Dove acquistare Nintendo Switch e quale modello scegliere

Nintendo Switch è la famosissima e amatissima console Nintendo che da qualche anno continua a far battere i cuori di tantissimi giocatori grazie al due design e alle sue tantissime funzionalità nascoste. Si tratta di una console di gioco ibrida, ovvero che può essere collegata a un televisore e usata come una normalissima PlayStation o Xbox, o utilizzata come console portatile. Si tratta di un dispositivo unico nel suo genere, proprio grazie alla sua incredibile versatilità e a tanti altri aspetti che la rendono inimitabile. Proprio come le altre console Nintendo, anche la amatissima Switch presenta un design particolare ed elegante in tutte e tre le sue versioni, che andremo ad illustrare a breve. Il modello classico è arricchito dai Joy-con, i simpatici e tecnologici controller staccabili dalla console principale e utilizzabili anche per il gioco multiplayer. Diamo un’occhiata ai vari modelli disponibili sul mercato.

Quanti modelli di Nintendo Switch esistono?

Come già accennato, attualmente Nintendo Switch è disponibile in tre diverse versioni. Se sei indeciso su quale acquistare dai un’occhiata ai paragrafi successivi: ti aiuteremo a scegliere il modello più adatto alle tue esigenze. Qualunque console sceglierai, avrai sempre a disposizione un numero molto vantaggioso di giochi gratis.

Acquistare Nintendo Switch classica

Il modello classico di Nintendo Switch è stato rilasciato nel 2017 e da allora continua a far battere i cuori di tantissimi appassionati di gioco. Come già spiegato, se opterai per il modello classico potrai utilizzarlo in portatile e giocare da ovunque vorrai, oppure collegarlo al televisore e goderti i tuoi giochi preferiti sullo schermo grande. In questo caso potrai giocare utilizzando i Joy-con. Caratterizzata dai classici colori rosso e blu che ricordano l’eroe di Nintendo Super Mario, la versione classica della console più essere personalizzata a piacimento acquistando Joy-con o cover colorate.

Le alternative dove acquistare la Nintendo Switch classica non mancano, oltre al solito Amazon dove spesso viene venduta in sconto, è infatti possibile acquistarla presso molte catene di elettronica come Mediaworld ed Unieuro dove viene venduta a 298 euro.

Acquistare Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite è un modello leggermente più nuovo, reso disponibile al pubblico solamente nel 2019. Si tratta della versione esclusivamente portatile della console, e per questo motivo decisamente più economica rispetto agli altri due modelli. L’hardware è rimasto esattamente lo stesso rispetto alla versione classica, ma lo schermo è stato ridotto leggermente rendendo la console ancora più leggera e comoda da portare con sé. Migliorata anche la batteria, che offre un’autonomia decisamente migliore. Disponibile in diverse colorazioni, Nintendo Switch Lite è un vero gioiellino di design, particolarmente adatta a chi intende farne un uso esclusivamente portatile.

Anche per la versione Lite diNintendo Switch classica non mancano gli store online: su Amazon non è facile da trovare ma è spesso scontata a 199 euro, ma è sempre disponibile anche da Mediaworld e Unieuro dove viene venduta a 209 euro.

Acquistare Nintendo Switch OLED

Infine troviamo il modello più recente: Nintendo Switch OLED è l’evoluzione della console classica con uno schermo migliorato e qualche caratteristica molto interessante. Come il suo predecessore, questo modello può essere usato sia in portatile, che collegato al televisore. Migliorato anche il piedistallo presente nella parte posteriore del dispositivo, che consente di giocare in multiplayer anche dallo schermo piccolo. Con un sistema audio migliorato e una memoria interna ampliata fino a 64 GB, Nintendo Switch OLED può essere collegata a Internet anche via cavo. Si tratta di un modello pensato per i giocatori più esigenti, che cercano una qualità visiva impeccabile anche durante il gioco in portatile. Se stai valutando l’acquisto di Nintendo Switch per giocare esclusivamente collegato al televisore, allora ti consigliamo ti optare per il modello classico.

Un po’ più difficile da trovare, visto l’alto numero di richieste, è la nuova Switch OLED che si trova spesso su Amazon a circa 330 euro e da Unieuro al prezzo ufficiale di 349 euro.

Edizioni speciali

Sul mercato è infine possibile acquistare alcune versioni speciali della console in edizione limitata, il cui design è spesso ispirato ai giochi Nintendo più famosi. Ecco alcuni esempi.

Dove acquistare Nintendo Switch

Se stai valutando l’acquisto di uno dei tre modelli di Nintendo Switch, oggi hai l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda le modalità di acquisto. La console è infatti presente nella maggior parte dei negozi di elettronica italiani più famosi e può essere acquistata comodamente online. Se hai già messo gli occhi su un modello o colore particolare, forse l’acquisto su Amazon potrebbe essere un’idea migliore per te, poiché probabilmente recandoti in un negozio fisico finiresti per dover ripiegare su una versione differente. Tra i rivenditori consigliati dalla stessa Nintendo spiccano invece Amazon, GameStop, MediaWorld, Unieuro ed Euronics.