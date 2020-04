Migliori sedie da gaming: guida all’acquisto e consigli

Un’ottima sedia da gaming è un requisito fondamentale per ogni postazione da gioco e non solo. Anche se una parte degli utenti considera questo oggetto come superfluo, in realtà è fondamentale non solo per il comfort ma anche per la salute stessa di chi passa tante ore al giorno davanti al computer o a una console.

Mantenere una posizione sbagliata durante le sessioni di gaming o di lavoro, può comportare una serie di problemi che spaziano dal mal di schiena fino all’insorgenza del famigerato tunnel carpale. Dunque, impegnarsi nella ricerca di una poltrona da gaming ideale per le proprie esigenze è tutt’altro che un semplice capriccio. D’altronde il mercato in questo senso offre un numero estremamente elevato di modelli e sceglierne uno è tutt’altro che semplice.

Per individuare il prodotto più adatto alle esigenze del singolo utente infatti, esistono diversi criteri di giudizio e caratteristiche che è necessario analizzare prima di procedere con l’acquisto.

Come scegliere la sedia da gaming: gli aspetti da valutare

Se l’aspetto estetico è un qualcosa che cattura immediatamente la nostra attenzione, è bene non farsi prendere dall’entusiasmo per una sedia semplicemente bella a vedersi. Non si tratta infatti di una comune poltroncina e, viste le diverse caratteristiche che differenziano ogni singolo modello, è necessario fare alcune considerazioni accurate prima di procedere con un acquisto.

Inoltre va anche considerato che fattori come tipologia di fisico, altezza e peso possono rendere la scelta di un prodotto di questo tipo ancora più personale e difficile da definire a priori.

Ergonomia e design

Esistono sedie da gaming per persone alte e altre più indicate per persone di statura medio bassa. Nonostante la maggior parte di questi prodotti abbia la possibilità di regolare l’altezza della seduta al livello desiderato, alcuni design sono particolarmente indicati per persone particolarmente alte o basse. Ciò può influire sull’ergonomia del prodotto, rendendo una specifica sedia più o meno adatta a determinati potenziali utenti.

In tutto questo ragionamento va anche tenuto conto di quante ore si intendono o si devono obbligatoriamente passare davanti al monitor o al televisore. Alcune postazioni, particolarmente belle da vedere, possono risultare invece non fruibili per lunghi periodi. Sotto questo punto di vista meritano una citazione i modelli con supporti come fasce lombari o fasce cervicali. Si tratta di aggiunte particolari che vanno a supportare particolari punti del corpo che, per varie ragioni, sono particolarmente colpite dalla sedentarietà. Anche se i modelli di sedia che propongono tali supporti sono generalmente più costose, per chi passa molte ore al giorno seduto per giocare/lavorare, rappresentano la soluzione ideale.

In questo contesto, non bisogna sottovalutare neanche l’eventuale poggiapiedi, così come varie regolazioni e possibilità di inclinazione.

Sedie da gaming per i più giovani

Per i più piccoli poi, esistono vere e proprie sedie da gaming per bambini. Tutta questa nostra preoccupazione è motivata dal fatto che, una postura o la seduta impostata male può, nel lungo termine, causare danni a volte irreversibili alla colonna vertebrale, soprattutto per chi è in fase di crescita. Queste problematiche si avvertono inizialmente in forme leggere e subdole che, se non contrastate sul nascere, possono cronicizzarsi e trascinarsi per il resto della vita.

Al di là dei prodotti specifici, va tenuto conto che non stiamo trattando comuni poltrone. Quando ci si trova su una sedia da gaming, non si è rilassati e, l’apparato muscolare e scheletrico, risulta sotto tensione. Dunque è importante prendere in considerazione un design che assecondi tali condizioni, per poter scongiurare problemi di salute.

Fattore peso

Solitamente non vi sono particolari problemi a livello di portata. Le sedie da gaming proposte comunemente sul mercato riescono a reggere facilmente la maggior parte delle persone, anche quelle che presentano un peso più consistente. Per chi dovesse superare abbondantemente i 90 chili però, potrebbero sorgere alcuni problemi.

