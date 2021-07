Migliori rugged smartphone del 2021 | Guida all’acquisto

Perché decidere di acquistare uno smartphone rugged? I migliori smartphone attualmente in vendita sul mercato sono dei prodotti eccellenti in grado di vantare schermi splendidi e fotocamere eccellenti, ma hanno grosse pecche sul lato resistenza e fragilità. Chi ha una vita movimentata sa quanto il proprio smartphone sia soggetto ad urti, graffi e cadute.

Perché acquistare uno smartphone rugged? A chi servono?

Chi vive una vita all’aria aperta, fa un lavoro pericoloso o è appassionato di sport estremi potrebbe decidere di acquistare uno smartphone rugged, ovvero un telefono robusto costruito con elevati standard di resistenza e capace di resistere ad urti e cadute, anche rovinose, grazie alle scocche e ai vetri rinforzati. Naturalmente questi smartphone risultano molto resistenti anche ad acqua, polvere e a temperature di utilizzo estreme che ci consentono di utilizzarli in ogni ambiente. I modelli più avanzati possono anche contare su certificazioni di standard militari che garantiscono l’integrità del device dopo aver superato brillantemente numerosi test di resistenza.

Per farla breve, i rugged smartphone sono i prodotti perfetti per chi vive una vita movimentata e cerca un telefono capace di resistere ad urti e cadute e sono i prodotti ideali per chi cerca uno smartphone da portare in cantiere o in officine o da usare durante le sessioni di sport estremo e non vuole ricorrere alle cover rugged per gli smartphone classici che non offrono gli stessi livelli di protezione.

Quali sono gli aspetti da considerare

I prodotti rugged sacrificano l’estetica in favore della robustezza. I produttori di questi device riescono a produrre telefoni molto interessanti e con hardware paragonabili a prodotti di fascia medio-alta.

Oltre ai classici aspetti hardware, di cui abbiamo parlato approfonditamente nella guida all’acquisto degli smartphone è bene soffermarsi sui livelli di resistenza e sulle relative certificazioni.

Uno smartphone robusto che si rispetti deve quantomeno avere una certificazione IP68 o IP69 che ne garantiscono la resistenza ad acqua e polvere (una certificazione IP67 è da considerarsi insufficiente in questa gamma di prodotti). Se avete la necessità di fare immersioni eventualmente verificate a quante ATM può resistere il device.

A queste si aggiungono le certificazioni di resistenza ad urti, cadute e funzionamento a temperature estreme. Qui troviamo due soluzioni: le promesse fatte dal produttore, solitamente abbastanza veritiere, e le certificazioni con standard militare MIL-STD-810G. Per ottenere una certificazione militare lo smartphone viene sottoposto a determinati test che, se superati, garantiscono la resistenza del prodotto a determinate tipologie di pressioni e cadute da differenti altezze.

La soluzione alternativa prima dell’acquisto

Se state pensando di acquistare uno smartphone rugged, ma il telefono che avete attualmente va ancora bene allora potete adattore per una soluzione tampone. Il mio consiglio è quello di optare per un valido vetro temperato per proteggere lo schermo ed una cover bella imbottita per salvaguardare l’integrità del device da cadute e botte.

Per i vetri temperati ci sono molti buoni brand e ne trovate per ogni modello. Personalmente nel tempo ho utilizzato i vetri di molti brand, quelli che vi consiglio sono quelli prodotti da Spigen ed LK.

La protezione più importante viene però dalla cover. Quelle più grosse e bombate sugli angoli permettono di avere un’ottima protezione dello smartphone. Anche qui i produttori sono moltissimi, il migliore è sicuramente Spigen ma ci sono altri ottimi brand.

Quali sono i migliori rugged smartphone sul mercato?

Fatta questa lunga e doverose premessa, possiamo finalmente andare ad analizzare i migliori modelli attualmente sul mercato. Ne abbiamo selezionati 7 fra i tantissimi disponibili andando a scegliere i prodotti migliori, più resistenti e suddividendoli per fascia di prezzo.

Per ogni modello ti diamo una spiegazione chiara di quali sono i punti di forza che ci hanno convinto ad inserirlo nella nostra selezione degli smartphone più resistenti.

Ulefone Armor X7 PRO – Il migliore smartphone rugged economico

Iniziamo la selezione con il rugged Ulefone Armor X7 PRO, uno smartphone economico ma dotato di buone caratteristiche tecnica ed una valida resistenza. Oltre al processore quad-core, 4 GB di RAM e 32GB, troviamo una valida fotocamera da 13 MP in grado di funzionare correttamente anche sotto acqua grazie alla certificazione IP68 che garantisce la resistenza ad acqua e polvere. Grazie alle sue certificazioni può resistere fino a 24 ore immerso in un metro d’acqua ed è il prodotto perfetto per ambienti industriali polverosi o sabbiosi. Ottima la realizzazione della scocca che è ricca di protezioni e riesce a proteggere lo smartphone da botte e cadute.

Ulefone Armor X7 PRO è il telefono rugged adatto a chi cerca un prodotto economico ma resistente da utilizzare senza troppe pretese a livello di prestazioni.

Doogee S59 PRO – Per chi vuole una batteria super

Il Doogee S59 PRO offre un hardware più potente rispetto al modello precedente, troviamo infatti un processore octa-core, 4GB di RAM, 128 GB di memoria interna ed una quadrupla fotocamera in grado di scattare ottime foto. A renderlo unico però è la batteria da 10.000 mAh che garantisce un’autonomia doppia rispetto a tutti gli altri modelli e che è in grado di arrivare fino a 20 ore di schermo e ad un mese di stand-by, davvero impressionante!

