Windows 11, simile alle sue versioni precedenti, viene fornito con Windows Security, un antivirus integrato predefinito progettato per fornire immediata protezione al tuo PC. In passato conosciuto come Windows Defender, Windows Security offre una protezione affidabile e diverse funzionalità per garantire la sicurezza del tuo PC in vari aspetti. Come ogni sistema, presenta alcune limitazioni. Se stai trovando fastidiosa l’esperienza offerta dall’antivirus nativo di Windows e preferiresti disabilitarlo, è opportuno valutare attentamente questa decisione. In questa guida, analizzeremo alcune ragioni comuni per disattivare l’antivirus di Windows e forniremo delle procedure per disabilitarlo temporaneamente o in modo permanente.

Perché disabilitare Windows Security

Una delle ragioni più comuni per disabilitare Windows Security è quando inizia a identificare determinati file come minacce e impedisce l’accesso agli stessi. Se sei certo che tali file siano sicuri e desideri evitare l’interferenza dell’antivirus, disabilitarlo temporaneamente rappresenta l’unica soluzione. L’antivirus Windows Security richiede una quantità significativa di risorse di sistema e su dispositivi più datati, il sistema potrebbe risentire di rallentamenti quando l’antivirus è attivo in background. L’utilità di Windows Security diminuisce se è già installata una suite antivirus di terze parti.

Come disabilitare Windows Security temporaneamente

Quando si desidera temporaneamente nascondere la presenza di Windows Security senza eliminarla definitivamente, è possibile disattivare la protezione in tempo reale. Ecco i passaggi per farlo:

Avvia Windows Security premendo il pulsante Start, digitando “Windows Security” e premendo Invio. Fai clic su “Protezione da virus e minacce” nel riquadro a sinistra. Scorri verso il basso e fai clic su “Gestisci impostazioni” in “Impostazioni di protezione da virus e minacce”. Sposta l’interruttore sotto “Protezione in tempo reale” su “Off”. A questo punto, l’antivirus di Windows sarà disattivato temporaneamente. Un altro modo per accedere alle impostazioni di protezione in tempo reale è attraverso l’app Impostazioni. Ecco come procedere: Premi il tasto Win+I per aprire le Impostazioni.

Fai clic su “Privacy e sicurezza” nel riquadro a sinistra.

Fai clic su “Sicurezza di Windows”.

Successivamente, fai clic su “Protezione da virus e minacce”.

Questo aprirà l’app di sicurezza di Windows. Come prima, fai clic su “Gestisci impostazioni” in “Impostazioni di protezione da virus e minacce” e disabilita la protezione in tempo reale. L’antivirus rimarrà disattivato fino al prossimo riavvio del sistema.

Come disabilitare Windows Security in modo permanente

I metodi descritti in precedenza sono valide soluzioni temporanee per disabilitare l’antivirus di Windows. Se stai cercando una soluzione più permanente, potresti dover apportare alcune modifiche aggiuntive alle impostazioni. Di seguito sono riportate delle guide dettagliate per disabilitare l’antivirus su Windows:

Modifica del Registro di sistema per disattivare definitivamente l’antivirus di Windows:

Apri Windows Security dal menu Start come illustrato in precedenza. Fai clic su “Protezione da virus e minacce” nel riquadro a sinistra. Fai clic su “Gestisci impostazioni” in “Impostazioni di protezione da virus e minacce”. Disattiva la “Protezione in tempo reale”.

Ti consiglio di fare attenzione quando apporti modifiche al Registro di sistema, in quanto modifiche errate possono causare problemi al sistema operativo. Assicurati di seguire attentamente le istruzioni e di fare una copia di backup del Registro di sistema prima di apportare eventuali modifiche.

È importante sottolineare che la disabilitazione permanente dell’antivirus di Windows potrebbe rendere il tuo sistema vulnerabile alle minacce e ai malware. Pertanto, se decidi di disabilitarlo, è fondamentale che tu abbia un’alternativa affidabile per proteggere il tuo PC, come un’applicazione antivirus di terze parti aggiornata regolarmente.

