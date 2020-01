I migliori accessori tecnologici da comprare nel 2020

Navigare la giungla degli accessori tecnologici nel 2020 è un’impresa al limite del titanico. La tecnologia fa passi da gigante e ogni anno il numero di gadget tecnologici che fa parte della nostra quotidianità aumenta esponenzialmente, così come quelli che vengono realizzati.

Avresti mai pensato, 10 anni fa, che uno strumento in grado di registrare i tuoi passi, il battito cardiaco e la qualità del tuo sonno costasse solamente 30 euro? O che per ascoltare la musica ti sarebbero bastate delle cuffie senza fili grandi pochi centimetri?

I progressi sono davvero incredibili e sempre più persone desiderano degli accessori hi-tech. Nel corso degli anni i gadget tecnologici sono diventati i più desiderati per Natale e il trend è destinato a crescere, visto il nostro amore e la nostra dipendenza verso i gadget tecnologici.

Per tutti questi motivi noi di OutOfbit abbiamo pensato che potrebbe tornarti utile un articolo in cui elenchiamo i gadget tecnologici che, secondo noi, sono i migliori dell’anno in corso. Questi spunti potranno tornarti utili per scoprire oggetti che non sapevi di volere a tutti i costi oppure per trovare il regalo perfetto per compagne, compagni, amici e familiari.

Scopriamo insieme i migliori accessori tecnologici da avere nel 2020!

Hub USB

Anker Hub USB 7-in-1

Al giorno d’oggi tutti noi utilizziamo almeno 4-5 standard per fruire al meglio dei nostri dispositivi tecnologici: ricarichiamo gli smartphone mediante l’USB Type-C, guardiamo film in 4K collegando il PC o il TV Box alla porta HDMI del nostro televisore e usiamo le porte USB 3.0 per spostare file di grandi dimensioni da chiavette e hard disk esterni verso PC e viceversa.

Le porte disponibili non bastano più, specie se hai comprato un ultrabook che, per ridurre di un paio di millimetri lo spessore, ha dovuto rinunciare a preziose porte. Per questo motivo gli Hub USB sono tra i prodotti più venduti su Amazon e tutti noi dovremmo averne uno in questo 2020: permette, in pochi secondi, di estendere l’apparato multimediale di diversi oggetti tecnologici.

Un buon HUB USB, a mio modo di vedere, deve essere:

Leggero e compatto , per permettere la portabilità senza ingombri

, per permettere la portabilità senza ingombri Realizzato in metallo , in modo da reggere urti improvvisi

, in modo da reggere urti improvvisi Dotato di almeno una porta USB 3.0

L’Hub 7-in-1 realizzato Anker risponde al meglio a queste esigenze! Contiene infatti:

Una porta HDMI

Due porte USB Type-C (una per il trasferimento dati, l’altra per la ricarica)

(una per il trasferimento dati, l’altra per la ricarica) Un lettore per SD

Un lettore per micro SD

Due porte USB 3.0

Nel corso delle vacanze natalizie ho avuto modo di testare a fondo questo prodotto e mi reputo assolutamente soddisfatto! Si è dimostrato all’altezza delle aspettative e non ci sono stati cali improvvisi di qualità del segnale o di velocità nel trasferimento dati.

Il difetto più grande è il cavo di collegamento, realizzato con uscita USB Type-C: al momento attuale soltanto i Macbook di ultima generazione e i pochi PC dotati di queste porte (o della versione più recente del Thunderbolt) possono usarle nativamente.

Non bisogna, però, disperarsi. Sul mercato esistono già degli adattatori da USB-C a USB 3.0 A, come quelli venduti da Nimaso, che ti permetteranno di usare questo HUB senza problemi!

Cuffie Bluetooth

Se si viaggia per andare al lavoro o in università oppure si passa molto tempo in luoghi rumorosi, un paio di cuffie è un accessorio tecnologico necessario. Non è di sicuro nella lista degli oggetti tecnologici più innovativi ma non per questo

L’innovazione tecnologica ci ha permesso, finalmente, di liberarci delle odiose cuffiette con filo che si intrecciano facilmente nelle tasche. Lo standard Bluetooth permette lo streaming audio anche a diversi metri di distanza (circa 10 in condizioni ottimali). La qualità, a meno di avere un udito fino, risulta assolutamente buona.

Le aziende nel corso degli anni si sono sbizzarite nella forma da dare alle loro cuffie, oltre alle relative caratteristiche tecniche.

