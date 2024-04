Recensione Anbernic RG405M: emula tutto e costa solo 155 euro!

Una console portatile per il retrogaming deve poter contare su alcune fondamentali caratteristiche: solidità, bel display, hardware discreto ed ampie possibilità di emulazione. Anbernic RG405M ha tutte queste caratteristiche e riesce ad emulare tutte le console più vecchie fino ad arrivare alle più recenti PlayStation 2, Dreamcast e Nintendo Wii, la sto usando per giocare nel tempo libero da alcune settimane e ne ve ne parlo approfonditamente in questa recensione.

Videorecensione: la migliore retroconsole portatile

Quale modello scegliere e prezzo di vendita

Esistono differenti modelli di Anbernic RG405M, la differenza principale è legata alla presenza o meno della memoria microSD all’interno della confezione di vendita. Nel mio caso ho scelto la versione con la microSD da 128 GB che contiene già più di 3000 ROM al suo interno e che viene venduta a soli 155 euro su Geekbuying utilizzando il coupon RG405M128. Se volete risparmiare qualcosa ed avete già le vostre ROM ed una microSD a casa potete scegliere il modello senza SD.

Nella confezione di vendita sono inclusi anche un vetro temperato per proteggere il display ed un cavo USB-C per la ricarica della console.

Design, costruzione e specifiche tecniche

Il design ricorda da vicino la Nintendo Switch Lite e la Anbernic RG505V di cui abbiamo parlato qualche mese fa. Le dimensioni però sono più compatte rispetto a quelle delle due console appena citate, la Anbernic RG405M misura 16,3x 7,6 x 1,59 centimetri e pesa solamente 260 grammi, le dimensioni ridotte la rendono perfetta da traspotare e per il gaming in mobilità senza dover sopportare il peso e l’ingombro di una console di dimensioni maggiori.

La costruzione è di ottima qualità grazie alla scocca in alluminio che rende la console molto solida e davvero piacevole al tocco. L’alluminio le dona davvero un aspetto piacevole e le da un tocco premium che è difficile da trovare in questa tipologia di prodotto.

La disposizione dei vari componenti è classica con doppio analogico frecce e tasti disposti in maniera standard e con l’aggiunta di un tasto di funzione che permette di gestire i menu durante l’emulazione. Analogici, frecce, pulsanti e tasti dorsali sono ben realizzati, hanno un ottimo feedback alla pressione e trasmettono un buon feeling durante il gaming. Nei frame laterali trovano posto anche degli speaker di buona qualità, una porta USB-C, tasti per volume ed accensione, lo slot per la microSD e il jack audio da 3,5mm.

L’ergonomia delle console è ottima, la disposizione dei tasti a lato dello schermo li rende facili da raggiungere e permette di poter impugnare comodamente la Anbernic RG405M. A migliorare il grip ci pensano poi due pad in silicone posti nella parte posteriore della cover che la rendono meno scivolosa e più salda nelle nostre mani.

La piattaforma hardware è la stessa che monta la Anbernic RG405V che si caratterizza per il formato in stile GameBoy. Sotto la scocca in alluminio troviamo quindi un hardware perfetto per il retrogaming composto da: processore Unisoc Tiger T618 64-bit octa-core (2A75@2.0GHz+6A55@2.0GHz), GPU Mali G52@850Mhz, 4GB di RAM LPDDR4X@1866Mhz e 128 GB di memoria eMMC espandibile tramite microSD, a cui si aggiungono connessione WiFi, Bluetooth, giroscopio, uno speaker di buona qualità ed una batteria da 4.500 mAh con un’autonomia di 7 ore.

Completa il tutto un ottimo schermo touch IPS da 4 pollici con risoluzione 640 x 480 in formato 4:3. Lo schermo ha una ottima luminosità massima, gestibile via software, un valido angolo di visione e colori brillanti è quindi perfetto per il retrogaming e molto piacevole da utilizzare. Sempre azzeccato il formato 4:3 che permette di giocare ai vecchi titoli senza ridimensionare le immagini e ai nuovi giochi senza stretch eccessivi.

Esperienza d’uso: gaming ed emulazione

L’esperienza di emulazione è offerta dal software sviluppato da Anbernic che ci mette a disposizione una interfaccia che sia avvia automaticamente all’accensione della console e che ci mette a disposizione un chiaro elenco di console e ROM e da qui possiamo gestire tutti i nostri titoli preferiti in maniera intuitiva ed agevole. Questo launcher la rende perfetta per chi cerca una console semplice da utilizzare e pronta all’uso, grazie anche alle 3000 ROM presenti nella microSD.

Grazie all’eccellente software la AnbernicRG405M può emulare queste console: PlayStation 2, Nintendo Wii, Nintendo GameCube, Nintendo 3DS, PSP, Dreamcast, PlayStation 1, Nintendo 64, GameBoy Advance, GameBoy Color, SuperNintendo, SS, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC e N-Gage.

In queste settimane ho avuto tempo e modo di metterla alla prova con differenti emulazione ed i risultati sono stati assolutamente soddisfacenti, anche con i preset preimpostati. Gli emulatori per le vecchie console funzionano perfettamente e ci consentono di giocare fino a Nintendo 64, Nintendo 3DS, PSP e PlayStation 1 con alta qualità grafica e frame rate solido. Passando a console più recenti, come Dreamcast e GameCube continuiamo ad avere performance solide e convincenti, con qualche sporadico rallentamento e con i titoli più pesanti che rimangono sempre giocabili senza problemi.

Qualche indecisione in più si nota nell’emulazione di Nintendo Wii e PlayStation 2 dove, con titoli 3D particolarmente pesanti, che soffrono di qualche glitch grafico e di qualche rallentamento, ma niente che possa rendere i titoli ingiocabili, infatti le prestazioni rimangono sempre buone e i giochi piacevoli e godibili.

La Anbernic RG405M è quindi la migliore alternativa economica alla Nintendo Swtich Lite e si è dimostrata essere una console portatile perfetta per l’emulazione di tutte le vecchie console e ci consente di giocare a titoli più o meno recenti, fino a Nintendo Wii, senza problemi ed è quindi la migliore console da comprare per chi cerca una soluzione pronta all’uso senza dover smanettare fra impostazioni e ROM. La trovate a soli 155 euro sul sito di Geekbuying utilizzando il coupon RG405M128.

Immagini di Anbernic RG405M