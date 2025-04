Un DJ virtuale alla conquista delle onde: il caso sorprendente di un programma radiofonico australiano

Un rivelante episodio nel mondo della radio australiana ha attirato l’attenzione su come la tecnologia stia cambiando il modo in cui consumiamo contenuti. CADA, una popolare stazione radio di Sydney, ha fatto uso di un DJ generato dall’intelligenza artificiale per il suo programma, senza che gli ascoltatori se ne accorgessero. Questo caso ha suscitato interrogativi sul futuro della trasmissione radiofonica e sull’interazione tra tecnologia e pubblico.

Il programma Workdays with Thy: un mix musicale inaspettato

Il programma intitolato Workdays with Thy si propone di intrattenere gli ascoltatori con una mescolanza di hip hop, R&B e pop, per un totale di quattro ore di diretta. La peculiarità di questo show è rappresentata proprio dal suo conduttore, Thy, la cui voce è il risultato di un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato da ElevenLabs. Nonostante l’ovvia mancanza di umanità nel DJ, per molto tempo gli ascoltatori non hanno sospettato nulla. La sigla di apertura e la presentazione delle canzoni sono state curate per apparire come un normale show, senza avvisare il pubblico sulla natura fittizia del conduttore.

Nonostante il forte impatto di questo approccio, il sito di CADA non specifica in alcun modo che Thy sia un’intelligenza artificiale. La descrizione del programma invita gli ascoltatori a scoprire i brani che stanno guadagnando popolarità, portando a una situazione in cui la trasparenza è totalmente assente.

Le reazioni della critica e la questione dell’etica

La rivelazione che un AI stava conducendo un programma di successo ha scatenato reazioni contrastanti. Teresa Lim, vice presidente dell’Associazione Australiana degli Attori Vocali, ha espresso il suo disappunto per la mancanza di trasparenza da parte di ARN Media. “Gli ascoltatori australiani meritano sincerità e chiarezza, non una manipolazione che li spinge a fidarsi di una persona falsa,” ha commentato Lim su LinkedIn. Questo fatto pone interrogativi sulla fiducia del pubblico nei confronti delle emittenti radiofoniche e sull’integrità dei contenuti proposti.

ARN Media, proprietaria di CADA, si è difesa sottolineando l’importanza degli annunciatori e l’interesse suscitato da questa novità. Il CEO della compagnia, Ciaran Davis, ha detto che l’azienda sta esplorando le potenzialità degli announcers esistenti e quanto questi possano influenzare l’ascolto. Ma, la domanda rimane: quanto è accettabile per un pubblico non informato?

La crescente presenza dell’intelligenza artificiale nella radio

Quella di CADA non è un’eccezione. Diverse emittenti radio in tutto il mondo stanno intensificando l’uso dell’intelligenza artificiale nelle loro programmazioni. Negli Stati Uniti, stazioni come Sirius XM e altre situate in città come Portland, Oregon, hanno iniziato ad adottare soluzioni simili, realizzando studi e sperimentazioni per valutare le reazioni del pubblico. Inoltre, un episodio controverso in Polonia ha visto la sostituzione di giornalisti umani con DJ artificiali, incidendo profondamente sul panorama mediatico locale.

Questo fenomeno offre uno sguardo sulle potenzialità e sulle sfide dell’integrazione dell’intelligenza artificiale nel settore della radio, portando con sé interrogativi etici sulla sostituzione del lavoro umano con tecnologie avanzate. Mentre alcune emittenti trovano vantaggi nell’implementare intelligenza artificiale, altre stanno combattendo le conseguenze di tali scelte, che possono risultare controproducenti.

Si prevede quindi che, nel prossimo futuro, dibattiti su questi temi diventeranno sempre più frequenti mentre il confine tra conduttori umani e artificiali continuerà a sfumare.