In ogni caso, basta controllare se il modello che si intende acquistare sia adatto a supportare pesi maggiori di quelli standard per evitare potenziali rotture future. A meno di casi clamorosi, chiunque può trovare una sedia adatta alla propria mole.

Materiali di costruzione e pulizia

La qualità dei materiali di costruzione e le imbottiture sono alcuni tra i fattori più importanti quando si tratta di scegliere o meno un prodotto di questo tipo.

Materiali traspiranti, soprattutto nei mesi estivi, possono essere un valore aggiunto notevole nelle sessioni di gaming più durature e intense. Se il tessuto e le imbottiture sono invece di qualità pessima, il prodotto può avere una vita breve e diventare poco pratico in caso di caldo estremo.

La pulizia è un altro punto critico. Non presentando componenti staccabili e lavabili a parte, è bene fare attenzione alle istruzioni in fase di acquisto per capire come intervenire in tal senso. Così come qualunque altro oggetto che viene a contatto con una persona, va infatti tenuto conto di come pulire la sedia e con quali prodotti.

Per questo motivo vi consigliamo caldamente, se indecisi tra due prodotti, di optare sempre per quello con i materiali migliori: la spesa extra verrà ammortizzata nel lungo periodo e, molto probabilmente, la sedia durerà più a lungo.

Montaggio

A causa delle loro dimensioni, le sedie da gaming sono vendute smontate. Come montare dunque un prodotto del genere?

Naturalmente ogni brand e modello offre diverse procedure, anche se nella maggior parte dei casi si tratta di montaggi rapidi e facili da compiere, grazie alle esaurienti istruzioni. Essendo poche le parti da unire, basterà seguire passo passo il manuale presente nella scatola. Questo, riesce solitamente a spiegare in maniera accurata come affrontare il montaggio, a volte semplicemente con delle immagini esaurienti.

Estetica

Ebbene sì, è inutile negarlo: anche l’occhio vuole la sua parte. L’estetica gioca comunque un ruolo tutt’altro che marginale in fase di scelta.

Sotto questo punto di vista, non vi è che l’imbarazzo della scelta. I modelli sul mercato infatti, fanno ampio utilizzo di colori sgargianti e di motivi estremamente intriganti. Una volta tenuto conto di altri parametri prettamente pratici, è ovviamente possibile lasciare un po’ spazio anche a ciò che soddisfa anche la vista.

Prezzo

Naturalmente non possiamo dimenticarci di un parametro come il prezzo. Come illustreremo in seguito, le sedie da gaming hanno un range alquanto ampio, ma nel contempo giustificato dalle diverse peculiarità sopraelencate.

Si varia dai prodotti sotto i 100 euro, sino a delle vere e proprie poltrone di lusso per videogiocatori, che superano abbondantemente i 1.000 euro. Naturalmente esistono le vie di mezzo, con compromessi che si adattano più o meno bene ad esigenze specifiche.

Rivenditore e garanzie

Dove comprare la sedia da gaming?

Si tratta di una scelta importante per via delle garanzie. Se, per esempio, in fase di montaggio ci si accorge che manca parte della componentistica o che la stessa risulta danneggiata, un buon rivenditore interviene con l’eventuale sostituzione o persino con un rimborso.

In tal senso può avere una notevole importanza il brand. Affidandosi a un marchio che si è affermato nel tempo per serietà e qualità, si hanno più certezze di avere un’assistenza post vendita corretta e soddisfacente.

Migliori sedie da gaming per fascia di prezzo

Abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più interessanti in questo ambito, suddividendoli in base al prezzo. Nello specifico illustreremo:

Le sedie da gaming a buon prezzo , con un prezzo generalmente non superiore ai 100 euro . Si tratta di prodotti che, pur risultando economici, possono essere particolarmente apprezzati dai casual gamer. Essenziali negli optional e dai design spesso poco elaborati, sono ideali per chi pensa di passare un’ora (o poco più) al giorno davanti al computer.

