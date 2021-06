Migliori audiolibri: quali sono le app per audiolibri che puoi scaricare gratis?

Oggi gli amanti della lettura hanno numerosi strumenti, come le app per audiolibri, che possono permettere loro di godere di questo piacere in qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. D’altra parte, per riconoscere i migliori audiolibri ci vuole un po’ di pratica e sicuramente sono utili, a tal senso, le recensioni lasciate dagli utenti online.

Nessun audiolibro è uguale a un altro, in qualche modo si distinguono tutti. Ciascuno di questi strumenti ha delle caratteristiche uniche che servono ad accontentare i bisogni di una specifica fatta di mercato, di un target ben preciso.

L’audiolibro è come la lettura tradizionale? Tutti i vantaggi

Naturalmente, i cultori della carta stampata hanno cominciato a storcere il naso un paio di anni fa, quando gli audiolibri (e non solo) hanno cominciato a diffondersi e un gran numero di gente ha cominciato a scaricarli, preferendoli a volte anche al libro tradizionale.

La verità è, però, che gli amanti della lettura alla vecchia maniera non dovrebbero affatto preoccuparsi dell’esponenziale diffusione delle app per audiolibri, ma piuttosto approfittarne e goderne anche loro. In alcun modo questo strumento vuole, infatti, sostituirsi al volume cartaceo a differenza di quanto accade, invece, con gli ebook. Si tratta di un medium ben diverso, che può solamente arricchire il bagaglio culturale di chi non ha la possibilità di fermarsi un momento per sfogliare qualche pagina.

La vita di oggi è sempre più frenetica e questo ci toglie tutto il tempo che potremmo piuttosto impiegare per coltivare i nostri hobby e migliorarci dal punto di vista umano. Per andare al lavoro siamo costretti ad alzarci molto presto la mattina e, spesso senza pause, arriviamo la sera a casa che ci troviamo appena il tempo per cucinare, mangiare, lavarci, metterci in pigiama e tuffarci in un sonno profondo fino all’indomani.

In un contesto così convulso, come fa una persona a trovare il momento giusto per aprire il suo libro preferito? Ecco che viene in nostro soccorso la tecnologia e le app per ascoltare audiolibri appaiono indispensabili.

Proprio per questa ragione, molti esperti paragonano la lettura tradizionale all’ascolto dei migliori audiolibri audible come se fossero più o meno la stessa cosa. È davvero così? Per certi versi sì. Il motivo di questa similitudine risale a molti anni fa.

In passato, la lettura non era affatto un passatempo individuale, privato e solitario. Si usava riunirsi la sera, tutta quanta la famiglia, per leggere un libro ad alta voce. Ovviamente, il lettore era uno, mentre gli altri facevano da auditorium e godevano del piacere delle storie ascoltando la loro trasmissione orale.

L’ascolto è il primo sistema che utilizziamo, fin dalla nascita, per assimilare nozioni e ci offre notevoli vantaggi rispetto alla semplice lettura. Infatti, la voce può dare maggiore espressività a una narrazione e ci permette di acquisire informazioni di carattere verbale e non letterale che dipendono dall’interpretazione del narratore.

Le migliori app per audiolibri da scaricare in maniera facile e veloce sul tuo dispositivo

Dal momento che siamo sempre in giro, portarci dietro un libro da leggere non è semplice. Anzi, a volte è addirittura una cosa impossibile da fare. Per cui gli amanti della lettura devono rimediare utilizzando sistemi alternativi. Uno dei più validi sono sicuramente le app per audiolibri.

Ascoltare uno dei migliori audiolibri può dare enormi soddisfazioni e risulta davvero semplice incastrare in mezzo alla nostra giornata questo intrattenimento, dal momento che basta scaricare il tool apposito sul nostro dispositivo mobile, che sia uno smartphone oppure il tablet.

Esistono tantissime app differenti che possono rappresentare delle ottime soluzioni in base ai servizi che offrono, alle funzioni che possiedono e alle diverse performance che ci aspettiamo. Scorriamo velocemente quelle che sono le maggiormente popolari e diffuse.

