Migliori notebook per studiare e lavorare: guida all’acquisto

Sei alla ricerca di un dispositivo potente, leggero e semplice da trasportare da portare sempre con te per motivi accademici o professionali? Niente paura. In questa guida abbiamo stilato una selezione completa dei migliori notebook per studiare e lavorare, in modo che tu possa trovare il modello più adatto ai tuoi gusti e alle tue esigenze. Ma cosa rende un notebook perfetto per uno studente o per un professionista? A seconda del campo di studi o dell’ambito professionale, l’utente ha infatti bisogno di di specifiche differenti, che possono essere più improntate sulla potenza dell’hardware e del processore, sulle performance della scheda grafica e tanto altro ancora. In ogni caso, essere in possesso di un dispositivo potente e performante è sicuramente un vantaggio per ogni categoria di utente. In questa lista troverai quelli che per noi sono i migliori notebook per studiare e lavorare: insieme andremo ad analizzare i diversi modelli, proponendo anche un elenco dei requisiti fondamentali da tenere in considerazione al momento dell’acquisto. Se invece hai la passione per i videogiochi, dovrai orientare il tuo acquisto verso un notebook da gaming.Infine, se ami i sistemi operativi Android puoi anche optare per l’acquisto di uno dei migliori chromebook in commercio.

Come scegliere i migliori notebook per studiare e lavorare

Il mondo dell’istruzione e del lavoro sono sempre più frenetici, e la tecnologia è ormai parte integrante di ogni aspetto della nostra vita. Al giorno d’oggi, possedere un notebook non è utile solo per rilassarsi la sera dopo una lunga giornata di studio o di lavoro, ma anche per portare a termine una grande varietà di task quotidiani. Per uno studente, il computer è uno strumento fondamentale per studiare, per effettuare ricerche online, produrre tesi e temi e per tenersi in contatto con compagni e professori. Lo stesso vale per il mondo del lavoro, in cui i notebook sono diventati fondamentali strumenti professionali. Sebbene uno studente e un professionista abbiano necessità diverse, ci sono alcune caratteristiche che potrebbero tornare estremamente utili a entrambe le categorie. Diamo un’occhiata ai requisiti fondamentali che i migliori notebook per studiare e lavorare devono avere per essere considerati validi.

Specifiche tecniche

Le prestazioni e le specifiche tecniche sono ovviamente di vitale importanza in ogni ambito della nostra vita. In un mondo così frenetico, acquistare un notebook con un processore scadente non farà che rendere ogni operazione più lunga e stressante, andando in questo modo a influire negativamente sulla produttività, sull’umore e rendendo ogni task inutilmente lento. Ecco perché è importante acquistare un notebook con una buona CPU e con una buona memoria RAM. Inoltre, se il tuo ambito di lavoro richiede di lavorare con la grafica, sarà fondamentale acquistare un dispositivo dotato di una buona scheda grafica, magari con una GPU dedicata.

Dimensioni

Al giorno d’oggi è molto importante essere in possesso di un dispositivo che sia potente e performante, ma anche leggero, compatto e semplice da trasportare. Un notebook di piccole dimensioni è un ottimo strumento da tenere sempre nello zaino o nella valigetta e da utilizzare in qualsiasi momento della giornata, che sia in treno o al bar durante la pausa caffè.

Archiviazione

Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione, occorre fare una distinzione tra SSD e HDD. Infatti, il primo garantisce velocità e reattività, mentre il secondo offre più spazio. Col passare degli anni, tutti i migliori notebook sul mercato montano un buon SSD, proprio per la sua capacità di rendere più veloce ogni operazione senza andare a sacrificare troppo la capacità. Come sempre, la scelta tra le due opzioni si riduce alle singole esigenze dell’utente: se stai acquistando il notebook principalmente per archiviare foto, video e documenti, la capacità è sicuramente la tua priorità. Se invece necessiti di un dispositivo veloce, potente e reattivo, ti consigliamo di optare per un modello con SSD.

