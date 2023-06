Recensione Blackview Tab 15 Pro: migliore tablet economico da 200 euro

Trovare un tablet Android economico, quindi con un prezzo attorno ai 200 euro, ben costruito ed in grado di offrire buone prestazioni, sia per il gaming che per un po’ di lavoro, non è affatto facile. Il nuovo tablet Blackview Tab 15 Pro però sembra avere tutte le carte in regola per dimostrarsi all’altezza delle mie aspettative. L’ho usato per qualche settimana nel tempo libero, per gaming e streaming e per un po’ di lavoro, vediamo come si è comportato il tablet nella recensione di Blackview Tab 15 Pro.

Una piccola anticipazione, sfruttando il coupon di Amazon ed il codice sconto dedicato ai lettori di OutOfBit: TAB15PRITGY, potete acquistarlo a soli 175 euro.

Videorecensione: il migliore tablet da 200 euro

Specifiche tecniche di Blackview Tab 15 Pro

Dimensioni e peso: 246,4 x 161,5 x 7,3 mm, 525 grammi

Colori: Lunar Silver/Twilight Blue/Space Gray

Display: 10,5 pollici 1200*1920 FHD+ IPS 83% Screen-to-body Ratio

CPU: Unisoc T606

RAM & ROM: 8 GB (espandibile di 6 GB virtuali) + 256 GB espandibili, UMCP+ UMCP

SIM: Dual Nano SIM 4G con slot ibrido per microSD

Dual ; 2* SIMs / 1SIM + 1TF Card

Sistema operativo: DokeOS_P 3.0 basato su Android 12

Fotocamera frontale: 8MP Samsung S5K4H7

Fotocamera posteriore: 13MP SK Hynix Hi1336

Batteria: 8280mAh

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac

Navigazione: GPS/Glonass/Galileo

Connettività: 4G (bande FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40)

Confezione – Cosa c’è nella scatola

All’interno della piacevole confezione di Blackview Tab 15 Pro troviamo una ricca dotazione di accessori che comprende:

Tablet

Pellicola sostitutiva

Cover a libro che può essere utilizzata anche come stand

Penna touch

Cavo USB-C

Caricatore da 18 W

Gli accessori presenti in confezione ci permettono guidi di usare il tablet in tutte le sue funzionalità senza dover spendere un ulteriore euro per cover o pellicola. Ho trovato piacevole l’aggiunta della penna che, nonostante non abbia un livello di precisione elevatissimo, torna utile per nell’utilizzo quotidiano e per firmare digitalmente i documenti.

Comoda anche la cover a libro utilizzabile come stand che ci permette di usare il tablet poggiandolo su una superficie e, magari, trasformarlo in un piccolo PC aggiungendo mouse e tastiera.

Design, costruzione ed ergonomia – Com’è costruito

Ho provato diversi tablet di Blackview in passato, l’ultimo è stato il Blackview Tab nel 2021, e la qualità costruttiva di questi prodotti mi ha sempre impressionato, il Tab 15 Pro non è da meno.

La qualità costruttiva è davvero ottima e facilmente paragonabile a quella di device di fascia superiore e venduti a prezzi ben più alti. Blackview Tab 15 Pro ha una scocca realizzata interamente in metallo satinato che regala un piacevole effetto sia alla vista che al tatto. Impugnando il tablet ci si rende conto della bontà costruttiva e della solidità. Spicca subito anche lo spessore ridotto di soli 7,3 mm che lo rende particolarmente comodo da usare ed anche abbastanza leggero, parliamo di 525 grammi. L’ergonomia è quindi buona ed il tablet si riesce ad usare facilmente e senza impedimenti, le dimensioni sono quelle giuste e non risulta troppo ingombrante in fase di trasporto.

Sotto il punto di vista costruttivo abbiamo una disposizione degli elementi classica con la presenza di 3 tasti fisici per volume ed accensione sul lato destro, una banda per le antenne e la fotocamera sul retro, un connettore USB-C e due speaker nel lato inferiore, altri due speaker che completano il sistema audio stereo Quad-Box nel lato superiore e un carellino SIM ibrido in grado di ospitare due Nano SIM oppure una Nano SIM ed una scheda microSD per espandere la memoria interna. Interessante il posizionamento nell’angolo inferiore destro del jack da 3,5 mm per le cuffie.

