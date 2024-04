Può piacere o meno ma, senza ombra di dubbio, Minecraft è un gioco che ha fatto la storia.

Grazie al continuo supporto degli sviluppatori e alla moltitudine di mod, infatti, questo titolo graficamente così semplice continua ad affascinare i bambini (e non solo) di tutto il mondo. Uno dei suoi punti di forza, tra l’altro, è proprio la grafica scarna. Questa infatti rende il titolo creato Markus Persson (noto come Notch) accessibile tanto su computer da gaming quanto su dispositivi meno performanti.

Ciò rende Minecraft ideale, per esempio, anche su dispositivi come i Chromebook. Per poter avere sempre con te questo gioco, però, prima devi fare attenzione ad alcuni particolari.

Minecraft sul Chromebook? Occhio ai requisiti

Prima di andare oltre, per eseguire Minecraft sul tuo Chromebook devi capire se hai i requisiti hardware necessari.

Se prima abbiamo affermato che graficamente si tratta di un software non troppo esoso, però, va tenuto conto che Minecraft presenta mappe molto vaste, il che potrebbe mettere in difficoltà il tuo computer se è troppo vecchio o poco performante.

I requisiti minimi di sistema per far girare il gioco su Chrome OS sono i seguenti:

Almeno Chrome OS 111 come sistema operativo;

come sistema operativo; Architettura di sistema a 64 bit (x86_64, arm64-v8a);

(x86_64, arm64-v8a); Almeno un processore AMD A4-9120C , Intel Celeron N4000 , Intel 3865U , Intel i3-7130U , Intel m3-8100Y , Mediatek Kompanio 500 (MT8183) o Qualcomm SC7180 ;

, , , , , o ; Minimo 4 GB di RAM (meglio 8 GB o più);

(meglio 8 GB o più); Almeno 1 GB di spazio di archiviazione, uno spazio utile per gestire mod, salvataggi e altri contenuti connessi al gioco senza troppo affanno.

Se esistono alcune pratiche generali per eliminare la lag su Minecraft, di seguito andremo più nello specifico, focalizzandoci su come agire nel contesto di un Chromebook.

Come giocare a Minecraft sul tuo Chromebook

A questo punto non ti resta che acquistare il gioco sul Play Store.

Nota bene: se intendi utilizzare il gioco per un progetto scolastico, potresti avere accesso anche alla versione gratuita del titolo, ovvero Minecraft Education.

Fatto ciò, verifica che sul dispositivo sia presente la versione più recente del sistema operativo. Con gioco installato e Chrome OS pronto, puoi avviare l’app come qualunque altro software per Android.

Tieni presente che, in ogni caso, non puoi importare sul tuo Chromebook salvataggi provenienti da altre piattaforme come PC, PlayStation, Switch o Xbox. Le tue partite, dunque, dovranno essere del tutto nuove.

Minecraft tende a rallentare su Chrome OS?

Se non hai un Chromebook di ultima generazione, potresti incontrare qualche indecisione da parte del computer. A tal proposito, però, abbiamo alcuni preziosi consigli da fornirti per ottimizzare il dispositivo:

Se noti dei rallentamenti, prova a riavviare il computer : se questo è solo in sospensione da molte ore, ricominciare con il sistema operativo pulito può fare miracoli;

: se questo è solo in sospensione da molte ore, ricominciare con il sistema operativo pulito può fare miracoli; Controlla di non avere troppe schede aperte , cerca di chiudere tutto ciò che non è indispensabile per il funzionamento del computer;

, cerca di chiudere tutto ciò che non è indispensabile per il funzionamento del computer; Verifica che tutti i driver siano aggiornati.

Puoi poi anche intervenire su Minecraft stesso, sacrificando qualcosa in termini di qualità di gioco per favorire le prestazioni.

Nelle impostazioni, sotto i settaggi della grafica, scegli Fast come impostazione di base. Allo stesso modo, riduci la distanza della visuale. Queste soluzioni dovrebbero migliorare in modo deciso le prestazioni del gioco.

Esistono bug noti di Minecraft su Chromebook?

Allo stato attuale, non esistono grandi problemi se vuoi giocare questo titolo sul tuo Chromebook. Occasionalmente, però, una nuova versione del gioco o del sistema operativo possono creare bug inaspettati.

Giusto qualche mese fa, per esempio, diversi giocatori hanno segnalato come Minecraft tendeva a bloccarsi sulla schermata di avvio. A tal proposito, però, un pronto intervento degli sviluppatori ha corretto il bug con un’apposita patch.

Se hai seguito tutte le procedure descritte e se il Chromebook presenta le specifiche tecniche adatte, a questo punto non ti resta che giocare. Nel caso di malfunzionamenti particolari, nella pressoché totalità dei casi, avrai a che fare con un bug che, come appena affermato, verrà senza dubbio corretto nel giro di poche settimane (se non giorni).