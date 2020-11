Regali di Natale 2020: la guida per il regalo tecnologico perfetto

Le feste di Natale sono ormai alle porte ed è ora di iniziare a pensare ai prossimi regali di Natale per quest’anno difficile. Il 2020 è stato un anno sicuramente travagliato ma che che ci ha dato tante lezioni. Fra le altre abbiamo capito quanto sia importante la tecnologia nelle nostre vite, non solamente per il tempo libero ma anche per il lavoro e la didattica a distanza.

In questo nostro articolo vogliamo elencarvi quelli che sono, secondo noi, i prodotti tecnologici e gli accessori tech più adatti per i regali ad amici, parenti e colleghi ed anche per voi stessi! Nella nostra selezioni diamo grande spazio agli accessori tecnologici più diffusi, come smartphone, smartwatch, tablet e PC, ma diamo anche risalto al gaming e a prodotti libri, fumetti, monopattini elettrici, felpe e tshirt e tanto tanto altro. Abbiamo cercato di stare attenti anche al portafoglio, nella nostra guida ai regali di Natale tecnologici per il 2020 troverete prodotti adatti a tutte le tasche.

Siamo fortemente convinti che un regalo fatto col cuore possa portare molta felicità a chi lo riceverà, pertanto iniziamo ad esplorare i migliori regali di Natale del 2020 secondo lo staff di OutOfBit!

I grandi classici

Smartphone

Gli smartphone fanno ormai parte delle nostre vite e ci accompagnano durante le nostre giornate.

Regalare un nuovo smartphone a chi ha un vecchio modello o acquistarne uno nuovo per voi stessi potrebbe essere un’ottima idea per questo Natale. Abbiamo scelto 5 differenti smartphone, uno per ogni fascia di prezzo al fine di permettervi di scegliere lo smartphone migliore per le vostre tasche ed esigenze.

Xiaomi Redmi Note 9

Redmi Note 9 è uno degli smartphone più venduti del 2020 grazie ad un rapporto qualità-prezzo incredibile e ad un hardware di ottima qualità. Al buon hardware si aggiungono un bel display di grandi dimensioni 6.53″ FHD+, tanta memoria interna (128GB) per foto, una quadrupla fotocamera che scatta buone foto ed una batteria da 5020 mAh che vi consentirà di utilizzare lo smartphone per due giorni prima della ricarica.

OnePlus Nord

OnePlus Nord è il migliore smartphone di fascia media del 2020. Ne abbiamo parlato molto bene nella nostra recensione, a convincere di OnePlus Nord sono le ottime prestazioni, la presenza della connessione 5G, il design molto bello e lo schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione a 90 Hz. Per noi di OutOfBit è il best buy per questo Natale 2020.

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S20 FE è un device di fascia medio-alta in grado di raccogliere tutto il meglio della tecnologia Samsung. Abbiamo scelto Galaxy S20 FE al posto di Galaxy S20 Ultra perché viene venduto al giusto prezzo circa 500 euro, ed è in grado di performare al meglio in tutti i settori. Le performance sono ottime grazie al processore octa-core, lo schermo, grande e luminoso, regala uno spettacolo per gli occhi grazie ad un pannello FHD+ da 6,5 pollici con frequenza a 120 Hz fra i migliori sul mercato. Ciliegina sulla torta è la tripla fotocamera posteriore che scatta foto pazzesche e permette di girare ottimi video in 4K.

Xiaomi Mi 10 PRO

Per il top di gamma Android vi consigliamo l’acquisto di Xiaomi Mi 10 PRO. Volevamo consigliarvi Note 20 Ultra, ma il prezzo decisamente elevato e la batteria non al top ci hanno portato a scegliere questo Xiaomi. Mi 10 Pro è uno smartphone di fascia alta al top in tutti i settori, un dispositivo professionale con un grande schermo da 6,67 pollici, prestazioni eccellenti grazie al processore octa-core ed 8 GB di RAM e con 256 GB di memoria interna su cui salvare foto, video, dati ed applicazioni senza pensieri. A tutta questa potenza si affiancano la connettività 5G, una buona batteria da 4500 mAh in grado di portarvi sempre a fine giornata anche con utilizzo stress e un’eccellente fotocamera da 108 megapixel in grado di fare foto e video di alta qualità. Xiaomi Mi 10 PRO è il regalo perfetto per chi dal suo smartphone pretende il massimo.

