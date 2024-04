Vuoi attivare la Dark Mode su Facebook ma non sai come fare? Sei nel posto giusto!

La Dark Mode, o modalità scura, è diventata sempre più popolare tra gli utenti di vari dispositivi e piattaforme, compreso il social network più grande al mondo, Facebook. In questa guida approfondita, esploreremo come attivare la Dark Mode su Facebook, i suoi benefici, quando è meglio attivarla e i suoi lati negativi.

Cos'è la Dark Mode e a cosa serve

La Dark Mode è una modalità di visualizzazione che sostituisce lo sfondo bianco tipico delle interfacce digitali con uno sfondo scuro. Questo cambiamento non solo offre un'estetica diversa e moderna, ma ha anche vantaggi pratici, specialmente quando si utilizzano dispositivi con schermi OLED o AMOLED, in cui i pixel neri consumano meno energia.

La Dark Mode è diventata popolare per diversi motivi:

Riduzione dell'affaticamento degli occhi : la luminosità dello schermo può affaticare gli occhi, specialmente quando si utilizzano dispositivi per periodi prolungati. La Dark Mode riduce questo affaticamento riducendo la luminosità complessiva dello schermo.

: la luminosità dello schermo può affaticare gli occhi, specialmente quando si utilizzano dispositivi per periodi prolungati. La Dark Mode riduce questo affaticamento riducendo la luminosità complessiva dello schermo. Miglior leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione : in condizioni di scarsa illuminazione, come di notte o in ambienti bui, la Dark Mode offre una migliore leggibilità e riduce il riverbero dello schermo, migliorando l'esperienza utente complessiva.

: in condizioni di scarsa illuminazione, come di notte o in ambienti bui, la Dark Mode offre una migliore leggibilità e riduce il riverbero dello schermo, migliorando l'esperienza utente complessiva. Risparmio di batteria : sui dispositivi con schermi OLED o AMOLED, la Dark Mode può contribuire a risparmiare batteria poiché i pixel neri consumano meno energia rispetto ai pixel bianchi.

: sui dispositivi con schermi OLED o AMOLED, la Dark Mode può contribuire a risparmiare batteria poiché i pixel neri consumano meno energia rispetto ai pixel bianchi. Estetica personalizzata: molte persone trovano la Dark Mode esteticamente piacevole e preferiscono l'aspetto generale delle interfacce scure.

Gli svantaggi della Dark Mode su Facebook

Nonostante i suoi vantaggi, ci sono anche alcuni lati negativi associati all'utilizzo della Dark Mode su Facebook. Infatti, non tutte le persone trovano la modalità scura più rilassante per gli occhi, né i testi più leggibili. Ecco quindi alcuni degli svantaggi della Dark Mode che potresti voler tenere in considerazione:

Possibile riduzione della leggibilità : per alcune persone, la Dark Mode potrebbe rendere più difficile leggere il testo, specialmente se non è contrastante abbastanza con lo sfondo scuro.

: per alcune persone, la Dark Mode potrebbe rendere più difficile leggere il testo, specialmente se non è contrastante abbastanza con lo sfondo scuro. Adattamento dell'occhio : passare frequentemente tra la Dark Mode e il tema chiaro potrebbe richiedere del tempo per l'adattamento dell'occhio, specialmente quando si utilizza la piattaforma in ambienti con diverse condizioni di illuminazione.

: passare frequentemente tra la Dark Mode e il tema chiaro potrebbe richiedere del tempo per l'adattamento dell'occhio, specialmente quando si utilizza la piattaforma in ambienti con diverse condizioni di illuminazione. Compatibilità con l'accessibilità: la Dark Mode potrebbe non essere ideale per tutti gli utenti, specialmente per coloro che hanno problemi di visione o necessità di alta leggibilità.

Come attivare la Dark Mode su Facebook

Facebook offre agli utenti la possibilità di utilizzare la Dark Mode sia sull'app mobile che sulla versione desktop del sito. Ecco come attivarla in entrambi i casi:

Su Facebook mobile (iOS e Android):

Apri l'app Facebook sul tuo dispositivo mobile.

Tocca l'icona del menu ( tre linee orizzontali ) nell'angolo in basso a destra dello schermo.

) nell'angolo in basso a destra dello schermo. Scorri verso il basso fino a trovare l’opzione " Impostazioni e privacy " e selezionala

" e selezionala Seleziona " Impostazioni ".

". Scorri verso il basso fino a trovare " Tema " e tocca su di esso.

" e tocca su di esso. Seleziona "Scuro" per attivare la Dark Mode.

Via browser (su PC)

Attivare la Dark Mode su Facebook utilizzando un browser è un processo semplice. Ecco come farlo:

Accedi al tuo account Facebook . Apri il tuo browser web preferito e accedi al tuo account Facebook digitando l'indirizzo www.facebook.com nella barra degli indirizzi e inserendo le tue credenziali di accesso.

. Apri il tuo browser web preferito e accedi al tuo account Facebook digitando l'indirizzo www.facebook.com nella barra degli indirizzi e inserendo le tue credenziali di accesso. Una volta effettuato l'accesso, clicca sull'icona con la tua immagine del profilo , posizionata nell’angolo in alto a destra della pagina.

, posizionata nell’angolo in alto a destra della pagina. Nel menu a discesa che appare, clicca su " Impostazioni e privacy ". Qui, potrai effettuare una ricerca digitando “modalità scura” nell’apposito campo. Una volta fatto, clicca su “ Modalità sfondo nero ”.

". Qui, potrai effettuare una ricerca digitando “modalità scura” nell’apposito campo. Una volta fatto, clicca su “ ”. Clicca sulla spunta per abilitare la Dark Mode. Una volta attivata, la pagina di Facebook cambierà immediatamente aspetto, passando da uno sfondo chiaro a uno scuro.

Dopo aver attivato la Dark Mode, puoi sempre tornare alle impostazioni per disattivarla o modificarne le preferenze. Basta seguire gli stessi passaggi e disattivare l'interruttore della Dark Mode se desideri tornare al tema chiaro.Ricorda che la Dark Mode su Facebook può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento in base alle tue preferenze di utilizzo e alle condizioni di illuminazione.

Insomma, la Dark Mode su Facebook può offrire diversi vantaggi, tra cui una migliore leggibilità in condizioni di scarsa illuminazione, un'estetica personalizzata e un possibile risparmio energetico. Tuttavia, è importante considerare anche i suoi lati negativi e valutare se sia adatta alle proprie esigenze e preferenze di utilizzo.