Minecraft: come migliorare le prestazioni ed evitare lag

Minecraft è un titolo di successo ed è disponibile per ogni piattaforma: console, PC e smartphone. Chi gioca a Minecraft su computer, magari poco aggiornati in fatto di hardware, potrebbe però riscontrare qualche problema con prestazioni poco adeguate e qualche lag di troppo. Nella guida di oggi cerchiamo di capire come migliorare le prestazioni di Minecraft su PC ed evitare lag, molte altre guide utili relative al gioco possono essere trovate sul sito di Minecraft Italia .

Nonostante la grafica semplice, Minecraft riesce a mettere a dura prova i nostri PC, con CPU e GPU costantemente sotto sforzo per far girare al meglio l’enorme mondo di gioco con tutti i suoi dettagli e personaggi. I computer meno recenti potrebbero quindi riscontrare problemi, rallentamenti, lag ed FPS ballerini. Vediamo alcuni pratici ed utili consigli.

Chiudi le altre applicazioni

Se stai usando un PC datato e poco potente segui anzitutto questo consiglio: mentre giochi chiudi le altre applicazioni.

Prima di iniziare la sessione di gaming assicurati di chiudere tutte le altre applicazioni che non stai usando. Le app lasciate aperte in background utilizzando memoria RAM e CPU che potrebbero essere preziose per Minecraft.

Ad esempio, se hai problemi di lag non lasciare aperto Chrome, visto che non lo stai utilizzando, ed evita di ascoltare musica in modo da migliorare le prestazioni del tuo PC.

Tieni il tuo notebook collegato alla corrente

Se utilizzi un laptop per giocare tienilo sempre collegato alla corrente. La modalità a batteria riduce le performance di processore e scheda video al fine di migliorare l’autonomia. Con il notebook connesso alla corrente invece avrai la possibilità di utilizzare al massimo tutti i componenti del tuo PC.

Aggiorna Java

Minecraft è basato su Java, quindi una vecchia versione di questo programma potrebbe dare problemi di prestazioni, ridurre gli FPS o bloccare completamente il gioco. In questo caso il consiglio è davvero semplice: apri il sito ufficiale di Java e scarica ed installa l’ultima versione disponibile.

Aggiorna i driver della scheda video

I driver della tua scheda video sono a dir poco fondamentali per ottenere le migliori prestazioni possibili in ambito gaming. Se stai riscontrando problemi o lag con Minecraft, una delle prime cosa da fare è quella di andare sul sito del produttore della tua scheda video, solitamente sono Nvidia o AMD, e scaricare l’ultima versione disponibile.

Monitora le prestazioni di Minecraft con menu Debug

Se i primi consigli di base non sono serviti allora è necessario andare ad analizzare più a fondo il problema. Dopo aver aperto Minecraft premi il tasto F3 per avviare il menu di Debug.

Questo menu apparirà nella parte in alto a sinistra dello schermo e ti consentirà di monitorare in tempo reale le performance del gioco. I valori principali da guardare sono principalmente due: FPS e chunk updates (aggiornamento dei blocchi).

Se il valore degli FPS è inferiore a 30 vuol dire che le prestazioni non sono sufficienti, in questo caso il tuo PC potrebbe aver bisogno di un aggiornamento hardware o dovresti ridurre le impostazioni grafiche.

Il valore di aggiornamento dei blocchi invece ti mostra quanti blocchi vengono aggiornati ad ogni movimento. Il valore varia da 0 quando sei immobile e può salire notevolmente mentre usi la Fly Mode. Se ti stai muovendo ed il numero rimane basso allora il tuo PC potrebbe aver bisogno di un update o dovresti ridurre la risoluzione del gioco.

Ottimizza la impostazioni video

Se i consigli basic non sono serviti a ridurre i lag su Minecraft, allora forse è arrivata l’ora di modificare le impostazioni video del gioco. Premi il tasto ESC mentre giochi, poi clicca su Opzioni e infine su Impostazioni Video.

In questo menu trovi tutte le impostazioni grafiche del gioco. Il mio consiglio è quello di provare a ridurre progressivamente i valori, uno alla volta, e valutare i passi in avanti. Riducenti la qualità della grafica, il numero di blocchi e quello degli FPS dovresti ottenere sensibili miglioramenti.

Valuta l’upgrade dei componenti del tuo computer

Se hai aggiornato i driver e ridotto al minimo e le prestazioni di Minecraft non sono ancora sufficienti allora dovresti iniziare a valutare due vie: migliorare i componenti del tuo PC o sostituirlo.

Se vuoi provare a migliorare il tuo PC, il primo passo da fare è quello di sostituire il tuo vecchio hard disk con un più nuovo e performante SSD. Trovi in questa guida la nostra guida all’acquisto degli SSD.

Se invece credi che sia giunta l’ora di cambiare PC ti invito a leggere la nostra guida all’acquisto per i notebook.