Tra le varie cuffie presenti nel mercato ho deciso di includere 3 (+1) modelli in questo articolo. Il motivo? Rappresentano 3 filosofie di realizzazione di cuffie Bluetooth che stanno avendo un successo incredibile!

PS: Qualora volessi approfondire il tema ti consiglio di leggere la nostra guida alla scelta delle cuffie.

AirPods

Pochi minuti dopo la presentazione delle AirPods il mondo del web, quello costituito soprattutto da musoni e pseudo alternativi, criticava aspramente le nuove cuffie Apple. Sebbene le critiche sul prezzo fossero comprensibili, quelle sul design si sono rivelate assolutamente infondate.

Le AirPods sono diventate dei gadget molto ricercati ed è facile trovare questo accessorio indossato sulle persone. Anche i VIP ne vanno pazzi, soprattutto i calciatori impegnati nel mondiale Russia 2018.

Visto il costo elevato di queste cuffie, ti consiglio di acquistare anche un’apposita custodia. Tra le varie in commercio, mi sento di consigliare la custodia in silicone di FRTMA, che avvolgerà al meglio la custodia originale. Non vorrai mica che il tuo gadget tecnologico si rovini in seguito a urti, vero?

Anker Soundcore Liberty Neo

Se gli AirPods spopolano, anche la proposta di Anker si sta diffondendo a macchia d’olio.

Per notarle, però, bisogna fare molta attenzione: le dimensioni sono davvero contenute e si mimetizzano facilmente.

Credo che il successo di questi auricolari Bluetooth sia dovuto a una serie di fattori:

Design innovativo ed elegante

Costo non eccessivo

Custodia “intelligente”, che permette di ricaricare comodamente le cuffie

Flessibilità nell’utilizzo: potete utilizzarle sia per fare sport sia per isolarvi dal trambusto del treno

Se sei alla ricerca di un accessorio che faccia colpo tra i tuoi amici o di un regalo che sorprenda in positivo le Anker Soundcore Liberty fanno sicuramente al caso tuo.

Auricolari sportivi Anker Spirit

Per coloro che amano fare sport ascoltando la musica la scelta degli auricolari è molto importante. Le cuffie classiche non vanno bene in quanto il filo è sicuramente d’intralcio per i movimenti. Al tempo stesso, però, gli auricolari minimal potrebbero risultare troppo delicati e scivolare nei momenti meno opportuni.

Per questo motivo gli auricolari sportivi stanno spopolando, in quanto sono gli unici prodotti a bilanciare la leggerezza e l’ergonomia. Tra i prodotti di questa categoria ti consiglio caldamente gli auricolari sportivi Anker Soundcore. Per quale motivo? Sono stati creati con tecnologia Sweatguard, che le rende robuste alla corrosione dovuta al sudore. Inoltre garantiscono ben 8 ore di autonomia, valore più che sufficiente per allenarsi e non rimanere senza musica all’improvviso.

Bose Quiet Comfort 35

Le cuffie presentate fino ad ora sono sicuramente originali dal punto di vista del design ma per gli utenti più esigenti questo non basta. Per questo motivo ho deciso di includere in questo articolo le Bose Quiet Comfort 35.

Queste cuffie sono dotate di Noise Cancelling, tecnologia preziosissima per isolarsi al meglio, e supportano i comandi vocali per cambiare canzone, aumentare volume e molto altro grazie ad Alexa.

La qualità dell’audio è assolutamente assicurata con i prodotti Bose.

TV Box

La nascita dei servizi di streaming come Netflix e Amazon Prime Video hanno rivoluzionato il modo in cui guardiamo serie tv e film. Hanno fornito un’alternativa al monopolio delle Pay TV e reso molto meno conveniente il download via torrent di film e serie tv e l’utilizzo di siti streaming illegali.

Come sfruttarlo al meglio? Guardare video su tablet e su smartphone è sicuramente meno comodo rispetto alla TV. Il problema è che solamente le Smart TV supportano nitidamente queste applicazioni. Per questo motivo i TV Box spopolano! Questi gadget, acquistabili con una spesa contenuta, permettono di sfruttare al meglio il proprio televisore.

Qual è il migliore TV Box attualmente in vendita? Ecco le proposte di OutOfBit.

Xiaomi Mi Box 3S

Su Xiaomi non c’è molto da dire ormai. L’azienda cinese si è davvero affermata anche nel mondo occidentale nell’ultimo anno, complice la vendita diretta di moltissimi prodotti e la nascita dei primi store.