iPhone 12 Pro

Per chi invece vuole regalare o regalarsi un iPhone consigliamo, per Natale 2020 consigliamo di puntare all’acquisto del nuovo iPhone 12 Pro. 12 Pro è il modello più completo e bilanciato, ha migliori materiali ed una fotocamera superiore ad iPhone 12 e dimensioni più compatte ed adatte a tutti rispetto al fratello maggiore 12 Pro Max. iPhone 12 Pro offre il meglio della tecnologia Apple, a partire dalla nuova tripla fotocamera in grado di scattare foto incredibili e video in qualità cinema e dalla costruzione in alluminio e Ceramic Shield (un nuovo tipo di vetro ceramico) che lo rendono resistente a graffi e cadute. Le altre novità sono la presenza del rinnovato iOS 14, la connettività 5G e il nuovo, ed ancora più performante, processore A14 Bionic. I nuovi iPhone stanno andando a ruba, se lo volete per Natale non tardate ad ordinarlo. Se acquisti iPhone 12 non dimenticare che dovrai acquistare separatamente un caricabatterie, ti consigliamo in questo approfondimento i migliori caricabatterie per iPhone.

Se volete regalare uno smartphone ma vi piacerebbe poter scegliere fra altri modelli vi rimandiamo alla lettura della nostra selezione dei migliori smartphone dove spieghiamo le caratteristiche da considerare e consigliamo i migliori device.

Tablet

Nel corso degli anni passati i tablet hanno avuto un ruolo da protagonista nei regali di Natale.

Regalare o regalarsi un tablet è un’idea valida anche per questo Natale 2020 in cui passeremo tanto tempo in casa. Grazie ad un buon tablet è possibile godersi film e serie TV, giocare e controllare social e email su di un grande schermo, ma ci si può anche lavorare e studiare. Abbiamo scelto 3 tablet in grado di adattarsi a diverse tipologie di utilizzo, non abbiamo inserito nella nostra lista tablet da 100 euro perché si corre il rischio di acquistare un prodotto di fascia molto bassa e poco in grado di seguire l’evoluzione delle applicazioni nei prossimi anni.

Samsung Galaxy Tab A

Il tablet economico che vi consigliamo di acquistare o regalare per questo Natale è il Samsung Galaxy Tab A. Abbiamo scelto questo tablet di Samsung perché è in grado di eseguire senza problemi molte app contemporaneamente e, grazie allo schermo in alta definizione da 10 pollici e al doppio speaker con effetto Dolby, risulta perfetto per chi vuole mettersi comodo sul divano e godersi film e serie TV. Oltre a questo però è anche un buon tablet per studiare e per chi deve seguire la didattica a distanza grazie alla presenza dei programmi Google.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen

Chi invece cerca un tablet per lavorare, più performante e con uno schermo di alta qualità può puntare ad occhi chiusi sul Samsung Galaxy Tab S6 Lite + S Pen. Questo eccellente tablet di Samsung è un dispositivo di fascia medio-alta che vanta un grande e definito schermo da 10,4 pollici, tanta memoria interna per file ed applicazioni (64GB espandibili) ed una super batteria (7040 mAh) in grado di coprire un paio di giorni di utilizzo. Ma il vero punto di forza di Galaxy Tab S6 Lite è la presenza della S Pen, una speciale penna capacitiva che può essere utilizzata per scrivere, disegnare e prendere appunti comodamente sullo schermo, come fosse un normale foglio di carta.

Apple iPad Air

Per chi invece vuole regalare un tablet di casa Apple consigliamo l’acquisto del nuovo Apple iPad Air. Il nostro consiglio è quello di puntare sul modello Air perché risulta essere il più bilanciato dei 3 modelli di iPad disponibili (normale, Air e Pro). iPad Air è superiore al modello classico in tutti i campi ed ha uno schermo più grande e definito. Sconsigliamo invece il modello iPad Pro a tutti coloro che non devono farne un utilizzo professionale, soprattutto visto il prezzo davvero elevato.

iPad Air è un tablet completo, in grado di regalare la magia dell’esperienza Apple sull’incredibile display Liquid Retina da 10.9 pollici e permette di salvare film, foto, video ed applicazioni in abbondanza grazie ai 64 GB di memoria interna. Le prestazioni sono al top grazie al processore A14 Bionic, lo stesso usato sui nuovi iPhone 12 e lo saranno per lungo tempo grazie agli aggiornamenti del software garantiti da Apple per molti anni.