Eccellente la parte rugged con le certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G che certificano la resistenza ad acqua, polvere e cadute: può sopravvivere senza problemi a cadute da 1,5 metri.

Il Doogee S59 PRO è il device giusto per chi vuole un telefono robusto e dotato di una ottima autonomia.

Ulefone Armor 8 Pro – Per chi non vuole rinunciare ad Android 11

Passiamo a parlare di un altro device: Ulefone con Armor 8 Pro. Questo cellulare vanta un hardware leggermente migliore rispetto a quello del Doogee di cui abbiamo appena parlato: processore octa-core, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, ma può contare su un bel display HD+ da 6,1 pollici perfetto per chi vuole uno schermo di buone dimensioni.

A differenziarlo dai prodotti più economici è la presenza di Android 11 che offre quindi un sistema operativo aggiornatissimo e ricco di funzionalità.

Ulefone Armor 8 Pro ha certificazioni IP68, IP69K e standard militare ed è resistente a 30 minuti di immersione ad 1,5 metri di profondità e resiste a cadute da 1,2 metri di altezza. Praticamente indistruttibile.

Ulefone Armor 8 Pro è un valido cellulare resistente a tutto per chi vuole un software moderno ed aggiornato ed un’ottima resistenza.

Doogee S96 PRO – Il migliore smartphone con visione notturna

Con Doogee S96 PRO iniziamo a parlare di un device più interessante sotto il punto di vista dell’hardware e che può garantire ottime prestazioni in ogni ambito di utilizzo grazie al processore octa-core, agli 8 GB di RAM e ai 128 GB di memoria interna. Il comparto tecnico è completato da una valida quadrupla fotocamera da 48 megapixel capace di scattare belle foto, da un buon display da 6,22 pollici con risoluzione HD+ e da una valida batteria da 6350 mAh con un’ottima autonomia.

A differenziarlo dalla massa sono la fotocamera ad infrarossi e la scocca molto resistente. La presenza della fotocamera a infrarossi ci consente di utilizzarlo per la visione notturna e quindi possiamo scattare foto e video nel buio totale con una visibilità di 20 metri. Ottima anche la costruzione della scocca che alterna plastica e metallo e garantisce, grazie alle certificazioni IP68, IP69K e MIL-STD-810G, resistenza alle cadute da 1,8 metri e a 30 minuti di immersione ad 1,5 metri di profondità.

Doogee S96 PRO è un device che consiglio a chi cerca buone prestazioni ed è alla ricerca di un dispositivo dotato anche di telecamera con visione notturna.

Blackview BV9900E – Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Blackview BV9900E è uno smartphone ben bilanciato e capace di unire buone caratteristiche tecniche, ottima resistenza ad un interessante prezzo di vendita. Sotto la scocca in metallo troviamo un processore octa-core, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Blackview BV9900E monta anche un cardiofrequenzimetro, per la misurazione del battito cardiaco, ed un barometro. Il punto di forza rispetto ai precedenti è l’ottimo display da 5,84 pollici con risoluzione FullHD+ che risulta quindi più definito e con una qualità delle immagini più alta.

La costruzione in metallo e le solite IP68, IP69K e MIL-STD-810G ci mettono fra le mani un telefono che, oltre a resistere a cadute da 1,5 metri e immersioni a 1,5 metri fino a 30 minuti, è in grado di funzionare a temperature estreme comprese fra i -30° ai + 50°.

Blackview BV9900E è quindi lo smartphone rugged ideale per chi vuole un bel display ed ha la necessità di utilizzarlo a temperatura estreme che possono variare dall’alta montagna al deserto.

Oukitel WP10 – Il telefono indistruttibile di fascia alta

Oukitel WP10 è a tutti gli effetti uno smartphone di fascia alta. Le sue caratteristiche parlano chiaro: processore octa-core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, schermo da 6,67” FHD+, quadrupla fotocamera da 48 megapixel e batteria da 8000 mAh. Oltre a questo troviamo anche la nuova connessione 5G che farà sicuramente comodo a chi vive nelle aree dove è già presente.

Ma a renderlo uno dei migliori smartphone rugged del mercato è sicuramente la sua resistenza ad ogni agente esterno. Oukitel WP10 è capace di resistere a bassa pressione, atmosfera acida, umidità elevata, radiazioni solari, temperature estreme (-30°/+60°), immersioni e cadute da 1,5 metri.

Oukitel WP10 è lo smartphone perfetto per chi cerca un prodotto da utilizzare in ogni situazione, anche la più estrema, senza mai correre il rischio di danneggiarlo.

Ulefone Armor 10 – Il migliore smartphone rugged top di gamma

Siamo finalmente giunti al migliore smartphone rugged del mercato: Ulefone Armor 10. Questo cellulare è di fatto paragonabile ad un vero e proprio top di gamma e può contare su un hardware eccellente composto da un processore octa-core, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, fotocamera da 64 megapixel, connessione 5G, schermo da 6,67 pollici FullHD+, ricarica wireless, NFC, DualSim ed una batteria da 5800 mAh.

Le certificazioni sono le classiche e può resistere ad elevate temperature, alta umidità, altitudine e sabbia oltre ad essere capace di sopravvivere a cadute da 1,2 metri, a 30 minuti di immersione ad 1,5 metri e a 24 ore sotto 1 metro di cemento.

A rendere Ulefone Armor 10 il migliore è la combinazione di ottime certificazioni, grande resistenza ed un hardware da primo della classe che lo rende a tutti gli effetti uno smartphone top di gamma, ma anche rugged.