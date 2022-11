5 migliori zaini antifurto per pc e smartphone

Se gli zaini erano, fino a qualche anno fa, quasi un’esclusiva per gli studenti, al giorno d’oggi la situazione è drasticamente cambiata.

Sono infatti molte le persone che utilizzano questi comodi accessori, utili a trasportare oggetti di piccole-medie dimensioni durante, per esempio, il tragitto verso il posto di lavoro. Muoversi in contesti urbani però, può non essere sicuro e, proprio per questo motivo, negli ultimi anni si sono affacciati sul mercato gli zaini antifurto.

Stiamo parlando di prodotti realizzati con appositi materiali, che rendono molto più difficile il lavoro di eventuali borseggiatori che si possono incrociare per strada, in metropolitana o comunque sul tragitto quotidiano.

Questi risultano essenziali quando si tratta di proteggere il proprio smartphone, tablet, power bank o computer portatili, offrendo poi anche altre comodità che hanno contribuito al successo di questi prodotti.

In questo articolo andremo ad approfondire la conoscenza degli zaini antifurto, cercando di capire quali sono le caratteristiche da valutare e quali i modelli attualmente al top del settore.

Come scegliere uno zaino antifurto

Come appare più che logico, non tutti gli zaini antifurto in commercio sono uguali. A differenziare i prodotti del settore sono vari fattori che, di seguito, andremo ad elencare.

Materiali - in questo senso il poliestere di alta qualità è tra i più diffusi, in quanto resistente ai graffi, all’acqua e non risulta così facile da tagliare (tecnica usata da molti ladri).

- in questo senso il è tra i più diffusi, in quanto resistente ai graffi, all’acqua e non risulta così facile da tagliare (tecnica usata da molti ladri). Design - l’estetica è sempre un parametro valido, ma qui la sicurezza è una priorità: cerniere nascoste e soluzioni “poco visibili” sono, senza ombra di dubbio, utili alla causa. Lo spazio disponibile poi, può influenzare gli oggetti che possono essere o meno trasportati;

- l’estetica è sempre un parametro valido, ma qui la sicurezza è una priorità: cerniere nascoste e soluzioni “poco visibili” sono, senza ombra di dubbio, utili alla causa. Lo spazio disponibile poi, può influenzare gli oggetti che possono essere o meno trasportati; Capienza - questa viene espressa in litri anche se, per comodità, molto spesso viene semplicemente definita la dimensione massima di un laptop trasportabile.

- questa viene espressa in litri anche se, per comodità, molto spesso viene semplicemente definita la dimensione massima di un laptop trasportabile. Tecnologia - sotto questo punto di vista si spazia dai classici lucchetti a soluzioni più evolute, come la tecnologia di blocco RFID (utile per evitare frodi con carte di credito/debito);

- sotto questo punto di vista si spazia dai a soluzioni più evolute, come la (utile per evitare frodi con carte di credito/debito); Comfort - non dimentichiamoci che uno zaino antifurto va indossato con tutta probabilità per più ore al giorno: la comodità, dunque, non è un aspetto secondario.

Migliori zaini antifurto

Passiamo dunque a quelli che sono, allo stato attuale, i migliori prodotti del settore.

Zaino antifurto WENIG

Lo zaino antifurto WENIG è dotato di doppie cerniere in metallo e rappresenta una soluzione ideale per trasportare laptop e altri dispositivi di medie dimensioni. L’accessorio infatti, si presenta adatto a portatili fino a 15.6 pollici.

A testimoniare la sua duttilità sono le 3 tasche principali e le 9 tasche interne, oltre ad altre 2 tasche ai lati, ideali per svariati gadget tecnologici come penne USB, power bank, smartphone e simili. La presenza di un caricatore USB integrato, con tanto di cavo di ricarica, permette poi di ricaricare i suddetti dispositivi anche mentre si cammina per strada.

Il tessuto utilizzato è Oxford, resistente all’acqua e durevole, mentre gli spallacci sono realizzati in rete traspirante, con una comoda imbottitura che aumenta il comfort.

Zaino PC Vodlbov

Lo zaino PC Vodlbov risulta un’altra ottima soluzione in ottica antifurto.

Capace di contenere portatili di grandezza massima pari a 17 pollici, offre 3 tasche principali e 9 più piccole, capaci di contenere qualunque tipo di accessorio necessario per la vita quotidiana, in ufficio così come in caso di viaggi.

Anche in questo caso, lato materiali, parliamo di Oxford d’alta qualità, per una resistenza ai tagli e un alto livello di impermeabilità. La possibilità di collegare una porta USB allo stesso, così come di far passare un cavo jack audio, permette di interagire con i gadget interni allo zaino senza doverlo aprire.