Hardware, audio e connettività – Prestazioni soddisfacenti per un uso di base

Blackview Tab 15 Pro dispone di un hardware di fascia medio/bassa composto da un processore Unisoc T606 octa-core a 12 nm (2 core Cortex A75 e 6 core Cortex A55 tutti da 1,6 GHz), una GPU Mlai G57 EE, 8 GB di RAM espandibili a 14 GB grazie alla RAM virtuale e 256 GB di memoria interna espandibile fino oltre 1 TB grazie al supporto alle memorie microSD.

La CPU è un po’ il collo di bottiglia del comparto hardware e forse l’unico difetto di un tablet molto valido. Il processore di comporta bene nell’utilizzo quotidiano, riesce a gestire senza problemi le app più diffuse e supporta senza difficoltà in gaming. Quando però si chiede di più sotto il punto di vista delle prestazioni, magari con il video editing o con giochi più pesanti e 3D, si notano varie indecisioni e rallentamenti, che non rendono il tablet inutilizzabile ma che ne condizionano l’utilizzo. In ogni caso, per un uso standard del prodotto fatto di social, streaming, studio e lavoro il tablet si comporta bene e non avrete mai problemi sotto il lato delle performance.

Molto buono il comparto connettività grazie alla presenza di WiFi, Bluetooth 5.0, Dual SIM 4G, la ricezione generale è buona e non ho mai riscontrato problemi legati a rallentamenti o disconnessioni. Non mancano poi il supporto all’OTG tramite porta USB-C, un valido sistema di navigazione, LED di notifica e supporto alla Radio FM. Il modulo 4G permette anche di telefonare ed effettuare chiamate, una possibilità da non sottovalutare e non molto diffusa nei tablet di altri produttori più noti.

Non male il comparto audio Quad-Box composto da 4 speaker stereo che riescono ad offrire un buon volume massimo ed un suono di discreta qualità, sicuramente più che sufficiente per godersi un film o una serie TV in streaming e per ascoltare un po’ di musica. Molto utile anche l’aggiunta del jack audio che torna sempre comodo.

Display – Schermo luminoso e streaming in HD

Il nuovo Blackview Tab 15 Pro monta un bel display LCD IPS da 10,5 pollici in formato 16:10 che può contare su risoluzione FullHD+ (1920 x 1200 pixel), refresh rate a 60 Hz, luminosità massima di 360 nits 215 PPI ed uno screen-to-body ratio dell’83%.

Tanti dati tecnici per alla fine poter affermare che lo schermo è di buona fattura, ha una buona luminosità ed i colori brillanti e ben calibrati lo rendono piacevole da utilizzare, mai stancante e facilmente leggibile anche in ambienti molto luminosi. È quindi un ottimo display per l’intrattenimento, lo studio ed anche per il lavoro, lo si riesce davvero ad utilizzare per ogni tipologia di utilizzo.

La più grande pecca dei tablet cinesi economici è solitamente legata alla mancanza della certificazione Widevine L1 che limita lo streaming in bassa definizione. Fortunatamente Tab 15 Pro dispone di questa certificazione e quindi possiamo goderci lo streaming in HD su molte applicazioni, fra le altre Prime Video e Disney+, ma non tutte, manca ad esempio Netflix. È quindi un passo in avanti rispetto a molti prodotti concorrenti, ma si sarebbe potuto fare meglio.

Fotocamera – Sufficiente per le videochiamate e qualche scatto

I tablet non sono strumenti fatti per fotografare, le fotocamere di cui dispongono sono solitamente utili per qualche videochiamata e scatto d’emergenza.

Su Blackview Tab 15 Pro troviamo una fotocamera posteriore da 13 MP sufficiente per scattare foto a qualche documento, inquadrare QR code e per qualche foto senza pretese. Difficile onestamente aspettarsi di più.

Frontalmente troviamo una fotocamera frontale da 8 MP con sensore Samsung che se la cava benone nelle videochiamate e che permette di scattarsi qualche selfie di qualità accettabile.

Tenendo conto del prezzo di vendita e della tipologia di prodotto, possiamo sicuramente affermare che il comparto fotografico è sufficiente, soprattutto se consideriamo il fatto che non vi ritroverete praticamente mai ad utilizzarlo se non per qualche videochiamata.

