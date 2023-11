Recensione Amazfit Bip 5: il migliore smartwatch economico?

Il nuovo Amazfit Bip 5 prende quando di buono visto sui modelli precedenti e prova a migliorarlo aggiungendo alcune funzionalità e migliorando il design. Ne scopriamo tutti i pregi e difetti nella recensione.

Nel corso degli anni, a partire dal 2018, ho praticamente provato tutti gli Amazfit Bip arrivati in Italia e nel corso dell’estate del 2022 ho definito Amazfit Bip 3 Pro il migliore smartwatch economico dell’anno. Proprio per questa mia passione per i Bip sono stato ben felice di provare per quasi 3 settimane il nuovo Amazfit Bip 5. L’ho usato in maniera intesa con l’obiettivo di metterlo alla prova e devo dire che mi ha convinto, anche se permane ancora qualche piccolo difetto che avevamo evidenziato anche nei modelli precedenti.

Videorecensione: Amazfit Bip 5 resta il migliore smartwatch economico?

Semplice, ma piacevole

La serie Bip si è sempre caratterizzata per un design semplice che punta tutto su linee pulite, quadrante squadrato ed angoli arrotondati, il tutto senza eccessi ed inutili fronzoli. Il design nella sua semplicità risulta piacevole ed il Bip 5 è un orologio perfetto per essere indossato tutti i giorni, sta bene quando siete in tenuta sportiva per allenarvi e non sfigura in ufficio con una camicia.

La costruzione è interamente in plastica di buona qualità, l’orologio trasmette un buon feeling di solidità e sembra essere molto resistenti a graffi ed urti, in queste settimane di utilizzo l’ho messo a dura prova e ne è uscito in condizioni eccellenti. La plastica usata, sia per la cassa che per la scocca, permette anche di contenere il peso che è di solo 26 grammi e rende lo smartwatch davvero comodo da indossare in ogni occasione, anche durante la notte e gli allenamenti grazie al pratico cinturino in silicone morbido. A favorire l’ergonomia sono anche le dimensioni abbastanza contenute, parliamo infatti di 45.94×38.09×11.2mm.

La cassa è certificata IP68 ed è resistente ad immersioni fino a 1,5 metri, questo le rende resistente ad acqua e polvere e ci consente di bagnarlo ed immergerlo senza particolari problemi, ma non lo rende adatto al nuoto.

Sul lato interno dell’orologio troviamo i classici sensori, di cui parliamo fra poco, sul lato sinistro lo speaker e sul lato destro microfono ed un tasto fisico rinnovato e meno esposto rispetto a quello visto sui modelli precedenti. Il nuovo tasto piatto risulta più comodo ed evita che il Bip 5 si impigli nei vestiti o nelle giacche.

Sulla parte superiore trova posto un buon display TFT da 1,91 pollici con risoluzione da 320×380 pixel protetto da un vetro temperato 2.5D con un valido trattamento anti impronte. Il display si comporta bene ed una buona luminosità massima che lo rende visibile anche sotto la luce diretta del sole. Il problema principale è legato alla mancanza di un sensore per la regolazione automatica della luminosità, sarà quindi necessario regolarla manualmente al bisogno. Manca anche l’always-on display, ma è una mancanza accettabile in un prodotto di questa fascia di prezzo.

Ottime le possibilità di personalizzazione del display, possiamo infatti scegliere fra più di 70 quadranti grazie all’app per smartphone e trovare quindi lo stile perfetto per ogni occasione ed ogni outfit.

Nuovo sistema smart e tanto sport

Il nuovo sistema operativo ZeppOS 3.0, lo stesso che abbiamo visto anche nella recensione di Amazfit Balance, è migliorato notevolmente rispetto allo scorso anno e su Amazfit Bip 5 abbiamo molte funzionalità smart e tantissime modalità sportive.

Il sistema operativo di Bip 5 ha una interfaccia rinnovata che risulta sempre fluida e scorrevole e che permette di avere un’esperienza utente paragonabile a quella di prodotti molto costosi.

Amazfit Bip 5 è uno smartphone economico, ma permette di avere un ottimo tracking dei movimenti, salute e sport. I sensori interni riescono a misurare con precisione i movimenti quotidiani, il sonno con un buon dettaglio di fasi di sonno leggero e profondo, frequenza cardiaca, ossigenazione del sangue e livello di stress, si aggiungono poi tracking ed esercizi legati alla respirazione, al ciclo mestruale e molto altro.

L’Amazfit Bip 5 è quindi un buon health tracker e si comporta bene anche per sport e fitness. Grazie alla possibilità di tracciare 124 sport differenti riusciamo ad utilizzare questo smartwatch economico per allenarci e tener traccia dei nostri progressi con un buon livello di profondità e di dettaglio. Personalmente l’ho usato per il tapis roulant e alcune passeggiate all’aperto, l’orologio si è sempre comportato bene e i dati raccolti sono sempre stati abbastanza precisi, sia per distanze che per quanto riguarda il battito cardiaco, con una leggera esagerazione solo nel conteggio dei passi quotidiani. Durante gli allenamenti all’aperto possiamo affidarci anche al GPS per la raccolta dei dati e che risulta fondamentale per tracciare percorsi, distanze, dislivelli e velocità, quello del Bip 5 si comporta bene con percorsi sovrapponibili a quelli delle mappe e risultati abbastanza precisi.

Per quanto riguarda la parte smart, il nuovo Amafit Bip 5 è superiore a quasi tutti i prodotti venduti a meno di 100 euro. Grazie al nuovo sistema operativo possiamo ricevere tutte le notifiche delle app sul nostro polso, manca però purtroppo ogni possibilità di rispondere a messaggi e mail. Oltre a ricevere le notifiche possiamo usare l’assistente vocale Alexa, gestire la musica in riproduzione sullo smartphone, salvare le nostre tessere, fare scatti a distanza con la fotocamera e, soprattutto, fare telefonate di qualità sufficiente grazie alla presenza di microfono e speaker.

Mi è piaciuta anche la nuova versione dell’app Zepp che è ricca di dati, grafici, dettagli e statistiche e ci mette a disposizione una grossa serie di funzioni e di possibilità di personalizzazione, compreso uno store proprietario che ci consente di installare app sul nostro smartwatch.

Autonomia pazzesca

Uno dei punti di forza della serie Bip è sempre stata l’autonomia e Bip 5 non fa eccezione. Con una singola ricarica possiamo tranquillamente arrivare ai 10 giorni di autonomia con un utilizzo standard e circa una settimana con un utilizzo più intenso e qualche ora di GPS.

Niente di speciale per quanto riguarda la ricarica, bisogna usare il cavo USB con presa proprietaria e la ricarica si completa in un paio di ore.

Prezzo e conclusioni

Il prezzo di Amazfit Bip 5 è aumentato di 20 euro rispetto al modello precedente, siamo arrivati ad un prezzo di 89 euro che lo rende sicuramente uno degli smartwatch economici più interessanti del mercato, forse il migliore venduto a meno di 100 euro grazie alle tante funzionalità, ad un comparto smart e sport abbastanza completo.

Foto di Amazfit Bip 5