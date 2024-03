YouTube Premium Family: come condividere un piano famiglia

Come funziona YouTube Premium Family? È possibile condividere un piano famiglia su YouTube? Facciamo un passo indietro!

YouTube fa parte delle nostre vite da tanti anni: tutti noi, almeno una volta nella vita, l’abbiamo usato per ascoltare la musica, per goderci i migliori concerti live o acustici dei nostri artisti preferiti, per rilassarci seguendo i VLOG dei nostri creator di fiducia e tanto altro. Non c’è limite a ciò che YouTube può offrire e questo è chiaro da molti anni.

Se anni fa gli utenti si limitavano a usufruire della versione gratuita della piattaforma, oggi YouTube Premium è diventato la normalità. Il piano in abbonamento della famosa piattaforma di streaming offre ore di intrattenimento senza pubblicità e tante funzionalità esclusive dedicate agli utenti veterani.

L’unica caratteristica che, anni fa, tratteneva gli utenti affezionati dal sottoscrivere l’abbonamento era l’impossibilità di creare e gestire diversi profili individuali. Infatti, si trattava di un’operazione costosa e complicata, di certo non adatta alle famiglie che volevano godersi diversi profili, gestire i propri preferiti e le proprie iscrizioni.

Fortunatamente, oggi questo non è più un problema! Infatti, YouTube Premium ha recentemente introdotto YouTube Premium Family! Ma di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Che cos’è YouTube Premium Family e come funziona?

YouTube Premium Family è un servizio in abbonamento che consente di condividere i benefici dell’abbonamento premium con più membri della famiglia, tutto pagando un unico canone mensile. Mentre un abbonamento personale a YouTube Premium costa 11,99€ al mese, l’iscrizione familiare, che può includere fino a cinque profili individuali aggiuntivi, ha un costo di 17,99€ al mese.

Una delle migliori caratteristiche di YouTube Premium Family è che, nonostante la condivisione del piano con più utenti, ogni account individuale incluso nell’abbonamento rimane privato. Questo significa che nessuno degli altri membri del piano può accedere ai tuoi contenuti, visualizzare la tua cronologia, i tuoi download o le tue playlist.

Inoltre, con YouTube Premium Family è possibile condividere altri servizi come Google Family Calendar, Google Assistant, Family Keep e YouTube Music, oltre che tante app a pagamento, film e altro ancora utilizzando la libreria familiare di Google Play.

Ecco alcuni vantaggi di cui puoi usufruire iscrivendoti al piano famiglia di YouTube:

Visualizzazione senza pubblicità : gli abbonati possono guardare video su YouTube senza essere interrotti da annunci pubblicitari fastidiosi. Questo permette di godersi un’esperienza di visione più fluida e piacevole.

: gli abbonati possono guardare video su YouTube senza essere interrotti da annunci pubblicitari fastidiosi. Questo permette di godersi un’esperienza di visione più fluida e piacevole. Riproduzione in background : per quanti anni abbiamo desiderato di poter continuare ad ascoltare la musica su YouTube senza dover per forza lasciare l’app aperta? Magari con la possibilità di utilizzare altre app durante la riproduzione. Oggi fortunatamente questo sogno è diventato realtà. Con YouTube Premium Family, è possibile continuare a riprodurre video anche quando si esce dall’app o si blocca lo schermo del dispositivo. Questa funzionalità è particolarmente utile per ascoltare musica o podcast mentre si utilizza il telefono per altre attività.

: per quanti anni abbiamo desiderato di poter continuare ad ascoltare la musica su YouTube senza dover per forza lasciare l’app aperta? Magari con la possibilità di utilizzare altre app durante la riproduzione. Oggi fortunatamente questo sogno è diventato realtà. Con YouTube Premium Family, è possibile continuare a riprodurre video anche quando si esce dall’app o si blocca lo schermo del dispositivo. Questa funzionalità è particolarmente utile per ascoltare musica o podcast mentre si utilizza il telefono per altre attività. Download dei video : gli abbonati possono scaricare video su dispositivi mobili per guardarli offline in seguito, senza la necessità di una connessione Internet attiva. Questo è particolarmente utile quando ci si trova in viaggio o in luoghi con una connessione Internet limitata.

