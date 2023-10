Recensione Anbernic RG505: l’alternativa a Nintendo Switch?

La mia Nintendo Switch è una console pazzesca, ma a livello di retrocompatibilità Nintendo sta facendo un vero disastro. Stavo quindi cercando una console portate, con un formato simile alla Nintendo Switch Lite, che mi permettesse di giocare a tutti i vecchi titoli che amo in mobilità e senza problemi: la nuova Anbernic RG505 è la risposta ad ogni mio desiderio. Sto usando la console portatile Anbernic RG505 da ormai qualche settimana e nella recensione di oggi.

Videorecensione: retrogaming su Switch?

Dove comprarla al miglior prezzo e quanto costa

Trovare le console di Anbernic è davvero semplice visto che sono in vendita su Amazon, i prezzi però sono decisamente molto elevati ed è molto facile risparmiare 50/100 euro acquistandola su store alternativi. La mia Anbernic RG505 viene dal sito Geekbuying dove viene venduta a soli 170 euro, un affare se consideriamo che su Amazon la si trova a 295 euro!

Cosa c’è nella scatola

La Anbernic RG505 arriva ben protetta all’interno di una bella confezione che racchiude al suo interno:

console ben protetta

cavo USB

vetro temperato

In base al modello che andate ad acquistare potreste trovare, o meno, una microSD con svariate centinai di giochi. Nel mio caso ho optato per la versione senza microSD visto che è semplice e veloce spostare le ROM nella memoria interna della console. La scelta della microSD è sicuramente consigliata se avete poca dimestichezza e volete già avere un sacco di giochi pronti alla prima accensione.

Alla prima accensione la console è già pronta all’uso, il mio consiglio è quello di connetterla subito al WiFi e di verificare la presenza di eventuali aggiornamenti. All’accensione troverete già installati il Play Store e altri store Android alternativi e quindi siete davvero pronti per ogni tipologia di utilizzo fin momento in cui la console arriva a casa.

Com’è fatta – Design e costruzione

A livello costruttivo la Anbernic RG505 ricorda molto da vicino la Nintendo Switch Lite e la scelta è azzeccata visto che la console risulta bella e comoda da utilizzare.

Sulla parte frontale della console troviamo la classica dotazione di pulsanti, di ottima qualità, e due analogici incassati che funzionano bene e rendono la console facilmente trasportabile, ma non offrono un’eccellente feeling in fase di utilizzo a causa proprio della posizione ribassata dentro il case. Sulla parte superiore troviamo una coppia di dorsali sovrapposti, scelta pratica e funzionale e che ho trovato abbastanza comoda, fra i dorsali sono presenti un jack audio da 3,5 mm per le cuffie ed una porta USB-C. Sul lato inferiore troviamo invece il uno slot per microSD, il tasto di accensione ed un doppio speaker di qualità discreta. Sul lato sinistro il bilanciere del volume, su quello destro un tasto back ed un pulsante dedicato all’avvio del software di emulazione creato da Anbernic.

Come va lo schermo – Display

La RG505 monta un bel display OLED da 4,95 pollici con risoluzione di 960 x 544 pixel che può contare su colori brillanti, neri abbastanza profondi ed una ottima luminosità massima che lo rende facilmente utilizzabile con ogni condizione di luce ambientale.

Lo schermo funziona bene e la risoluzione non esageratamente elevata ci consente di avere un ottimo frame rate anche con i titoli più pesanti. Il formato 16:9 la rende perfetta sia per i giochi moderni che per quelli più vecchi in 4:3 che vengono riprodotti con l’utilizzo delle bande nere laterali.

Il pannello è touchscreen ed il suo funzionamento è impeccabile, grazie al touch possiamo quindi emulare i titoli di Wii e Nintendo DS e goderci al meglio l’esperienza offerta dal sistema operativo Android.

Come siamo messi a potenza – Hardware

Dentro il case in plastica troviamo un hardware interessante composto da processore Unisoc Tiger T618 octa-core, GPU Mali G52, 4GB di memoria RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile tramite microSD.

Completano il comparto hardware la presenza di giroscopio, WiFi 2.4 e 5.0 GHz e Bluetooth 5.0 che permettono di collegare accessori alla console ed il sistema ad internet per il download di app e giochi e per lo streaming grazie a Moonlight.

Non male la batteria integrata da 5.000 mAh che permette di avere una autonomia di circa 8 ore e che si ricarica in circa 2 ore e mezza.

Quali console e sistemi può emulare Anbernic RG505

Il punto di forza dell’Anbernic RG505 è la sua grande capacità di emulazione che le permette di eseguire titoli per: Android, PS2, WII, NGC, 3DS, PSP, DC, SS, PS1, NDS, N64, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, GBA, GBC, GB, SFC, FC, MD, SMS, GG, MSX, PCE, WSC, N-Gage e molti altri.

Esperienza d’uso ed emulazione – Software e performance

Il sistema operativo personalizzato è basato su Android 12, da una parte questa scelta offre numerose possibilità di personalizzazione che faranno la felicità di noi utenti più smanettoni, dall’altra però riduce notevolmente l’immediatezza rispetto ad un sistema Linux basato su RetroArch come quello che abbiamo visto sulla Anbernic RG353V.

Il sistema operativo offre ampie possibilità di personalizzazione, arriva già con a disposizione Play Store e market alternativi che ci danno la possibilità di scaricare app, giochi ed emulatori e di ampliare notevolmente le funzionalità della console.

II sistema comunque è pronto per essere utilizzato e permette di emulare con buoni risultati una grande quantità di console, sistemi e giochi.

Per testarlo al meglio ho voluto provare i miei titoli preferiti e devo ammettere che in ogni caso ho avuto prestazioni soddisfacenti ed all’altezza delle mie aspettative. Con il retrogaming classico si comporta egregiamente, ma funziona tutto bene anche con PSP, PlayStation 1 e Nintendo 64 dove i giochi girano senza problemi e rallentamenti e si riescono ad avere prestazioni interessanti.

Andando a spingere di più e su console emulate più recenti come Nintendo 3DS, GameCube e Dreamcast iniziamo a notare qualche leggero calo nei framerate e tempi di caricamento leggermente più lunghi, ma nel complesso si riesce ad avere un’esperienza positiva, godibile ed appagante.

Possiamo spingere l’emulazione anche verso PS2 e Wii, ma qui i risultati iniziano a peggiorare e l’esperienza non è sempre pienamente godibile e spesso si notano rallentamenti, cali di frame rate ed alcuni titoli come Mario Galaxy risultano ingiocabili.

L’esperienza di emulazione è quindi ottima per la gran parte delle console, naturalmente non ci si poteva aspettare una emulazione perfetta di console come la Wii che sono più recenti e richiedono grandi risorse hardware per girare in maniera impeccabile.

Conclusioni e consigli

L’Anbernic RG505 è la console perfetta per chi cerca una esperienza di emulazione completa e personalizzabile, ma è ideale solo per chi ha un po’ di esperienza nel settore e ha la pazienza di dedicare del tempo alla preparazione del sistema. Android 12 perde l’immediatezza vista su console come la RG353V, ma può regalare grandi soddisfazioni agli utenti più esperti di retrogaming.

Al prezzo di vendita di 170 euro di Geekbuying è sicuramente un acquisto consigliato per tutti gli amanti del retrogaming.

Immagini di Anbernic RG505