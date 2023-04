Nintendo Switch: meglio i giochi fisici o digitali?

La vasta libreria di giochi disponibili per Nintendo Switch offre numerose opzioni di intrattenimento, tra una volta che hai deciso quale gioco acquistare, dovrai decidere se preferisci la copia fisica o digitale. Come in molte altre decisioni nella vita, ci sono vantaggi e svantaggi per entrambe le opzioni. In questo articolo, esamineremo i giochi Nintendo Switch in formato fisico e digitale per aiutarti a determinare quale sia la scelta migliore per le tue esigenze.

Lo spazio di archiviazione dei giochi

La quantità di memoria interna disponibile su una console Switch varia in base al modello, con Switch e Switch Lite che offrono 32 GB e Switch OLED che ne offre 64 GB. Quando si scarica un gioco dall’eShop, questo occupa parte della memoria interna disponibile. Ad esempio, alcuni giochi in media occupano anche 14 GB, il che significa che un piccolo numero di giochi può facilmente riempire l’intera memoria interna.

Questo è particolarmente vero per giochi di grandi dimensioni che arrivano a richiedere anche 32 GB di spazio. La buona notizia è che la memoria di Switch può essere espansa tramite schede microSD fino a 2 TB, che è più che sufficiente per molti giochi Switch, anche se questa è una spesa aggiuntiva. Quando si acquista un gioco in formato fisico, il problema dello spazio di archiviazione è meno grave.

Sebbene i giochi fisici richiedano ancora una certa quantità di memoria interna per aggiornamenti e dati di salvataggio, la maggior parte dei file rimane sulla cartuccia. Ciò significa che non devi preoccuparti tanto del consumo di spazio di archiviazione o di dover disinstallare vecchi giochi per fare spazio a quelli nuovi. Bisogna però tenere presente che i giochi fisici richiedono spazio fisico per essere conservati, anche se le custodie dei giochi Switch sono sottili.

Se lo spazio di archiviazione è una preoccupazione, l’acquisto di giochi in formato fisico può essere la scelta migliore. Se sei disposto a investire in una scheda microSD, puoi goderti la comodità dei giochi digitali senza preoccuparti troppo dello spazio di archiviazione.

La convenienza fra i giochi Nintendo Switch fisici e digitali

Quando si sceglie di acquistare un nuovo gioco per Nintendo Switch, la convenienza è un fattore importante da considerare. Se si opta per il formato fisico, significa recarsi in un negozio o ordinarlo online e attendere la consegna. Con il formato digitale, invece, l’unica attesa è la velocità con cui il gioco può essere scaricato tramite internet. Per coloro che dispongono di connessioni internet scadenti, l’opzione fisica potrebbe finire per essere la scelta più rapida.

In generale, il formato digitale è più conveniente dal momento che l’acquisto e il download del gioco possono essere completati senza dover uscire di casa. Questo è particolarmente vero quando si tratta di preordini, in cui il gioco viene scaricato sul tuo sistema prima del rilascio. Quando il gioco viene rilasciato, puoi iniziare a giocare immediatamente senza dover attendere la consegna o recarti in un negozio.

In altre parole, il formato digitale offre una maggiore convenienza rispetto al formato fisico. Se la convenienza è un fattore importante per te, il formato digitale è la scelta migliore. Anche se ci sono alcune eccezioni in cui il formato fisico potrebbe essere più veloce, in generale il formato digitale è più veloce e comodo.

Confronto dei prezzi fra giochi fisici e giochi digitali

I giochi per le console Nintendo sono notoriamente noti per mantenere il loro prezzo elevato nel tempo, anche anni dopo il loro lancio iniziale. Ciò significa che se desideri acquistare un gioco Nintendo, pagherai probabilmente lo stesso prezzo che ha pagato qualcuno che lo ha acquistato al momento del lancio. I giochi di altri editori e sviluppatori sono leggermente diversi. Se vuoi ottenere il miglior prezzo possibile per un gioco, l’opzione migliore è acquistarlo in formato fisico e di seconda mano molto tempo dopo il rilascio.

Il problema con l’acquisto di giochi in formato fisico è che molti giochi Switch non sono disponibili in tale formato, specialmente quelli sviluppati da editori indipendenti. In questi casi, l’unico modo per ottenere il gioco è acquistarlo in formato digitale tramite il Nintendo eShop o da altri rivenditori online come Amazon o siti web specializzati in sconti sui giochi.