Oltre a produrre ottimi smartphone, Xiaomi realizza accessori in qualsiasi ambito: dai depuratori dell’aria ai fitness tracker (dei quali parleremo più avanti), passando per scooter elettrici e molto altro.

Nel suo immenso catalogo di gadget tecnologici troviamo anche l’ottima Mi Box 3S che permette lo streaming in 4K UHD, supporta Netflix, è dotata di WiFi 2.4 GHz e 5 GHz.

Fire TV Stick

Se vuoi spendere ancora meno per un accessorio minimale, la Fire TV Stick realizzata da Amazon fa sicuramente al caso tuo.

Questa chiavetta multimediale ha uno spazio di archiviazione di 8 GB, 1 GB di RAM e uno store con 4000 applicazioni da scaricare. In pochi minuti la tua TV diventerà un vero e proprio media center e potrai guardare migliaia di video, serie tv e film in assoluta comodità.

Turewell T9

Il TV Box più venduto su Amazon nel 2018 non è realizzato da nessuna azienda famosa. Il Turewell T9, infatti, ha conquistato migliaia di utenti italiani non per il brand ma per le caratteristiche tecniche.

Questo dispositivo ha installato Android 8.1, 4 GB di RAM, 32 GB di memoria interna, CPU RK3328 Quad-Core A53 @1.5 GHz e GPU Mali-450MP2. Tutto questo permette di vedere contenuti in 4K a 60 fps, utilizzando anche il codec H.265.

Per circa 60 Euro è davvero difficile trovare dispositivi migliori.

Speaker Bluetooth

Le cuffie Bluetooth sono davvero comode quando si è fuori casa ma utilizzarle anche in casa per molte ore è parecchio scomodo secondo me. Molto meglio affidarsi agli speaker Bluetooth: risultano decisamente più comodi rispetto a un “vecchio” stereo e se non si è audiofili la qualità di riproduzione dei brani è più che buona.

Gli accessori che ho scelto per questa categoria sono volutamente “anomali” rispetto all’idea che si ha di altoparlante portatile.

Credo sia giusto valorizzare gadget tecnologici che offrono caratteristiche diverse rispetto alla diretta concorrenza, mantenendo prezzi vantaggiosi.

Se non si facesse si correrebbe il rischio di avere migliaia di prodotti praticamente identici, con leggere modifiche nel colore, nella texture e nel logo mostrato. Una bella noia, non credi?

Amazon Echo Dot

E’ vero, gli Amazon Echo sono noti per essere degli assistenti virtuali piuttosto che degli altoparlanti utilizzati per la musica.

Tra i vari prodotti realizzati dall’azienda americana mi ha sorpreso in positivo Echo Dot. Questo accessorio, giunto alla terza edizione, è l’ideale anche per chi vuole uno speaker Bluetooth in casa dalle caratteristiche innovative. Oltre a riprodurre a massimo volume i tuoi brani preferiti potrai anche porre domande di ogni tipo ad Alexa, che è l’assistente virtuale più evoluto allo stato attuale.

Speaker per doccia Haissky

A tutti noi piace cantare sotto la doccia. Dopo un’intensa giornata di lavoro o studio, condita con un viaggio estenuante per ritornare a casa, abbiamo proprio bisogno di rilassarci sotto l’acqua e resettare la nostra mente.

Cantare sotto la doccia aiuta sicuramente a sfogare la tensione e a trovare attimi di felicità che spesso ci neghiamo durante la giornata.

Spendendo circa 20 euro potrai acquistare questo comodo speaker Bluetooth realizzato da Haissky che si installa velocemente utilizzando la ventosa presente nella confezione. Potrai cambiare canzone e regolare il volume in maniera rapida e intutiva grazie ai pulsanti in gomma.

Tra i vari gadget presenti in questo articolo questo è quello che probabilmente ti farà divertire di più.

Fitness tracker

Fare attività fisica migliora la nostra salute fisica e mentale.

Quello che molti ignorano è che non per forza bisogna fare attività al limite del sovraumano o dal costo proibitivo. La diffusione dei fitness tracker ha sicuramente contribuito a riscoprire i benefici di una lunga camminata quotidiana. Le calorie bruciate saranno sicuramente minori rispetto a una sessione di crossfit ma fare 1 ora di camminata al giorno contribuisce senz’altro a mantenerci attivi.

Con i fitness tracker possiamo sapere, in tempo reale, quanto siamo vicini o lontani dal nostro obiettivo giornaliero di passi. Grazie alle app apposite possiamo monitorare anche lo storico dei giorni precedenti, in modo da entrare in modalità competizione ed essere spronati a mantenerci attivi.

