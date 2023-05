YouTube Music vs Spotify: qual è il migliore?

Se sei un appassionato di musica, probabilmente utilizzi uno dei tanti servizi di streaming disponibili sul mercato per ascoltare i tuoi artisti preferiti. Due dei servizi più popolari sono YouTube Music vs Spotify, entrambi offrono una vasta libreria di brani, album e playlist. Ma quale dei due è il migliore? In questa guida, esamineremo i punti di forza e di debolezza di entrambi i servizi, confrontando le caratteristiche chiave come la qualità audio, l’interfaccia utente, le funzionalità di scoperta di nuovi artisti, la compatibilità con device e altro ancora. In questo modo, potrai decidere quale dei due servizi di streaming musicali soddisfa meglio le tue esigenze e preferenze personali.

Introduzione a YouTube Music vs Spotify

Il servizio di streaming musicale YouTube Music offre una libreria e prezzi simili a quelli di Spotify, con una qualità audio paragonabile. Spotify ha dei vantaggi nell’ambito dei podcast e della scoperta della musica, mentre YouTube Music ha un piano famiglia più conveniente e un’opzione gratuita migliore rispetto a Spotify, che presenta alcune restrizioni.

Benché Spotify sia il servizio di streaming musicale più diffuso, non è l’unica opzione disponibile sul mercato. Pertanto, se stai cercando un’alternativa, vale la pena considerare YouTube Music, soprattutto se utilizzi già altri servizi Google. Continua a leggere questa guida per scoprire fra YouTube Music vs Spotify sia il servizio migliore per le tue esigenze.

Che cos’è Spotify

Spotify è uno dei servizi di streaming musicale più popolari al mondo. Grazie alla sua vasta libreria di musica e podcast, Spotify offre un accesso illimitato a milioni di brani e contenuti audio direttamente dalla sua app. Indipendentemente dal tuo livello di abbonamento, potrai creare playlist personalizzate, scoprire nuovi artisti e podcast in base alle tue abitudini di ascolto e vedere cosa ascoltano i tuoi amici grazie alla funzione social di Spotify

L’app di Spotify è disponibile su diverse piattaforme, tra cui Windows, Mac, Linux, iPhone, iPad, Android e Kindle. Inoltre, puoi accedere al servizio tramite il web player nel tuo browser o utilizzando l’app sulla tua smart TV, offrendo una vasta gamma di opzioni per ascoltare la tua musica preferita ovunque tu sia.

Che cos’è YouTube Music

YouTube Music è un servizio di streaming audio che offre accesso a milioni di brani musicali e presto anche ai podcast. Il servizio è un’estensione della popolare piattaforma di video-sharing di YouTube e, come Spotify, ti consente di accedere a un vasto catalogo di musica per creare playlist personalizzate e scoprire nuovi artisti. Puoi utilizzare l’app dedicata di YouTube Music su dispositivi Android, iPhone e iPad, oppure accedere al servizio tramite il web player utilizzando il tuo browser, o attraverso l’app standard di YouTube su molte smart TV.

Grazie alla sua ampia gamma di opzioni di ascolto, YouTube Music è un’opzione conveniente e versatile per coloro che desiderano godersi la musica ovunque si trovino.

YouTube vs Spotify: qualità audio a confronto

Né YouTube Music né Spotify sono considerati servizi di streaming di altissima qualità. Dal punto di vista del puro bitrate, né Spotify né YouTube Music offrono un bitrate particolarmente elevato. Tecnicamente, Spotify offre un bitrate superiore rispetto a YouTube Music, con la possibilità di ottenere streaming fino a 320 kbps, mentre YouTube Music arriva fino a 256 kbps.

La differenza tra i due servizi sarà difficilmente udibile, pertanto è in gran parte trascurabile. Spotify ha recentemente annunciato un nuovo livello di qualità superiore, denominato Spotify Hi-Fi, anche se per il momento la società non ha fornito indicazioni precise riguardo alla data di lancio di questo servizio.

Quale servizio ha la libreria musicale più grande?

.Nonostante la sua grande popolarità, non è vero che Spotify abbia la libreria musicale più vasta tra i servizi di streaming. In realtà, neanche uno dei servizi di streaming più conosciuti può vantare il titolo di avere la biblioteca più grande. Se si considera la lista dei servizi di streaming con il maggior numero di brani, né Spotify né YouTube rientrano nei primi cinque posti.

È importante sottolineare che stiamo valutando solo la quantità di musica disponibile, e ciò non racconta l’intera storia. Ad esempio, Spotify offre una vasta gamma di podcast, alcuni dei quali sono esclusivi del servizio. Anche se attualmente YouTube Music non offre podcast, Google ha annunciato che i podcast saranno presto disponibili sul servizio.

YouTube Music vs Spotify: Altre importanti differenze

Se stai valutando di passare da un servizio di streaming musicale a un altro, uno dei principali fattori da considerare è dove e come intendi ascoltare la musica. Spotify esiste da diverso tempo ed è supportato praticamente ovunque. Quindi, se stai cercando un servizio che funzioni su diversi dispositivi, dal tuo telefono alla tua TV o al tuo ricevitore, è probabile che Spotify sia compatibile.