Lo scomparto nascosto sul retro poi, permette di proteggere documenti, smartphone e chiavi con maggiore efficacia. Anche lato comodità, lo zaino PC Vodlbov non delude: si parla di una tracolla a forma di S, regolabile e con impugnatura morbida e robusta.

Spallacci e schiena sono realizzati con spugna in mesh 3D, ideale per gestire il sudore e, allo stesso tempo confortevole anche durante l’utilizzo prolungato.

Zaino Amazon

Amazon propone anche in questo settore i suoi prodotti. Lo zaino in questione, si propone con un design essenziale, votato al comfort e alla praticità.

Stiamo parlando di un accessorio con dimensioni pari a 48 x 31 x 7,5 centimetri e dunque con la possibilità di ospitare senza problemi un laptop da 15,6 pollici e un iPad da 10,1. L’integrazione di una porta USB rende possibile l’integrazione di un power bank esterno, con la possibilità dunque di poter ricaricare smartphone e altri dispositivi mentre si è in movimento.

Lato tessuto, parliamo di nylon impermeabile di alta qualità che, tra le altre cose, risulta anche facile da pulire. Lo scomparto nascosto integrato con cerniera protetta poi, lo rende ideale per proteggere documenti e oggetti preziosi.

Altro particolare interessante di questo prodotto è la cinghia di fissaggio sul retro, che rende lo stesso abbinabile a un trolley.

Zaino KROSER

Con lo zaino KROSER, optiamo per un prodotto diverso dai precedenti: si tratta infatti di un accessorio dotato di ruote, dunque maggiormente indicato per lunghi viaggi in aereo e non.

Il materiale utilizzato in questo caso è Dobby idrorepellente di alta qualità, mentre le dimensioni sono pari a 50,29 x 34,8 x 25,9 centimetri. Di fatto, questo prodotto può contenere senza problemi un laptop da 17 pollici oltre a tanti altri accessori di dimensioni più contenute.

Proprio in ottica portatile, va segnalata la presenza di un’abbondante imbottitura, che permette di proteggere lo stesso (ma anche gli altri dispositivi contenuti) da eventuali urti.

Le tasche del prodotto proposto da KROSER poi, sono dotate di tecnologia RFID, il che le rende ideale nel contesto degli zaini antifurto. Un’altra soluzione di design apprezzabile è la maniglia telescopica con pulsante Two-Stop, che si ritrae in un apposito scomparto all’occorrenza.

Samsonite XBR

Concludiamo la lista degli zaini antifurto con un prodotto che si pone al top del settore: stiamo parlando del Samsonite XBR.

Stiamo parlando di un accessorio elegante, realizzato con una combinazione di poliestere (90%) e poliuretano (10%) che lo rende particolare resistente e comodo. Le dimensioni, pari a 48 x 37,5 x 25 centimetri, rendono questo zaino ideale per contenere e proteggere laptop fino ai 15,6 pollici di grandezza.

Il volume complessivo di 22 litri permette di inserire al suo interno una quantità notevole di accessori, anche grazie alle 2 pratiche tasche anteriori e alle 2 laterali. Gli spallacci ergonomici di Samsonite XBR, infine, sono ideali per lunghi tragitti e per un utilizzo prolungato dello zaino.

Un prodotto che, al netto del prezzo piuttosto elevato, si rivela di altissima qualità anche nei più piccoli dettagli e finiture.

Considerazioni e consigli finali

Concludiamo dunque questa guida di acquisto sugli zaini antifurto con alcune considerazioni del caso.

L'acquisto di uno zaino antifurto può essere simile a quello degli altri zaini sul mercato. Alcune soluzioni sono migliori come bagaglio a mano, altre risultano ottimali per l'uso quotidiano, altri ancora danno il meglio durante le escursioni.

In questo senso ti consigliamo di considerare la capienza, con 15 litri che risultano adeguati a un uso “urbano” con un valore che va ad aumentare (fino a superare i 40) per viaggi aerei. Questa caratteristica poi, va abbinata alle tipiche caratteristiche antifurto, come cerniere nascoste e materiali anti-taglio.

Per ovvie ragioni, se intendi utilizzare lo zaino antifurto per più ore al giorno, non dovresti sottovalutare il comfort, con design e imbottiture che possono limitare in maniera considerevole l’affaticamento di un utilizzo intenso.

RFID si o no?

Come hai potuto notare, la tecnologia di blocco RFID non è ancora così diffusa (non per niente l’abbiamo citata in un solo prodotto). Questa rappresenta un vantaggio ma tieni conto che, perlomeno nel contesto italiano, sono ancora poche le azioni criminose di questo tipo.

Dunque, non ossessionarti per la sua eventuale presenza: puoi (almeno al momento) farne ancora meno.