, con un prezzo generalmente non superiore ai . Si tratta di prodotti che, pur risultando economici, possono essere particolarmente apprezzati dai casual gamer. Essenziali negli optional e dai design spesso poco elaborati, sono ideali per chi pensa di passare un’ora (o poco più) al giorno davanti al computer. Le sedie da gaming di fascia media che, per nostra scelta arbitraria, abbiamo deciso di includere nel range che va dai 100 ai 350 euro . Si tratta di articoli adatti alla maggior parte dei videogiocatori non pro. In questa categoria si possono individuare sedie da gaming comode e resistenti all’usura. La maggior parte di utenti è indirizzata verso questa forbice di prezzo.

che, per nostra scelta arbitraria, abbiamo deciso di includere nel range che va . Si tratta di articoli adatti alla maggior parte dei videogiocatori non pro. In questa categoria si possono individuare sedie da gaming comode e resistenti all’usura. La maggior parte di utenti è indirizzata verso questa forbice di prezzo. Le sedie da gaming professionali e di classe alta, sono quelle con prezzi superiori ai 350 euro. Si tratta del sogno di ogni videogiocatore, in quanto sono prodotti di qualità decisamente superiore. Che si tratti di uno sfizio o di un regalo costoso, questo tipo di sedia risulta il top di categoria.

Andiamo dunque ad analizzare ogni singola tipologia di sedia con qualche esempio concreto di prodotti appartenenti a tale lista di prezzo.

Sedie da gaming economiche

Una sedia da gaming economica non è per forza di qualità bassa. A volte, i prodotti di questo tipo si presentano come meno complessi e più essenziali. Ciò permette al produttore di contenere il prezzo ma, potenzialmente, di fornire comunque un modello capace di essere pienamente fruibile dall’utente.

TRESKO

La sedia da gaming per ufficio o da gaming TRESKO risulta una delle più vendute e apprezzate per quanto riguarda la fascia più economica. Rispetto al prezzo, incredibilmente basso, la qualità offerta è discretamente buona. Il design ripercorre vagamente quello dei sedili usati nelle macchine da corsa, proponendo una profondità di 50 centimetri. I braccioli hanno un’altezza compresa tra i 69 e i 79 centimetri a seconda delle regolazioni.

Le persone longilinee possono sedersi e rilassarsi grazie allo schienale alto 73 centimetri e dotato di un comodo poggiatesta integrato. Se ci si sofferma sui tessuti utilizzati, vi è un’ottima combinazione di pelle sintetica e tessuto speciale, che garantisce un elevato tasso di traspirazione e contemporaneamente una particolare resistenza all’usura. Disponibile in 13 colori, TRESKO si dimostra un modello basico assolutamente apprezzabile in questo ambito.

BAKAJI

Un’alternativa alla sedia TRESKO, può essere considerato il modello BAKAJI, anch’esso con un prezzo estremamente basso.

Il design di questo prodotto costituisce un ottimo punto di incontro tra eleganza e stile sportivo, senza naturalmente tralasciare l’imprescindibile comfort. In tal senso, si tratta di una sedia da gaming utilizzabile anche nell’ambito del lavoro in ufficio. La copertura similpelle è in PU e risulta estremamente facile da pulire. La seduta è imbottita da spugna di alta densità con buone qualità elastiche oltre che particolarmente resistente a deformazioni causate dall’uso prolungato nel tempo. Il design, nel suo complesso, risulta ergonomico, con una curva dello schienale che si adatta perfettamente alla colonna vertebrale.

L’altezza totale di BAKAJI è regolabile tra i 111 e i 121 centimetri, quella dello schienale è pari a 71 centimetri, mentre il livello della seduta è variabile tra i 45 e i 55 centimetri. Anche in questo caso si tratta di un prodotto che, seppur economico, garantisce uno standard qualitativo tutto sommato apprezzazbile.

