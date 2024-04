Recensione Blackview MEGA 1: il tablet economico dedefinitivo?

Quando si pensa ad un tablet solitamente si pensa ad un iPad, ma i tablet Android sono maturati molto nel corso degli anni e ci sono prodotti in grado di reggere il confronto senza difficoltà, e con possibilità di utilizzo molto più ampie. Nel corso dell’ultimo mese ho usato il nuovo tablet Blackview MEGA 1, un device caratterizzato da uno bel display da 11,5 pollici con risoluzione 2,4K e da buone caratteristiche tecniche che lo rendono perfetto sia per il classico utilizzo nel tempo libero per navigazione, mail, streaming e gaming che per studio e lavoro.

Scopriamo pregi e difetti di questo tablet enorme, acquistabile su Amazon scontato a 265 euro usando il coupon RHBRJZFH invece di 279 euro, nella recensione di Blackview MEGA 1.

Videorecensione Blackview MEGA 1: un tablet premium

Blackview Mega 1 specifiche tecniche

Display: 11.5-inch 2.4K FHD+ IPS 1200 x 2000 pixel, 85% screen-to-body ratio

CPU: MediaTek MT6789 octa-core Helio G99 2.2 GHz

RAM: 12GB

Memoria interna: 256GB

OS: Doke OS_P 4.0 basato su Android 13

Camera posteriore: 50 megapixel Samsung ISOCELL JN1

Camera frontale: 13 megapixel

Batteria: 8800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33W)

Speaker: 4 x 1217 BOX

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth: 5.1

SIM Slot: 2 NanoSIM o 1 NanoSIM + 1 MicroSD

Sblocco: Impronte digitali, Face ID

Dimensioni: 268.7 x 169 x 7.6 mm

Peso: 528g

Confezione – Cosa c’è nella scatola

Le confezioni dei device di Blackview sono sempre ricche di accessori ed anche in quella di MEGA 1 troviamo una ricca dotazione che comprende:

Tablet con pellicola già applicata

Vetro temperato sostitutivo

Cover a libro utilizzabile anche come stand

Cavo USB-C per la ricarica

Caricabatterie veloce da 33 W

Pennino

Grazie a tutti questi accessori in confezione, non siamo quindi costretti a spendere altri soldi per acquistare cover e caricatori e possiamo usare il tablet nel pieno delle sue funzionalità.

Design, costruzione ed ergonomia – Com’è costruito

Blackview è famosa in Italia per i suoi smartphone rugged e per i suoi tablet economici, abbiamo visto ad esempio il Blackview Tab 80 solo qualche settimana fa, ma Blackview MEGA 1 è un tablet premium e costruito in maniera raffinata. La costruzione è interamente in alluminio e trasmette un ottimo senso di solidità e regala un piacevole effetto al contatto con le nostre mani.

Oltre che sugli ottimi materiali, MEGA 1 può contare anche su uno spessore di soli 7,6 mm ed un peso di 528 grammi che rendono l’ergonomia buona, nonostante le dimensioni abbondanti, con un tablet che risulta facile da utilizzare e comodo da impugnare.

Relativamente al design e alla disposizione dei vari elementi non ci sono spunti particolari, a spiccare sono i 4 speaker, due per ogni lato corto, ed il tasto fisico con lettore delle impronte digitali che consente di sbloccare in maniera sicura il device.

Hardware, audio e connettività – Prestazioni interessanti

Trovare hardware di fascia alta nei tablet non è semplice e sono pochissimi i produttori Android a sfornare prodotti effettivamente in grado di reggere carichi importanti, soprattutto nell’ambito lavorativo.

Questo Blackview MEGA 1 dispone però in una discreta scheda tecnica: processore Helio G99 (MediaTek MT6789 octa-core 2.2 GHz), 12 GB di memoria RAM e 256 GB di memoria interna. Il processore non è una scheggia, ma si comporta benone per ogni tipologia di utilizzo e lo rende ottimo da usare per i classici compiti standard, ma riesce ad essere perfettamente produttivo per lo studio fatto di appunti, pdf e simili e per lavori semplici e basati su programmi come la suite Office o qualche ritocco grafico.