Sia per iOS che Android: Audible

Audible è senz’altro una delle principali app per audiolibri che ti suggeriamo di scaricare il prima possibile nel tuo telefono. Si tratta di un’applicazione famosissima che è anche la più utilizzata al momento, poiché si adatta perfettamente sia al sistema operativo Android che a quello iOS, degli Apple device. Audible è un servizio offerto e diffuso da Amazon.

Questo servizio offre a tutti quanti gli utenti che ne usufruiscono oltre diecimila titoli diversi in tutte le lingue, tra cui duemila in lingua italiana. E una delle cose che donano sicuramente emozione è che la voce narrante è di doppiatori o attori famosi. In pratica, puoi ascoltare la storia del tuo racconto preferito narrata addirittura da un personaggio famoso che stimi e dal talento interpretativo incommensurabile. Tutto questo pagando pochissimo.

Come abbiamo già accennato, scaricare questa applicazione non costa assolutamente nulla, ma per sfruttare appieno le sue potenzialità, naturalmente, dovrai sottoscrivere un abbonamento che ha il costo mensile di circa dieci euro. Prima di pagare questa cifra, potrai provare l’app per audiolibri in questione per un periodo massimo di trenta giorni. Così stabilirai da te se vale o no la pena continuare a utilizzarla e quindi fare il primo pagamento.

Scaricare l’app di Audible è molto semplice e a prova di novellino, dal momento che lo puoi fare direttamente tramite il tuo smartphone o iPhone. Nel primo caso, devi soltanto entrare nel Play Store e cercare l’applicazione digitandone il nome nell’apposita barra delle ricerche. Nel secondo caso, invece, ti basterà fare la stessa medesima cosa, ma su Apple Store.

Una volta trovata l’app, devi schiacciare su “Scarica” e non ci vorrà molto prima che la sua icona compaia nel display del tuo telefono in mezzo alle altre.

Entrare all’interno del programma si può fare con il semplice tocco di un dito, ma per utilizzarlo ti verrà richiesto se già possiedi un account Amazon. Se così è, ti servono le credenziali e, se non le conosci a memoria, ti consigliamo di tenerle a portata di mano per riuscire a procedere. Se non hai delle credenziali, perché non ti sei mai iscritto ad Amazon, allora la questione è ben diversa.

Dovrai registrarti da zero (schiaccia su “Inizia“). Superato questo step, finalmente, arriverai alla Home e da lì, immediatamente, verrai catapultato in un mondo (anzi, che scrivo, un universo) di opportunità di intrattenimento letterario che allieterà le tue orecchie, ma specialmente la tua mente.

Quali sono i migliori siti e app per audiolibri dedicati ai bambini?

Ormai come dicevamo prima gli audiolibri sono utilizzati da tante persone che ne hanno compreso le potenzialità: questo discorso vale anche per i genitori o zii e nonni, che sfruttano questa possibilità per far ascoltare ai loro figli o nipoti delle bellissime fiabe.

Per un bambino ascoltare una fiaba ha una doppia valenza: stimola la sua creatività e la sua immaginazione ma lo aiuta anche a rilassarsi. Per quanto riguarda i siti e le app con audiolibri per bambini citiamo subito un bellissimo progetto che si chiama Audiofiabe per bambini.

In questo sito, del quale si può anche scaricare l’app, si possono trovare tante favole e in particolare ci sono molti classici che i bambini non potranno non amare come per esempio la Sirenetta, Cappuccetto Rosso e tanti altri.

Altro progetto da segnalare si chiama Fiabe senza corona, racconti ad alta voce realizzati dalla Casa delle storie, disponibili sulla piattaforma SoundCloud. In pratica si tratta di risorse audio da far ascoltare ai bambini e dove ci sono presenti storie classiche come la Principessa Cervo e anche altre più recenti.

Anche Youtube può rivelarsi molto utile in tal senso:esiste per esempio un canale molto valido che si chiama Ménéstrandise Audiolibri all’interno del quale si possono ascoltare vari classici, ma soprattutto all’interno della playlist c’è una sezione dove si possono trovare racconti per bambini e fiabe molto interessanti.

Infine segnaliamo il sito Logoslibrary.eu, portale web dove si possono ascoltare tantissime favole audio per bambini, molte delle quali in lingua italiana, oltre ad audiolibri di ogni genere. Segnaliamo come si possono sia ascoltare on line che scaricare sul proprio dispositivo.

Siti dove si possono trovare i migliori audiolibri di crescita personale: quali sono?