Al contrario, YouTube Music non ha una storia altrettanto lunga e non è altrettanto compatibile con tutti i dispositivi. Sebbene molti dispositivi supportino la connettività Chromecast, che semplifica l’ascolto di YouTube Music, non è ancora possibile aspettarsi che funzioni allo stesso modo di Spotify. Come accennato in precedenza, Spotify ha un vantaggio quando si tratta di podcast, ma non sappiamo quanto questa situazione durerà.

Anche se YouTube Music sta pianificando di lanciare i podcast, non sappiamo se ci saranno esclusive o quanto vasta sarà la libreria.

Come ottenere gratis questi servizi di streaming musicali

Sia Spotify che YouTube Music offrono opzioni gratuite e a pagamento per l’accesso alla maggior parte dei loro cataloghi musicali. Tuttavia, le funzionalità e l’esperienza che si ottengono con la versione gratuita sono notevolmente diverse tra le due piattaforme. Il principale svantaggio della versione gratuita di entrambi i servizi è la presenza di pubblicità, che interrompe spesso l’ascolto indipendentemente dal contenuto che si sta ascoltando.

La qualità audio della versione gratuita di entrambi i servizi è limitata a 128 kbps, inferiore rispetto all’abbonamento a pagamento. Spotify presenta alcune restrizioni aggiuntive nella versione gratuita, tra cui l’impossibilità di scegliere brani da playlist o album, ma solo di mescolare i brani. Inoltre, ci sono limitazioni sul numero di brani che puoi saltare sul tuo dispositivo mobile.

Se desideri godere di un’esperienza musicale senza interruzioni pubblicitarie e con una qualità audio superiore, è consigliabile optare per un abbonamento a pagamento su entrambe le piattaforme.

YouTube Music piano di abbonamento

Se desideri avere un’esperienza di ascolto senza interruzioni pubblicitarie, puoi optare per il piano Premium di YouTube Music, che ti consente di ascoltare la tua musica preferita senza interruzioni pubblicitarie. Con il piano Premium, puoi scaricare la musica per l’ascolto offline e utilizzare la funzione di riproduzione in background per continuare ad ascoltare la musica anche mentre utilizzi altre app sul tuo dispositivo.

Se hai una famiglia di amanti della musica, puoi considerare l’opzione Family Plan di YouTube Music, che consente fino a sei account per un unico prezzo mensile. Per gli studenti, YouTube Music offre un prezzo scontato per il piano Premium, rendendolo un’opzione conveniente per gli studenti universitari. YouTube Music offre diverse opzioni di abbonamento, ciascuna con vantaggi specifici, per soddisfare le esigenze degli utenti in modo flessibile ed economicamente conveniente.

Spotify piano di abbonamento

Spotify offre una vasta gamma di opzioni di abbonamento per soddisfare le esigenze degli utenti. Il piano gratuito di Spotify ti consente di accedere alla libreria musicale del servizio, ma con alcune limitazioni e interruzioni pubblicitarie. Se preferisci un’esperienza di ascolto senza interruzioni, puoi optare per il piano Premium di Spotify, che ti consente di ascoltare la tua musica preferita senza pubblicità e con una migliore qualità audio.

Con il piano Premium, puoi scaricare la musica e i podcast per l’ascolto offline, riprodurre la musica in background e saltare un numero illimitato di brani. Se hai una famiglia di amanti della musica, puoi considerare l’opzione Family Plan di Spotify, che consente fino a sei account per un unico prezzo mensile. Per gli studenti, Spotify offre uno sconto sul prezzo del piano Premium, rendendolo un’opzione conveniente per gli studenti universitari.

Per coloro che apprezzano la qualità audio ad alta definizione, Spotify offre il piano HiFi, che offre una qualità audio senza compressione.

YouTube Music vs Spotify: le conclusioni

Sia YouTube Music vs Spotify offrono opzioni di streaming musicale di alta qualità e una vasta gamma di funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti. Tuttavia, entrambe le piattaforme presentano differenze significative. Spotify ha una migliore reputazione per la scoperta della musica e per l’esperienza dell’utente, grazie alle sue raccomandazioni personalizzate e alla funzione social che ti consente di vedere cosa stanno ascoltando i tuoi amici.

Spotify ha una vasta gamma di podcast e offre opzioni di abbonamento HiFi per coloro che cercano una qualità audio superiore. D’altra parte, YouTube Music offre un’esperienza di ascolto migliore per coloro che utilizzano già altri servizi Google e ha un piano famiglia più conveniente rispetto a Spotify. La libreria musicale di YouTube Music è costantemente in espansione e ha la possibilità di visualizzare i video musicali dei brani.

In conclusione, scegliere il miglior servizio di streaming musicale dipende dalle tue esigenze specifiche e dalle tue preferenze personali. Entrambi i servizi offrono opzioni di abbonamento flessibili, quindi puoi provare entrambi per decidere quale si adatta meglio alle tue esigenze.