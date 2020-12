Uno dei punti che ha fatto più discutere relativamente ai nuovi iPhone 12 è sicuramente la mancanza del caricabatterie in confezione. Apple ha rimosso dalla scatola dei nuovi iPhone, presentati lo scorso 13 ottobre 2020, sia il classico caricatore USB che le cuffie con presa Lightning.

Nel corso degli ultimi anni sono stati moltissimi i produttori che hanno eliminato le cuffie dalle scatole degli smartphone. La rimozione del jack audio da 3,5 mm e la sempre maggior diffusione delle migliori cuffie true wireless hanno permesso agli utenti di dare sempre meno peso a questa mancanza. La rimozione del caricatore USB dalla confezione di iPhone 12 ha fatto invece più discutere gli utenti, molti hanno appoggiato la decisione green di Apple, intenta a ridurre l’inquinamento ambientale, altri hanno fortemente criticato questa scelta.

Personalmente mi trovo in una posizione di mezzo fra le due visioni contrapposte. Ho svariati caricabatterie USB (attenzione! non USB-C) a casa e non sento la necessità di averne un altro nel cassetto. In questo senso appoggio la scelta ambientalista di Apple, anche se potrei essere costretto ad acquistare un adattatore. Dall’altro lato va anche detto che se spendo 1000 euro per un telefono mi aspetto di trovare una dotazione di accessori completa nella confezione, caricabatterie compreso. Vista l’assenza almeno ci si sarebbe aspettati un calo di prezzo, che invece non c’è stato.

Dopo aver dedicato le mie attenzioni alle migliori cover per iPhone 12, nella guida all’acquisto di oggi ho deciso quindi di realizzare una selezione dei migliori caricabatterie per iPhone 12 con porta USB-C, dei migliori cavi e di alcuni accessori ed adattatori che potrebbero tornarti molto utili se hai acquistato un iPhone 12 e ti serve un caricatore che funzioni bene. Naturalmente cercheremo di sfruttare al meglio il cavo USB-C a Lightning presente in confezione. Se hai già un caricatore di iPhone 11, o un caricabatterie USB-C, allora non devi porti problemi e puoi usare quello che hai già a tua disposizione.

Quale caricabatterie comprare per iPhone 12?

Non ho un caricabatterie

Se hai appena comprato iPhone 12 e ti ritrovi nella condizione di dover acquistare un caricatore nuovo allora ti consiglio di optare per il nuovo caricatore USB-C di Anker. Con questo accessorio con ricarica a 20W puoi sfruttare la ricarica rapida del nuovo smartphone Apple.

Vorrei un caricatore con più porte

Personalmente mi capita spesso di dover caricare più device contemporaneamente. Di solito mi ritrovo, spesso e volentieri, a fine giornata a dover collegare alla presa di corrente il mio smartphone e gli smartwatch che testo. Se desideri poter caricare due dispositivi insieme allora il mio consiglio è quello di acquistare il caricatore USB C-PowerPort di Anker. Un alimentatore da 30W in grado di garantire la ricarica veloce contemporanea su due dispositivi. Ho scelto questo prodotto perché la presenza di una porta USB classica e di una USB-C ci permette di utilizzarlo per caricare ogni tipologia di dispositivo.



Hai già un caricatore (veloce), ma ha la porta USB normale

Sicuramente questo è il caso più diffuso e comune. Abbiamo tutti a casa un caricabatterie USB (quelli con la porta classica per intenderci) che funziona alla grande e che magari è anche compatibile con la ricarica veloce. In questo caso mi sembra poco sensato comprare un prodotto nuovo, ci si può affidare ad un piccolo ed economico adattatore USB C Femmina a USB A Maschio, possibilmente certificato per la ricarica veloce. Io ho comprato questo di Rampow convinto dalle ottime recensioni su Amazon e dal prezzo onesto.



Caricabatterie da auto per iPhone 12

Se la tua auto ha già una porta USB o una porta USB-C allora ti sarà sufficiente acquistare un cavo USB a Lightning oppure USB-C a Lightning. Se invece hai bisogno anche di un caricatore da collegare all’accendisigari puoi pensare di comprare l’Anker PowerDrive PD 2 che è compatibile con la ricarica rapida a 30W e che dispone di due porte USB e USB-C.

Le migliori alternative al MagSafe

La ricarica wireless tramite il nuovo sistema MagSafe è indiscutibilmente una figata, ma non serve cerco spendere 45 euro per un caricabatterie wireless da 15W. Se vuoi utilizzare la ricarica senza fili sul tuo nuovo iPhone 12 il mio consiglio è quello di acquistare un caricatore senza fili compatibile con la ricarica veloce e che ti consenta di ricaricare il tuo smartphone in tempi rapidi. Ti consiglio questi 3 modelli che ti consentono di risparmiare parecchi soldi, non sono magnetici ma il risultato è lo stesso:

Altri accessori che potrebbero tornarti utili

Se vivi in mobilità ed usi in maniera intensa il tuo nuovi iPhone 12, 12 Pro o Pro Max potrebbe tornarti utile una nuova power bank in grado di garantire un buon numero di ricariche e svincolandoti dalla presa elettrica per alcuni giorni.

Se sei un vero fan di Apple molto probabilmente avrai acquistato anche un Apple Watch e ti sarai ritrovato molto spesso a dover ricaricare smartphone e smartwatch in contemporanea. Magari ti sei ritrovato a dover aggiungere anche le tue AirPods. In questo caso puoi acquistare dei caricatori in grado di gestire tutti i device Apple assieme, personalmente ti consiglio questi 3:

Abbiamo quindi fatto un’analisi completa dei vari casi e cercato di capire quali sono i migliori caricabatterie per iPhone 12 da acquistare.