare attraverso una scheda microSD e, grazie a tale supporto, è possibile anche effettuare un backup completo dei giochi, inclusi i salvataggi.

Se non riesci a scaricare nuovi giochi perché la memoria interna è piena, puoi archiviare i tuoi dati sul servizio cloud di Nintendo. Per fare ciò, vai su Impostazioni di sistema – Gestione dati – Archivio rapido. Da qui, scegli i giochi che desideri archiviare, quindi seleziona Archivia dati.

Quando archivi i giochi che hai acquistato dal Nintendo Store, puoi scaricarli nuovamente a titolo gratuito. I dati di salvataggio del gioco rimangono memorizzati sulla console. Per eseguire il backup dei dati salvati online, devi pagare un abbonamento mensile a Nintendo Switch Online.

In alternativa, puoi espandere la memoria del tuo Switch con una scheda microSD compatibile. In questo modo, non devi preoccuparti di eliminare e scaricare nuovamente i giochi.

Cosa fare per aumentare lo spazio di archiviazione su Nintendo Switch

Se l’archiviazione via cloud non basta e non vuoi rinunciare ai tuoi giochi, l’opzione microSD è l’unica via percorribile. In tal senso, devi agire in questo modo:

In modalità palmare, spegni la console attraverso l’interruttore (tieni premuto il pulsante di accensione e seleziona Opzioni risparmio energia – Spegni);

Sul retro dello Switch, solleva la copertura per accedere lo slot microSD ;

; inserisci delicatamente la scheda microSD nello slot con i perni di metallo rivolti verso il basso (potresti sentire un clic quando il supporto è saldamente bloccato in posizione);

premi il pulsante di accensione ;

; nella schermata iniziale di Nintendo Switch seleziona Impostazioni di sistema ;

; qui, vai in Gestione dati , quindi selezionare Sposta dati tra sistema/scheda microSD ;

, quindi selezionare ; seleziona Sposta su scheda microSD ;

; Scegli i giochi che desideri trasferire sulla scheda microSD, quindi seleziona Sposta dati.

Ora avrai più spazio per i giochi sul tuo Switch. Quando la memoria interna è piena, i nuovi download andranno automaticamente sulla scheda SD.

Per visualizzare tutti i giochi sulla scheda microSD e sulla console stessa, vai su Impostazioni di sistema – Gestione dati – Gestisci software. Sulla destra, puoi vedere quanto spazio è disponibile sulla scheda microSD e sul sistema stesso.

Per trasferire i dati di gioco dalla scheda microSD allo Switch, vai su Impostazioni di sistema – Gestione dati – Sposta dati tra sistema/scheda microSD – Sposta nella memoria di sistema.

Quali schede SD sono compatibili con lo Switch?

Nintendo Switch supporta solo schede microSD. Queste minuscole schede di memoria vengono utilizzate anche negli smartphone e nelle fotocamere digitali. In tal senso, possiamo consigliare un paio di prodotti compatibili:

Posso usare qualsiasi Micro SD per Switch?

Qualsiasi scheda di memoria microSD, microSDHC o microSDXC dovrebbe funzionare con Nintendo Switch. Se desideri utilizzare una scheda microSDXC, aggiorna il software di sistema andando su Impostazioni di sistema – Sistema – Aggiornamento sistema.

Puoi archiviare giochi, demo, aggiornamenti software, DLC, schermate e video sulla scheda microSD, ma non puoi archiviare i dati di salvataggio. È possibile, tuttavia, trasferire i dati di salvataggio tra le console Switch utilizzando le funzionalità NFC integrate.

Puoi copiare i file di gioco sulla scheda SD sul computer per eseguirne il backup, ma non puoi riprodurre i giochi su un’altra console Switch. Per farlo, devi importare i dati utente tra le due console.

Aggiornamento della scheda SD Switch

Se decidi di sostituire la tua scheda microSD con una più grande, dovresti prima salvare la cartella Nintendo sulla vecchia scheda SD sul tuo computer. Quindi, sposta la cartella Nintendo nella nuova scheda sul tuo PC prima di inserirla nel tuo Switch.

Vai su Impostazioni di sistema – Gestione dati – Gestisci software per assicurarti che tutti i tuoi dati di gioco siano presenti.

FAQ sulle microSD pe Nintendo Switch

Quanto spazio di archiviazione ha una Switch?

Internamente, una console di questo tipo ha 64 GB di spazio di archiviazione, mentre lo Switch originale e lo Switch Lite hanno entrambi 32 GB di spazio di archiviazione internamente. Si tratta di uno spazio relativamente contenuto rispetto ai titoli odierni e, per molti utenti, ricorrere a una microSD è una necessità concreta.

Puoi aggiornare la memoria di Switch Lite?

Si, è possibile. Switch Lite ha uno slot per schede microSD, proprio come lo Switch originale. E come lo Switch originale, il Lite ha 32 GB di memoria interna. Le schede SD compatibili con Switch saranno compatibili anche con Switch Lite.

Fonte lifewire.com