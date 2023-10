5 metodi per vedere YouTube senza pubblicità

Tutti amano guardare i video di YouTube, ma a nessuno piace guardare gli annunci pubblicitari.

Anche se questi sono indispensabili per mantenere un servizio gratuito, in alcuni casi la piattaforma esagera con le ads. In alcuni casi, gli spot sono così frequenti e lunghi che possono minare in modo significativo l’esperienza utente.

La buona notizia è che esistono numerosi modi per guardare YouTube senza pubblicità, ognuno con i suoi pro e contro.

YouTube senza pubblicità: una doverosa premessa

Prima di arrivare ai modi specifici in cui puoi ottenere un’esperienza YouTube senza pubblicità, vale la pena chiarire brevemente quali tipi di annunci incontrerai nei contenuti della piattaforma.

A seconda del caso, infatti, potresti trovarti a dover fare i conti con annunci:

in-stream ignorabili ;

; in-stream non ignorabili ;

; video in-feed ;

; bumper ;

; outstream ;

; masthead.

Non tutti i tipi di soluzioni di blocco degli annunci saranno efficaci con ogni tipo di pubblicità. Tuttavia, vogliamo volgere il nostro focus su quegli annunci che devi saltare manualmente, o interrompere in altro modo, durante la visualizzazione.

1- Paga YouTube Premium

Questo è il modo più semplice ed efficace per sbarazzarsi degli annunci in modo totale e definitivo. Pagando un piano YouTube Premium individuale o familiare, avrai sempre video senza pubblicità (a meno che l’annuncio non venga inserito dal creatore del video).

Non solo spariranno le pubblicità, ma avrai anche accesso a contenuti video premium e YouTube Music. Il piano famiglia, in particolare, è un ottimo affare.

Questa soluzione ha ottimi risvolti anche lato privacy: i creatori di contenuti di YouTube e la piattaforma stessa continuano a ricevere entrate per fornire il servizio e i contenuti che ti piacciono. Tutto ciò significa anche che non sei soggetto alle pratiche di tracciamento che vanno di pari passo con la pubblicità.

YouTube Premium è il nostro metodo consigliato numero uno per eliminare la pubblicità, pur avendo un evitende svantaggio: costa. Per ulteriori informazioni su costo e convenienza, ti consigliamo di dare uno sguardo su questo articolo specifico.

Nota bene: per gli utenti di iPhone e iPad è l’unico modo per eliminare la pubblicità nell’app YouTube nativa al di fuori del browser.

2- App di blocco degli annunci

Un modo molto efficace per bloccare gli annunci YouTube su un dispositivo mobile è utilizzare un’app di blocco degli annunci. Esistono diverse opzioni, ma generalmente sono disponibili solo su Android, come già accennato.

Per quanto strano possa sembrare, ci sono applicazioni di terze parti su cui guardare YouTube che, a tal proposito, possono risultare molto utili.

Nota bene: Google non vede di buon occhio questa pratica, quindi non troverai queste app sul Play Store.

La più popolare di queste app, YouTube Vanced, è già stata eliminata da Play Store tempo fa. E sebbene esistano ancora altre app con funzionalità simili, potrebbero presto fare la stessa fine, viste le possibili dispute legali con la piattaforma di streaming video.

Le app open source che non utilizzano l’API o i framework di YouTube hanno le migliori possibilità di rimanere funzionanti nel tempo. In questo senso, possiamo citare due software interessanti.

NewPipe

NewPipe è un’app di terze parti progettata per offrire l’esperienza YouTube “originale” prima che la pubblicità diventasse così invadente. Non richiede permessi sul tuo dispositivo che non siano strettamente necessari e non mostra alcuna pubblicità.

Non esiste alcun codice YouTube proprietario in questa app, non è necessario un account YouTube o un indirizzo Gmail per utilizzare le funzionalità di YouTube che in genere richiedono tale accesso. Tutti i dati necessari per utilizzare funzionalità come la cronologia delle visualizzazioni le sottoscrizioni ai canali vengono archiviati sul tuo dispositivo locale.

Questa è anche un’ottima soluzione per le persone che utilizzano dispositivi inseriti nella black list dell’utilizzo dei servizi mobili di Google, come i telefoni Huawei.

SkyTube

Questa alternativa all’app YouTube open source ti consente di controllare ciò che vedi e bloccare i video con visualizzazioni inferiori a una determinata soglia o con molti Non mi piace. Inoltre, puoi inserire nella black list i canali indesiderati, filtrare i video in base alle tue preferenze linguistiche e personalizzare la tua esperienza su YouTube in modo molto più approfondito rispetto all’app originale.

Come NewPipe, SkyTube non si basa su API Google, quindi puoi utilizzarlo senza particolari account e, ovviamente, non ci sono annunci.

