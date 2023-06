10 trucchi per personalizzare il tuo PC con Windows 11

Windows 11 è un sistema operativo con molte sfaccettature, capace di offrire tante piccole funzioni per migliorare l’esperienza utente, personalizzandola nei minimi dettagli.

In questo articolo abbiamo raccolto una decina di trucchi e suggerimenti pratici che, a prescindere dall’uso che fai del tuo PC, potranno facilmente migliorare la tua interazione con esso.

Ottimizza le tue app all’avvio

Quando si parla di sistemi Windows, la fase di avvio è sempre un po’ delicata.

Ci sono potenzialmente dozzine di app che possono essere caricate, senza troppe cerimonie. durante l’avvio del tuo PC. Ciò, come ben saprai, ha un effetto negativo notevole sull’apertura di Windows 11 e sul funzionamento del sistema operativo.

Dai un’occhiata alle tue app di avvio all’interno del menu Impostazioni di Windows 11 (tramite Impostazioni – App – Avvio) e inizia a considerare di eliminare l’attivazione di software non utili nell’immediato, in particolare quelle contrassegnate come “ad alto impatto“.

Questo tipo di intervento non è definitivo: dovrai solo ricordarti di avviare manualmente le app quando ne avrai bisogno. Basta non disattivare un processo antivirus in background o qualsiasi meccanica associata a Windows. Se disponi di utility associate al produttore del tuo PC (Dell, HP o altri brand), potrebbe essere utile lasciarle stare.

Saresti sorpreso dal numero di app che il tuo PC può caricare all’avvio, spesso in maniera poco evidente (se non nelle prestazioni). Scegli attentamente cosa avviare e cosa no per ridurre al minimo l’impatto sulle prestazioni.

Configura il tuo PC per più display

La gestione del/dei monitor con Windows 11 può essere fondamentale lato produttività: in questo senso, il mercato offre ampia scelta.

In molti casi, adottare più display può essere molto utile, magari optando per un monitor secondario verticale per ottimizzare gli spazi. Con Windows 11, ti consigliamo di fare due cose: “affiancare” i tuoi display nel modo corretto e assicurarti di aver selezionato il tuo monitor “principale”.

In Impostazioni – Sistema – Display puoi disporre i monitor in modo che il cursore si sposti in modo naturale e fluido da un monitor all’altro. Trascina i display uno accanto all’altro come preferisci: se usi uno schermo alla destra di un altro, disponili uno accanto all’altro in Windows in modo da poter passare il mouse dall’uno all’altro. Scegli anche quale monitor dovrebbe essere il display principale: questo rappresenterà l’area in cui puoi fare clic sull’icona del volume e Notifiche.

Se disponi di un laptop, assicurati che l’opzione per preservare il layout del display sia selezionata (con una voce simile a “Ricorda le posizioni delle finestre in base alla connessione del monitor”), soprattutto se possiedi un dock Thunderbolt. In questo modo tutto rimarrà organizzato allo stesso modo se si sgancia il laptop o meno.

Cerca di capire come regolare la dimensione del testo e delle icone

Stiamo tutti invecchiando e anche se la tua vista è eccellente, dovresti rendere meno difficile possibile l’utilizzo del tuo monitor. In Impostazioni – Sistema – Display, puoi regolare la Scala di ciascun display. Aumentare il valore aumenterà la dimensione di ogni elemento all’interno di Windows, inclusi:

Icone

Testo

Dimensioni delle finestre

e tanto altro.

Perché scegliere l’uno piuttosto che l’altro? Perché potresti istintivamente sapere quale icona corrisponde a cosa, indipendentemente dal fatto che indossi gli occhiali o meno. Ma la regolazione della dimensione del testo può consentirti di evitare di rovinarti la vista sul medio-lungo periodo.

Gestisci al meglio la barra delle applicazioni di Windows 11

La barra delle applicazioni di Windows 11 fa ancora discutere molti utenti, anche se esistono alcuni software (a pagamento) che permettono di agire per adattarla alle tue necessità. Se non vuoi pagare per una miglior esperienza utente, puoi comunque attuare alcune piccole migliorie.

In Impostazioni – Personalizzazione – Barra delle applicazioni assicurati che la barra delle applicazioni sia mostrata su tutti i tuoi display (o nascosta), incluse le notifiche per indicare la ricezione della posta elettronica

Puoi anche scegliere di nascondere anche varie icone della barra delle applicazioni disattivando le app che non utilizzerai mai.