Se volete valutare l’acquisto di un tablet scegliendo fra più modelli vi invitiamo a leggere la nostra guida all’acquisto del tablet dove spieghiamo le caratteristiche da considerare e consigliamo i migliori device.

Smartwatch e smartband

Regalare uno smartwatch potrebbe essere una buona idea per chi vuole rimanere sempre connesso o ama lo sport.

Gli smartwatch e le smartband arrivate sul mercato nel 2020 hanno introdotto interessanti novità e vi danno la possibilità di portare sul vostro polso schermi colorati di grandi dimensioni, funzionalità smart avanzate che ci permettono di rispondere a messaggi e chiamate, possibilità di tracciare gli allenamenti sportivi e di tenere sotto controllo il battito cardiaco e l’ossigenazione del sangue. Ci sono tantissimi modelli in commercio, ne abbiamo selezionati 3 che sono in grado di adattarsi a diverse tipologie di utenti e di portafogli.

Xiaomi Mi Band 5

Un interessante accessorio da regalare per Natale è sicuramente la Xiaomi Mi Band 5. La smartband più famosa del mondo è arrivata alla quinta edizione e si presenta con uno schermo AMOLED ancora più grande, 1,1 pollici rispetto agli 0,95 del modello precedente, ed una batteria da 14 giorni.

La Mi Band 5 è il regalo perfetto per chi cerca un fitness tracker, senza pretese da professionisti, in grado di tracciare 11 sport differenti, fra cui il nuoto grazie alla impermeabilità e alla resistenza fino a 50 metri di profondità. Oltre allo sport Mi Band 5 è in grado di monitorare il battito cardiaco, i passi, il sonno e di portare al polso le notifiche di chiamate, messaggi ed applicazioni. Un vero Must Have visto il prezzo di vendita davvero economico.

Huawei Watch GT 2 Pro

Il mondo degli smartwatch per smartphone Android è ricchissimo di prodotti. Ci sono decine di prodotti davvero validi, ma quest’anno ve ne consigliamo solamente uno in grado di unire stile e funzionalità.

Abbiamo selezionato, fra i molti modelli validi, il nuovo smartwatch Huawei Watch GT 2 Pro, un orologio smart dal design moderno, sembra davvero un classico orologio da polso, ed è costruito con materiali premium: zaffiro per il quadrante e titanio per la scocca. Oltre all’ottima qualità costruttiva, Huawei Watch GT 2 Pro permette di ricevere le notifiche sul proprio polso, ma non di rispondere, e funziona perfettamente come fitness tracker grazie all’impermeabilità, alla presenza del GPS e alle 100 modalità di allenamento. Lo smartwatch perfetto da regalare a chi non vuole rinunciare a stile ed eleganza.

Apple Watch serie 6

Se volete regalare uno smartwatch ad un vostro caro che utilizza iPhone allora il nostro consiglio è quello di acquistare Apple Watch serie 6.

Il nuovo Apple Watch è il migliore smartwatch sul mercato per gli utenti Apple. La serie 6 monta un nuovo display Retina 2,5 volte più luminoso rispetto al modello precedente ed integra la funzionalità always-on display che permette di avere sempre l’ora visibile sul quadrante. Oltre al nuovo schermo sono presenti molte interessanti funzionalità, fra le altre vale la pena cita la possibilità di controllare il proprio ritmo cardiaco eseguendo un esame ECG, la possibilità di controllare l’ossigenazione del sangue e una gestione completa delle notifiche con la possibilità di rispondere a messaggi e chiamate direttamente dal proprio polso.

Se volete vedere altri modelli vi rimandiamo al nostro approfondimento sui migliori smartwatch. Se il regalo è per una ragazza allora il nostro consiglio è quello di dare un occhio ai migliori smartwatch da donna.