Buono il comparto audio grazie ai 4 speaker stereo surround che riescono ad offrire un audio di buona qualità con un ottimo volume massimo ed una buona gestione dei bassi. Gli speaker sono quindi perfetti per vedere film e serie TV ed ascoltare un po’ di musica.

Completo anche il comparto connettività che comprende WiFi, Bluetooth 5.1, doppio slot SIM con connettività 4G e la possibilità di espandere la memoria tramite microSD e riconoscimento facciale e dell’impronta digitale.

Non male il comparto fotografico, per essere un tablet naturalmente, con un’ottica posteriore di Samsung da 50 MP capace di fare foto discrete ed una sufficiente frontale da 13 MP.

Display – Schermo al top

Il vero punto di forza del Blackview MEGA 1 è l’enorme schermo da 11,5 pollici 2,4k LCD (Incell) che può contare su una risoluzione FullHD+ da 1200 x 200 pixel, un refresh rate a 120 Hz ed un’ottima luminosità massima.

Lo schermo è brillante ed ha una ottima leggibilità anche all’aperto e in stanze fortemente illuminate, la qualità visiva è quindi eccellente e la fluidità nell’utilizzo quotidiano è pazzesca grazie al refresh rate a 120 Hz che lo rende davvero piacevole da utilizzare.

Il display è quindi perfetto per godersi una serie TV in alta definizione, grazie al supporto a Widevine L1, ma anche per lavorare e studiare grazie alle grandi dimensioni e alla compatibilità con il pennino che permette di scrivere, disegnare e prendere appunti.

Trovare un tablet venduto a meno di 300 euro con uno schermo di questa qualità e di queste dimensioni non è affatto semplice ed è sicuramente uno dei motivi che può spingervi all’acquisto.

Software ed esperienza d’uso – Come va nell’utilizzo quotidiano

Il sistema operativo del MEGA 1 è basato su Android 13 con una buona personalizzazione di Blackview, chiamata Doke OS P 4.0, che aggiunge qualche personalizzazione grafica ed interessanti funzionalità legate alla produttività.

Il tablet ci mette a disposizione una versione completa di Android che ci permette di usare il sistema operativo per scopi differenti e sempre con buone prestazioni. Il processore Helio G99 non è una scheggia, ma grazie al buon sistema di raffreddamento riesce ad offrire performance sufficienti per ogni tipologia di utilizzo.

Nell’utilizzo classico fatto di navigazione, social, streaming e gaming, il tablet MEGA 1 riesce a dare il meglio di se grazie ad una buona velocità generale e al grande display che riesce a rendere l’utilizzo comodo ed agevole. Le app più pesanti ed i giochi più prestazionali soffrono di qualche piccolo rallentamento di tanto in tanto, ma devo ammettere che le prestazioni sono solide e convincenti.

Ma questo device è adatto anche a studio e lavoro grazie a funzionalità interessanti come la possibilità di utilizzare più applicazioni a schermo o alla modalità PC che trasforma il sistema Android in una versione più simile a Windows e lo rende più comodo da utilizzare con l’ausilio di mouse e tastiera, proprio come fareste con un normale computer. Per chi deve usarlo per disegnare o prendere appunti, torna molto utile il pennino presente in confezione.

Nel complesso il tablet si comporta davvero molto bene e si è dimostrato un device molto duttile e capace di rendere alla grande nel più semplice e scorrevole utilizzo quotidiano e di ben figurare in compiti più impegnativi e nell’ambito studio e lavoro.

Batteria – Autonomia al top

La grande batteria da 8.800 mAh garantisce un’ottima autonomia e fino a 12 ore di schermo attivo con un uso standard fatto di social e navigazione. Non va poi dimenticata la presenza della ricarica rapida a 33W.

Recensione Blackview MEGA 1: prezzo e conclusioni

Se stai cercando un tablet con uno schermo grande, con prestazioni solide e che costi il giusto il Blackview MEGA 1 è il dispositivo che potrebbe fare al caso tuo. Il MEGA 1 è acquistabile su Amazon scontato a 265 euro usando il coupon RHBRJZFH.

Immagini di Blackview MEGA 1

Giudizio finale