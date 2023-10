Recensione Blackview Tab 80: bastano 100 euro per un tablet?

Bastano poco più di 100 per comprare un tablet Android economico e che funzioni bene nell’utilizzo quotidiano fatto di social, streaming e uso nel tempo libero? Questa è la domanda che mi sono fatto quando Blackview mi ha proposto di recensire il nuovo Blackview Tab 80, un tablet venduto a circa 110 euro, ma capace di offrire prestazioni accettabili per chi deve fare un uso di base del device. L’ho usato per un paio di settimane nel tempo libero e vi racconto come si è comportato nella recensione di Blackview Tab 80.

Videorecensione: ha senso comprare un tablet economico da 100 euro?

Specifiche tecniche Blackview Tab 80

Dimensioni: 241*156*7.5 mm

Peso: 484 g

OS: Doke OS_P 3.0 basato su Android 13

Display: 10.1-inch 800*1280 HD 80.5% Screen-to-body Ratio

CPU: Unisoc T606

RAM & ROM: 4GB RAM DDR4 +128 ROM EMMC con 4GB RAM Expansion

SIM Slot: Dual; 2* SIMs / 1* SIM + 1* TF Card

Camera posteriore: 13 MP Sony ® IMX319

Camera frontale: 8 MP

Batteria: 7680 mAh

Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac (2.4GHz/5GHz)

Navigazione: GPS+Glonass+Beidou+Galileo

Connettività: 4G (bande B1/B3/B7/B8/B20 TDD: B40)

Confezione – Cosa c’è nella scatola

Nella confezione di vendita del Tab 80 troviamo una buona dotazione di accessori costituita da:

Tablet con pellicola già applicata

Vetro temperato sostitutivo

Cover a libro utilizzabile anche come stand

Cavo USB-C per la ricarica

Caricabatterie da 18 W

Con gli accessori che troviamo nella scatola possiamo quindi usare il tablet al massimo, senza dover spendere altri soldi per caricatori, cover o pellicole. Apprezzabile soprattutto la cover a libro che protegge bene il dispositivo e ci permette di usare in modalità stand che torna sempre molto utile.

Design, costruzione ed ergonomia – Com’è costruito

Blackview è famosa per i suoi device rugged e le ottime capacità costruttive del brand si notano anche nei prodotti classici. Tutti i tablet di di Blackview che ho provato nel corso degli anni, l’ultimo è stato il Blackview Tab 15 solo qualche settimana fa, mi hanno sempre convinto per l’eccellente qualità costruttiva ed anche questo Tab 80 non è da meno, nonostante il prezzo economico.

Sotto il punto di vista costruttivo non c’è niente di particolare da segnalare, non ci sono trovate strane o spunti di design unici. Il Tab 80 è un tablet concreto e solido che può contare su una solida costruzione in plastica che lo rende leggero e facile da trasportare grazie ai soli 7,5 mm di spessore e ai 484 grammi di peso.

L’ergonomia del tablet è buona, lo si riesce ad impugnare ed usare senza problemi e la disposizione dei tasti li rende facili da raggiungere e premere. Sui bordi squadrati della scocca trovano posto, oltre ai classici tasti volume e accensione, un jack audio da 3,5 mm, un valido doppio speaker stereo di buona qualità ed una porta USB-C.

Hardware, audio e connettività – Prestazioni sufficienti

Sotto la scocca in plastica il tablet Blackview Tab 80 nasconde un comparto hardware di fascia bassa composto da un processore octa-core Unisoc T606, 4 GB di RAM e 128 Gb di memoria interna espandibile tramite microSD.

L’hardware non è sicuramente di prima fascia ma riesce ad offrire prestazioni sufficienti che rendono il tablet perfetto che chi lo deve semplicemente usare nel tempo libero fra social, navigazione, streaming e qualche gioco leggero. Non si può però pretendere di più e non è pensabile andare oltre al classico utilizzo “sul divano”. Non male il comparto audio che ha un audio di qualità discreta e che torna comodo per guardare film e ascoltare musica, senza dimenticare che è presente anche il jack per le cuffie.

Lato connettività però ci troviamo fra le mani un dispositivo completo con Wifi, Bluetooth 5.0, Dual SIM con la possibilità di effettuare chiamate ed un valido sistema di navigazione.

Sul retro troviamo anche una fotocamera da 13 MP utile per scattare qualche foto in caso di necessità, per scansionare un documento o inquadrare un QR code. Vi ricordo che i tablet non sono pensati per le fotografie, usate i vostri smartphone piuttosto. Frontalmente c’è un’ottica da 8 MP sufficiente per le videochiamate.

Display – Schermo sufficiente e streaming in HD

Lo schermo da 10,1 pollici ha una risoluzione HD da 800 x 1280 pixel, una risoluzione non elevata ma che lo rende comunque uno schermo piacevole da usare ed abbastanza luminoso per godersi senza problemi un film, una serie TV o per navigare senza difficoltà.

Lo streaming sulle app più note è in alta definizione e grazie al supporto al Widevine L1 riusciamo quindi a goderci le nostre serie preferite in HD.

Software ed esperienza d’uso – Come va nell’utilizzo quotidiano

Il Blackview Tab 80 usa Android 13 con la personalizzazione Doke OS 3.0 che introduce numerose aggiunte e varia leggermente l’aspetto estetico rispetto ad Android Stock.

Il sistema operativo mette a disposizione tutte le classiche funzionalità di Android e non ci sono app particolari e bloatware preinstallati che vanno a peggiorare l’esperienza utente. Il tablet gira benone, non è una scheggia nel passaggio da una pagina all’altra ed i tempi di apertura delle applicazioni non sono istantanei, ma si riesce ad avere un’esperienza abbastanza godibile e sicuramente sufficiente per un utente medio che vuole usare il tablet per “cazzeggiare” nel tempo libero.

In queste settimane ho avuto modo di metterlo alla prova con varie app e con tipologie di utilizzo differenti. Naturalmente non è un tablet adatto al lavoro e al multitasking, si comporta però bene nel comporto intrattenimento grazie al buon display e al discreto comparto audio e funziona tutto bene anche per le app social e per la navigazione dove riusciamo ad avere un’esperienza d’uso piacevole e godibile, ovviamente considerando i limiti hardware del prodotto.

Ho voluto metterlo alla prova anche con il gaming, accontentandosi di titoli leggeri o di livelli di dettaglio bassi su giochi più pesanti si riesce a giocare senza problemi e a divertirsi senza eccessivi lag o rallentamenti.

Il sistema integra anche una modalità PC che trasforma la versione di Android in qualcosa di simile a ChromeOS, viste però le limitazioni hardware è da usare solamente in caso di reale bisogno.

Batteria – Ottima autonomia

L’hardware entry level di Tab 80 riesce a garantire bassi consumi e, in abbinata alla batteria da 7680 mAh, offre una ottima autonomia che permette di usare il tablet per svariate ore prima di dover effettuare una ricarica.

Prezzo e conclusioni

Il Blackview Tab 80 è un tablet economico ideale per chi cerca un dispositivo da usare nel tempo libero per social, navigazione e streaming. Al prezzo di circa 110 euro diventa davvero un prodotto molto interessante e perfetto per un anziano o un bambino che deve fare un uso di base del dispositivo.

Immagini di Blackview Tab 80

Giudizio finale