IntimaTe WM Heart

Tra le sedie da gaming economiche rientra anche l’apprezzabile IntimaTe WM Heart. Si tratta di una soluzione comoda, realizzata in pelle PU e dotata di un corrimano fissato con quattro punti. Le ruote, pratiche e durevoli, sorreggono un telaio in grado di poter reggere persone che raggiungono i 150 chili di peso. Il sedile è realizzato in spugna di alta qualità nonché elastico, difficile da deformare anche dopo un lungo utilizzo.

La sedia può essere inclinata di 18 diverse gradazioni, garantendo il comfort a qualunque tipo di potenziale utente. A completare una sedia semplice, ma al contempo qualitativamente valida, vi è il pistone di Safety Wright a tre livelli, in grado di gestire al meglio l’altezza della seduta. Calcolando il prezzo complessivo del prodotto, IntimaTe WM Heart rappresenta una buona soluzione per chiunque abbia a disposizione un budget limitato.

Sedie da gaming di fascia media

Che si tratti di sedie da gaming, per ufficio o per un videogiocatore accanito, la fascia che va dai 100 ai 350 euro va a coprire la maggior parte dell’utenza in maniera eccellente. Materiali di costruzione ottimi, design intriganti e optional vari, sono alcune delle caratteristiche piuttosto comuni per le poltrone che vi stiamo per mostrare.

KLIM Esports

KLIM Esports, come è facile intuire dal nome, si concentra sulla fetta di mercato costituita dai pro gamer. Grazie ai supporti lombari e alle varie gradazioni per regolare l’inclinazione dello schienale, questo prodotto garantisce massima comodità anche per chi fa un uso particolarmente prolungato della sedia. Le finiture estremamente curate, anche nei minimi dettagli e un design elegante e moderno, sono solo alcuni elementi distintivi di KLIM Esports.

La sedia da gaming in questione è adatta a persone che pesano fino a 150 chili e ad altezze variabili tra i 150 e i 200 centimetri. La struttura è costituita da acciaio rinforzato, mentre la pelle artificiale, di alta qualità, garantisce un alta durata e un utilizzo piacevole, sia nei mesi più caldi che in quelli più freddi. Il meccanismo di appoggio ha 5 posizioni, fino a 160 gradi di inclinazione e braccioli imbottiti in “4D”. Il costo di KLIM Esports si aggira intorno ai 350 euro, dunque possiamo considerarlo un articolo piuttosto dispendioso nell’ambito delle sedie di fascia media. Si tratta però di un modello particolarmente apprezzato dall’utenza, come è possibile constatare dalle numerose recensioni positive ricevute sugli store digitali.

Arozzi Mezzo V2

Con Arozzi Mezzo V2, scendiamo un po’ di prezzo. La qualità però, anche in questo caso, risulta assolutamente elevata. Le imbottiture di schiuma modellata a freddo (con una densità pari a 70 chili per metro quadro) e i due cuscini per il sostegno lombare e della testa, garantiscono un alto livello di comodità. A rafforzare questa sensazione vi è uno schienale registrabile sia per altezza che per inclinazione, oltre ai braccioli regolabili a parte.

Il telaio in metallo è elaborato per supportare persone con un peso fino a 120 chili, mentre l’altezza dello schienale di 85 centimetri, la profondità del sedile di 45 centimetri e la larghezza della seduta pari a 50, garantiscono massima comodità anche alle persone più alte. Arozzi Mezzo V2 rappresenta pienamente le sedie da gaming di fascia media offrendo, a un prezzo giusto, un prodotto di qualità decisamente elevata.

X Rocker Sony Infiniti

X Rocker Sony Infiniti è una sedia da gaming per PS4 e Xbox. Si tratta infatti di un prodotto indirizzato appositamente verso i “consolari” più hardcore. Oltre al design estremamente particolare, è bene far notare come questo modello sia una delle poche sedie da gaming con casse presente sul mercato. Sulla struttura, infatti, è montato un sistema audio 2.1 con tanto di subwoofer incastonato nello schienale. Sono presenti anche alcuni moduli di vibrazione che vanno a influenzare positivamente l’esperienza di gioco.

