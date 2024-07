Guardare YouTube senza aprire YouTube? Oggi si può!

Vuoi guardare YouTube senza aprire YouTube? Oggi puoi farlo, e in tanti modi diversi. Da tanti anni YouTube è una delle piattaforme di condivisione video più popolari al mondo. Tuttavia, soprattutto con il recente incremento degli annunci pubblicitari, spesso la visione di video sulla piattaforma diventa tediosa per diversi motivi.

Fortunatamente, oggi esistono diversi modi per godere dei contenuti YouTube senza mai effettivamente visitare il sito.

Ecco alcune alternative che permettono di guardare video di YouTube in maniera differente. Dai anche un'occhiata alla nostra guida su come condividere un piano famiglia YouTube Family!

Perché dovrei voler guardare YouTube senza aprire YouTube?

Ci sono diversi motivi per cui potresti voler guardare YouTube senza aprire YouTube. Ecco alcuni esempi.

Odi le pubblicità e vuoi evitarle a tutti i costi

Guardare video su YouTube spesso significa doversi sorbire diversi annunci pubblicitari, spesso dalla durata di 30 secondi o più. Se anche tu odi interrompere i tuoi contenuti preferiti per guardare la pubblicità, utilizzare uno dei metodi che ti suggeriremo più avanti potrebbe essere un’ottima soluzione!

In alternativa, ecco cinque metodi per guardare YouTube senza la pubblicità.

Preferisci un’interfaccia più pulita

Alcuni utenti preferiscono un'interfaccia senza distrazioni, dove possono guardare video senza vedere commenti che scorrono velocemente, raccomandazioni o altri elementi della pagina di YouTube.

Anche in questo caso, continua a leggere per scoprire come ottenere questo effetto e godere di tanti altri benefici.

Non hai accesso a YouTube

In alcune situazioni, YouTube potrebbe essere bloccato o limitato, ad esempio in scuole, uffici o in paesi con restrizioni sull'accesso a Internet.

Utilizzare le alternative che ti suggeriremo ti consentirà di aggirare queste limitazioni e di goderti i tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia.

Vuoi sperimentare nuove funzionalità

Strumenti e applicazioni di terze parti possono offrire funzionalità aggiuntive, come il download di video per la visione offline, la riproduzione in background o la creazione di playlist personalizzate.

Tieni molto alla tua privacy

Alcuni utenti sono preoccupati per la loro privacy e preferiscono non essere tracciati da YouTube e Google. Utilizzare metodi alternativi può ridurre la quantità di dati raccolti su di te.

Ami il multitasking

Alcuni strumenti, come i lettori multimediali e le estensioni del browser, permettono di guardare video di YouTube mentre si svolgono altre attività, facilitando così il multitasking.

I migliori metodi per guardare YouTube senza aprire YouTube

Ora che hai compreso i motivi per cui potresti voler usufruire di YouTube tramite altre piattaforme, ti illustreremo i migliori metodi per farlo. Partiamo subito!

Utilizza VLC Media Player

Il primo metodo è il più scontato ma anche il più semplice. Chi non usa VLC Media Player? Da oggi la magica app avrà un’altra funzione molto gradita, ovvero quella di riprodurre i tuoi contenuti YouTube preferiti.

Per farlo, basta aprire l’app, andare su "Media" e selezionare "Apri flusso di rete". Qui, incolla l'URL del video di YouTube e seleziona "Riproduci". Questo metodo è utile per chi preferisce un'interfaccia più pulita e senza distrazioni pubblicitarie.

Estensioni per browser

Esistono estensioni per browser come Enhancer for YouTube e Magic Actions for YouTube che migliorano l'esperienza utente su YouTube, consentendo di eliminare pubblicità e aggiungere funzionalità avanzate come il controllo del volume con la rotella del mouse, modalità cinema, e altro.

Queste estensioni rendono la visualizzazione dei video più comoda e personalizzabile.

Utilizza un aggregatore di contenuti

Gli aggregatori di contenuti sono strumenti o piattaforme che raccolgono e organizzano informazioni provenienti da diverse fonti in un unico luogo. Tra questi, possono esserci articoli, post dei tuoi social preferiti, video di YouTube, podcast e altri tipi di contenuti. Gli aggregatori possono essere utilizzati per tenere traccia di argomenti specifici, scoprire nuove informazioni o semplicemente rimanere aggiornati su temi di interesse.

Molti di questi, come Plex e Kodi possono essere configurati per cercare e guardare video di YouTube senza mai aprire il sito ufficiale. Questo è particolarmente utile per chi usa queste piattaforme per centralizzare la propria libreria multimediale.

Scarica app di terze parti

Esistono app mobile come NewPipe per Android che consentono di guardare YouTube senza aprire YouTube.

Queste app spesso offrono vantaggi come il download dei video per la visualizzazione offline e la riproduzione in background, funzioni che possono essere limitate o a pagamento nell'app ufficiale.

Usa Google Search

Un metodo semplice per guardare video di YouTube senza accedere al sito è utilizzare la ricerca di Google. Digitando direttamente il nome del video o una descrizione del contenuto, i risultati includeranno spesso una versione incorporata del video che può essere guardata direttamente dalla pagina dei risultati di ricerca.

Usa gli RSS Feeds

Gli RSS feed sono un formato di file XML che permette la distribuzione automatica di contenuti aggiornati da un sito web agli utenti iscritti. In pratica, un RSS feed consente agli utenti di ricevere aggiornamenti in tempo reale dai loro siti web preferiti senza doverli visitare direttamente.

Puoi utilizzarli per seguire i canali di YouTube e guardare i tuoi video preferiti senza visitare direttamente il sito. Strumenti come Feedly o Inoreader possono aggregare i contenuti dei canali e permettere la visione direttamente dal feed RSS.

Download dei Video

Un altro modo per guardare YouTube senza aprire YouTube è quello di eseguire il download dei video e di guardarli offline.

Utilizzare strumenti di download video come 4K Video Downloader permette di scaricare i video di YouTube sul computer o su dispositivi mobili per guardarli in un secondo momento.

Questo è utile soprattutto per chi vuole guardare i video senza interruzioni o senza una connessione Internet attiva.

YouTube API

I programmatori esperti possono anche utilizzare l'API di YouTube per creare applicazioni personalizzate che estraggono e mostrano video. Questo approccio consente una grande flessibilità e personalizzazione nell'accesso ai contenuti di YouTube, ma non è sicuramente accessibile a tutti.

Usa un browser con funzione integrata

Alcuni browser web, come per esempio Opera, includono funzioni integrate per guardare video di YouTube in una finestra pop-up senza dover lasciare la pagina corrente.

Questa funzione è comoda per chi ama il multitasking e chi vuole mantenere i video visibili mentre si naviga su altre pagine.

Servizi di Email

Servizi come PocketTube inviano aggiornamenti via email con i nuovi video dei canali che segui. Puoi guardare i video direttamente dall'email, senza mai visitare YouTube.

Ci sono diversi modi per guardare i video di YouTube senza visitare il sito ufficiale. Questi metodi possono offrire un'esperienza più pulita, senza pubblicità, e più personalizzata rispetto alla piattaforma originale.

Sia che si tratti di un'esperienza visiva migliorata con VLC o estensioni del browser, o di un approccio completamente diverso con aggregatori di contenuti e applicazioni alternative, esistono numerose opzioni per guardare YouTube senza nessun fastidio o interruzione!