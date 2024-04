WhatsApp è, ormai da anni, un vero e proprio punto di riferimento quando si parla di app di messaggistica.

Ad oggi, la maggior parte di persone utilizza abitualmente questa piattaforma non solo per mantenersi in contatto con amici e familiari, ma anche per condividere foto, video e persino documenti.

Proprio quanto si parla di video, però, WhatsApp presenta un limite che non tuti conoscono. Se intendi condividere contenuti di questo tipo infatti, hai un limite di upload fissato a 16 MB. Non solo: per contenere la dimensione dei filmati, l’app tende a ridurre la qualità degli stessi dopo che sono stati caricati.

In questo articolo ti spiegheremo come inviare video di alta qualità con WhatsApp, evitando la compressione automatica.

Nel caso il tuo rapporto con l’app non sia dei migliori, possiamo poi consigliarti una serie di alternative concrete a cui puoi affidarti.

Come inviare video di alta qualità su WhatsApp

Perché WhatsApp limita l’invio di video di alta qualità? Inviare e ricevere file di grandi dimensioni comporta un dispendio notevole di risorse per la piattaforma. Calcolando il numero di utenti che adottano WhatsApp, è importante disincentivare un utilizzo di questo tipo.

Nonostante ciò, la piattaforma offre comunque spazio di manovra se intendi gestire video HD. Esistono infatti una funzionalità integrata per modificare la qualità di foto o video che vuoi inviare.

Nota bene: questa funzionalità, nel momento in cui viene scritto questo articolo è disponibile solo per gli utenti beta. In futuro, questa sarà con tutta probabilità accessibile a tutti.

Segui questi passaggi:

Avvia WhatsApp sul tuo telefono;

sul tuo telefono; Accedi alla chat attraverso cui vuoi effettuare la condivisione;

attraverso cui vuoi effettuare la condivisione; Su Android tocca l’ icona a forma di graffetta e seleziona Galleria . Su iPhone, tocca l’icona + e seleziona Libreria foto e video ;

e seleziona . Su iPhone, tocca l’icona e seleziona ; Da qui seleziona il video che desideri inviare;

Nella schermata di anteprima, tocca l’icona HD in alto (se non appare, non hai ancora questa funzione disponibile sulla tua versione dell’app);

in alto (se non appare, non hai ancora questa funzione disponibile sulla tua versione dell’app); Seleziona Qualità HD e premi il pulsante Fine ;

e premi il pulsante ; Effettua l’invio vero e proprio toccando l’icona Invia.

Inviare il video come file/documento con Android

Per inviare video di alta qualità con WhatsApp puoi anche sfruttare un piccolo ma efficace trucco. In realtà, si tratta di inviare il video come se fosse un comune documento.

Puoi utilizzare questo piccolo trucco per inviare video di alta qualità su WhatsApp. In questo metodo, è necessario inviare il video come documento.

Se utilizzi uno smartphone Android ecco i passaggi che dovrai seguire:

Avvia WhatsApp ;

; Seleziona il contatto a cui desideri inviare il video;

a cui desideri inviare il video; Seleziona l’ icona della graffetta ;

; Tocca la prima opzione, ovvero Documento.

Così facendo, potrai cercare il file video che intendi inviare, scegliendo la voce Sfoglia altri documenti. Una volta scelto premi il pulsante Invia, condividendo il video senza intaccare la sua qualità.

Inviare il video come file/documento su iPhone

Con iPhone, invece, la procedura è un po’ più lunga. Puoi procedere in questo modo:

Apri nell’ app Foto di Apple il video che desideri condividere su WhatsApp;

di il video che desideri condividere su WhatsApp; Seleziona l’icona Condividi in basso e seleziona Salva su file ;

in basso e seleziona ; Seleziona la cartella in cui desideri salvare il video (memorizza il nome della cartella, poiché ti servirà in seguito);

Tocca il pulsante Salva ;

; Avvia WhatsApp e apri la chat a cui vuoi inviare il video;

Tocca l’icona + seguita da Documento ;

seguita da ; Seleziona il video che hai salvato in precedenza: puoi utilizzare la scheda Sfoglia per individuare il file se non lo vedi nella scheda Recenti ;

per individuare il file se non lo vedi nella scheda ; Tocca Apri ;

; Seleziona l’icona Invia nella schermata di anteprima del video.

Utilizza una piattaforma di archiviazione cloud

Per inviare video di alta qualità tramite WhatsApp puoi aggirare ogni limite adottando un servizio di archiviazione cloud dei tanti disponibili online.

Per questo esempio, prenderemo in esame una delle piattaforme più apprezzate e utilizzate, ovvero Google Drive. In ogni caso, sappi che puoi agire in modo simile anche per altri servizi simili.

Procedi in questo modo:

Seleziona il video dall’ app Galleria (se usi Android) o Foto (da iPhone);

(se usi Android) o (da iPhone); Tocca il pulsante Condividi e caricalo su Google Drive ;

e caricalo su ; Una volta caricato il video online, apri l’app Google Drive;

Trova il filmato e tocca il menu a tre punti accanto;

accanto; Dall’elenco delle opzioni, tocca l’opzione Copia link ;

; Apri l’app WhatsApp e seleziona il contatto con cui desideri condividere il video;

Incolla il collegamento del video di Google Drive copiato sulla barra della chat e premi il pulsante Invia.

Fatto ciò, il destinatario può toccare il link condiviso e scaricarlo o visualizzarlo su un browser compatibile alla massima risoluzione.

Nota bene: questa tecnica basilare è utilizzabile anche con qualunque altro tipo di app messaggistica.

Domande frequenti

Terminiamo dunque questa guida con alcune domande che potresti porti rispetto a WhatsApp e l’invio di video in alta qualità.

Che dimensioni video puoi inviare su WhatsApp?

Il limite standard è di 16 MB ma, usando la “tecnica del documento” puoi arrivare fino a 2 GB (dunque quanto basta per inviare anche filmati lunghi e di qualità elevata).

Passando via cloud, invece, il limite non sussiste ed è relativo alla capacità massima del servizio che stai utilizzando.

Posso inviare foto di alta qualità su WhatsApp?

Utilizzando le suddette tecniche puoi agire anche nel contesto delle comuni foto. Esiste però un’impostazione in più su cui puoi lavorare per ottenere lo stesso risultato.

Vai su Impostazioni WhatsApp – Archiviazione e dati – Qualità caricamento foto e seleziona Migliore qualità.

Se invece vuoi ridurre le dimensioni di una foto su Android, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Come posso impedire il download automatico dei video di WhatsApp?

Puoi impedire il download automatico di video e altri file multimediali modificando le impostazioni di download automatico su WhatsApp.

Per fare ciò vai su Impostazioni WhatsApp – Archiviazione e dati. Disattiva il download automatico dei video per Wi-Fi e dati mobile.