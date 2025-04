OpenAI Estende l’Accesso a Deep Research: Novità per Gli Utenti

OpenAI sta compiendo un passo significativo nell’espansione della sua funzionalità di ricerca avanzata, Deep Research. Questo strumento, inizialmente disponibile soltanto per gli utenti di ChatGPT Pro, è stato lanciato ora anche per gli utenti con sottoscrizioni ChatGPT Plus, Team e Pro, oltre che per gli utenti gratuiti tramite una nuova versione semplificata.

Che Cos’è Deep Research?

Deep Research è uno strumento innovativo creato da OpenAI, che utilizza il modello o3 per assistere gli utenti nella generazione di rapporti dettagliati e analisi approfondite in modo rapido ed efficiente. Integrato all’interno di ChatGPT, questo strumento semplifica il processo di raccolta e presentazione delle informazioni, consentendo di ottenere risposte elaborate in un tempo notevolmente ridotto rispetto a un umano.

Da quando è stato introdotto, Deep Research ha visto un crescente numero di utilizzi. Gli utenti lo adottano per vari scopi, tra cui revisioni letterarie, analisi di mercato e decisioni importanti nella vita quotidiana, come la scelta dell’università o di un luogo dove vivere. Inoltre, molte persone lo utilizzano per pianificare routine di cura della pelle e altre attività quotidiane.

Novità e Versione Leggera di Deep Research

Per ampliare ulteriormente l’accesso, OpenAI ha presentato una versione leggera di Deep Research, basata sul modello o4-mini. Questa variante, secondo l’azienda, fornisce risposte “quasi intelligenti” come quelle offerte dalla versione completa, ma con costi operativi ridotti. Sebbene le risposte possano essere più brevi, OpenAI garantisce che mantengano la stessa qualità e profondità delle risposte più dettagliate del modello completo.

Limiti di Utilizzo di Deep Research per Piano Abbonamento

Mentre l’accesso a Deep Research si amplia, i limiti di utilizzo variano in base al piano di abbonamento a ChatGPT. Ecco un riepilogo delle limitazioni:

Utenti gratuiti : Possono accedere alla versione leggera con un massimo di cinque compiti al mese.

: Possono accedere alla versione leggera con un massimo di cinque compiti al mese. Utenti Plus e Team : Hanno a disposizione dieci compiti al mese per la versione completa e altri quindici per quella leggera.

: Hanno a disposizione dieci compiti al mese per la versione completa e altri quindici per quella leggera. Utenti Pro : Possono affrontare fino a centoventicinque compiti al mese nella versione completa e altrettanti nella leggera.

: Possono affrontare fino a centoventicinque compiti al mese nella versione completa e altrettanti nella leggera. Utenti Enterprise: Possono eseguire dieci compiti al mese con la versione completa.

Quando un utente raggiunge il limite imposto dalla versione completa, ChatGPT passerà automaticamente alla versione leggera per garantire continuità nell’uso dello strumento. Infine, a partire dalla prossima settimana, anche gli utenti di Enterprise e EDU otterranno accesso a questa funzionalità innovativa.