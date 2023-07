I migliori controller per Nintendo Switch del 2023

Dal suo lancio originario nel 2017, Nintendo Switch ha alimentato il lancio un’incredibile serie di controller, prevalentemente di terze parte. Oltre ai più iconici Joy-Con, il mercato si è affollato anche di controller dallo stile più tradizionale, retrò e arcade.

Ma quali sono i migliori?

In primo luogo, non possiamo non rammentare che Nintendo Switch può essere utilizzato sia in modalità portatile che “agganciata”, questa piattaforma è unica nel suo genere ed è diventata la patria di diversi gamepad interessanti.

Dunque, chiunque sia alla ricerca di un controller per Switch dovrà districarsi tra centinaia di prodotti!

Per complicare ulteriormente le cose, molti produttori hanno lanciato gamepad ispirati alle precedenti generazioni di console Nintendo. Basta dare un’occhiata a qualsiasi rivenditore per vedere gamepad per Switch che assomigliano a controller per GameCube, N64, SNES e NES. Se a ciò si aggiunge la disponibilità di stick da combattimento, volanti da corsa e altre periferiche ausiliarie, è facile essere sopraffatti dalle opzioni disponibili.

Ad ogni modo, non disperiamo!

Il modo migliore per restringere la ricerca di controller per Nintendo Switch è determinare quale tipo di gamepad si adatta meglio al vostro stile di gioco. Giocate principalmente a giochi classici tramite Switch Online? Prendete in considerazione i controller retro. Siete appassionati di giochi di combattimento? Allora probabilmente un fight stick o un gamepad personalizzabile sono buone opzioni. Se non riuscite a decidere, attenetevi al layout tradizionale della maggior parte dei controller di tipo Pro.

Quindi, stabilite anche il vostro budget. Al giorno d’oggi i controller hanno prezzi di tutti i tipi. I controller cablati sono in genere più economici delle loro controparti wireless e i prodotti first-party di Nintendo sono in genere tra i più costosi. I prodotti Nintendo sono sempre facilmente consigliabili, ma se avete un budget limitato, considerate di dare un’occhiata a marchi di terze parti affidabili.

Ciò premesso, abbiamo stilato un elenco di controller che potrebbero fare al caso vostro…

Nintendo Switch Pro Controller: il migliore in assoluto

Nonostante tutte le opzioni di terze parti presenti sul mercato, il miglior controller per Nintendo Switch è certamente il Pro Controller di prima generazione, un prodotto ufficiale costruito con un design ergonomico, ideale per sessioni di gioco prolungate, e dotato di pulsanti frontali e stick analogici di qualità superiore.

Costruito con componenti di alto livello, supporta anche diverse funzioni utili che non si trovano nei gamepad meno diffusi. Tra queste, i controlli di movimento, l’HD Rumble e il supporto per gli amiibo. La connessione wireless consente di sincronizzare rapidamente il dispositivo con la console e può essere utilizzato anche su un PC se si dispone di una piattaforma di gioco.

Di contro, lamentiamo la mancanza di un jack per le cuffie. Se però questo inconveniente per voi non è troppo grave, allora è questa la scelta migliore!

HORIPAD Wired Controller: il migliore tra gli economici

Con un prezzo inferiore ai 30 euro, il controller HORIPAD si colloca tra le scelte preferite low-cost. L’esclusivo adattatore per il D-Pad offre un sorprendente livello di personalizzazione che non si vede spesso in questa fascia di prezzo, e la disponibilità di tre diversi colori (nero, blu e rosso) rende facile trovare qualcosa che si adatti al proprio stile.

Oltre al già citato adattatore D-Pad, il controller ha un design elegante con stick analogici sfalsati e pulsanti a spalla ad azione rapida, adatti a giochi d’azione frenetici, ed è concesso in licenza ufficiale da Nintendo. Certo, bisognerà scendere a compromessi: è infatti presente solo la connessione via cavo, anche se lungo 3 metri.

