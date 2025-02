Windows 11: 15 Trucchi Definitivi per Velocizzare il Tuo PC al Massimo | Guida 2025

Ti sembra che Windows 11 sia diventato più lento di una lumaca? L'avvio è un'attesa interminabile e anche le operazioni più semplici richiedono un'eternità? Non disperare! Anche se Windows 11 è nato per essere performante, con il tempo e l'uso, può perdere un po' del suo smalto iniziale. Ma non temere, ci sono molti trucchi che puoi mettere in pratica per velocizzare Windows 11 e farlo tornare una scheggia!

Se hai già provato a fare pulizia, ma il tuo PC Windows 11 continua a essere lento, non temere. Questa guida è pensata apposta per te! Ti svelerò 15 trucchi definitivi per ottimizzare Windows 11 e massimizzare le prestazioni del tuo computer. Non aspettarti miracoli da un PC preistorico, certo, ma anche su macchine non recentissime, questi consigli possono fare la differenza e rendere Windows 11 decisamente più reattivo e veloce. Sei pronto a dare una sferzata di energia al tuo PC? Iniziamo subito!

Windows 11 più veloce? Ecco i 15 trucchi d'oro per un PC fulmineo:

Ottimizza le Impostazioni di Alimentazione per le Prestazioni

Utilizzi la modalità Risparmio energetico di Windows 11? Ecco il primo errore! Questa modalità è pensata per far durare di più la batteria, ma rallenta notevolmente il tuo PC riducendo le prestazioni. Per velocizzare Windows 11, passa subito alla modalità Prestazioni elevate o, almeno, Bilanciato. Noterai subito la differenza! Per modificare le impostazioni di alimentazione in Windows 11, segui questi passaggi:

Apri il Pannello di controllo (puoi cercarlo nel menu Start).

(puoi cercarlo nel menu Start). Clicca su Hardware e suoni e poi su Opzioni risparmio energia .

e poi su . Seleziona Prestazioni elevate . Se non la vedi subito, clicca su "Mostra piani aggiuntivi" per visualizzarla.

. Se non la vedi subito, clicca su "Mostra piani aggiuntivi" per visualizzarla. Se usi un portatile, la modalità Bilanciato è un buon compromesso tra prestazioni e durata della batteria. Ma se sei collegato alla corrente o cerchi le massime prestazioni, Prestazioni elevate è la scelta giusta.

Disabilita i Programmi Pesanti all'Avvio

Quante volte accendi il PC e devi aspettare un'eternità prima di poter iniziare a lavorare? Spesso la colpa è dei programmi che si avviano automaticamente all'accensione di Windows 11, rallentando il sistema e consumando risorse preziose. Disabilitare quelli inutili è un trucco semplice ma efficace per velocizzare Windows 11. Ecco come fare in Windows 11 tramite il Task Manager (Gestione Attività):

Premi Ctrl + Shift + Esc per aprire il Task Manager.Se si apre la visualizzazione compatta, clicca su "Più dettagli" in basso a sinistra.Vai alla scheda "Avvio applicazioni".Vedrai una lista di programmi che si avviano all'accensione. Controlla la colonna "Impatto sull'avvio": "Alto" indica programmi che rallentano molto l'avvio.Per disabilitare un programma, clicca con il tasto destro sul suo nome e seleziona "Disabilita". Non preoccuparti, non disinstalli nulla, solo impedisci l'avvio automatico. Potrai comunque aprirlo manualmente quando ti serve.Se hai dubbi su un programma, clicca con il tasto destro e scegli "Cerca online" per avere più informazioni.