Come disabilitare la protezione antimanomissione di Windows 11

Sicurezza di Windows include una funzione di sicurezza chiamata “Protezione antimanomissione” che impedisce modifiche non autorizzate all’antivirus. Prima di procedere con la modifica delle chiavi di registro per disabilitare definitivamente l’antivirus, è necessario disabilitare la Protezione antimanomissione. Ecco come fare:

Nella stessa pagina “Impostazioni di protezione da virus e minacce” dell’app Sicurezza di Windows, scorri verso il basso fino a trovare “Protezione antimanomissione”. Disattiva l’opzione per la Protezione antimanomissione.

È importante notare che disabilitare la Protezione antimanomissione potrebbe esporre il tuo sistema a potenziali rischi e malware. Pertanto, esegui questa procedura solo se sei sicuro di ciò che stai facendo e hai una valida ragione per disabilitare completamente l’antivirus di Windows.

Come modificare la proprietà della cartella Windows Defender nel registro

Per modificare la proprietà della cartella Windows Defender nel Registro di sistema, segui attentamente i passaggi riportati di seguito:

Premi il pulsante Start e digita “regedit” nella barra di ricerca. Premi Invio per avviare l’Editor del Registro di sistema. Nell’Editor del Registro di sistema, passa alla seguente posizione: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Defender. Puoi anche copiare il percorso sopra indicato e incollarlo direttamente nella barra degli indirizzi dell’Editor del Registro di sistema, quindi premere Invio. Ora è necessario modificare le autorizzazioni di proprietà della cartella “Windows Defender” per consentire modifiche alle sue chiavi subordinate. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella “Windows Defender” nel riquadro di sinistra e selezionare “Autorizzazioni”. Nella finestra di dialogo delle autorizzazioni, fare clic su “Avanzate”. Fare clic su “Modifica” nel campo “Proprietario”. Fare clic su “Avanzate” e quindi su “Trova ora”. Scorri verso il basso, seleziona “Tutti” e fai clic su “OK”. Fare clic su “OK” per chiudere la finestra “Selezione utente”. Ora metti un segno di spunta nella casella accanto a “Sostituisci proprietario su sottocontenitori e oggetti” e assicurati che sia selezionata. Fare clic su “Applica”. Successivamente, metti un segno di spunta accanto a “Sostituisci tutte le voci di autorizzazione dell’oggetto figlio…” nella parte inferiore della finestra. Fare clic su “Applica” e, se richiesto, confermare facendo clic su “Sì”. Fare clic su “OK” per chiudere la finestra “Autorizzazioni”. Nella finestra “Autorizzazioni”, selezionare la casella “Consenti” accanto a “Controllo completo”. Fare clic su “OK” per applicare le modifiche.

Se non riesci ad ottenere le autorizzazioni e ricevi un messaggio di errore “Accesso negato”, potrebbe essere necessario avviare il computer in modalità provvisoria e ripetere la stessa procedura. Si ricorda che la modifica del Registro di sistema è una procedura delicata e deve essere eseguita con cautela. Assicurati di avere una copia di backup del Registro di sistema e di essere consapevole dei rischi associati.

Come creare e modificare nuovi valori di registro

Per disabilitare permanentemente l’antivirus di Windows seguendo la procedura descritta, esegui i seguenti passaggi:

Nell’Editor del Registro di sistema, fai clic con il pulsante destro del mouse sullo spazio vuoto nella parte destra della finestra. Seleziona “Nuovo” e quindi fai clic su “Valore DWORD (32 bit)”. Denomina questa nuova chiave come “DisableAntiVirus”. Fai doppio clic sulla chiave “DisableAntiVirus” e modifica il valore in “1”. Fai clic su “OK” per confermare la modifica. Successivamente, crea altre due nuove chiavi DWORD (32 bit) denominandole “DisableAntiSpyware” e “ServiceStartStates”. Modifica anche il valore di entrambe le chiavi in “1” e fai clic su “OK” per confermare le modifiche. Una volta completati tutti i passaggi, riavvia normalmente il sistema.

Dopo il riavvio, l’antivirus di Sicurezza di Windows sarà disabilitato in modo permanente. È importante tenere presente che disabilitare permanentemente l’antivirus di Windows rende il sistema vulnerabile alle minacce di sicurezza. Pertanto, è consigliabile avere un’alternativa affidabile per proteggere il tuo PC, come un’applicazione antivirus di terze parti aggiornata regolarmente.

