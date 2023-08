Recensione Anbernic RG353V: retrogaming in stile Game Boy

Era da parecchio tempo che volevo ricomprarmi un gameboy color per poter giocare nuovamente ai Pokemon e ai titoli che hanno segnato la mia infanzia. Visto il prezzo assurdo delle vecchie console e delle relative cartucce, mi sono messo sul web alla ricerca retroconsole portatile in stile gameboy che mi permettesse di emulare differenti console, dopo lunghe ricerche ho scelto la nuova Anbernic RG353V convinto dal formato, dalla qualità costruttiva e dalla compatibilità con tutte le vecchie console. La sto usando ormai da parecchio per giocare nel tempo libero e ne sono molto soddisfatto, nella recensione di Anbernic RG353V vi spiego pregi, difetti e vi do qualche dritta per usarla al meglio.

Potete acquistare la console Anbernic RG353V a soli 119 euro nella versione con memoria da 256 GB sul sito Geekbuying utilizzando il coupon NNN0802GA.

Videorecensione di Anbernic RG353V: che bomba di console!

Cosa c’è nella scatola – Unboxing e prima accensione

La console portatile Anbernic RG353V arriva all’interno di una confezione bianca piuttosto semplice, al suo interno troviamo:

console protetta in maniera impeccabile

cavo USB USB-C per la ricarica

vetro temperato da applicare per la protezione del display

microSD con differenti tagli di memoria

La console portatile di Anbernic di fatto arriva già pronta per l’uso, una volta estratta dalla scatola è sufficiente inserire la microSD nell’apposito slot e si è fin da subito pronti a giocare. Nella console è già preinstallato il sistema operativo con dual boot, ma l’avvio avviene di default sul sistema operativo Linux con la personalizzazione di RetroArch.

L’unica operazione necessaria, in fase di settaggio, è quella dell’aggiunta della connessione Wi-Fi dove dovremo semplicemente andare a scegliere la rete ed inserire la password. Una volta connessa possiamo procedere con l’installazione di eventuali aggiornamenti firmware.

Differenze fra i due modelli: RG353VS vs RG353V

Sul mercato esistono due modelli: Anbernic RG353VS e RG353V. Ci sono varie differenze fra i due modelli con la RG353V che risulta superiore sotto il punto di vista hardware e software ed è sicuramente il modello su cui puntare.

L’Anbernic RG353V dispone di 2 GB di RAM (1GB nel modello VS), 32 GB di memoria interna (16 GB nel modello VS), schermo touch multipoint, supporto ai giochi Android e doppio sistema operativo Linux + Android (solo Linux nel modello VS).

Il modello su cui puntare è quindi l’RG353V che permette di avere un hardware migliore, il supporto ad Android e lo schermo touch.

Piccola nota per quanto riguarda la selezione del sistema operativo in fase di accensione: premendo il pulsante accensione si avvia automaticamente il sistema Linux, tenendo premuto il pulsante F durante l’accensione si avvia il sistema Android.

Com’è fatta – Design e costruzione

L’Anbernic RG353V punta forte sul fattore nostalgia e la scelta di optare per un formato in stile GameBoy Color è vincente sia sotto il punto di vista del design che della costruzione.

Naturalmente la console non si limita a riprendere le linee ed i tasti del Game Boy Color ma è impreziosita da varie aggiunte fra cui spiccano il doppio analogico, un LED di tasto, il tasto funzione F e 4 grilletti sul retro che si aggiungono al D-PAD, ai tasti XABY in stile Nintendo e ai soliti Select e Start. Troviamo poi tasto accensione, bilanciere del volume, porta USB-C per la ricarica, porta USB-C OTG, jack da 3,5 mm per le cuffie e porta mini-HDMI da usare per collegare la console a monitor e TV.

Sotto il punto di vista costruttivo, la retroconsole Anbernic RG353V è realizzata interamente in plastica di buona qualità ed è disponibile in differenti colorazioni: bianco, grigio, nero trasparente e viola trasparente. La qualità costruttiva è buona e la console portatile risulta molto solida e ben assemblata. Sotto in punto di vista dell’ergonomia possiamo dire che non stanca troppo le mani grazie al peso di 180 grammi e alle dimensioni compatte (14.4 x 10.3 x 4.3cm) e il grip risulta sempre saldo. Non è sempre comodissima da utilizzare a causa dei tasti dorsali più interni non sempre facili da raggiungere e per la posizione un po’ sacrificata delle due levette analogiche.

Come va lo schermo – Display

L’Anbernic RG353V monta un ottimo pannello IPS da 3,5 pollici con risoluzione da 640×480 pixel con un ottimo angolo di visione. Lo schermo ha una buona luminosità massima, questo ci consente di utilizzarlo anche all’aperto senza problemi, e dei colori brillanti e ben tarati che lo rendono perfetto per un po’ di retrogaming con i colori sparati.

La risoluzione potrebbe sembrare bassa ed invece è corretta ed in linea coi titoli che andiamo ad emulare che raramente arrivano a gestire i 720p. Buono il formato 4:3 che ci consente di giocare ai vecchi titoli in formato 1:1 senza bande nere e senza modifiche grafiche.