Il Nintendo eShop occasionalmente offre promozioni, in particolare durante le festività natalizie, ma non sempre sono le opzioni più convenienti. Se desideri acquistare un gioco Nintendo, probabilmente dovrai pagare il prezzo pieno. Per i giochi di altri editori e sviluppatori, l’acquisto in formato fisico e di seconda mano può offrire l’opzione migliore per risparmiare denaro.

Portabilità a confronto

La Switch di Nintendo è stata progettata come un dispositivo portatile, il che significa che la portabilità dei giochi è un fattore molto importante. A differenza di altre console che utilizzano dischi tradizionali e non sono comode da portare in giro, la Switch utilizza piccole cartucce. Questo rende molto più facile trasportare un gran numero di giochi nella propria borsa o nella custodia da viaggio per Nintendo Switch, senza preoccuparsi che occupino molto spazio o pesino troppo.

La portabilità del formato digitale è ancora migliore. Con il formato digitale, non devi preoccuparti di portare con te le cartucce dei giochi o di doverli inserire e rimuovere continuamente dalla console. Tutti i tuoi giochi sono memorizzati direttamente sulla console stessa, eliminando qualsiasi preoccupazione riguardo allo spazio o al peso aggiuntivo delle cartucce.

Entrambi i formati offrono vantaggi in termini di portabilità. Le cartucce fisiche sono facili da trasportare, ma il formato digitale offre la massima portabilità e comodità. La scelta tra questi due formati dipenderà dalle preferenze personali e dalle esigenze individuali.

Condivisione e rivendita dei giochi Nintendo Switch

Se sei un appassionato di condivisione di giochi con gli amici, la scelta migliore è acquistare giochi in formato fisico. A differenza di altre console che supportano la condivisione di giochi digitali, come la funzione Share Play della PlayStation 5, la Nintendo Switch non offre tale opzione. I giochi digitali sono legati al tuo account Nintendo e non possono essere condivisi con gli amici.

Invece, le cartucce di gioco fisiche possono essere prestate o regalate ad amici, che possono poi giocare liberamente sui loro dispositivi Switch. Ciò significa anche che non puoi giocare al gioco finché non lo restituiscono. La stessa cosa si applica alla rivendita dei giochi. Mentre puoi ottenere un ritorno sul tuo acquisto scambiando il gioco in luoghi come GameStop o vendendolo online, non puoi farlo con un acquisto digitale.

Questo perché i giochi digitali sono legati al tuo account Nintendo e non possono essere rivenduti o scambiati. Se la condivisione di giochi con gli amici e la possibilità di rivenderli sono importanti per te, la scelta migliore è l’acquisto dei giochi in formato fisico. Anche se ci sono alcuni svantaggi, come la necessità di restituire il gioco prima di poterlo giocare di nuovo, i giochi fisici offrono la possibilità di condividerli con gli amici e di rivenderli per ottenere un ritorno economico.

Giochi Nintendo Switch fisici e digitali: quali scegliere?

Non esiste una scelta migliore tra i giochi Switch in formato fisico o digitale che possa soddisfare tutti. Gran parte della scelta dipende dalle preferenze personali. Se ti piace collezionare giochi e sfogliare scaffali pieni di scatole, allora ti consigliamo di optare per il formato fisico. D’altra parte, se preferisci la comodità e la velocità offerte dagli acquisti digitali e non vuoi avere scatole di giochi in giro, allora il formato digitale è la scelta giusta per te.

Ricorda che non devi sempre scegliere l’uno sopra l’altro. Se c’è un gioco particolare al quale vuoi giocare con i tuoi amici, puoi acquistare una copia fisica e dividerne il costo. D’altra parte, se il tuo prossimo gioco è di nicchia a cui solo tu sei interessato, puoi ottenerlo digitalmente senza dover preoccuparti di trovare una copia fisica in un negozio.

In conclusione, la scelta tra giochi Switch fisici e digitali dipende dalle tue preferenze personali e dalle tue esigenze. Quindi, valuta attentamente le opzioni e scegli quella che funziona meglio per te in base al gioco specifico che desideri acquistare.