Come disabilitare Windows Security con l’Editor criteri di gruppo

Per disabilitare in modo permanente l’antivirus di Windows utilizzando l’Editor criteri di gruppo, segui i passaggi indicati di seguito:

Premi il pulsante Start e digita “Editor criteri di gruppo” nella barra di ricerca. Premi Invio per avviare l’Editor criteri di gruppo locale. Nell’Editor criteri di gruppo, espandi la cartella “Configurazione computer” e successivamente “Modelli amministrativi”. Fai clic su “Componenti di Windows” e quindi su “Windows Defender Antivirus”. Nella finestra principale, trova l’opzione “Disabilita Windows Defender Antivirus” e fai doppio clic su di essa. Seleziona l’opzione “Abilitata” e fai clic su “OK” per salvare la modifica. Chiudi l’Editor criteri di gruppo.

Dopo aver disabilitato la protezione in tempo reale da Sicurezza di Windows utilizzando l’applicazione, assicurati di disabilitare anche l’opzione corrispondente nell’Editor criteri di gruppo. In questo modo, l’antivirus di Windows rimarrà disabilitato in modo permanente. È importante notare che l’utilizzo dell’Editor criteri di gruppo richiede privilegi amministrativi ed è disponibile solo nelle edizioni di Windows Pro, Enterprise o Education.

Disabilitare la protezione antimanomissione

Per disabilitare la Protezione antimanomissione di Windows Security, segui i passaggi indicati di seguito:

Apri l’applicazione Sicurezza di Windows dal menu Start. Fai clic su “Protezione da virus e minacce” nel riquadro a sinistra. Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione “Protezione antimanomissione” e disattivala. Puoi farlo spostando l’interruttore su “Off” o seguendo le istruzioni specifiche fornite nell’applicazione.

Disabilitando la Protezione antimanomissione, impedirai che vengano eseguite modifiche non autorizzate all’antivirus di Windows. In questo modo, assicurerai che la protezione in tempo reale non venga attivata automaticamente al successivo avvio del sistema.

Disabilita completamente Windows Defender dall’Editor criteri di gruppo

Per disabilitare Microsoft Defender Antivirus utilizzando l’Editor criteri di gruppo, segui questi passaggi:

Premi il pulsante Start e digita “gpedit.msc” nella barra di ricerca. Fai clic su “Modifica criteri di gruppo” per aprire l’Editor criteri di gruppo locale. Nell’Editor criteri di gruppo, espandi la cartella “Modelli amministrativi” sotto “Configurazione computer”. Espandi la cartella “Componenti di Windows” e trova la cartella “Microsoft Defender Antivirus”. Fai doppio clic su “Disattiva Microsoft Defender Antivirus” nella finestra principale. Seleziona l’opzione “Abilitata” e fai clic su “OK” per salvare la modifica.

Una volta completati questi passaggi, Microsoft Defender Antivirus sarà disabilitato utilizzando l’Editor criteri di gruppo. È importante notare che l’Editor criteri di gruppo è disponibile solo nelle edizioni di Windows Pro, Enterprise o Education.

Come disabilitare Defender Services dall’Utilità di pianificazione

Per disabilitare i servizi correlati a Windows Defender utilizzando l’Utilità di pianificazione, segui questi passaggi:

Premi il pulsante Start e digita “Utilità di pianificazione” nella barra di ricerca. Premi Invio per aprire l’Utilità di pianificazione di Windows. Nell’Utilità di pianificazione, espandi il ramo “Libreria Utilità di pianificazione” nella parte sinistra della finestra. Espandi le cartelle “Microsoft” e “Windows”. Scorri verso il basso e fai clic sulla cartella “Windows Defender”. Nella finestra principale, troverai le quattro attività elencate: “Manutenzione della cache di Windows Defender”, “Pulizia di Windows Defender”, “Scansione pianificata di Windows Defender” e “Verifica di Windows Defender”. Fai clic destro su ciascuna di queste attività, una alla volta, e seleziona “Disabilita”. Fallo per tutte e quattro le attività. Chiudi l’Utilità di pianificazione.

Dopo aver disabilitato le attività correlate a Windows Defender nell’Utilità di pianificazione, sarà necessario aggiornare i criteri di gruppo per rendere effettive le modifiche. Per fare ciò, segui questi passaggi:

Premi contemporaneamente i tasti Win+R sulla tastiera per aprire la finestra di dialogo Esegui. Digita il comando seguente nella finestra di dialogo Esegui:bashCopy code gpupdate /force Premi Invio per eseguire il comando. Attendere il completamento dell’aggiornamento delle politiche di gruppo. Riavvia il sistema per applicare tutte le modifiche in modo completo.

