I 5 migliori monopattini elettrici del 2020 disponibili su Amazon

I monopattini elettrici sono senza ombra di dubbio l‘oggetto di tendenza di questo 2020. Questi comodi mezzi permettono di muoversi in completa libertà nelle città, non dovendo ricorrere ad automobili, motorini o mezzi pubblici affollati che rendono l’aria irrespirabile.

Vista la maggiore attenzione al mondo dell’ambiente, grazie a interventi e iniziative come quelle dell’attivista svedese Greta Thunberg, i monopattini elettrici possono essere una delle soluzioni per migliorare la qualità dell’aria delle nostre città. La popolarità di questo mezzo trasporto continua a crescere e tutti ne vanno pazzi, come è successo al SXSW 2019 dove le migliaia di electric scooter hanno acceso l’entusiasmo dei partecipanti alla conferenza texana.

All’aumentare della richiesta moltissime aziende hanno risposto proponendo diversi modelli. Noi di OutOfBit abbiamo analizzato l’oggetto del desiderio dei fan della mobilità sostenibile e ti proponiamo i migliori monopattini elettrici acquistabili in Italia nel 2020!

Qualora ci fossimo dimenticati di un valido prodotto ti invitiamo a segnalarcelo tramite i commenti!

E’ legale utilizzare i monopattini elettrici in Italia nel 2020?

La prima domanda a cui vogliamo rispondere è quella inerente alla legalità dell’utilizzo dei monopattini elettrici in Italia.

Complice l’aumento della loro popolarità, in questo 2020 moltissimi negozi fisici e online vendono questi oggetti tecnologici.

La diffusione di questi mezzi, però, si scontra con il limbo normativo che ancora circonda questi oggetti. Ad Aprile 2019 era stato emanato il decreto attuativo per la sperimentazione dei monopattini elettrici nelle città: i nostri adorati mezzi ecosostenibili potevano essere usati solamente nelle aree previste dai singoli comuni.

Nelle ultime settimane, però, ci sono stati importante novità: come riporta Il Sole24Ore, nella Manovra 2020 è stato introdotto un emendamento che equipara i monopattini elettrici alle biciclette, rendendo il loro utilizzo decisamente più semplice. Nel giro di poche ore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale sarà perfettamente legale utilizzare i monopattini elettrici in Italia, a patto che si rispettino le seguenti indicazioni:

La potenza massima del motore elettrico non deve superare i 500 Watt

La velocità massima consentita è pari a 20 km/h, che deve essere ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali

Devono essere installate luci anteriori e posteriori

Guida all’acquisto del monopattino elettrico adatto ai tuoi bisogni

Dopo questa doverosa premessa possiamo concentrarci sulla scelta del monopattino elettrico.

Il numero di modelli è in costante crescita ed è davvero difficile scegliere qual è il miglior modello in vendita. Per questo motivo ho deciso di mettermi alla ricerca dei criteri da tenere in considerazione prima di acquistare un monopattino elettrico e dopo moltissime ricerche sono riuscito a ottenere un buon elenco. Se credi mi sia dimenticato qualcosa non esitare a commentare questo articolo!

Sicurezza: l’aspetto più importante di tutti

Il primo aspetto che dovresti guardare prima di acquistare un monopattino elettrico nel 2020 è la sicurezza. Trattandosi di mezzi relativamente leggeri e in grado di arrivare a velocità non indifferenti è importante che siano mezzi sicuri. Per fortuna esiste una certificazione specifica, nota come UL 2272, rilasciata da un ente terzo. I monopattini elettrici vengono sottoposti a numerosi e rigorosi test per verificare il loro comportamento in molteplici situazioni di potenziale pericolo. Prediligi sempre i prodotti che hanno questa certificazione, anche a costo di spendere qualcosina in più.

Peso: meglio i monopattini elettrici leggeri o pesanti?

Il secondo aspetto da considerare è il peso del monopattino. In molti articoli troverai la velocità massima o l’autonomia come primi parametri da tenere in considerazione. Però, a mio modo di vedere, il peso è un parametro fondamentale per la scelta di un buon monopattino.

I monopattini dal peso ridotto sono ideali per chi:

Userà il monopattino elettrico in città per andare al lavoro o in università. Più è leggero e più ti sarà semplice portarlo su e giù per le scale, tanto per fare un esempio;

Più è leggero e più ti sarà semplice portarlo su e giù per le scale, tanto per fare un esempio; Userà sia il monopattino elettrico sia i mezzi di trasporto pubblico per muoversi. Se è leggere e pieghevole portarlo su treni e metro sarà davvero semplice e poco faticoso;

Se è leggere e pieghevole portarlo su treni e metro sarà davvero semplice e poco faticoso; Acquisterà uno di questi mezzi di trasporto per un bambino/ragazzo. I migliori monopattini elettrici per bambini, secondo me, devono essere prima di tutto leggeri. Altrimenti come potrà un bambino di 8 anni rialzare il proprio monopattino in caso di caduta?