3- Utilizza un’estensione del browser Web

Usare un buon adblocker è la soluzione migliore se non desideri spendere denaro per un abbonamento a YouTube Premium. La maggior parte delle persone utilizza già adblocker sui propri computer per nascondere fastidiose pubblicità sul Web. Un’estensione di questo tipo agisce su YouTube in modo simile.

Devi solo installare un’estensione del browser specializzata per bloccare gli annunci su YouTube e poi potrai continuare a guardare i tuoi video preferiti senza pubblicità moleste.

La maggior parte dei componenti aggiuntivi per il blocco degli annunci sono personalizzabili sito per sito, consentendoti di impostare le autorizzazioni adattandole alle diverse piattaforme. YouTube, per sua struttura, non presenta dei classici banner, quindi richiede un po’ di attenzione in fase di scelta di un adblocker adatto.

Adblock for YouTube e uBlock Origin

Adblock for YouTube è progettato in modo specifico per bloccare gli annunci sul servizio di streaming. Si tratta di un’estensione creata dagli stessi autori di Ablock Plus, uno dei plugin più apprezzati per quanto concerne il blocco generico di pubblicità.

Se invece preferisci optare per un’alternativa, puoi considerare uBlock Origin che però, si comporta in modo leggermente diverso. Si tratta di un’estensione open source supportata dalla community e dipende da diverse blocklist creata dagli utenti stessi. Non blocca solo la pubblicità ma anche i siti dannosi, quindi è un plugin eccellente da avere sui tuoi dispositivi indipendentemente dal fatto che tu voglia bloccare o meno la pubblicità.

Questi sono solo due esempi: online, infatti, esistono una serie molto ampia di estensioni efficaci in questo specifico contesto.

4-Utilizza una VPN per bloccare gli annunci

I servizi VPN (Virtual Private Network) creano un tunnel crittografato tra il tuo computer e un server remoto. Questo è ottimo per nascondere la tua posizione effettiva e garantire che il tuo ISP non sappia cosa stai facendo su Internet, ma può anche essere un modo per bloccare la pubblicità.

Per essere chiari, non vale la pena acquistare solo un servizio VPN solo per bloccare la pubblicità. Alcune delle soluzioni presenti in questo articolo, infatti, possono essere altrettanto efficaci ma gratuite.

Tutto però cambia se intendi utilizzare questo tipo di servizio in altri contesti. Oltre al blocco pubblicitario, infatti, una VPN ti permette di:

Proteggere la tua privacy ;

; Nascondere il tuo indirizzo IP ;

; Accedere a contenuti e siti non visibili dalla regione in cui ti trovi;

dalla regione in cui ti trovi; Ottenere prezzi più bassi, per esempio, quando vuoi comprare biglietti aerei.

Qualunque provider VPN di medio-alta qualità può offrirti quanto appena detto senza interferire con le performance della tua connessione.

5- Utilizza un’app o un sito Web YouTube Downloader

Un modo per evitare gli annunci di YouTube è innanzitutto evitare di guardare video sulla piattaforma. Se la prima seconda voce di quest lista ti proponeva di visionare i contenuti attraverso un software che fungeva da “filtro”, in realtà esiste un’altra soluzione.

Diverse piattaforme e applicazioni su Internet possono “estrarre” i flussi video di YouTube e scaricare i file sulla memoria locale. Potrai quindi guardare questi video a tuo piacimento e non preoccuparti mai della pubblicità.

Alcune app, come 4K Video Downloader, possono scaricare automaticamente i video dai canali a cui sei iscritto e scaricare in batch playlist e contenuti del canale. Tuttavia, scaricare video di YouTube come questo va contro i termini di servizio dell’azienda, dunque fai attenzione a ciò che stai facendo.

Vale la pena fare tutta questa fatica?

Esistono molti modi per evitare la pubblicità quando guardi i tuoi video YouTube preferiti, ma ne vale la pena? YouTube lavora costantemente per impedire agli adblocker di svolgere il proprio lavoro e contrasta la loro attività in tutti i modi possibili.

Ciò significa che ci vuole tempo ed energia da parte tua per aggiornare o modificare i metodi di blocco. Per non parlare del fatto che potresti aver bisogno di una soluzione separata per ciascun dispositivo. Alcuni tecniche, come le VPN, possono avere un costo in denaro. Quindi, se desideri che la VPN blocchi solo gli annunci YouTube, ha più senso pagare solo un abbonamento YouTube Premium.

Ricorda sempre che YouTube ti offre un intrattenimento molto interessante, con migliaia di canali nella sola lingua italiana. Forse, per una questione anche solo etica, dovresti pensare a supportare questo suo impegno.