Dopo il riavvio, l’antivirus di Windows Security, insieme ai servizi correlati, sarà disabilitato in modo permanente. Tieni presente che la disabilitazione di queste funzionalità comporta un rischio per la sicurezza del tuo sistema.

Utilizzo dello strumento di utilità Autoruns per Windows

L’utilizzo di Autoruns per disabilitare i servizi responsabili del riavvio di Windows Defender all’avvio può essere un’opzione avanzata. Ecco i passaggi per utilizzare Autoruns:

Prima di tutto, disabilita la protezione in tempo reale e la protezione dalle manomissioni dall’app Sicurezza di Windows, come indicato in precedenza. Per scaricare lo strumento di utilità Autoruns, visita il seguente link: https://learn.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns. Fai clic su “Scarica Autoruns e Autorunsc” per avviare il download. Una volta scaricato, fai clic con il pulsante destro del mouse sul file e seleziona “Estrai tutto”. Segui la procedura guidata di estrazione e clicca su “Estrai”. Avvia il computer in modalità provvisoria per poter apportare le modifiche necessarie. Per farlo, premi il pulsante Start, digita “msconfig” e premi Invio. Nella finestra di configurazione di sistema, passa alla scheda “Avvio”. Seleziona “Avvio sicuro” nelle “Opzioni di avvio” e assicurati che l’opzione “Avvio minimo” sia selezionata. Quindi fai clic su “OK”. Riavvia il computer e si avvierà direttamente in modalità provvisoria. Apri la cartella in cui hai estratto Autoruns e fai doppio clic su “Autoruns64.exe”. Fai clic su “Accetto” per accettare i termini di utilizzo. Una volta aperto Autoruns, fai clic sulla scheda “Servizi”. Per impostazione predefinita, i servizi di Windows sono nascosti. Per visualizzarli, fai clic su “Opzioni” e deseleziona “Nascondi voci di Windows”. Scorri verso il basso e deseleziona l’opzione “WinDefend” per disabilitare il servizio di Windows Defender. Chiudi Autoruns e apri nuovamente l’app “Configurazione di sistema” (cerca “msconfig” in Start). Seleziona “Avvio normale” nella scheda “Avanzate” e fai clic su “OK”. Riavvia il sistema. Una volta avviato, puoi verificare se le modifiche hanno funzionato aprendo l’app Sicurezza di Windows. Dovresti vedere la scritta “Sconosciuto” sotto “Protezione da virus e minacce” nella pagina Panoramica sulla sicurezza. Evita di fare clic su di essa, poiché potrebbe aggiornare le informazioni ed eseguire nuovamente i servizi, annullando le modifiche apportate fino a questo punto.

Installa un’app antivirus di terze parti

Installare un software antivirus di terze parti è un modo efficace per disabilitare Windows Defender. Ecco i passaggi per farlo:

Scarica e installa il software antivirus di terze parti che desideri utilizzare sul tuo computer. Puoi trovare molti software antivirus affidabili disponibili online. Dopo l’installazione, apri l’applicazione antivirus e segui le istruzioni per completare la configurazione iniziale e l’aggiornamento delle definizioni dei virus. Una volta che il software antivirus di terze parti è completamente installato e aggiornato, Windows Defender si disattiverà automaticamente per evitare conflitti tra i programmi antivirus. Per verificare se Windows Defender è disattivato, apri l’app Sicurezza di Windows sul tuo computer. Fai clic su “Impostazioni” nell’angolo in basso a sinistra dell’app Sicurezza di Windows. Nella sezione “Fornitori di sicurezza”, fai clic su “Gestisci fornitori”. Dovresti vedere un elenco dei fornitori di sicurezza installati sul tuo computer. Cerca “Microsoft Defender Antivirus” e dovrebbe essere indicato come “disattivato”. Questo indica che Windows Defender è stato disabilitato correttamente poiché stai utilizzando un altro software antivirus.

Ricorda che è importante mantenere sempre un software antivirus attivo per proteggere il tuo computer dalle minacce online. Assicurati di mantenere il tuo software antivirus di terze parti aggiornato per garantire una protezione efficace.