Evita completamente il menu Start

Secondo molti, il modo migliore per utilizzare il menu Start è, semplicemente, non utilizzarlo. Basta premere il tasto Windows e digitare il nome dell’app per avviarla. Questo tipo di interazione è più veloce che cercare con il mouse e fare clic su vari sottomenu per trovare ciò che desideri.

Se stai cercando un metodo ancora più veloce, premi il tasto Win più il numero dell’icona sulla barra delle applicazioni per avviare quel programma. Quindi l’apertura della prima app sulla barra delle applicazioni risulta essere Win + 1, il secondo sarebbe Win + 2 e così via.

Nota bene: Microsoft sembra aver cambiato il modo in cui conta le icone. Su alcuni PC, l’app considerata con il numero 1 viene considerata di default Esplora file, non l’icona Start, Cerca o desktop virtuali alla sua sinistra.

Ottimizza il menu Start di Windows 11

Il menu Start non è eccezionale per la ricerca di app, ma è sorprendentemente utile in alcuni contesti specifici, come per riprendere da dove eri rimasto su un documento specifico.

Per configurare il menu Start e renderlo più utile, puoi andare su Impostazioni – Personalizzazione – Start. Scegli il layout che preferisci: più pin mostra più app, mentre più consigli mostra i documenti più recenti. Se desideri disattivare i documenti recenti, disattivali in Mostra elementi aperti di recente in Start… di seguito. Vedrai le tue modifiche riflesse nel layout Start la prossima volta che lo apri.

C’è altro che puoi fare qui, come aggiungere alle icone visualizzate accanto al pulsante di accensione (Personalizzazione – Start – Cartelle) anche se questo utilizzo, da molti utenti, è considerato un gradino sotto al classico Esplora file.

Le nuove schede di Esplora file sono il modo migliore per copiare i file

Non è divertente utilizzare una singola finestra di Esplora file per evidenziare un file, tagliarlo e/o copiarlo, quindi navigare attraverso un’unità, file e cartelle per trovare la posizione di destinazione.

Se hai installato l’aggiornamento di Windows 11 2022 seguito dal suo aggiornamento di ottobre, Esplora file ti risulterà notevolmente migliorato, anche grazie a un’opzione di scheda simile a un browser. Basta aprire la finestra Esplora file, fare clic sul pulsante + per aprire un’altra scheda, quindi trasferire i file avanti e indietro a tuo piacimento.

Usa il riquadro di anteprima con Esplora file

A volte i nomi dei file non sono abbastanza esaustivi per trovare ciò che stai cercando. Per questo, ci sono due soluzioni: la ricerca integrata di Esplora file è una. L’altro è il riquadro di anteprima, che “apre” il file affinché tu possa visualizzare ciò che contiene. Funziona con file di testo, immagini, PDF, rendendoti la vita molto più facile.

Assicurati solo che il riquadro di anteprima sia abilitato (fai clic su Visualizza in alto, quindi su Mostra e quindi su riquadro di anteprima) e assicurati che il riquadro sia abbastanza grande da visualizzare comodamente il documento in questione.

Facendo clic sul pulsante “+” per aggiungere un’altra scheda Esplora file. A destra puoi vedere il riquadro di anteprima di Esplora file in azione.

Attiva la modalità di gioco

La modalità di gioco di Windows 11 impedisce l’aggiornamento di Windows mentre stai giocando e interrompe i processi in background per dare al tuo PC tutta la potenza possibile per dirigerla verso l’attività videoludica.

Per attivare questa funzione, vai in Impostazioni – Gioco – Modalità gioco. Questa si attiverà quando stai giocando in maniera automatica.

Ritagliati del tempo per te con Non disturbare

La modalità Non disturbare di Windows 11 disattiva le notifiche e può programmare una playlist di brani Spotify per aiutarti a completare un’attività senza distrazioni esterne. Le notifiche, d’altro canto sono molto utili… quando però vuoi farne a meno, puoi agire in questo modo: vai in Impostazioni – Sistema – Notifiche per attivare Non disturbare, che consente alle notifiche di accumularsi nel Centro operativo, per essere poi consultate in seguito, con più calma.

Puoi anche programmare la disattivazione delle notifiche a determinate ore con il relativo controllo su Attiva non disturbare automaticamente. In questo modo puoi agire sulla produttività, evitando le distrazioni che possono rovinare il tuo ritmo lavorativo.