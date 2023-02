9 cose da considerare prima di comprare un PC da gaming

Che tu sia in procinto di acquistare il tuo PC da gaming o che stia per aggiornare una macchina di cui sei già in possesso, il mercato odierno ti offre ampio margine di manovra.

Avere ben chiaro per quale finalità sfruttare il tuo computer è un primo passo per ottenere vantaggi concreti e non limitarti a uno strumento potente ma non sfruttato a dovere.

In questo articolo ci focalizzeremo proprio sugli aspetti da considerare in fase di acquisto o upgrade di un PC utilizzato principalmente per il contesto videoludico.

1- Budget

Quanto sei disposto a investire per ore e ore di divertimento?

Rispetto ai computer per ufficio, una postazione per il gaming può essere davvero molto costosa. A grandi linee, per un PC di fascia media decente, dovresti spendere almeno 800 euro. Se hai da parte qualcosa in più però, puoi prepararti un dispositivo capace di fare faville, evitando di scendere a compromessi sotto il punto di vista della componentistica.

Con un 1.400 - 1.500 euro da parte, per esempio, puoi dotare il PC di una memoria SSD ultra rapida, una CPU all'avanguardia e un ottima scheda grafica.

Nota bene: se intendi optare per un laptop, tieni presente che la stessa configurazione è destinata a salire drasticamente per quanto concerne i prezzi.

2- A quali titoli intendi giocare?

Considera il genere di titoli a cui intendi giocare prima di buttarti a capofitto sulle specifiche tecniche.

Potresti essere un videogiocatore improntato all'azione e che rientra nella categoria degli eSport, ma senza particolari esigenze a livello di grafica. Se prediligi giochi come Counter-Strike: Global Offensive, League of Legends e Fortnite, potresti avere già ciò che cerchi con un computer nella media.

La situazione cambia radicalmente se la tua intenzione è di goderti i più moderni tripla A, caratterizzati da grafica mozzafiato. Cyberpunk 2077, Dying Light 2 o Horizon Zero Dawn, per esempio, non possono girare fluidi su PC che non siano adeguatamente “preparati”.

Il tutto va considerato poi anche in ottica risoluzione. Non parliamo solo della qualità elevata del monitor o meno, ma anche del rapporto tra risoluzione e hardware disponibile all’elaborazione grafica.

In termini di prestazioni, devi considerare anche di quanti fotogrammi al secondo hai bisogno per i tuoi giochi. Mentre molti concordano sul fatto che i 60 FPS dovrebbero essere ormai lo standard minimo in questi giorni (il che può essere sufficiente per i giochi per giocatore singolo basati su una trama) in ottica multiplayer competitivi è bene andare anche oltre.

In sintesi, è necessario trovare un equilibrio tra risoluzione e frame rate. Il tutto senza dimenticare che questi fattori hanno un peso notevole sul già citato budget.

3- Utilizzi alternativi: non solo gaming

I PC da gioco offrono molta potenza e questo li rende ideali per molti altri tipi di utilizzo, come l'editing video professionale, l’editing delle immagini e non solo.

Sebbene i PC da gaming siano macchine versatili, devono essere configurati già con una predisposizione verso un determinato settore. Ad esempio, un processore a 6 core sarà più che sufficiente per una build incentrata sul gaming ma, per una macchina legata al lavro intensivo, potresti voler andare oltre optando per 8 core o spingerti fino a 12. Inoltre, avere memoria o RAM aggiuntiva potrebbe essere quasi d’obbligo per altri utilizzi.

4- Scheda madre e processore

Il processore e la scheda madre sono due dei componenti più importanti per il funzionamento di un PC. Queste scelte sono utili anche per eventuali futuri upgrade per “rafforzare” la macchina in uso.

Per quanto concerne il processore, per esempio, la scelta tra Intel o AMD è molto importante. Non farti influenzare solo dai gusti personali o dal sentito dire: informati sempre prima di una scelta così essenziale.

Intel è nota per aggiornare i suoi socket della scheda madre quasi ogni anno, il che limita notevolmente il percorso di aggiornamento per gli utenti. AMD ha continuato a rilasciare nuove CPU per la sua piattaforma AM4 quasi sei anni dopo il suo lancio iniziale nel 2016. La società ha promesso di supportare la nuova piattaforma AM5, lanciata nel 2022, fino al 2025 e forse oltre.

Una scheda madre con un lungo ciclo di supporto ti offre molte opzioni per inserire una nuova e più potente CPU, anche dopo due o tre anni dall’acquisto.

5- Questione GPU

La scheda grafica del tuo PC ha un impatto devastante sulle prestazioni dei videogiochi, a meno che tu non sia appassionato di indie, retrogaming o produzioni con grafica ridotta ai minimi termini.

Attualmente, i due principali produttori di GPU desktop, NVIDIA e AMD, offrono una serie di schede grafiche suddivise in diverse fasce di prezzo.

A seconda del tuo budget, puoi scegliere una scheda di fascia alta come RTX 3080 di NVIDIA o RX 6800 XT di AMD o una di fascia media come RTX 3060 Ti o RX 6700 XT. Esistono anche schede di fascia bassa come RTX 3050 e RX 6500, anche se queste offrono giusto il minimo indispensabile per giochi di fascia media.

Puoi anche optare per un prodotto relativo alla generazione precedente per risparmiare un po' di soldi. Oltre al risparmio, anche fattori come il supporto del raytracing possono influenzare la scelta della GPU.