ReadyBoost

Esplora le altre schede del Task Manager! Puoi monitorare le(scheda "Prestazioni"), vedere quali(scheda "Processi") e molto altro. È uno strumento potentissimo per tenere sotto controllo il tuo

Usa una Chiavetta USB per la Cache (Se Hai un HDD) Hai ancora un vecchio PC con hard disk tradizionale (HDD) invece di un SSD? Non tutto è perduto! Windows 11 offre una funzione chiamata ReadyBoost che può darti una mano a velocizzare il sistema, soprattutto se hai poca RAM. ReadyBoost permette di usare una chiavetta USB veloce come cache aggiuntiva per il disco rigido, accelerando l'accesso ai dati più frequenti. Ecco come configurare ReadyBoost in Windows 11:

Collega una chiavetta USB (USB 2.0 o superiore, meglio USB 3.0 o più veloce) al tuo PC. Più veloce è la chiavetta, meglio è. Scegli una chiavetta almeno il doppio della RAM del tuo PC per massime prestazioni.Apri Esplora File (icona della cartella nella barra delle applicazioni).Clicca su "Questo PC" e individua la tua chiavetta USB (potrebbe avere un nome generico).Clicca con il tasto destro sulla chiavetta e scegli "Proprietà".Vai alla scheda "ReadyBoost".Seleziona "Dedica questo dispositivo a ReadyBoost". Windows 11 ti suggerirà una dimensione della cache, puoi lasciarla così o modificarla.Clicca su "Applica" e poi "OK".

Disattiva Suggerimenti e Notifiche Inutili

Se vedi il messaggio "Questo dispositivo non può essere utilizzato per ReadyBoost", significa che la tua chiavetta USB non è abbastanza veloce. Prova con un'altra chiavetta più performante. Inoltre,. Se hai già un(e potrebbe addirittura essere controproducente).

Windows 11 è pieno di suggerimenti, trucchi e notifiche che, seppur utili per i neofiti, possono diventare fastidiosi e rallentare il sistema a lungo andare. Disabilitarli è un altro semplice trucco per velocizzare Windows 11 e guadagnare un po' di risorse. Ecco come disattivare i suggerimenti in Windows 11:

Apri le "Impostazioni" di Windows 11 (icona a forma di ingranaggio nel menu Start o premi Windows + I ).

di (icona a forma di ingranaggio nel menu Start o premi ). Clicca su "Sistema" e poi su "Notifiche" .

e poi su . Scorri verso il basso e disattiva l'interruttore accanto a "Offri suggerimenti e consigli durante l'uso di Windows". Puoi disattivare anche altre notifiche che non ti interessano per una maggiore pulizia.

Gestisci la Sincronizzazione di OneDrive (Se lo Usi)

OneDrive, il servizio di cloud storage di Microsoft integrato in Windows 11, è comodissimo per avere i file sempre sincronizzati e al sicuro. Ma la sincronizzazione continua può rallentare il PC, soprattutto se hai molti file o una connessione internet lenta. Se non hai bisogno della sincronizzazione costante, puoi metterla in pausa o gestirla in modo più efficiente per velocizzare Windows 11.

Per mettere in pausa la sincronizzazione di OneDrive : Clicca sull'icona di OneDrive (nuvola bianca o blu) nell'area di notifica (in basso a destra, vicino all'orologio). Clicca sull'icona a forma di ingranaggio (Impostazioni) e poi su "Sospendi sincronizzazione". Scegli per quanto tempo metterla in pausa (2, 8 o 24 ore) e verifica se il PC è più veloce.

: Clicca sull'icona di (nuvola bianca o blu) nell'area di notifica (in basso a destra, vicino all'orologio). Clicca sull'icona a forma di ingranaggio (Impostazioni) e poi su "Sospendi sincronizzazione". Scegli per quanto tempo metterla in pausa (2, 8 o 24 ore) e verifica se il PC è più veloce. Per disattivare completamente OneDrive: Clicca con il tasto destro sull'icona di OneDrive, vai su "Impostazioni", scheda "Account" e clicca su "Scollega questo PC". Conferma cliccando su "Scollega account". Potrai comunque accedere ai tuoi file OneDrive online, ma non saranno più sincronizzati automaticamente sul PC.

File su Richiesta di OneDrive: Il Compromesso Perfetto

Non vuoi rinunciare completamente alla comodità di OneDrive, ma vuoi anche velocizzare Windows 11? La soluzione è la funzione "File su richiesta" di OneDrive. Con questa opzione, puoi vedere tutti i tuoi file OneDrive in Esplora File, ma solo quelli che apri effettivamente vengono scaricati sul PC. Gli altri rimangono "solo online", liberando spazio sul disco e risorse del sistema. Quando ti servono, basta un clic per scaricarli al volo. Ecco come attivare "File su richiesta" in Windows 11:

Clicca sull'icona di OneDrive , vai su "Impostazioni" , scheda "Impostazioni" .