Oltre ai passi, altri aspetti monitorabili tramite questi gadget sono il battito cardiaco e la qualità del nostro sonno. Scopriamo quali sono i migliori fitness tracker del 2020 secondo OutOfBit. Qualora i prodotti qui proposti non fossero adeguati alle tue esigenze ti consigliamo di guardare il nostro articolo dedicato!

NB: Le informazioni raccolte da questi accessori vanno prese solamente come indicazioni di massima e nessuna decisione che impatti la nostra salute deve essere presa senza consultarsi con un medico.

Mi Band 3

Se si pensa ai fitness tracker, gli appassionati del settore penseranno sicuramente a Xiaomi e alle sue Mi Band. L’azienda cinese ha avuto il grande merito di scardinare il settore, che si stava orientando verso prodotti via via più costosi. A un prezzo inferiore ai 30 euro ha sempre offerto quello che le persone comuni cercavano: conteggio dei passi e rilevazione, sebbene non perfetta, dei battiti cardiaci.

Mi Band 3 è la versione più recente del fitness tracker di Xiaomi e la consiglio caldamente a chi vuole tener sott’occhio quanti passi fa durante la giornata. Per saperne di più ti invito a leggere la recensione che abbiamo realizzato poche settimane dopo la presentazione della smartband!

Wilful

Se Xiaomi Mi Band è una dei fitness tracker più venduti al mondo, stando ai dati forniti da Amazon Italia il braccialetto più venduto risulta quello prodotto da Wilful!

Credo che i fattori che ne abbiano determinato il successo siano diversi. Primo fra tutti il prezzo: si aggira bene o male nella stessa fascia della Mi Band 3, risultando molto più attrattiva rispetto alla maggior parte degli accessori dei concorrenti.

La presenza di un’app apparentemente ben fatta e le 14 modalità sport selezionabili a seconda dell’attività sono altri validi motivi per cui questo braccialetto intelligente spopola in Italia.

Amazfit Bip

Completiamo la raccolta dei migliori fitness tracker da comprare parlando di Amazfit Bip. Questo fitness tracker, che abbiamo avuto modo di provare nei mesi scorsi, è perfettamente sincronizzabile con l’app Mi Fit di Xiaomi.

Il costo è sicuramente il più alto tra i prodotti che abbiamo citato in questo articolo sui migliori accessori tecnologici, sebbene risulti molto economico rispetto ad altri fitness tracker (vedasi Fitbit). Perchè sceglierlo quindi? Tra i dispositivi dotati di display touch screen a colori è sicuramente quello con la sincronizzazione dei dati migliore!

Bilance Bluetooth

La relazione con il nostro peso è un tassello che si incastra nel più ampio puzzle della relazione che abbiamo con noi stessi, tema che da secoli, se non millenni, è oggetto di dibattito e studi.

Il variare del nostro peso modifica senz’altro l’autostima che molti di noi hanno ed è un segnale del nostro stato di forma e salute.

La tecnologia ha permesso di aumentare il numero di parametri registrato dalle bilance, permettendo anche una condivisione e registrazione istantanea delle informazioni misurate. Per questo motivo moltissime aziende si sono buttate nel settore, realizzando moltissimi accessori. Scopriamo quale tra i vari gadget tecnologici disponibile sul mercato risulta essere la miglior bilancia Bluetooth acquistabile nel 2020.

NB: Ci tengo a precisare che queste informazioni NON sono precisissime e SOPRATTUTTO NON devono sostituire il parere di medici. I risultati ottenuti NON sono assolutamente comparabili a quelli ottenuti mediante esami medici. Pertanto prima di intraprendere ogni azione che andrà ad agire sul tuo peso parla con gli specialisti del settore.

Xiaomi Mi Body Composition Scale

Nel settore del fitness hi-tech Xiaomi è sicuramente una delle aziende leader. In molti non sanno, però, che oltre a produrre le ottime Mi Band l’azienda cinese realizza anche delle bilance Bluetooth.

Perchè comprare questa bilancia?

Il primo motivo è la sincronizzazione dei dati. Non dovremo occuparci di segnare con carta e penna il peso rilevato ogni volta che ci pesiamo.

Un altro motivo è che questa bilancia offre un’incredibile quantità di informazioni aggiuntive. Oltre al peso verrà rilevato anche indice di massa corporeo, grasso corporeo, percentuale di acqua, metabolismo basale, grasso viscerale, quantità di muscoli in chilogrammi e massa ossea.