Software ed esperienza d’uso – Come va nell’utilizzo quotidiano

Blackview Tab 15 Pro dispone di un sistema operativo basato su Android 12 con la personalizzazione Doke OS_P 3.0 che mantiene un approccio simile ad Android Stock ma con l’aggiunta di una manciata di applicazioni, alcune funzioni relative alla privacy e qualche personalizzazione grafica. Sono naturalmente presenti il Play Store e tutte le app Google ed è anche preinstallato WPS Office che ci garantisce la piena compatibilità con tutti i documenti di Microsoft Office.

Nell’uso quotidiano e nel tempo libero si comporta molto bene e mi ha lasciato soddisfatto. La navigazione web, lo scorrimento dei menu ed il funzionamento delle app sono sempre fluidi e scorrevoli e ci permettono di avere un’esperienza d’uso soddisfacente e godibile. L’ho usato molto per ilgaming, non troppo spinto, per lo streaming e la classica navigazione sui social ed ho riscontrato buone prestazioni che dimostrano l’ottimo lavoro di ottimizzazione fatto da parte di Blackview.

A fare la differenza, soprattutto per chi vuole usarlo per studio e lavoro, è la modalità PC che lo rende molto simile ad un Chromebook o a un PC Windows. Questa modalità ci consente di usare, di fatto, una modalità desktop a tutti gli effetti e di trasformare il tablet in un PC e di avere più finestre aperte contemporaneamente, perfetto quindi per lavorare o studiare con più documenti aperti. Si può inoltre sfruttare la penna in confezione, ed il supporto OTG per collegare mouse e tastiere, per trasformarlo a tutti gli effetti in un notebook.

Piccola nota a margine sulla penna, il formato è decisamente particolare con una base piatta che ci costringe a prendere dimestichezza durante i primi utilizzi e che non la rende immediata da utilizzare. Dopo qualche giorno l’utilizzo si semplifica e ci si prende la mano, resta comunque una penna “base” senza livelli di pressione e funzioni particolari, ma torna comoda in varie occasioni.

Tab 15 Pro è quindi un ottimo tablet nell’uso quotidiano ed è perfetto per chi vuole usarlo per studiare e lavorare oppure per divertirsi nel tempo libero.

Batteria – Ottima autonomia

Blackview Tab 15 Pro monta una batteria da 8.280 mAh che offre un’autonomia davvero ottima e capace di andare ben oltre alle mie aspettative. L’autonomia è ottima con ongi tipologia di utilizzo, limitandomi ad un uso standard sono sempre riuscito a superare abbondantemente le 10 ore di utilizzo effettivo, si riesce anche ad andare oltre in molti casi.

L’autonomia è quindi eccellente, il problema è però legato alla velocità di ricarica. Con il caricabatterie in confezione da 18 W8pe ci vogliono circa 2 ore e mezza per una ricarica completa. Non un gran problema, ma è giusto segnalarlo.

Prezzo – Quanto costa

Il prezzo ufficiale di Blackview Tab 15 Pro è di 239 euro, ma lo si può acquistare su Amazon scontato di ben 50 euro ed è quindi possibile portarlo a casa a soli 189 euro. Un rapporto qualità-prezzo pazzesco e che lo rende il tablet best buy nella fascia dei 200 euro.

Fino all’11 giugno potete aggiungere un ulteriore sconto del 7% utilizzando il codice sconto dedicato ai lettori di OutOfBit: TAB15PRITGY, potete acquistarlo a soli 175 euro.

Conclusioni – A chi lo consiglio

In conclusione posso dire che Blackview Tab 15 Pro è un tablet economico che mi è piaciuto molto, può contare su prestazioni discrete, è costruito in maniera eccellente, ha un bel display e la confezione è ricca di accessori e ci evita ogni tipologia di spesa extra.

Se state cercando un tablet da usare nel tempo libero, per svago, per lavoro o per studiare ed avete un budget di circa 200 euro, vi consiglio vivamente di puntare sul Blackview Tab 15 Pro. A 189 euro è indiscutibilmente un best buy!

Immagini di Blackview Tab 15 Pro