Notebook e PC

Nonostante gli smartphone e i tablet siano sempre più potenti e versatili, un PC resta uno strumento fondamentale se si voglio compiere operazioni un minimo più complesse: se infatti controllare la posta o ascoltare musica può essere più semplice da fare su uno smartphone o un tablet, attività come scrivere un documento Word o prenotare le vacanze riescono senz’altro meglio su PC.

Regalare un nuovo notebook a una persona a voi cara è senz’altro un’ottima idea in quanto, oltre a un regalo desiderato, regalerete qualcosa di utile nella vita quotidiana. Nelle prossime sezioni vi presenteremo alcuni dei prodotti migliori della categoria a seconda del vostro budget.

Acer Aspire 3

Il primo PC portatile che vi consigliamo come potenziale regalo di Natale è l’Acer Aspire 3. Nella fascia medio-bassa del mercato non ha proprio rivali grazie alla sua interessante scheda tecnica:

Il processore Intel i3 garantisce un’esperienza d’uso più che buona durante le varie operazioni

Gli 8 GB di RAM permettono un multitasking di base senza alcun problema. Ascoltare musica mentre si naviga su internet oppure guardare una videolezione e prendere appunti non causeranno freeze, ovvero i blocchi interminabili risolvibili solamente con un riavvio del sistema

di base senza alcun problema. Ascoltare musica mentre si naviga su internet oppure guardare una e prendere appunti non causeranno freeze, ovvero i blocchi interminabili risolvibili solamente con un riavvio del sistema La presenza di un SSD garantisce tempi di avvio più che buoni, così come una maggiore reattività nell’aprire e chiudere app e file

A una prima vista su Amazon esistono prodotti più economici, pertanto perchè spendere di più per l’Acer Aspire 3? Il problema di fondo di questi portatili è l’assenza di Windows 10: infatti tutti o quasi i concorrenti utilizzano Chrome OS, un sistema operativo web vagamente simile ad Android. Sebbene per le operazioni di base vada più che bene, all’aumentare delle vostre esigenze il sistema accuserà il colpo e diventerà più macchinoso da usare.

Se il prezzo pertanto non è un problema, un altro valido motivo per acquistare questo prodotto è l’essere realizzato da Acer, che garantisce, di norma, una qualità maggiore rispetto ai nuovi marchi che si stanno affacciando sul mercato.

MSI Prestige 15

Chi ha un budget più ampio ed è alla ricerca di un ultrabook, ovvero i PC portatili dotati di caratteristiche tecniche da urlo e peso ridotto, trova nel MSI Prestige 15 un prodotto che può fare al caso suo.

Questo PC, infatti, è pensato per chi lo utilizzerà intensivamente per lavoro e studio: infatti il processore i7, unito ai 16 GB di RAM, all’SSD da 512 GB e alla scheda grafica NVidia GTX 1650 Max-Q permettono di eseguire anche i programmi più esosi di risorse senza alcun problema e senza interruzione. Inoltre il peso ridotto, pari a 1.6 Kg, rendono questo PC molto comodo da portare in giro senza dover faticare.

L’unica pecca di questo prodotto, che in realtà accomuna molti dei suoi rivali con Windows, è la risoluzione del display che non va oltre il “classico” Full HD. Nel 2020 questa è un po’ una limitazione, visto che un pannello in grado di garantire la risoluzione 2K non ha costi molto superiori ma garantisce un’esperienza d’uso decisamente migliore.

MacBook Pro 13: il computer portatile più desiderato a Natale

Sarà banale ma il Macbook Pro da 13 pollici non può mai mancare in nessun articolo riguardante i migliori portatili da regalare a Natale.

Il modello che vi proponiamo ha un processore i5 di decima generazione, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD che lo rendono decisamente adatto anche per un utilizzo di molti anni (il mio MacBook di 6 anni fa, batteria esclusa, funziona ancora come il primo giorno!).

Questo modello è dotato della Magic Keyboard, che altro non è che il nome della vecchia tastiera presente sui MacBook fino a 5 anni fa circa: per fortuna è stato abbandonato lo schema a farfalla che garantiva un feedback non ottimale e soprattutto era fonte di moltissimi guasti in seguito all’inserimento di granelli di polvere tra i tasti.