Sebbene queste informazioni non saranno mai accurate come quelle misurate da appositi strumenti medici e non devono in alcun modo influenzare le nostre diete, sono dei buoni approssimatori del nostro stato di forma.

Le informazioni verranno sincronizzate nell’app Mi Fit in maniera veloce. Se utilizzi anche la Mi Band i dati a tua disposizione saranno moltissimi e sarai motivato a rimanere in forma!

Prima di procedere all’acquisto ti consiglio di leggere l’interessante recensione della Mi Body Composition Scale che abbiamo realizzato qualche giorno fa!

Aspirapolveri robot

Da studente di Informatica e Data Science una delle frasi che più ho sentito e che più condivido riguarda il ruolo dell’informatica e più in generale della tecnologia nella società. Non devono essere discipline fini a loro stesse, apprezzabili e usufruibili solo da una strana nicchia di persone. Il loro obiettivo è quello di migliorare la condizione degli utenti finali e far sì che i prodotti derivati vengano usati dal maggior numero di persone.

Una delle attività più noiose ma necessarie per reputarsi persone civili è la pulizia della propria casa. Pensa a quante ore della settimana spendi per pulire casa e mantenere un ambiente pulito.

Sarebbe bello se qualcun altro la pulisse al posto tuo, vero? Piuttosto che sfruttare madri, padri, mariti e mogli una soluzione corretta e interessante è affidarsi agli aspirapolveri robot. I passi avanti fatti nella potenza dei microchip e nella qualità dei sensori ha permesso di incapsulare in aspirapolveri dalle dimensioni contenute un concentrato di tecnologia che fino a qualche decennio fa era esclusiva dei centri di ricerca.

Una volta acquistato e configurato, un aspirapolvere robot ti farà guadagnare moltissimo tempo e risulta sicuramente uno degli oggetti tecnologici più innovativi acquistabili nel 2020. Avrai una casa sempre pulita senza dover faticare con vecchi aspirapolveri, mocio e detersivi vari. Bello, vero? Scopriamo i migliori gadget che rientrano in questa categoria!

iRobot Roomba 605

Complice l’ottima campagna pubblicitaria, è davvero facile associare gli aspirapolveri in grado di pulire casa da soli a Roomba. L’azienda è tra quelle con il catalogo migliore, visto che offre lavapavimenti e aspirapolveri con mille caratteristiche diverse da diverso tempo.

Tra i vari prodotti presenti nel catalogo mi sento di consigliarti l’iRobot Roomba 605. E’ dotato delle caratteristiche tecniche che la maggior parte delle persone ricerca, è facile da usare ed è tra gli aspirapolveri Roomba più economici.

ILIFE V5s PRO

ILIFE è sicuramente, almeno in Italia, meno conosciuta rispetto a Roomba. Questo non vuol dire, però, che i suoi prodotti siano di qualità inferiore.

Il numero e il punteggio delle recensioni presenti su Amazon Italia parlano chiaro: ILIFE V5s PRO è tra i migliori aspirapolveri robot presenti sul mercato.

La sua peculiarità è senz’altro la possibilità di lavare e aspirare il pavimento. La possibilità di lavare il pavimento è di solito un’esclusiva dei prodotti di fascia alta, pertanto ILIFE V5s PRO ha davvero un’ottimo rapporto qualità/prezzo!

Roborck s50

Tra i migliori aspirapolvere robot del 2020 che bisogna assolutamente acquistare non può non comparire il prodotto di Xiaomi.

Abbiamo davvero citato moltissimo l’azienda cinese in questa raccolta di migliori accessori tecnologici del 2020. Come nel caso del V5s Pro, Roborock s50 può sia aspirare che pulire il pavimento.

Tra i vari gadget attualmente disponibili sul mercato è sicuramente quello che ha la dotazione hardware migliore. I numerosi processori forniscono numerosi dati agli algoritmi necessari per pulire al meglio casa! Inoltre la presenza di ben 3 processori rende possibile l’analisi di moltissimi dati in tempo reale, rendendo ancora più precisa la pulizia del pavimento di casa.

Questo aspirapolvere robot è acquistabile su Gearbest spendendo circa 400 euro.

Lenti Smartphone

Tra gli accessori che dominano le classifiche dei gadget tecnologici più venduti ci sono sicuramente le lenti per smartphone. A cosa è dovuto questo successo? E’ difficile dare una risposta ma la risposta che mi sono dato riguarda il livello di innovazione del settore. Fino a qualche anno fa tenere uno smartphone per più di 2 anni era considerato una follia. I nuovi telefoni erano migliori in tutto: hardware più potente, batteria più performante e fotocamere qualitativamente migliori.