Come eseguire periodicamente la scansione delle minacce

Se hai disattivato Microsoft Defender Antivirus ma desideri comunque utilizzare la funzione di scansione periodica per un ulteriore livello di sicurezza, puoi seguire i passaggi indicati di seguito:

Premi il pulsante Start e digita “Sicurezza di Windows” nell’apposita casella di ricerca. Premi Invio per aprire l’app Sicurezza di Windows. Una volta aperta l’app, fai clic su “Protezione da virus e minacce” nel riquadro a sinistra. Nella pagina successiva, dovresti vedere un messaggio che indica che il tuo “Antivirus è attivato”. Fai clic su “Opzioni di Microsoft Defender Antivirus” sotto il messaggio. Verrai reindirizzato alla pagina delle impostazioni di Microsoft Defender Antivirus. Scorri verso il basso fino a trovare la sezione “Scansione periodica” e attiva l’opzione corrispondente. Dopo aver attivato la scansione periodica, puoi personalizzare la frequenza e l’orario delle scansioni facendo clic su “Modifica” accanto all’opzione “Scansione periodica”. Configura le tue preferenze di scansione periodica, ad esempio selezionando la frequenza delle scansioni e gli orari desiderati. Una volta completate le impostazioni, chiudi l’app Impostazioni di Microsoft Defender Antivirus.

Ora la scansione periodica di Microsoft Defender Antivirus sarà attiva e il software effettuerà scansioni regolari per individuare eventuali minacce o malware sul tuo sistema, anche se stai utilizzando un altro software antivirus come preferenza primaria.

Come resettare Windows Defender

Se desideri ripristinare Windows Defender alle impostazioni predefinite, puoi seguire i seguenti passaggi:

Premi il tasto Windows + I per aprire le Impostazioni di Windows. Fai clic su “App” nel riquadro di sinistra delle impostazioni. Seleziona “App e funzionalità” nell’elenco delle opzioni. Nella barra di ricerca delle app installate, digita “Sicurezza di Windows” e seleziona l’app corrispondente. Fai clic sul menu a tre punti accanto all’app Sicurezza di Windows. Nel menu a discesa, fai clic su “Opzioni avanzate”. Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione “Ripristina” e fai clic su di essa. Verrà visualizzato un avviso per confermare il ripristino di Windows Defender. Fai clic su “Ripristina” per confermare la scelta. Al termine del processo di ripristino, vedrai un segno di spunta accanto all’opzione “Ripristina” per indicare che Windows Defender è stato ripristinato alle impostazioni predefinite.

Ricorda che il ripristino di Windows Defender eliminerà le modifiche apportate alle impostazioni e riporterà il software alla configurazione originale.

Conclusioni

Le impostazioni di disabilitazione e ripristino di Windows Defender sono state esaminate e descritte in dettaglio in precedenza. Sono state fornite diverse opzioni per disabilitare l’antivirus di Windows, consentendo agli utenti di scegliere tra soluzioni temporanee e permanenti. Sono state presentate procedure come la disattivazione della protezione in tempo reale e della protezione antimanomissione attraverso l’app Sicurezza di Windows, la modifica del registro di sistema, l’utilizzo dell’Editor criteri di gruppo e l’impiego dello strumento di utilità Autoruns.

È importante notare che l’antivirus di Windows Defender è un componente cruciale per la sicurezza dei computer, ma può essere disabilitato nel caso si preferisca utilizzare un software antivirus di terze parti. È stato evidenziato che l’installazione di un antivirus di terze parti comporta automaticamente la disattivazione di Windows Defender. È stata anche fornita la possibilità di attivare la scansione periodica di Windows Defender, anche se l’antivirus principale è un altro software.

È stato illustrato come ripristinare Windows Defender alle impostazioni predefinite nel caso in cui si desideri annullare le modifiche apportate o risolvere eventuali problemi. Il ripristino può essere effettuato attraverso le impostazioni di Windows, selezionando l’app Sicurezza di Windows, accedendo alle opzioni avanzate e scegliendo l’opzione di ripristino.

In conclusione, le opzioni fornite per la disabilitazione e il ripristino di Windows Defender consentono agli utenti di personalizzare la protezione del proprio sistema operativo in base alle proprie preferenze. È importante ricordare che disabilitare Windows Defender comporta una diminuzione della protezione fornita dal sistema operativo, pertanto è fondamentale assicurarsi di avere un software antivirus affidabile installato per garantire una protezione adeguata contro le minacce informatiche.