Tramite USB o jack da 3,5 mm, è possibile collegare la propria console direttamente a X Rocker Sony Infiniti, tenendo conto che è anche disponibile una connessione Bluetooth utile per cellulari o tablet. A livello di materiali, la copertura con cui è realizzato tale modello, risulta in ecopelle morbida ma resistente ed imbottita con gommapiuma. Ennesima caratteristica che rende questo prodotto particolare nel suo genere è l’assenza di ruote (secondo alcuni utenti è una mancanza, per altri invece garantisce maggiore stabilità). Il prodotto di X Rocker, a dispetto di tutto, si presenta al pubblico con un costo anche discretamente accettabile.

Sedie da gaming professionali e di fascia alta

Quando si valicano le vette dei 350 euro, si apre tutto un nuovo mondo. All’interno di questa fascia di prezzo si trovano, sia sedie da gaming professionali, che prodotti indirizzati ad un uso più professionale, pensati per chi deve passare molte ore seduto in ufficio. Vi presentiamo due modelli che, per motivi diversi, meritano grande attenzione.

HEIFEN E-Sports

HEIFEN E-Sports è una sedia da gaming ergonomica di altissimo livello. Questo modello infatti, lascia da parte i colori sgargianti e design aggressivi tipici del mondo gaming al fine di proporre un prodotto di qualità eccelsa e al contempo essenziale. La struttura in solido metallo è reclinabile (da 90 a -155 gradi) ed offre la sicurezza più totale, nonché una durata che non ha pari rispetto alla maggior parte di modelli sul mercato.

I braccioli e gli schienali sono regolabili tramite apposite leve che garantiscono la personalizzazione più totale per quanto concerne posizione. A prescindere dalle inclinazioni, HEIFEN E-Sports è stata appositamente studiata per garantire il massimo livello ergonomico. A completare una sedia da gaming che ha poca concorrenza, per quanto riguarda la qualità, vi è un montaggio relativamente facile e un’assistenza attenta alle esigenze e alle problematiche esposte dai clienti. Unico ostacolo per la maggioranza di potenziali acquirenti è il prezzo: HEIFEN E-Sports si presenta come un prodotto estremamente costoso.

noblechairs Icon Sedia da Gaming

Quando si parla di noblechairs Icon Sedia da Gaming, si fa riferimento a un prodotto di prim’ordine in questo settore. Il modello presentato può vantare di essere realizzata al 100% in ecopelle, morbida e al contempo spessa e resistente all’usura. La schiuma fredda modellata per gli interni risulta ottimale per quanto concerne l’effetto comfort.

La sedia in questione è reclinabile a 135 gradi e presenta braccioli regolabili secondo 4 impostazioni, il tutto per rendere la postazione di gioco/lavoro ideale per qualunque tipo di necessità. Il peso massimo supportato è di 150 chili grazie alla struttura in solido acciaio, mentre i cuscini di supporto per collo e zona lombare permettono di proteggere zone particolarmente delicate del corpo. Sebbene piuttosto spartana per quanto concerne il lato meramente estetico, noblechairs Icon Sedia da Gaming si rivela un prodotto estremamente valido sotto il punto di vista strettamente pratico.

DXRacer King Gaming

Concludiamo la lista di sedie da gaming di fascia alta, proponendo un prodotto dal prezzo leggermente più contenuto (ma non per questo di minore valore). DXRacer King Gaming propone un comfort notevole, grazie al corpo ergonomico e agli spessori in schiuma fredda di alta qualità e densità. Poggiatesta e cuscini lombari, costituiscono un valido supporto anche per le sessioni di gaming e lavoro più intensi.

I braccioli sono in 4 dimensioni, mentre lo schienale risulta completamente regolabile, essendo reclinabile tra i 90 e i 135 gradi. Il sollevatore della seduta è realizzato con gas certificato SGS, mentre il corpo presenta una solida struttura in alluminio. Il peso complessivo supportato è di 150 chili, mentre le rotelle a 3 dischi permettono lo spostamento agevole e senza sforzo della sedia. Per quanto concerne il rapporto qualità-prezzo, DXRacer King Gaming risulta una delle migliori soluzioni in assoluto.