Un MacBook Pro va preferito agli ultrabook Windows se siete alla ricerca di un prodotto dal design iconico, con caratteristiche tecniche che ne garantiscono la longevità per diversi anni: il fiore all’occhiello è senz’altro il Display Retina, che garantisce una qualità e una risoluzione delle immagini inarrivabile per la concorrenza Windows e adatta la gamma dei colori all’illuminazione circostante. Inoltre è uno dei pochi ultrabook da 13 pollici presenti sul mercato, aspetto fondamentale per chi userà questo PC in molti luoghi diversi.

Il difetto principale dei MacBook Pro resta il prezzo: con il passare degli anni Apple ha sempre più alzato i prezzi e ci sono molti PC Windows che costano meno a parità di CPU, RAM e capienza dell’SSD.

Detto ciò se avete un budget molto cospicuo il MacBook Pro 13 sarà senza ombro di dubbio il computer che, una volta scartato, farà comparire il più grande sorriso di felicità.

Se state valutando l’acquisto di un notebook e volete controllare più modelli vi rimandiamo al nostro approfondimento sui migliori PC portatili per fascia di prezzo dove spieghiamo le caratteristiche da considerare e consigliamo i migliori device.

Regali per gli amanti del gaming

Console

Da qualche settimana sono in vendita le console di nuova generazione: Play Station 5 ed Xbox Series X. Peccato che siano assolutamente introvabili e molto probabilmente lo saranno fino ai primi mesi del 2021, pertanto diventa difficile pensare a una di queste come regalo di Natale del 2020.

Se volete regalare una console per Natale vi conviene puntare su molti interessanti bundle per PS4 e Xbox One ed approfittare dei prezzi scontati per fare degli ottimi affari e portare a casa delle console ricchissime di titoli triplaA in vendita ormai a prezzi scontati.

Se invece volete puntare su una console più moderna ed adatta a tutta la famiglia, anche a più piccoli, il nostro consiglio è quello di puntare su Nintendo Switch. L’ultima console di Nintendo è rivoluzionaria e consente di giocare comodamente sulla TV o in mobilità come un tablet, ma a fare la differenza sono titoli esclusivi come Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Videogame

PS4

Per PlayStation 4 sono disponibili un sacco di titoli incredibili. Per i regali di questo Natale però abbiamo selezionato le 5 migliori novità di metà e fine 2020 per permettervi di fare il regalo perfetto per voi stessi, vostro figlio, un amico o una persona cara. La nostra scelta si basa su un mix di stile diversi: dallo spot allo sparatutto.

Xbox One

Anche per Xbox One è possibile acquistare dei videogame di altissima qualità. Se volete fare il regalo di Natale ideale per un vostro caro vi consigliamo di scegliere uno dei 5 titoli che abbiamo inserito nella nostra lista. Questi 5 titoli sono il giusto mix di sport, sparatutto in prima persona ed avventura.

Nintendo Switch

Se dovete regalare un videogame a chi ha già Nintendo Swtich allora dovete tenere conto che quasi sicuramente ha già acquistato Mario Odyssey, Zelda: Breath of the Wild e Mario Kart 8 Deluxe. Abbiamo quindi optato per una selezione di titoli alternativi di altissima qualità e che saranno in grado di regalare moltissime ore di divertimento a voi o ai vostri cari.

Accessori

Gli accessori da gaming sono dei regali decisamente più a buon mercato rispetto alle console e ai PC da gaming ma non per questo meno desiderati. Infatti le periferiche che vi andremo a proporre sono dei prodotti che migliorano senza ombra di dubbio l’esperienza di gioco e in alcuni casi sono un fattore decisivo per migliorare le prestazioni.

Se avete un amico/a o un parente patito/a di gaming, questi sono i regali che lo/a renderanno senza ombra di dubbio felice una volta tolta la carta da pacchi.

Visore per la realtà virtuale

Quello che fino a non molti anni fa sembrava una realtà fantascientifica ora è una realtà sempre più affermata. La realtà virtuale fa sempre più parte del mondo gaming ed è il sogno proibito di tantissimi appassionati (compreso il sottoscritto). Complice anche e soprattutto i progressi lato hardware, non è più necessario spendere migliaia di euro in compenenti da gaming per avere un PC che garantisca prestazioni fluide con il visore.

Il prodotto che vi proponiamo è l’Oculus Quest 2, tra i prodotti top di gamma del settore: potrete infatti immergervi in moltissimi giochi e vivere in maniera ancora più eccitante gli sparatutto, gli open-world e i simulatori di guida.

