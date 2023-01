Ecco perché Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer

Nintendo Switch è l’ultima famosissima e amatissima console di Nintendo, che può essere utilizzata per giocare collegati alla tv o come console portatile. La sua grandissima fama deriva soprattutto da quest’ultima caratteristica, che consente ai giocatori di rilassarsi e di godersi i propri giochi preferiti comodamente dal divano, ma anche in treno, in fila alle poste o da qualsiasi altro luogo. Disponibile in tre diverse versioni, la nuova console Nintendo è davvero un gioiellino per chi ha la passione dei videogiochi e per chi ama giocare in compagnia. Ma cos’altro rende il dispositivo così famoso e amato? Indubbiamente, Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer, nonché la migliore per giocare insieme ad altri utenti via Internet, con amici in locale o con i propri figli durante i momenti di relax in famiglia. Al giorno d’oggi, la tecnologia ha preso sempre più piede nelle nostre vite, e persino i bambini amano trascorrere il tempo libero tra film, video e videogiochi. Nintendo Switch propone un vasto catalogo di giochi di tantissimi generi, alcuni pensati per il gioco in single player, altri adatti ai giovanissimi, e altri ancora proprio per divertirsi con amici e familiari. In tantissimi casi, il catalogo della console propone una vasta scelta di giochi gratis per Nintendo Switch. Oggi, chi desidera acquistare Nintendo Switch e i suoi giochi ha a propria disposizione una gamma infinita di scelte: la console è così diffusa e amata da essere presente in qualsiasi negozio di elettronica e su tutti i più famosi e-commerce. Chi desidera passare momenti divertenti con amici e famiglia non ha proprio più scuse. Diamo un’occhiata ai cinque motivi per cui Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer.

1. I Joy-Con sono stati creati per giocare insieme

Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer, e a dimostrarlo è proprio il modo in cui la console è stata costruita. Il concetto di condivisione è infatti integrato nel suo design. A differenza delle altre console in commercio, che richiedono l’acquisto di uno o più controller per poter giocare insieme, il controller di Nintendo Switch è stato studiato appositamente per sdoppiarsi. Nella versione classica della console, basterà infatti scollegare i due joy-con laterali e trasformarli in due controller. Chi invece possiede Nintendo Switch Lite potrà comunque collegare un controller esterno alla console.

2. Puoi portare la console ai raduni

Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer proprio per la possibilità di poterla portare sempre con sé. Chi ha iniziato a giocare negli anni ‘90 sa quanto fosse frustrante organizzare raduni con gli amici conosciuti online e non poter giocare insieme. Grazie all’invenzione delle console portatili invece, questo sogno di condivisione è diventato realtà e i gamer di tutto il mondo possono portare con sé la propria console e giocare finalmente insieme. Lo stesso vale per qualsiasi altra occasione: Nintendo Switch può essere portata alle riunioni di famiglia, al parco, a casa di amici, in autobus o a scuola. Qualunque sia l’occasione, basterà munirsi di joy-con e il gioco sarà fatto.

3. Nintendo Switch offre un'enorme libreria di giochi multiplayer

Nintendo Switch offre un incredibile catalogo di giochi multiplayer per tutti i gusti, molti dei quali possono essere giocati su più piattaforme. Basti pensare a titoli come Fortnite, Among Us e Fall Guys, che tra il 2020 e il 2022 hanno acquisito una popolarità incredibile tra gli utenti di tutto il mondo. Il catalogo include ovviamente tantissime esclusive Nintendo pensate proprio per giocare insieme agli amici o in famiglia, come Mario Kart, Super Smash Brothers e Mario Party.

4. Nintendo Switch offre multiplayer online e locale

L'obiettivo principale di Nintendo è sempre stato quello di riunire le persone e di consentire loro di giocare insieme, non importa che si tratti di persone che vivono insieme o che comunicano da due parti lontanissime del mondo. Ecco un altro motivo per cui Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer: accedendo all’infinito catalogo di giochi è impossibile non notare che la maggior parte di essi offrono l’opzione di giocare insieme agli amici online, ma anche in locale, rendendo l’esperienza di gioco ancora più versatile e adatta a tutti.

5. Nintendo Switch offre giochi adatti a tutte le età

Nintendo è sempre stato un marchio adatto alle famiglie e accessibile a tutte le età. Nel catalogo di Nintendo Switch è infatti possibile acquistare giochi di tutti i tipi, adatti a un pubblico adulto o perfetti per una serata da trascorrere in famiglia.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare con assoluta certezza che Nintendo Switch è la migliore console per il multiplayer, proprio per come è stata concepita, per la presenza dei comodissimi joy-con per giocare con gli amici, per il fatto che sia una be soprattutto per l’incredibile catalogo di giochi multiplayer online e in locale offerto dalla stessa Nintendo. Se sei alla ricerca di una console per giocare con gli amici, in famiglia o con i tuoi bambini, Nintendo Switch è assolutamente la scelta che fa al caso tuo.