, vai su , scheda . Spunta la casella "Risparmia spazio e scarica i file quando li usi" (o "File su richiesta" a seconda della versione di OneDrive).

(o "File su richiesta" a seconda della versione di OneDrive). Apri la cartella OneDrive in Esplora File. Vedrai delle icone accanto ai file: Icona nuvola: File solo online, non occupano spazio sul PC. Icona spunta verde: File scaricati e disponibili anche offline. Icona cerchio blu: File in fase di sincronizzazione.

in Esplora File. Vedrai delle icone accanto ai file: Per liberare spazio per una cartella, clicca con il tasto destro e scegli "Libera spazio". Per avere sempre una cartella disponibile offline, clicca con il tasto destro e scegli "Mantieni sempre in questo dispositivo".

Disabilita l'Indicizzazione della Ricerca (Se Hai un PC Lento)

Windows 11 indicizza costantemente i file in background per rendere le ricerche più veloci. Ma sui PC più datati o meno performanti, questa indicizzazione continua può rallentare il sistema. Disabilitare l'indicizzazione può velocizzare Windows 11, soprattutto se usi poco la funzione di ricerca o hai un SSD (anche se con gli SSD l'impatto è minore). Ecco come disabilitare l'indicizzazione in Windows 11:

Digita services.msc nella barra di ricerca di Windows 11 e premi Invio. Si aprirà la finestra "Servizi".Scorri l'elenco fino a trovare "Servizio di indicizzazione" o "Ricerca di Windows".Fai doppio clic sul servizio.Nella finestra che si apre, in "Tipo di avvio", scegli "Disabilitato".Clicca su "Interrompi" per fermare il servizio subito.Clicca su "Applica" e poi "OK".Riavvia il PC. Le ricerche saranno un po' più lente, ma dovresti notare un miglioramento delle prestazioni generali.

Pulisci il Disco Rigido con Sensore Memoria

Se non vuoi disabilitare completamente l'indicizzazione, puoidalla ricerca. Digitanella barra di ricerca die clicca sul risultato. Clicca sue deseleziona le cartelle che non vuoi indicizzare.

Un disco rigido troppo pieno è nemico della velocità. Windows 11 ha uno strumento integrato, Sensore Memoria, che ti aiuta a fare pulizia automatica e liberare spazio eliminando file temporanei, file nel Cestino e download vecchi. Attivarlo è un modo semplice per velocizzare Windows 11. Ecco come attivare e configurare Sensore Memoria in Windows 11:

Apri le "Impostazioni" di Windows 11 e clicca su "Sistema" , poi su "Archiviazione" .

di e clicca su , poi su . Attiva l'interruttore "Sensore Memoria" in alto.

in alto. Clicca su "Sensore Memoria" per configurarlo.

per configurarlo. Puoi scegliere la frequenza con cui eliminare i file temporanei, i file nel Cestino e i download.

con cui eliminare i file temporanei, i file nel Cestino e i download. Puoi anche attivare l'opzione per spostare automaticamente i file su OneDrive se non vengono aperti da un certo periodo.

se non vengono aperti da un certo periodo. In basso, puoi cliccare su "Esegui Sensore Memoria ora" per fare subito pulizia.

per fare subito pulizia. Utile: Attiva l'opzione "Pulisci automaticamente il contenuto utente" e "Elimina versioni precedenti di Windows" per liberare ancora più spazio (attenzione: eliminando versioni precedenti di Windows non potrai più tornare indietro).

Pulisci il Registro di Sistema (Con Cautela)

Il Registro di sistema è un database complesso che contiene tutte le impostazioni di Windows 11. Con il tempo, si può riempire di voci obsolete e inutili, rallentando il sistema. Pulire il Registro di sistema può velocizzare Windows 11, ma è un'operazione delicata. Fai sempre un backup del Registro di sistema prima di fare modifiche, perché errori possono causare problemi seri. Consiglio: Per la pulizia del Registro di Sistema, è consigliabile utilizzare software specifici e affidabili come CCleaner (nella sua versione gratuita) o Wise Registry Cleaner. Questi programmi analizzano il Registro di sistema e individuano le voci obsolete e non valide, permettendoti di eliminarle in modo sicuro. Segui attentamente le istruzioni del software e fai sempre un backup prima di procedere. Evita di modificare manualmente il Registro di sistema se non sei un utente esperto.