Non è finita qui: Oculus Quest 2 può essere utilizzato anche al di fuori del mondo gaming. Infatti esistono moltissime app, come ad esempio National Geographic, con contenuti appositi per la realtà virtuale: potrete infatti esplorare edifici centenari e paesaggi mozzafiatanti dalla comodità di casa vostra.

E’ un prodotto dal costo non indifferente ma siamo sicuri che regalerete un’enorme gioia regalando questo visore per la realtà virtuale.

Volante

Questo prodotto è quello che più mi sta a cuore tra tutti quelli presenti in questo articolo, essendo un grandissimo fan del mondo dei motori e delle gare con i simulatori di guida (simracing). 4 anni fa, di questi tempi, spendevo parte del mio primo stipendio nel mio set di volante e pedaliera ed è stato amore a prima vista: nessun regalo mi ha reso e continua a rendermi così tanto felice.

Il Thrustmaster T300 RS è un ottimo prodotto per chi vuole avventurarsi in questo fantastico mondo e al tempo stesso non vuole dover cambiare periferica nel giro di pochi mesi a causa di sensazioni poco realistiche una volta che si è presa dimestichezza. Il grosso punto di forza è il sistema Force Feedback, che restituisce sensazioni realistiche ogni volta che poggerete le ruote sui cordoli, sulle buche e più in generale al variare del livello di grip: dopo un po’ di utilizzo il giocatore riuscirà chiaramente a percepire quando la macchina sta per perdere aderenza e intervenire di conseguenza.

La pecca più grande del Thrustmaster T300 RS è forse la pedaliera, che non ha la frizione (poco grave se si guidano auto con il cambio sequenziale) e risulta abbastanza leggera: ovviare a questo ultimo problema, però, non è difficile in quanto con del sano bricolage è possibile realizzare una piattaforma di sostegno in legno (o acquistare un playseat).

Playseat

Se il vostro budget ve lo consente, oppure la persona a cui volete fare un regalo ha già un volante, vi consiglio di regalare un playseat per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida. Di cosa si tratta? E’ una struttura di supporto che, nelle versioni base, permette di montare sia il volante che la pedaliera e aggiustarne la posizione: i modelli più costosi hanno anche il sedile incorporato e di conseguenza il volume occupato è di norma decisamente maggiore.

Il modello che vi proponiamo è un’ottima via di mezzo tra i modelli spartani comprensivi unicamente di piastre per appoggiare pedali e volanti e quelli ultra costosi che occupano lo stesso spazio di un sedile di una monoposto. Infatti il Playseat Challenge può essere visto come una sedia a sdraio rinforzata e con le estensioni pensate per sostenere i pedali e il volante e regolarne la distanza dal pilota: personalmente questo sarà uno dei miei prossimi acquisti visto che giocare con il volante montato sulla scrivania e la sedia da ufficio non è il massimo lato comodità.

Questo è un regalo pensato anche per chi non ha enormi spazi in camera o in soggiorno in quanto il playseat è facilmente piegabile su sè stesso e si può agevolmente riporre altrove quando non utilizzato.

Periferiche di input per PC: mouse e tastiera

Nelle battaglie tra amici e in quelle online le abilità di gioco e la rapidità di esecuzione dei comandi è quello che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Su queste ultime è possibile intervenire comprando delle periferiche di input pensate appositamente per il gaming. Infatti i mouse e le tastiere classiche pensate per uso domestico e per l’ufficio hanno un lag, ovvero il ritardo in millisecondi tra il click/pressione del tasto e l’esecuzione del comando, decisamente superiore rispetto ai prodotti pensati appositamente per i videogiochi. Inoltre le periferiche da gaming hanno un’ergonomia migliorata, in modo da garantire un utilizzo confortevole durante lunghe sessioni di gaming.

Qui sotto potrete trovare il mouse e la tastiera che secondo noi hanno il rapporto qualità prezzo migliore: per ulteriori informazioni vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento sui mouse e quello sulle tastiere (da gaming e non).