Come siamo messi a potenza – Hardware

La piccola retro console Anbernic RG353V dispone di un buon comparto hardware composto da un processore Rockchip RK3566 (quad-core con Cortex A-55 da 1,8 GHz), GPU Mali G-52, 2 GB di RAM LPDDR4, 32 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile tramite i due slot microSD.

Lato memoria vanno fatte alcune precisazioni. Nella memoria interna da 32 GB troviamo preinstallato il sistema operativo Android 11, nella microSD da 16 GB è invece installato Linux mentre nella terza memoria, quella di cui si può scegliere il formato in fase di acquisto, sono salvate moltissime ROM che ci danno accesso a molti titoli senza dover procedere con download.

Lato connettività, oltre alle porte di cui abbiamo parlato ad inizio articolo, troviamo la connessione Wi-Fi Dual Band con supporto a 2,4 e 5,0 GHz e Bluetooth 4.2.

Esperienza d’uso ed emulazione – Software e performance

Smarcata la parte hardware, è necessario dedicare qualche minuto ai software installati e alle possibilità di emulare differenti sistemi con differenti funzionamenti.

Partiamo col parlare molto velocemente della versione di Android 11 installata nella memoria interna. Android da accesso a molte funzionalità e ci permette di usare anche il touch screen, indispensabile per gestire i titoli del Nintendo DS ad esempio, ma ci sono due problematiche principali: manca il Play Store ed installarlo non è semplicissimo e l’hardware non è adeguato per far girare al meglio un sistema operativo pesante come Android con l’aggiunta dell’emulazione. Sotto sistema Android possiamo in ogni caso emulare una grande quantità di console, ma le prestazioni non sono all’altezza di quelle ottenute con sistema Linux.

Il sistema Linux personalizzato è installato sulla microSD principale e riesce ad offrire un’esperienza di emulazione completa ed appagante con quasi tutte le piattaforme emulate. Il punto forte del sistema, oltre al grande numero di console compatibili, è la possibilità di effettuare ampie personalizzazioni e di ottenere quindi performance solide con ogni titolo. L’emulazione in ambiente Linux funziona davvero bene e regge senza problemi anche titoli 3D più pesanti come quelli di Nintendo 64 e PlayStation 1, anche il gaming su PSP e Dreamcast gira bene ma si nota qualche indecisione e qualche rallentamento in più.

L’esperienza di retro gaming e di emulazione con la Anbernic RG353V è appagante, sempre fluida e molto godibile e rende questa piccola console perfetta per il tempo libero e per giocare in mobilità senza doversi portare al seguito console più pesanti e costose. Inoltre, la possibilità di giocare collegandola alla TV tramite cavo HDMI e con controller la rende anche una perfetta console casalinga per il retrogaming.

Quali console e sistemi può emulare Anbernic RG353V?

Grazie alla presenza del doppio sistema operativo la Anbernic RG353V può emulare: PSP, Nintendo DS, Sega Saturn, Dreamcast, Nintendo 64, PlayStation 1, CPS1, CPS2, CPS3, FBA, NEOGEO, Game Boy Advance, Game Biy Color, Game Boy, GameCube, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo, SuperNintendo, Sega MegaDrive, GameGear, Android e altri 20 sistemi.

Quanto dura la batteria – Autonomia

La Anbernic RG353V dispone di una batteria da 3.200 mAh con carica a 7,5W che offre una buona autonomia, fra le 5 e le 6 ore effettive di utilizzo, anche se qui molto dipende dalla tipologia di titolo e di console emulata.

Quale versione acquistare di Anbernic RG353V

Prima di concludere vorrei parlarvi un attimo delle versioni disponibili sul sito di Geekbuying, ovvero la 64 e la 256 GB che hanno una differenza di prezzo di circa 20 euro. Va detto anzitutto che la memoria microSD in questione non è di qualità elevata e che potrebbe darvi problemi in futuro e che quindi il mio consiglio è quello di usare una memoria di un buon brand.

Nelle memorie in questione sono salvate molte ROM di giochi, se non siete smanettoni e volete trovare tutto pronto puntate direttamente alla versione da 256 GB che è pronta per essere usata, se avete già le vostre ROM puntate a quella più economica e risparmiate potendovi arrangiare per la gestione dei titoli.

Conclusioni e consigli su dove acquistarla

L’Anbernic RG353V è la console portatile perfetta per il retro-gaming: offre ottime prestazioni con quasi tutte le console e ha un formato in stile Game Boy Color che la rende facilmente trasportabile, comoda da usare in mobilità e che strizza l’occhio all’effetto nostalgia.

Il prezzo è quello giusto, la si può acquistare a soli 119 euro nella versione con memoria da 256 GB sul sito Geekbuying utilizzando il coupon NNN0802GA, un rapporto qualità-prezzo pazzesco che la rende un best buy per tutti gli appassionati di retro gaming.

