Migliori accessori per computer portatili da acquistare

Gli accessori per computer portatili sono moltissimi e di diversa natura.

Contrariamente a quanto si possa pensare, arricchire il proprio laptop con accessori non è un semplice vezzo. Questi dispositivi così utili e diffusi infatti, pagano la loro portabilità con una serie di carenze che, a seconda del tipo di utilizzo, possono essere sopperite grazie all’aggiunta di particolari periferiche o prodotti aggiuntivi.

Che si tratti di accessori per dispositivi Windows o per MacBook, l’offerta di questo settore è estremamente variegata e, come vedremo, va a coinvolgere un po’ ogni aspetto di notebook e prodotti simili.

Gli aspetti da considerare prima di acquistare degli accessori per computer portatili

Come abbiamo già affermato per acquistare degli accessori per laptop o notebook è bene capire bene a quale uso è destinato il computer. Ovviamente, sotto questo punto di vista, vanno fatti prima i conti con le caratteristiche tecniche del dispositivo specifico.

Non tutti i computer portatili sono uguali e, di conseguenza, anche gli accessori da abbinare non saranno gli stessi per tutti. Per esempio, chi utilizza un notebook per il gaming, molto probabilmente, avrà necessita molto diverse da chi utilizza un portatile come postazione di lavoro. Abbiamo quindi fatto una sintesi di tutte le tipologie di accessori disponibili per i computer portatili, proponendovi una selezione dei migliori modelli per ciascuna categoria.

Il grande vantaggio di periferiche e prodotti simili è che spesso hanno costi molto contenuti, a parte rari casi. Si tratta poi, di strumenti che possono essere integrati o meno al dispositivo a seconda delle necessità, non essendo delle vere e proprie componenti hardware integrate nel computer stesso. Le esigenze, sia professionali che personali, cambiano in continuazione ed è fondamentale poter adeguare il proprio computer portatile al momento che si sta vivendo.

I migliori mouse per portatili

L’invenzione del mouse è stata una delle novità che ha completamente rivoluzionato il mondo dei PC. Con la graduale introduzione dei computer portatili, l’adozione del trackpad non è comunque riuscita a sostituire mai del tutto la suddetta periferica.

Al giorno d’oggi, nella maggior parte dei casi, il mouse è considerato pressoché essenziale per la maggior parte di utilizzi di un computer desktop così come di un notebook. Tra gli accessori computer portatili indispensabili dunque, vi è sicuramente questo tipo di periferica. Per avere un’esperienza ottimale è utile acquistare un mouse vero e proprio che assicuri funzionalità e caratteristiche evolute.

A grandi linee, per mantenere la filosofia “portatile” del dispositivo, i migliori mouse per notebook presentano dimensioni più contenute. Un altro importante parametro riguarda il tipo di collegamento, tramite cavo o tramite Bluetooth: anche in questo caso, ogni caso specifico prevede una scelta diversa. Esistono anche alcuni speciali mouse pensati appositamente per chi soffre di tendinite o di altri fastidiosi problemi del polso delle braccia: si tratta dei mouse verticali, oggi indispensabili per chi lavora tante ore al computer.

Eccoti allora alcuni tra i prodotti più interessanti del settore.

Le migliori casse

Gli altoparlanti per PC sono un accessorio prezioso per chi utilizza il notebook non solo per lavoro, ma anche per riprodurre film, canzoni e contenuti multimediali di qualsiasi tipo. Disporre di casse di alta qualità permette di poter avere sempre un’esperienza multimediale di alto livello, anche per esigenze professionali.

Queste periferiche figurano sicuramente tra gli accessori per computer portatili più ambiti. Nonostante i notebook, anche i più economici, presentino un minimo di sistema audio, per poter ascoltare ad alto volume e con una buona qualità dell’audio, è bene fornire il proprio notebook di hardware extra.

Le migliori ventole di raffreddamento

Utilizzare per molte ore il notebook e (in particolare) gli ultrabook rischia di far aumentare vertiginosamente la temperatura dei componenti interni.

Il surriscaldamento può provocare non solo il blocco del PC, ma anche il guasto di alcune sue parti. Per evitare questo tipo di problemi è possibile dotarsi dei migliori dissipatori, ovvero delle basi dotate di ventole (alimentate tramite cavo USB) sulle quali collocare il notebook che viene tenuto in posizione rialzata evitando i pericolosi problemi legati al surriscaldamento.

Tra i tanti accessori per computer portatili, questi prodotti appaiono come quelli più irrinunciabili, soprattutto per chi usa molto il computer nella stagione estiva.

Le migliori borse per PC

Il concetto stesso di laptop prevede che il computer in questione sia soggetto a continui spostamenti. Per effettuare tali operazioni, ovviamente, non è consigliabile semplicemente mettersi il computer sottobraccio e girare per la città.

Per rendere lo spostamento (da casa all’università, da casa al lavoro o da un posto a un altro) del computer sicuro e comodo, è pressoché indispensabile dotarsi di borse e zaini. Esistono tantissime versioni di zaini antifurto e di borse specifiche per notebook che prevedono diversi scomparti all’interno. Alcuni modelli di questi prevedono anche vari scompartimenti interni, utili per gestire cavi, mouse e altri accessori per computer portatili.