Controller

Per quanto riguarda i controller invece ci sentiamo di proporvi un prodotto controcorrente. La scelta ovvia, infatti, sarebbe stata puntare ai controller di PlayStation ed Xbox ma secondo noi esiste un prodotto leggermente migliore sotto alcuni punti di vista

Il Clevo Controller Wireless infatti è un prodotto altamente versatile, che può essere usato su smartphone, tablet, PC, Playstation 3, TV Box e PlayStation 4 (quest’ultima informazione è confermata unicamente dai recensori Amazon e non dal venditore).

Il prezzo non eccessivo, unito alla sua ergonomia, ne fanno senza ombra di dubbio il miglior controller acquistabile per chi è alla ricerca di un prodotto non eccessivamente costoso ma che garantisca buone prestazioni.

Cultura, film e libri

Libri

Durante l’inverno passiamo molto tempo in caso e questo 2020 ci costringerà a passare ancora più tempo sul divano.

Un libro potrebbe essere il regalo giusto per chi ha bisogno di staccare dal lavoro e prendersi una pausa dalla tecnologia. Un libro è sempre un regalo azzeccato e che sarà sicuramente apprezzato da chi ama leggere. Anche se gli ebook stanno prendendo il sopravvento, siamo convinti che un buon vecchio libro cartaceo possa essere un ottimo regalo di Natale.

Per la nostra selezione abbiamo scelto un mix di titoli di attualità e di bestseller che si addicono perfettamente agli amanti della tecnologia e del fantastico mondo che ruota attorno ad essa.

Film e serie TV

Un film o una serie TV in BluRay sono un regalo perfetto per Natale, ideale per appassionati di cinema e serie TV ed amici nerd e geek che sono sempre ben felici di rivedere i grandi classici in alta definizione.

Regalare un BluRay per Natale è sempre un regalo azzeccato. A tutti piace stare sul proprio divano, magari con una morbida coperta ed una cioccolata calda, a guardare un bel film nel periodo delle feste natalizie. Ovviamente però, a meno di non acquistare a casaccio, è bene aggiornarsi un po’ per capire quali siano i film più apprezzati del momento o comunque quali siano le pellicole classiche più desiderate dagli appassionati.

Nella nostra selezione per Natale 2020 abbiamo raccolto alcuni tra i potenziali regali più interessanti che sono in grado di abbracciare differenti stili e gusti.

Mondo geek e nerd

Fumetti e manga

Non volete fare il classico regalo, ma il vostro caro potrebbe non apprezzare un libro: forse un fumetto o un manga potrebbe essere una buona per un regalo di Natale alternativo.

Manga e fumetti sono molto amati, soprattutto dai più giovani, e la vasta scelta vi permetterà di fare un regalo che verrà sicuramente apprezzato da vostro figlio o nipote, ma sarà il dono perfetto anche per il vostro amico nerd che sarà felice di leggere e posizionare in bella mostra nella libreria.

Abbiamo scelto i titoli più noti e famosi con l’idea di darvi lo spunto per un regalo che piacerà sicuramente!

Felpe e T-Shirt

Se stavate pensando alla classica camicia a quadri o ad un pigiama in flanella per favore fermatevi!

Chi punta a tutti i costi a un capo di abbigliamento come regalo di Natale dovrebbe seguire il nostro consiglio e cercare un prodotto originale. Puntate ad acquistare per voi o un vostro caro qualcosa di originale, che sappia strappare un sorriso e che possa diventare la maglietta, o la felpa, perfetta da indossare in casa o nei momenti di svago.

Se volete regalare qualcosa in stile nerd o geek la nostra selezione di felpe e tshirt vi proporrà sicuramente il prodotto giusto!

Statuine da collezione

Se conoscete davvero bene i gusti del vostro caro e della vostra cara potete puntare all’acquisto di una statuina da collezione di uno dei suoi anime o film preferiti.

Le statuine da collezione sono dei prezzi pregiati che ogni appassionato saprà apprezzare. Sono dei gadget realizzati con cura e precisione, non sono dei giocattoli per ragazzini ma dei preziosi gadget da posizionare su una mensola e da osservare con l’orgoglio del collezionista.

Ne abbiamo selezionate solamente 5 delle centinaia disponibili su Amazon. 2 di queste sono dei prodotti casual adatti a tutti i fan, anche a chi non è un vero collezionista. 3 statuine, invece, sono prodotti da collezione, pensati e realizzati per chi ama veramente quella saga o quell’anime.