Le schede RTX di NVIDIA sono note per essere generalmente migliori delle offerte di AMD per i giochi che supportano l'illuminazione, i riflessi e gli effetti ombra. Anche la tecnologia di miglioramento FPS di NVIDIA è considerata come superiore a quella di AMD.

Tuttavia, se devi fare i conti con un budget più scarno, dovresti considerare le GPU di fascia alta di AMD che risultano comunque più economiche.

6- Monitor e alimentatore

Al di là di GPU e CPU ad alte prestazioni, per raggiungere certi livelli di FPS è necessario anche affidarsi a un monitor degno di tale nome.

Se disponi di un display Full HD datato, con una frequenza di aggiornamento limitata a 60 Hz, la tua esperienza di gioco non sembrerà affatto "di fascia alta", indipendentemente dagli altri componenti che costituiscono il PC.

Negli ultimi anni, i monitor 1440p 144Hz hanno guadagnato terreno come perfetto equilibrio tra prezzo e prestazioni. Offrono una qualità dell'immagine e frequenze di aggiornamento significativamente più elevate senza i prezzi proibitivi di altri prodotti.

Un altro aspetto spesso trascurato è la scelta di un buon alimentatore. Un alimentatore economico di un marchio sconosciuto può spesso limitare il potenziale del computer o, peggio, esplodere e smettere di funzionare, danneggiando anche altri componenti più costosi.

Scegli sempre almeno un'unità 80+Bronze per evitare spiacevoli sorprese.

7- Supporti per l’archiviazione dati

I supporti di archiviazione del PC è una di quelle aree in cui è facile spendere più del necessario. Anche se non c'è più motivo di scegliere i vecchi had disk, non è nemmeno prudente spendere centinaia di euro in costose memorie SSD di ultima generazione

Per la maggior parte degli scenari del mondo reale, come l'avvio del sistema o la riproduzione di giochi, un'unità SSD da 1 TB, di terza o quarta generazione, è ciò che basta nella maggior parte dei casi.

Certo, gli ultimi supporti SSD di quinta generazione sono pubblicizzati come ultra veloci ma, di fatto, allo stato attuale questi trasferimenti dati hanno poi pochi riscontri a livello pratico (a meno che tu non debba spostare GB su GB ogni giorno tra SSD e un altro supporto).

Il prezzo di questi supporti non è eccessivo e, anche con un budget medio, non dovresti avere problemi per l’eventuale acquisto.

8 -Estetica e design

Anche l’occhio vuole la sua parte, soprattutto se sei un gamer. Il case che scegli per alloggiare i tuoi componenti determina non solo ciò che può contenere, ma anche il suo aspetto esterno. L'estetica del case è determinata da fattori come colore, dalle ventole RGB, dalla qualità costruttiva e altro ancora.

Fai attenzione però: non stiamo parlando solo di qualcosa di piacevole alla vista. I case con un buon flusso d'aria, gestione dei cavi e dello spazio possono migliorare non poco l’esperienza utente.

9- Mercato dell’usato: si o no?

Se hai un budget limitato, il mercato dell’usato potrebbe essere una tentazione molto forte.

Viste le recenti evoluzioni del settore, con l’arrivo di nuove CPU e GPU, molta componentistica di vecchia generazione è disponibile a prezzi accessibili su piattaforme come eBay e Facebook Marketplace.

Nonostante ciò, potresti essere riluttante ad acquistare prodotti usati, in quanto potrebbe trattarsi di componenti già usurati. In ogni caso, soluzioni come le protezioni proposte dal già citato eBay, offrono un minimo di garanzia al momento dell’acquisto, perlomeno per quanto concerne il funzionamento iniziale.

FAQ

Concludiamo le considerazioni da fare prima di acquistare un PC da gaming con una serie di domande che potresti porti in fase di acquisto o assemblaggio.

È più economico assemblare o acquistare un PC da gioco?

Di solito è più economico assemblare un PC piuttosto che ottenerne uno già costruito, anche solo per il costo della manodopera utilizzata per il montaggio.

Inoltre, costruirne uno può essere un’ottima occasione per imparare molto sull'hardware del PC. Sotto questo punto di vista poi, devi anche tenere conto che hai il pieno controllo sui componenti e sulla personalizzazione della tua macchina.

Quanto è difficile costruire un PC da gaming?

Può sembrare scoraggiante costruire un computer se non l'hai mai fatto prima. La curva di apprendimento può essere ripida e la ricerca di componenti per PC può richiedere molte ore, se non giorni, prima che tu possa essere sicuro della configurazione scelta.

Per alcuni questo è un piacere, per altri un tormento: devi comunque essere pronto ad investire molto tempo per capire come costruire la tua macchina. Se hai fretta, vira su prodotti preassemblati.

Quanti anni può durare un computer per il gaming?

Un PC da gaming con una configurazione di fascia media come una moderna CPU a 6 core e una GPU come una RTX 3060 può facilmente durare sui 3-4 anni.

Un sistema di fascia alta con una CPU a 8 core e una GPU simile a una RTX 3070 potrebbe reggere per 5-6 anni senza particolare fatica.

In ogni caso, puoi pensare anche di “riciclare” il computer come dispositivo per ufficio o come PC di riserva. Come già accennato nel capitolo sull’usato, puoi provare anche a rivendere una parte o la direttamente tutto il computer quando pensi che non sia più all’altezza.