Microsoft Edge non funziona più? Ecco come risolvere

Sono ormai lontani i tempi in cui Internet Explorer era ormai relegato a un browser utile per scaricare Chrome. Oggi, il browser Microsoft di default, Microsoft Edge, è un software molto valido, in grado di competere con qualunque altro programma del settore.

Il passaggio da EdgeHTML a Chromium, infatti, ha sancito una vera e propria rinascita per il browser, offrendo un’esperienza a dir poco piacevole agli utenti. Nonostante ciò, così come qualunque altro software, anch’esso può presentare alcuni fastidiosi malfunzionamenti.

Che si tratti di Windows 10 o 11, infatti, alcuni utenti segnalano blocchi o problemi di altro tipo. Poiché Microsoft Edge è profondamente integrato con il sistema operativo, determinare la causa esatta di quanto accaduto può essere difficile.

In questo articolo abbiamo raccolto 10 controlli che puoi effettuare per individuare il problema e agire di conseguenza.

1- Edge bloccato? Prova a chiuderlo con Gestione attività

A volte Edge potrebbe non riuscire ad aprirsi se alcuni dei suoi processi sono bloccati in background. Poiché il browser è già, sebbene non visibile, anche i ripetuti tentativi di apertura potrebbero fallire.

Per risolvere questo problema, puoi utilizzare Gestione attività di Windows per terminare tutti i processi Edge e riavviare il browser da zero. Per fare compiere questa azione:

Premi Ctrl + Maiusc + Esc sulla tastiera;

+ + sulla tastiera; Scegli Gestione attività ;

; Nella scheda Processi clicca su Microsoft Edge e seleziona Termina attività.

A questo punto puoi chiudere Gestione attività e tentare di riaprire il browser. In molti casi, vedrai che questa semplice azione avrà risolto qualunque tipo di problema. Se così non è, dai uno sguardo agli altri passaggi di questo articolo.

2- Ripara Edge

Il tuo PC Windows viene fornito con uno strumento di riparazione Microsoft Edge in grado di porre rimedio ai vari problemi con il browser. Puoi provare a eseguire questo strumento per vedere se riesce a porre rimedio alla situazione. In tal senso:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Start ;

del mouse sull’icona ; Seleziona App installate ;

; Scorri verso il basso per individuare Microsoft Edge nell’elenco;

nell’elenco; Fai clic sull’icona del menu con tre punti accanto ad essa e seleziona Modifica ;

accanto ad essa e seleziona ; Clicca su Ripara per confermare.

Attendi che lo strumento agisca browser e poi prova ad aprirlo, per vedere se l’intervento ha avuto successo.

3- Elimina i dati utente del browser

Edge potrebbe non aprirsi, o continuare a chiudersi dopo alcuni secondi, se i dati utente esistenti sono danneggiati. In tal caso, la rimozione di tali informazioni dal PC dovrebbe aiutare a ripristinare il browser. Per tale azione, devi agire in questo modo:

Premi il tasto Windows + R per aprire la finestra Esegui ;

+ per aprire la finestra ; Incolla il seguente percorso nel campo Apri e premi Invio:

appdata/Local/Microsoft/Edge/User Data

Nella finestra Esplora file che si apre individua una cartella denominata Predefinito ed eliminala.

Prova a riavviare il browser per vedere se i comportamenti anomali sono cessati.

4- Prova con la navigazione in incognito

Un’altra cosa che puoi fare è provare ad aprire Edge con la modalità di navigazione in incognito. Poiché il browser si carica senza nessuna delle tue estensioni in questo modo, ti aiuterà a verificare se il problema è causato da un componente aggiuntivo.

Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Edge sul tuo PC e seleziona Nuova finestra InPrivate. Se Edge si apre e funziona normalmente, è probabile che il problema sia causato da una delle tue estensioni.

Per identificare il colpevole, dovrai disabilitare tutte le tue estensioni e abilitarle una alla volta. Dunque puoi agire in questo modo:

Chiudi completamente il browser utilizzando Gestione attività (come già illustrato con il primo consiglio di questo articolo);

(come già illustrato con il primo consiglio di questo articolo); Clicca con il pulsante destro del mouse sul collegamento Edge e seleziona Proprietà ;

; Nel campo Destinazione, inserisci uno spazio alla fine del percorso e quindi digita il seguente comando:

-disable-extensions

Clicca su Applica e poi su OK ;

e poi su ; Fai doppio clic sul collegamento Edge per aprire il browser senza estensioni;

Digita edge://extensions nella barra degli URL e premi Invio ;

e premi ; Disabilita tutte le estensioni e chiudi il browser;

Seleziona la scorciatoia Edge e premi Alt + Invio sulla tastiera per aprire le sue proprietà;

e premi + sulla tastiera per aprire le sue proprietà; Rimuovi –disable-extensions dal campo Target e premi Applica seguito da OK.