Invece i prodotti più pesanti sono inevitabili per coloro che:

Vogliono viaggiare in maniera sicura . Il maggior peso, specie nella zona della pedana, aumenterà la stabilità alle alte velocità e ti donerà maggiore aderenza;

. Il maggior peso, specie nella zona della pedana, aumenterà la stabilità alle alte velocità e ti donerà maggiore aderenza; Vogliono viaggiare in comodità . I monopattini pensati per l’off-road o per percorrere lunghe distanze hanno grandi ruote tassellate, spesso accompagnate da un sedile. Queste componenti aumentano inevitabilmente il peso finale;

. I monopattini pensati per l’off-road o per percorrere lunghe distanze hanno grandi ruote tassellate, spesso accompagnate da un sedile. Queste componenti aumentano inevitabilmente il peso finale; Vogliono raggiungere velocità importanti . Se vuoi raggiungere velocità elevate inevitabilmente il tuo monopattino elettrico peserà più della media. Per quale motivo? Sarà necessario un motore potente, che di norma è più grande e pesante.

. Se vuoi raggiungere velocità elevate inevitabilmente il tuo monopattino elettrico peserà più della media. Per quale motivo? Sarà necessario un motore potente, che di norma è più grande e pesante. Vogliono avere un’ampia autonomia. Questo perché avrai bisogno di batterie al litio più grandi, che sono oggetti molto pesanti di per sé.

Motore e batteria del monopattino elettrico

Il terzo e ultimo criterio per scegliere un buon monopattino elettrico riguarda il motore e la batteria. Quali caratteristiche tecniche bisogna guardare nello specifico?

Per quanto riguardo il motore l’aspetto da monitorare sono i Watt prodotti. In linea generale più è alto questo valore più il monopattino elettrico sarà veloce e di conseguenza migliore. Non sempre è così: motori potenti consumano molta energia, oltre al fatto che velocità alte non sono di sicuro adatte ai monopattini per bambini, oltre che illegali.

Per quanto riguarda la batteria l’aspetto importante è l’autonomia. Maggiori sono gli Ampere ora della batteria e maggiore saranno i chilometri che potrai percorrere senza dover ricaricare il monopattino. Oltre a questo avrai un baricentro più basso, il che aumenterà la stabilità complessiva del mezzo. L’aspetto negativo è che una batteria che ti permette di percorrere moltissimi chilometri peserà molto, pertanto la trasportabilità del monopattino da spento potrebbe risentirne. Anche in questo caso si tratta di trovare il giusto compromesso.

I migliori modelli di monopattini elettrici acquistabili nel 2020

M Megawheels: il monopattino elettrico più economico

Il primo modello che andiamo a presentarti è il M Megawheels E’ il monopattino elettrico più economico su Amazon tra quelli presenti in questa lista ed è la scelta ideale per chi vuole entrare in questo mondo senza spendere molti soldi.

M Megawheels ha un’autonomia di circa 15 chilometri grazie alla batteria da 5 Ah e 24 V che in circa 3 ore può essere ricaricata completamente. La velocità massima è di 23 chilometri orari, resa possibile dal motore elettrico da 250 W: con questo monopattino potrai affrontare salite con un’inclinazione massima di 20 gradi.. Per quanto riguarda il peso non è specificato un limite massimo sebbene, sopra i 68 kg inizino a calare le prestazioni. Lato sicurezza è presente un fanale posteriore collegato direttamente al freno e l’ammortizzatore contribuisce a rendere più confortevole e sicura la guida.

Il peso complessivo di questo monopattino elettrico economico è pari a 8.16 chili, pertanto non sarà un problema trasportarlo sui mezzi pubblici.

Xiaomi Mi Electric Scooter: il monopattino elettrico più venduto su Amazon

Xiaomi è una compagnia cinese che produce moltissimi prodotti tecnologici. Se ci segui con frequenza saprai che molti dei suoi prodotti sono tra i migliori gadget tecnologici dell’anno.

Il Mi Electric Scooter è il monopattino elettrico più venduto su Amazon Italia e non è difficile capirne il motivo.

Innanzitutto questo monopattino ha un’autonomia di 30 chilometri, grazie alle batterie al litio da 18650 mAh complessivi. E’ di sicuro un’ottimo risultato, visto che lo rendono uno dei mezzi di trasporto con maggiore autonomia della categoria.

La dotazione di sicurezza è eccellente. Il faro anteriore è davvero luminoso grazie alla potenza di 1,1 Watt e l’impianto frenante è all’avanguardia: l’ABS è fondamentale per frenare il mezzo in poco più di 4 metri e il sistema di recupero dell’energia contribuisce senz’altro ad aumentare l’autonomia rispetto alla concorrenza.

Anche in questo caso la velocità massima è di 25 Km/h mentre il peso è di 12.5 chilogrammi, quasi 3 chili in più rispetto al precedente modello.