: gli abbonati possono scaricare video su dispositivi mobili per guardarli offline in seguito, senza la necessità di una connessione Internet attiva. Questo è particolarmente utile quando ci si trova in viaggio o in luoghi con una connessione Internet limitata. Accesso esclusivo a YouTube Music : con YouTube Premium Family, è possibile accedere a YouTube Music, un servizio di streaming musicale che offre milioni di brani senza pubblicità. Gli abbonati possono ascoltare musica in streaming e scaricare brani per l’ascolto offline, il tutto incluso nell’abbonamento.

: con YouTube Premium Family, è possibile accedere a YouTube Music, un servizio di streaming musicale che offre milioni di brani senza pubblicità. Gli abbonati possono ascoltare musica in streaming e scaricare brani per l’ascolto offline, il tutto incluso nell’abbonamento. Privacy degli account individuali : come abbiamo già visto, nonostante la condivisione dell’abbonamento con più membri, ogni account resta privato. Ciò significa che nessun altro membro del piano può visualizzare o accedere ai contenuti personali, come la cronologia di visualizzazione, i download, i video preferiti e le playlist, dell’altro.

: come abbiamo già visto, nonostante la condivisione dell’abbonamento con più membri, ogni account resta privato. Ciò significa che nessun altro membro del piano può visualizzare o accedere ai contenuti personali, come la cronologia di visualizzazione, i download, i video preferiti e le playlist, dell’altro. Servizi aggiuntivi condivisibili: oltre ai vantaggi direttamente correlati a YouTube, con YouTube Premium Family è possibile condividere servizi aggiuntivi come Google Family Calendar, Google Assistant, Family Keep e altri ancora. Inoltre, è possibile condividere acquisti di app a pagamento, film e altro ancora utilizzando la libreria della famiglia di Google Play.

Quanti profili puoi aggiungere al YouTube Premium Family?

Con YouTube Premium Family è possibile aggiungere fino a cinque membri aggiuntivi al piano familiare. Tutti i membri devono avere più di 13 anni di età. Tuttavia, è possibile creare account speciali per i ragazzi di età inferiore ai 13 per consentire loro di utilizzare YouTube in modo sicuro.

Al momento dell’iscrizione, è importante ricordare che tutti i membri del piano familiare devono risiedere nello stesso luogo. Tuttavia, non è necessario che i membri del piano appartengano effettivamente allo stesso nucleo familiare, purché tutti vivano sotto lo stesso tetto del principale gestore dell’account.

L’iscrizione a YouTube Premium Family offre un piano annuale?

Purtroppo, al momento YouTube Premium Family non offre la possibilità di sottoscrivere un abbonamento annuale, ma solamente mensile. Ad oggi, l’abbonamento annuale è disponibile solamente per i piani individuali.

Sarai però felice di sapere che YouTube Premium Family offre una prova gratuita di un mese, che consente di provare tutti i vantaggi dell’abbonamento senza alcun impegno finanziario a lungo termine.

YouTube Premium Family: come iscriversi

YouTube Premium Family offre una modalità di iscrizione semplice, veloce e intuitiva, anche per gli utenti meno esperti. Per creare un account per tutta la famiglia non dovrai fare altro che seguire questi semplici passaggi e il gioco sarà fatto. Ecco come fare:

Apri YouTube e clicca sull’immagine del tuo profilo (in alto a destra)

e clicca sull’immagine del tuo profilo (in alto a destra) Seleziona Acquisti e abbonamenti .

. Scorri fino alle offerte di YouTube e seleziona Per saperne di più sotto la voce YouTube Premium Family.

sotto la voce YouTube Premium Family. Seleziona l’opzione del piano familiare e clicca su Conferma .

. Aggiungi il metodo di pagamento che preferisci e il tuo indirizzo di fatturazione.

Riceverai un’ email di conferma che ti darà il benvenuto al tuo nuovo piano famiglia di famiglia YouTube Premium.

che ti darà il benvenuto al tuo nuovo piano famiglia di famiglia YouTube Premium. Clicca sul pulsante Inizia presente nell’email per iniziare a gestire il tuo piano familiare.

presente nell’email per iniziare a gestire il tuo piano familiare. Una volta diventato il principale gestore del gruppo familiare, puoi inviare inviti ad altre persone per unirsi al gruppo familiare, gestire le impostazioni di condivisione e altro ancora.

Conclusione

In conclusione, YouTube Premium Family offre un’opportunità eccellente per condividere l’intrattenimento di qualità con tutta la famiglia a un costo conveniente. Con i numerosi vantaggi e la facilità di gestione, l’iscrizione alla famiglia è un’opzione da considerare per chiunque voglia godersi l’esperienza premium di YouTube insieme ai propri cari.