Oggi, però, le persone non sono affatto invogliate a cambiare dispositivo. Eccetto per rare eccezioni, come iPhone X, per quale motivo devo cambiare smartphone? Uno smartphone di fascia media di 1-2 anni fa, se ben tenuto, è sicuramente valido. L’unico motivo per cui cambiare telefono è la fotocamera: le ottiche sono sensibilmente migliorate, sia negli scenari di luce normale sia in quelli di maggiore oscurità.

Le lenti per smartphone sono un pratico accessorio per chi vuole scattare foto migliori senza dover cambiare cellulare: scopriamo i prodotti migliori.

Bamoer

Bamoer fa le cose in grande ed offre ben 10 lenti tra cui scegliere per scattare foto migliori. Vista l’enorme dotazione il mio consiglio è di partire da questo prodotto e sperimentare con le varie lenti. Una volta che avrai capito quali ottiche fanno al caso tuo allora, in caso di non perfetta soddisfazione, potrai scegliere accessori dal costo più alto per scattare foto perfette.

Aukey

Aukey ha optato per una filosofia più semplice. Le lenti per smartphone infatti risultano essere delle 3 in 1: potrai scegliere tra una lente Fisheye a 198°, una lente Grandangolare a 110° e una lente macro 15X, a seconda delle tue esigenze.



Risulta il gadget tecnologico più venduto nella sua categoria in Amazon e le recensioni sono tutte altissime.

Mezzi di trasporto eco-friendly

Il 2019 appena conclusosi sarà ricordato (spero) come l’anno in cui la sensibilità alle tematiche ambientali è decisamente aumentata. Grazie a persone carismatiche come Greta Thunberg sempre più persone si sono accorte che siamo ancora in tempo per salvare il nostro pianeta, sebbene il tempo a disposizione sia poco.

Cosa possiamo fare nel nostro piccolo? Piccole azioni come ridurre il consumo di plastica e gli sprechi energetici sono scelte che, se intraprese da tutti, migliorerebbero di molto lo stato di salute del pianeta.

Per nostra fortuna la tecnologia può e dovrà dare un contributo importante alla riduzione delle emissioni. Uno dei settori che dovrà per forza di cose cambiare è quello della mobilità. I mezzi di trasporto dotati di motore a combustione interna verranno, molto probabilmente, sostituiti da equivalenti mezzi dotati di motore elettrico, dotati di una maggiore efficienza energetica. Al momento esistono ancora diversi problemi da risolvere, come ad esempio l’impatto ambientale della produzione di batterie o l’autonomia, ma il settore ha delle notevoli potenzialità.

Per questo motivo ritengo doveroso inserire in questo articolo sui migliori gadget tecnologici del 2020 alcuni tra i migliori mezzi di trasporto ecologici a basso prezzo. Utilizzare uno di questi mezzi al posto dell’auto o della moto, oltre a essere un’ottima notizia per l’ambiente, è molto divertente!

Monopattini elettrici

A mio modo di vedere i monopattini elettrici sono l’oggetto del desidero di questo 2020! Questo interessante gadget tecnologico e mezzo di trasporto 2.0 permette di muoversi in piena velocità nelle nostre affollate città, senza dover utilizzare auto o moto.

Il peso leggero di questi prodotti li rende ideali per usarli in combinazione con i mezzi di trasporto pubblici. Potrai infatti usare il treno per arrivare da casa alla città in cui ha sede la tua aziende o la tua università e completare gli ultimi chilometri con i monopattini elettrici.

Ti assicuro che una volta provati non potrai farne a meno, visto che sono davvero molto divertenti da usare, oltre che comodi. Per scoprire quali sono i migliori monopattini elettrici acquistabili nel 2020 ti consiglio di leggere il nostro approfondimento!

Conclusioni

Questi sono tutti i gadget tecnologici che a mio modo di vedere un vero geek/nerd dovrebbe tenere d’occhio. Sono anche accessori tecnologici adatti a persone meno entusiaste della tecnologia ma che sono alla ricerca di gadget tecnologici per divertirsi, avere più tempo libero a disposizione o raggiungere degli obiettivi.

Come sempre ogni critica o commento è ben accetto! Pertanto se ci siamo scordati alcuni accessori o hai dei consigli utili per migliorare questo articolo non esitare a commentare!