Disabilita gli Effetti Visivi (Se Hai un PC Poco Potente)

Windows 11 è bellissimo da vedere, con effetti di trasparenza, animazioni, ombre e altri effetti visivi. Ma tutti questi effetti richiedono risorse e possono rallentare i PC meno potenti. Disabilitare gli effetti visivi è un modo semplice e immediato per velocizzare Windows 11, soprattutto se hai un PC datato o con scheda grafica integrata. Ecco come disabilitare gli effetti visivi in Windows 11:

Digita sysdm.cpl nella barra di ricerca di Windows 11 e premi Invio . Si aprirà la finestra "Proprietà del sistema" .

nella barra di ricerca di e premi . Si aprirà la finestra . Vai alla scheda "Avanzate" e clicca su "Impostazioni" nella sezione "Prestazioni" . Si aprirà la finestra "Opzioni prestazioni" .

e clicca su nella sezione . Si aprirà la finestra . Puoi scegliere "Regola per ottenere le prestazioni migliori" per disabilitare tutti gli effetti visivi (aspetto più spartano, ma massime prestazioni).

per disabilitare tutti gli effetti visivi (aspetto più spartano, ma massime prestazioni). Oppure, puoi selezionare "Personalizzata" e deselezionare manualmente gli effetti che consumano più risorse (vedi elenco sotto). Prova a disabilitare questi effetti per iniziare : Anima i controlli e gli elementi all'interno delle finestre Anima le finestre quando si riducono a icona e si ingrandiscono Animazioni nella barra delle applicazioni Dissolvenza o scorrimento dei menu in vista Dissolvi o fai scorrere le descrizioni comandi in vista Voci di menu in dissolvenza dopo aver fatto clic Mostra le ombre sotto le finestre

e gli effetti che consumano più risorse (vedi elenco sotto). : Clicca su "Applica" e poi "OK". Prova a usare il PC e vedi se noti un miglioramento. Puoi sempre tornare indietro e riattivare gli effetti visivi se non sei soddisfatto.

Disattiva la Trasparenza (Ulteriore Boost di Velocità)

Oltre agli effetti visivi, anche la trasparenza usata da Windows 11 per il menu Start, la barra delle applicazioni e il Centro notifiche richiede risorse. Disabilitare la trasparenza è un altro piccolo trucco per velocizzare Windows 11, soprattutto su PC meno potenti. Ecco come disattivare la trasparenza in Windows 11:

Apri le "Impostazioni" di Windows 11 e clicca su "Personalizzazione" , poi su "Colori" .

di e clicca su , poi su . Disattiva l'interruttore accanto a "Effetti di trasparenza".

Verifica e Attiva la Manutenzione Automatica di Windows 11

Windows 11 esegue operazioni di manutenzione automatica in background, come scansioni di sicurezza, diagnostica del sistema e risoluzione di problemi. Queste operazioni sono importanti per mantenere il PC in forma e garantire prestazioni ottimali. Verifica che la manutenzione automatica sia attiva e programmata correttamente per velocizzare Windows 11 nel lungo periodo. Ecco come controllare e attivare la manutenzione automatica in Windows 11:

Apri il Pannello di controllo e seleziona Sistema e sicurezza , poi Sicurezza e manutenzione .

e seleziona , poi . Espandi la sezione "Manutenzione" .

. Verifica che la "Manutenzione automatica" sia impostata su "Automatica (consigliato)" . Se non lo è, modifica l'impostazione.

sia impostata su . Se non lo è, modifica l'impostazione. Se vuoi avviare subito la manutenzione , clicca su "Avvia manutenzione" .

, clicca su . Per modificare la programmazione della manutenzione, clicca su "Modifica impostazioni manutenzione" e scegli l'ora e la frequenza desiderata. È consigliabile lasciare attiva l'opzione "Consenti alla manutenzione programmata di riattivare il mio computer all'orario programmato" (se usi un desktop, per un portatile valuta se tenerlo attivo o meno per evitare accensioni indesiderate).