Le migliori webcam

Così come gli altoparlanti, molti notebook integrano già delle webcam HD, ma non sempre queste garantiscono un’elevata qualità video.

Quando il dispositivo è utilizzato da gamer, professionisti, ma anche utenti normali che vogliono effettuare videochiamate ad alta risoluzione, è necessario ricorrere ad alcune tra le migliori webcam del mercato.

Le migliori docking station

I notebook fanno della compattezza il loro punto di forza e molto spesso sacrificano la presenza di porte e ingressi vari. Per ovviare a questa limitazione si possono acquistare delle docking station, che aumentano il numero delle porte alle quali collegare tutte le periferiche di cui si necessita.

Inutile sottolineare come, per chi intende aggiungere diversi accessori per computer portatili alla propria collezione, questa tipologia di dispositivo sia pressoché essenziale.

I migliori HUB USB

Nella nostra guida all’acquisto abbiamo avuto modo di approfondire l’importanza degli HUB USB, ovvero dei dispositivi utilissimi per aumentare il numero delle porte USB disponibili. Chiavette USB, hard disk esterni, stampanti e altre periferiche potranno dunque finalmente essere connesse contemporaneamente, anche in numero massiccio.

Le migliori unità esterne per ultrabook e notebook

Quando si parla di ultrabook e notebook, spesso si fa riferimento a computer che, per necessità di spazio e costi, devono sacrificare alcune specifiche tecniche. L’hard disk, molto spesso, è una delle componenti hardware che maggiormente patiscono questa situazione.

Gli hard disk presenti di default, tra il peso del sistema operativo, quello dei programmi e dei propri file personali (soprattutto quelli multimediali), i GB a disposizione finiscono in poco tempo. Ecco perché conviene acquistare delle unità esterne con le quali avere una maggiore memoria, ma al tempo stesso anche uno spazio di sicurezza nel quale conservare le copie di backup dei file più preziosi.

Le migliori serrature e cavi di sicurezza per PC portatili

La sicurezza del computer non passa solamente dalla protezione digitale e crittografata dei dati. Questa esigenza infatti, è sentita concretamente anche a livello prettamente “fisico”.

È importante anche munirsi di protezioni adeguate. come serrature e lucchetti, soprattutto in quei casi in cui il computer portatile venga lasciato in un luogo pubblico (ufficio, biblioteca, aula, eccetera) potenzialmente incustodito. Chi per lavoro o studio si trova spesso in queste situazioni, non può fare a meno di questo tipo di accessori per computer portatili.

I migliori tastierini numerici

Soprattutto nei portatili più compatti, la tastiera non prevede i tasti dedicati ai numeri. L’utilizzo del tastierino numerico non è un optional né un vezzo, visto che per molti tipi di attività è praticamente indispensabile.

Per fare calcoli e digitare numeri e cifre questo tipo di tastierino si rivela estremamente comodo e rapido: per questo merita di rientrare tra i migliori accessori per i computer portatili da prendere in considerazione per un eventuale acquisto.

I migliori kit di pulizia

L’utilizzo del notebook (come di qualsiasi altro dispositivo) comporta un’usura e l’esposizione alla polvere e alla sporcizia.

Oltre a pulire lo schermo del PC è importante anche occuparsi della rimozione di briciole e residui vari che possono infilarsi sotto i tasti o nelle varie fessure del laptop. Se pulire una tastiera “standard” può essere arduo, con i portatili la situazione è ancora più difficile.

Tali operazioni sono fondamentali sia a livello igienico che di efficienza, ma anche per evitare di causare guasti e danni in un dispositivo potente ma in molti casi anche molto delicato.

SSD per velocizzare il PC portatile

Dopo questa lunga carrellata di accessori per i computer portatili vogliamo concludere parlando di come fare per velocizzare il notebook.

Quando un dispositivo di questo tipo comincia a invecchiare e, per questioni economiche o simili, non si vuole effettuare un nuovo acquisto, adottare una memoria SSD in sostituzione di un hard disk tradizionale può essere una buona mossa.

L’alternativa può essere l’aggiunta di un banco RAM, anche se non tutti i laptop permettono un upgrade di questo tipo. Tornando sul discorso della sostituzione dell’hard disk, con la nostra guida all’acquisto degli SSD abbiamo approfondito le ragioni del perchè gli SSD sono migliori degli HDD tradizionali e come garantiscano una maggiore velocità.

Conclusioni

In questo articolo vi abbiamo mostrato quali sono, a nostro giudizio, i migliori accessori per computer portatili. Ovviamente si tratta solo di un piccolo assaggio visto che, per esempio, esistono prodotti di nicchia come le schede grafiche esterne, che consentono di espandere le potenzialità di un portatile. Il tutto senza considerare lo sterminato numero di gadget collegabili attraverso presa USB…

Avete trovato l’accessorio adatto a voi? Fatecelo sapere tramite i commenti!