Lo Xiaomi Mi Electric Scooter è a mio modo di vedere il monopattino elettrico con il miglior rapporto qualità-prezzo. Se sei un principiante ma vuoi utilizzare questo mezzo di trasporto per molti mesi, se non anni, questo è il prodotto che fa per te.

Takira Tank Type 1000TT: il monopattino elettrico per l’off-road

I monopattini elettrici proposti fino ad ora sono molto utili in città. Il problema è che spesso le nostre strade non sono il massimo della comodità, per via di buche e diverse tipologie di asfalti.

Il Takira Tank 800TT è a mio modo di vedere il prodotto migliore per chi vuole un monopattino elettrico in grado di affrontare ogni tipologia di terreno.

Le ruote enormi e il comodo sedile sono caratteristiche tecniche pensate per chi vuole viaggiare comodamente e non vuole correre il rischio di cadere alla prima buca. Inoltre potrai anche praticare del divertente off-road, sfrecciando in giardini, boschi e sentieri in ghiaia e terrabattuta.

Questo monopattino elettrico con sedile è in grado di raggiungere una velocità massima di circa 32 km/h, grazie al potente motore elettrico da 800 W. Nonostante il peso di 45 chilogrammi è possibile percorrere circa 25 chilometri prima di dover ricaricare questo monopattino elettrico. La batteria impiegherà tra le 6 e le 8 ore per ricaricarsi completamente.

Segway ES2: il miglior monopattino elettrico per la città

Concludiamo questo articolo parlando del Segway ES2. Si tratta di un prodotto che a detta di molti è nella top 3 dei monopattini elettrici.

A prima vista l’ES 2 è simile agli altri monopattini di cui abbiamo parlato: velocità massima di 25 Km/h, autonomia di 25 chilometri e 12.5 chilogrammi non fanno di certo gridare al miracolo.

Cosa fa la differenza? Innanzitutto la possibilità di aggiungere una seconda batteria, che porta l’autonomia a 45 chilometri. In caso di percorsi lunghi o dimenticanze aver la possibilità di non rimanere a piedi è un’ottima funzionalità.

Secondo punto a favore dell’ES 2 è il comfort di guida. Il cruise control permette di mantenere la velocità senza dover premere sull’acceleratore, mentre le ruote ampie e ammortizzate assorbono la maggior parte delle asperità delle nostre strade.

Ultimo punto a favore di questo monopattino elettrico è la personalizzazione delle luci presenti sotto la pedana. Potrai infatti rendere davvero unico il tuo prezioso monopattino elettrico.

Il prezzo dell’ES 2 è senz’altro alto, ma al tempo stesso offre molte funzionalità in più rispetto alla concorrenza. Se volete viaggiare in comodità e non badate a spese, questo monopattino elettrico fa al caso vostro.

Gotrax GXL: il monopattino elettrico più diffuso all’estero

Se lo Xiaomi Mi Electric Scooter è il monopattino più venduto su Amazon Italia e il Segway ES 2 è nella top 3 anche Gotrax GXL non è da meno!

Questo comodo mezzo di trasporto è caratterizzato per la cura dei dettagli, aspetto che ha determinato il suo incredibile successo oltreoceano. Quali sono le caratteristiche principali del GXL?

E’ dotato di un cambio a 2 marce, novità non indifferente nel settore della mobilità ecosostenibile a due ruote. Rimanendo in prima viaggerai al massimo a una velocità di crociera di 16 chilometri orari. Se però hai bisogno di un extra boost potrai inserire la seconda e arrivare fino a 25 km/h, spremendo al massimo il motore elettrico da 250W. La batteria è nella media, visto che con una singola carica potrai percorrere poco meno di 20 chilometri grazie ai 36 V della batteria e al recupero dell’energia in fase di frenata.

Questo monopattino elettrico è anche sicuro. Infatti è dotato di ruote da 8,5 pollici che renderanno i tuoi viaggi confortevoli. Questi ruotoni, oltre ad avere una bassa usura, ti garantiranno molta stabilità: se viaggi in città è un aspetto da tenere sicuramente in conto, vista la quantità di buche presenti.

Anche il sistema frenante è facile e sicuro da usare, grazie alla presenza del sistema di anti bloccaggio, e completa l’ottima scheda tecnica di questo monopattino elettrico.

Conclusioni

In questo articolo ti ho riportato lo stato attuale della normativa inerente ai monopattini elettrici, le caratteristiche tecniche principali e i 5 migliori modelli acquistabili nel 2020. Nel corso di quest’anno, come sempre, terremo aggiornato questo articolo: siamo sicuri che diversi produttori introdurranno modelli interessanti e ci saranno notevoli progressi economici, soprattutto nell’autonomia.

Sei interessato ad acquistare un monopattino elettrico in questo 2020? Quale modello si avvicina di più ai tuoi interessi? Faccelo sapere tramite i commenti!