Disinstalla Bloatware e Adware (Software Inutili e Indesiderati)

A volte il problema non è Windows 11 in sé, ma il bloatware e l'adware che si annidano nel sistema. Il bloatware sono programmi preinstallati spesso inutili forniti dal produttore del PC, mentre l'adware è software pubblicitario indesiderato che può rallentare il PC e compromettere la privacy. Eliminare bloatware e adware è fondamentale per velocizzare Windows 11.

Scansiona il sistema con Windows Defender (o altro antivirus) : Windows 11 include Windows Defender , un buon antivirus integrato. Digita "Sicurezza di Windows" nella barra di ricerca e apri l'app. Vai su "Protezione da virus e minacce" e clicca su "Avvia analisi" . Puoi anche fare una "Analisi completa" per una scansione più approfondita. Considera anche l'utilizzo di Malwarebytes Anti-Malware Free per una scansione aggiuntiva e più specifica per malware e adware.

: include , un buon antivirus integrato. Digita nella barra di ricerca e apri l'app. Vai su e clicca su . Puoi anche fare una per una scansione più approfondita. Considera anche l'utilizzo di per una scansione aggiuntiva e più specifica per malware e adware. Disinstalla bloatware manualmente: Apri le "Impostazioni" di Windows 11, vai su "App" e poi su "App installate". Scorri l'elenco e disinstalla tutti i programmi che non riconosci o che non usi mai. Fai attenzione a non disinstallare programmi essenziali per il sistema, se hai dubbi cerca informazioni online prima di disinstallare. Concentrati su programmi preinstallati dal produttore del PC, giochi demo, software promozionali, toolbars indesiderate, ecc.

Deframmenta l'Hard Disk (Solo se Hai un HDD)

Se hai ancora un hard disk tradizionale (HDD), la frammentazione dei dati può rallentare il PC. Windows 11 ha uno strumento integrato per deframmentare l'hard disk e riordinare i file, migliorando le prestazioni. La deframmentazione non serve (e anzi, è sconsigliata) per gli SSD. Quindi, deframmenta solo se hai un HDD. Ecco come deframmentare l'hard disk in Windows 11:

Digita deframmenta nella barra di ricerca di Windows 11 e premi Invio . Si aprirà lo strumento "Deframmenta e ottimizza unità" .

nella barra di ricerca di e premi . Si aprirà lo strumento . Seleziona il disco rigido (HDD) che vuoi deframmentare (di solito è l'unità C:). Non deframmentare SSD!

che vuoi deframmentare (di solito è l'unità C:). Clicca su "Ottimizza" per avviare la deframmentazione. L'operazione può durare da pochi minuti a diverse ore, a seconda della dimensione e del grado di frammentazione del disco.

per avviare la deframmentazione. L'operazione può durare da pochi minuti a diverse ore, a seconda della dimensione e del grado di frammentazione del disco. Per programmare la deframmentazione automatica, clicca su "Modifica impostazioni" e imposta la frequenza desiderata (settimanale è una buona opzione).

Il Riavvio Magico

A Volte la Soluzione Più Semplice è la Migliore Sembra banale, ma riavviare il PC è spesso il trucco più efficace per velocizzare Windows 11 (e qualsiasi altro sistema operativo). Dopo ore di utilizzo, la RAM si riempie, i processi si accumulano, e il sistema può rallentare. Un semplice riavvio libera la RAM, chiude i processi inutili e riporta il sistema a uno stato "fresco", pronto a ripartire al massimo della velocità. Riavvia regolarmente il tuo PC Windows 11, soprattutto se lo usi intensamente per molte ore al giorno. Vedrai che spesso risolvi molti piccoli rallentamenti con questa semplice operazione.

E tu, hai provato questi trucchi per velocizzare Windows 11? Quale consiglio ti è stato più utile? Hai altri suggerimenti da condividere? Lascia un commento qui sotto! E non dimenticare di condividere questa guida con i tuoi amici che hanno un PC Windows 11 un po' "fiacco"! 😉