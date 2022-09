Come scaricare video gratuitamente da internet

Tra le tipologie di contenuti più diffusi e apprezzati in rete, vi sono senza dubbio i video. Fattori come la diffusione della banda larga e degli smartphone, hanno reso i filmati particolarmente popolari.

Visto che il traffico dati costa e che le reti Wi-Fi, seppur molto diffuse, non sono onnipresenti, la necessità di scaricare video gratuitamente è concreta per molti utenti. Salvare un filmato sul proprio smartphone può infatti essere utile per visionarlo con calma quando si è offline.

Come puoi ottenere questo tipo di contenuto in locale per accedervi senza la necessità di una connessione? Viste le tante piattaforme e i tanti formati video, è difficile trovare uno strumento e un metodo unico. In tal senso però, un software come 4K Video Downloader può essere molto utile.

Scaricare video gratuitamente da internet: una sola app per una marea di piattaforme

Proprio la varietà di fonti riguardo i potenziali download è solitamente un limite per la maggior parte dei programmi di questo settore. In questo senso, 4K Video Downloader non si accontenta di agire su servizi come YouTube (inlcuse intere Playlist) e Facebook, ma include anche:

Vimeo

SoundCloud

Flickr

Dailymotion

Twitch (agendo sui programmi registrati)

(agendo sui programmi registrati) TikTok

Likee

Bilibili

Niconico

Non solo: è possibile suggerire ai programmatori anche nuovi siti/servizi da aggiungere nella lista e, gli stessi, procederanno con futuri aggiornamenti di includerli tra quelli supportati. Il tutto con la possibilità di lavorare, come appare dal nome stesso dell’app, anche su formati video 4K.

Vista la sua semplicità di utilizzo e la sua essenzialità, 4K Video Downloader risulta attualmente una delle soluzioni ideali per questo specifico tipo d’azione. Di fatto, non ti serve essere un esperto informatico per poterlo utilizzare e per padroneggiare le sue funzioni.

Come scaricare filmati/audio con 4K Video Downloader

Il download dei video tramite questa app è alquanto semplice. Ti basta copiare l’URL della pagina in cui appare il filmato e poi cliccare sul bottone Incolla collegamento.

Fatto ciò, dovrebbe apparire una schermata in cui è possibile definire se intendi scaricare solo l’audio o sia audio che video (soluzione ideale se vuoi fruire del contenuto come un podcast).

A livello di Formato invece, tramite apposita tendina puoi scegliere tra i formati in uscita MP4 o MKV per audio/video oppure MP3, M4A oppure OGG per il solo audio. Soprattutto in caso di video completo, le possibilità per quanto concerne la definizione sono piuttosto ampie: sono disponibili tutte da 240p fino a 8K (se il video lo supporta). Il tutto, sempre dando uno sguardo ai fotogrammi al secondo.

A questo punto, ti basta premere sul tasto scarica video per iniziare il download.

Modo smart

4K Video Downloader, nella sua versione PC, offre anche una “modalità intelligente” che permette, con un solo clic, di scaricare immediatamente il filmato dal link copiato negli appunti, senza doverti preoccupare di impostazioni particolari.

Per attivare il Modo Smart, devi cliccare sull’icona a forma di lampadina per aprire l’apposita finestra per le impostazioni del caso. Qui, oltre ad abilitare la modalità, si può impostare un formato standard del video ottenuto dal download e relativa qualità. Inoltre, è possibile scegliere se scaricare anche i sottotitoli e in quale lingua.

Tramite l’opzione Cartella puoi decidere dove scaricare il file. Con il tasto OK, infine, puoi confermare le scelte.

Abbonamenti e playlist

La funzione Abbonamenti è molto interessante se sei particolarmente affezionato a uno youtuber. Questa infatti, permette di scaricare automaticamente i video da YouTube di uno specifico content creator appena esso li carica online.

Di fatto, ti basta copiare semplicemente l’URL del canale e fare clic sul tasto Abbonamenti in alto a destra.

Fatto ciò, non avrai più bisogno di ricordarti di scaricare singolarmente i video quando sono pubblicati. Questa funzione, abbinata alla già citata Modo Smart, può risultare uno dei principali punti di forza di 4K Video Downloader.

La possibilità di scaricare intere playlist in blocco è sicuramente un’altra funzione molto valida.

In tal senso, devi semplicemente copiare l’URL della playlist e incollarlo come si fa di solito con i singoli filmati. Il software analizzerà il link, quindi presenterà una lista di tutti i video presenti per chiederti conferma rispetto al download in blocco.

Prezzo e considerazioni finali

Come è stato possibile appurare, scaricare video gratuitamente con 4K Video Downloader è semplice. La versione gratuita di questo software, pur lasciando ampio margine di manovra all’utente, ha anche alcune limitazioni.

In tal senso, download limitati e alcune pubblicità possono essere un fastidio per chi scarica abitualmente video. Rispetto alla versione pro del software, va tenuto conto che esistono due livelli.

La licenza per uso personale offre il supporto ed elimina qualunque limite rispetto al numero di download (consentendone fino a 3 simultanei) costa 18 euro.

Le versione pro, oltre a consentire lo scaricamento di 7 download in contemporanea, permette anche di attivare altre funzioni come:

iscrizioni a YouTube in-app

URL di importazione ed esportazione

YouTube Premium HQ Audio

uso commerciale dell’app

eliminazione della pubblicità.

Il tutto per un costo complessivo di 58 euro (anche se in questo momento il prodotto è scontato e acquistabile a soli 42 euro).

In conclusione, 4K Video Downloader è uno strumento specifico, capace di svolgere il suo lavoro in maniera precisa e senza fronzoli. Se vuoi scaricare un singolo video, puoi lavorare con il software gratuito senza problemi.

Nel caso abbia in mente di scaricare filmati con una certa regolarità invece, puoi valutare la possibilità di acquistare direttamente il programma: visto il costo una tantum infatti, si può definire come un software piuttosto conveniente.