Uno degli argomenti che appassiona di più le persone negli ultimi anni è la crescita personale e anche la spiritualità. Questi temi sono particolari e spinosi ma risultano di grande interesse per tutti quelli che vogliono conoscere un mondo complesso ma interessante come quello olistico.

Quindi le case editrici e gli autori che trattano questo tema hanno deciso per la maggior parte dei titoli di tirare fuori anche la versione in audiolibri. Anzi la modalità audio per questo argomento così profondo risulta decisamente funzionale: uno dei siti dove si possono trovare titoli interessanti su questo tema si chiama il Narratore.

All’interno di questo interessante portale si può accedere a una sezione con delle risorse gratuite e cioè con vari audiolibri in diversi formati, ma per poterne usufruire bisogna registrarsi.

Si potranno quindi ascoltare tanti libri di crescita personale ma non solo in quanto sono disponibili anche dei veri e propri corsi e lezioni di seminari ad argomento self-helping e motivazionale.

Esiste inoltre un app per audiolibri molto famosa ma che non tutti sfruttano a dovere:ci riferiamo a Google Play, che molte persone scaricano nel loro smartphone e che usano per leggere ebook. In realtà grazie a questa app si può accedere a una vasta selezione di audiolibri divisi per categorie tra le quali spiccano gialli, fantasy, sport, scienze, tecnologia ma anche appunto crescita personale e self-improvement.

Infine citiamo un progetto molto interessante e cioè il sito Libri Vox: al suo interno si possono trovare tanti audiolibri gratuiti, anche di self improvement e crescita personale, in tante lingue e non c è bisogno nemmeno di registrarsi. La ricerca può essere fatta in diversi modi:

Per autore

Per data di aggiunta

Attraverso la visualizzazione completa delle opere che possono essere filtrate attraverso la lingua

La particolarità di questo progetto è che viene portato avanti da un gruppo di volontari, che non ha nessun scopo di lucro, e che mette a disposizione la sua voce per la lettura di questi audiolibri.

Inoltre è possibile fare delle donazioni per portare avanti quello che è uno dei migliori siti per audiolibri presenti sul web.

Ora vediamo insieme altri siti o app nei quali ti sarà possibile trovare tanti audiolibri su tanti altri argomenti, oltre a quelli che ti abbiamo già citato, e che si possono scaricare spesso senza pagare.

Tra gli argomenti più apprezzati e richiesti ci sono sicuramente l’apprendimento delle lingue straniere e anche la meditazione.

Altri siti e app per audiolibri da tenere in considerazione

Uno dei siti per audiolibri migliori per chi vuole ama o vorrebbe scoprire la meditazione si chiama ascolta libri. Questo portale è veramente molto vario e con ricca una scelta per l’utente: infatti al suo interno c è la sezione spiritualità dove si possono ascoltare degli estratti, e poi eventualmente acquistare, di meditazioni guidate e anche altri audiolibri legati sempre all’ambito spiritualità.

Navigando in questo interessante sito si possono inoltre trovare delle ricche audioguide in varie lingue, audiolibri per ragazzi e anche grandi classici, ma soprattutto è da consigliare a chi vuole acquistare delle meditazioni guidate in versione audiolibro.

Forse non tutti sanno che nel web esistono anche delle app per audiolibri per imparare le lingue: una delle più valide è sicuramente Beelinguapp, che è molto utile per allenare e per migliorare la comprensione orale di una determinata lingua.

Questo obiettivo sarà possibile perché all’interno di questa app saranno disponibili tanti audiolibri in diverse lingue e alcuni di essi saranno gratis! Teniamo presente che, oltre all’ascolto di quello specifico audiolibro, si potrà leggere anche la parte scritta per comprendere meglio quello che si sta ascoltando.

Tra le lingue presenti troviamo Inglese, Francese, Portogallo, Tedesco, Russo e tante altre; ricordiamo infine che questa app la si può scaricare in maniera gratuita sul Play Store.

Infine citiamo un sito che è molto utilizzato da tutte quelle persone che vorrebbero imparare l’inglese, che come sappiamo è una lingua universale e sempre molto utile. Ci riferiamo a Open Culture all’interno del quale si possono trovare tantissimi audiolibri in inglese gratuiti.