Il prezzo economico del controller HORIPAD Wired significa anche che non avrete a disposizione i controlli di movimento o l’HD Rumble… Tutto ciò considerato, si tratta però di una scelta economica molto interessante!

PowerA Fusion Pro: il migliore di terze parti

Se avete bisogno di più funzioni rispetto al controller Switch Pro standard, prendete in considerazione l’aggiornamento al controller PowerA Fusion Pro Wireless di terze parti. Non solo è ergonomico come il controller Switch Pro standard, ma aggiunge anche una serie di parti personalizzabili per migliorare la vostra esperienza di gioco.

Il PowerA Fusion Pro Wireless è dotato di quattro thumbstick intercambiabili, due frontalini, un jack audio da 3,5 mm e un cavo USB-C piedi per la ricarica o il gioco con cavo. L’acquisto include anche una garanzia di due anni. I giocatori più accaniti apprezzeranno i quattro paddle mappabili, che permettono di programmare le azioni nel bel mezzo di una sessione di gioco e consentono un ulteriore livello di accessibilità. Il controller non supporta invece né HD Rumble né gli amiibo.

PDP Afterglow Deluxe+: il miglior controller cablato

I controller cablati hanno la reputazione di essere goffi e poco attraenti, ma non è certo questo il caso del controller cablato PDP Afterglow Deluxe+. Progettato con uno chassis trasparente e tante luci LED per non passare inosservato, Afterglow Deluxe+ è straordinariamente accattivante per un controller cablato economico.

Di fatti, sono qui disponibili quattro diverse modalità LED e si può passare da un colore all’altro in base alle proprie preferenze. È anche possibile spegnerli se distraggono l’attenzione durante la navigazione nei menu o lo streaming di un programma televisivo. Se a ciò si aggiungono i paddle personalizzabili, la tecnologia a doppia vibrazione e la designazione di prodotto con licenza ufficiale Nintendo, sarà difficile trovare un controller cablato migliore di questo!

PowerA Wireless GameCube Controller: il migliore in stile GameCube

Per qualcuno il design potrebbe non essere particolarmente attraente, ma il controller GameCube è sorprendentemente comodo. Sebbene sia possibile utilizzare il controller originale del Nintendo GameCube sul vostro Switch (acquistando un costoso adattatore), il controller GameCube wireless di PowerA è una fedele riproduzione dell’iconico gamepad.

Disponibile in un’ampia gamma di design e colori (tra cui viola, nero e argento), il controller ha il grande vantaggio rispetto al classico controller Nintendo GameCube di vantare la connessione wireless. Con due batterie AA è possibile giocare fino a 30 ore in modalità wireless, il che lo rende un’ottima opzione per tutti i giocatori che vogliono giocare senza interruzioni.

Non è presente l’HD Rumble, ma questo aspetto è facilmente trascurabile se paragonato a tutti gli altri miglioramenti che sono stati effettuati con questo controller.

8Bitdo Arcade Stick for Switch: il migliore per i picchiaduro

Anche se per i giochi di combattimento va bene qualsiasi vecchio controller, i giocatori più esigenti potrebbero voler qualcosa che permetta di azionare i pulsanti con precisione e che sia in grado di resistere alla pressione rapida (e a volte caotica) dei tasti. L’8Bitdo Arcade Stick fa tutto questo, garantendo un arcade stick di qualità superiore, pulsanti multipli e un elegante design retrò.

Uno dei punti di forza dell’8Bitdo Arcade Stick è proprio la disposizione dei pulsanti: non solo i giocatori avranno a disposizione uno stick reattivo per i movimenti, ma sarà anche possibile accedere facilmente a otto pulsanti facciali che permetteranno di controllare facilmente l’azione in tutti i giochi di combattimento. È anche possibile connettersi in modalità wireless tramite Bluetooth o 2,4 GHz con un ricevitore USB.

Qual è il vostro controller preferito?