Apri nuovamente Microsoft Edge e riattiva le estensioni una alla volta. Sarà necessario riavviare Edge dopo aver abilitato ciascuna estensione finché il problema non si ripresenta.

Una volta trovata l’estensione problematica, valuta la possibilità di rimuoverla e/o sostituirla con una equivalente.

5- Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi

Windows include uno strumento di risoluzione dei problemi specifico, in grado di diagnosticare e riparare automaticamente i problemi con le app di Microsoft Store. Se utilizzi la versione Store di Edge, puoi eseguire questo strumento per porre rimedio ai malfunzionamenti. Dunque, agisci in questo modo:

Fai clic sull’ icona di ricerca presente nella barra delle applicazioni ;

presente nella ; Digita impostazioni di risoluzione dei problemi e premi Invio ;

; Seleziona Altri strumenti per la risoluzione dei problemi ;

; Scorri verso il basso per fare clic sul pulsante Esegui accanto a App di Windows Store.

Dopo aver eseguito lo strumento, incrocia le dita e prova ad avviare nuovamente il browser.

6- Aggiorna Edge da Microsoft Store

Una build di Microsoft Edge ormai datata potrebbe essere il motivo per cui il browser non funziona sul tuo PC. Poiché non puoi aggiornare Edge dal menu delle impostazioni, dovrai visitare Microsoft Store per poter compiere questa azione.

Dunque vai sull’apposita pagina di Microsoft Store e fai clic sul pulsante Aggiorna per installare gli aggiornamenti del browser. Se l’opzione non è disponibile, significa che Edge è già aggiornato: vai dunque oltre per cercare di risolvere i tuoi problemi.

7- Esegui le scansioni SFC e DISM

I file di sistema danneggiati, tra le altre cose, possono anche impedire l’apertura o l’arresto anomalo dei browser. Fortunatamente, Windows include alcuni strumenti integrati, come le scansioni SFC (System File Checker) e DISM (Deployment Image Servicing and Management), in grado di rilevare e riparare automaticamente eventuali file di sistema con problemi:

Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’icona Start ;

del mouse sull’icona ; Seleziona Terminale (Amministratore) dall’elenco;

dall’elenco; Seleziona Sì quando viene visualizzata la richiesta di Controllo dell’account utente ( UAC );

quando viene visualizzata la richiesta di Controllo dell’account utente ( ); Digita il comando indicato di seguito e premi Invio:

sfc/scannow

Una volta completata la scansione SFC, esegui la scansione DISM inserendo i seguenti comandi uno per uno e premi Invio dopo ciascuno di essi:

DISM /Online /Cleanup-Image /CheckHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

Attendi il completamento del processo e riavvia il PC. Ritornato in Windows, prova ad aprire Edge ancora una volta.

8- Cerca eventuali malware

Oltre a scansionare i file di sistema, dovresti anche scansionare il tuo PC alla ricerca di malware. Per fare ciò, puoi utilizzare l’app Sicurezza di Windows integrata o un programma antivirus di terze parti di cui ti fidi.

Se la scansione rivela qualcosa di sospetto, segui i passaggi consigliati dallo strumento per rimuovere la minaccia. Nel caso l’antivirus individui e rimuova un agente malevolo, prova a riavviare il computer e ad aprire nuovamente il browser per vedere se il problema è stato risolto.

9- Installa gli aggiornamenti di Windows

Microsoft rilascia regolarmente aggiornamenti per Windows 10 e 11 al fine di risolvere eventuali problemi noti. Se Microsoft Edge non si apre o si blocca a causa di un bug della tua attuale build di Windows, l’installazione degli aggiornamenti più recenti dovrebbe essere d’aiuto.

Per verificare la presenza di aggiornamenti di Windows, premi il tasto Windows + I e aprirai la finestra di Impostazioni. Vai alla scheda Windows Update e fai clic sul pulsante Verifica aggiornamenti alla tua destra.

Installa eventuali aggiornamenti di sistema in sospeso e verifica se Edge riprende a funzionare correttamente.

10- Reinstalla da zero il browser

Se non riesci ad aprire Edge anche dopo aver seguito tutti e nove i precedenti passaggi, potrebbe esserci un problema con i file principali dell’app. In tal caso, dovrai disinstallare il browser dal tuo PC.

Una volta rimosso, installa nuovamente il programma e tutto dovrebbe tornare a funzionare.