Batteria

La potenza e la velocità sono certamente importanti. Tuttavia, acquistare un modello potente ma con una batteria non all’altezza sarebbe decisamente un errore. Infatti, studenti e professionisti necessitano di dispositivi con una buona autonomia, che possa consentire loro di studiare e lavorare per molte ore di seguito senza mai doversi preoccupare di cercare una presa di corrente. Nel 2023 è possibile acquistare modelli estremamente performanti e in grado di garantire più di otto ore di autonomia. Ecco perché ti consigliamo vivamente di tenere in considerazione questo aspetto, oggi fondamentale per chi desidera acquistare uno dei migliori notebook per studiare e lavorare.

Display

La qualità dello schermo è un altro fattore estremamente importante da tenere a mente al momento dell’acquisto dei migliori notebook per studiare e lavorare. Una buona risoluzione rende ogni immagine più chiara, vivida e dettagliata. Se optiamo con un modello che monta un pannello IPS potremo godere di una qualità visiva senza pari e colori più vividi e realistici. Inoltre, la funzione antiriflesso è molto importante, soprattutto per chi tende a lavorare all’esterno o in ambienti particolarmente luminosi.

Connettività

Al giorno d’oggi, al momento dell’acquisto dei migliori notebook per studiare e lavorare, la connettività è sicuramente uno dei fattori più importanti da tenere in considerazione. Acquistare un modello dotato di diverse porte USB-C e HDMI garantisce di poter connettere un numero soddisfacente di dispositivi, come mouse, tastiere, hard disk esterni, chiavette e tanto altro ancora. Lo stesso vale per le connettività Bluetooth e WiFi, oggi necessarie per svolgere la maggior parte delle attività quotidiane e lavorative.

Sistema operativo

Anche il sistema operativo è un fattore da tenere assolutamente in considerazione. Mentre la maggior parte dei modelli in commercio montano sistemi come Windows e macOS, sono sempre di più le alternative Linux e Google apprezzate dai professionisti. Inoltre, è importante tenere conto degli altri dispositivi in proprio possesso in modo da poter godere di ottimi livelli di sincronizzazione. Per esempio, se hai già un iPhone, acquistare un notebook Apple potrebbe essere una buona idea.

I migliori notebook per studiare e lavorare

Male And Female Architects In Office Working At Desk On Laptop And Desktop Computers

Una volta compreso quali sono i requisiti fondamentali da tenere conto al momento dell’acquisto dei migliori notebook per studiare e lavorare, diamo un’occhiata alla nostra selezione dei migliori modelli sul mercato procedendo per fascia di prezzo.

Dell Latitude

Partiamo con uno dei migliori notebook per studiare e lavorare di fascia bassa. Dell Latitude è un modello economico ma performante, in grado di offrire a studenti e professionisti ottime prestazioni. Con un potente processore Intel Core i5-6200u e una scheda grafica Intel UHD Graphics 520, il notebook presenta uno schermo LED da 14 pollici con modalità anti-glare, pensata per chi studia o lavora all’esterno o in ambienti molto luminosi. Come sistema operativo, Dell Latitude monta Windows 11 Pro 64 bit, che insieme al pacchetto Office Pro 2021 lo rendono un dispositivo perfetto sia per gli studenti che per i professionisti. Inoltre, se hai a cuore la sicurezza del tuo dispositivo e dei tuoi dati, Dell Latitude viene venduto con una licenza antivirus Defender.

HP Probook

Un altro dei migliori notebook per studiare e lavorare è HP Probook, un dispositivo economico ma comunque molto potente e performante. Con un processore Intel i5 SERIE 6200U e un ampio display da 15,6 pollici con modalità anti-glare, il laptop offre 8 GB di RAM e un SSD interno da 256 Gb. Il sistema operativo è Windows 11 Pro, che abbinato al pacchetto Office 2021 rende il dispositivo ancora una volta adatto sia agli studenti che ai professionisti. Ottima anche la scheda video Intel HD 520.

ASUS Chromebook Flip

Sempre appartenente a una fascia di prezzo bassa troviamo ASUS Chromebook Flip, un notebook con sistema operativo Android e un ottimo schermo da 14 pollici. A differenza dei modelli descritti in precedenza, questo chromebook offre un display touchscreen FHD, molto utile agli studenti di grafica. Il potente processore Intel offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con ogni tipo di app.

Acer Extensa 15

Sempre sulla stessa fascia di prezzo troviamo Acer Extensa 15, uno dei migliori notebook per studiare e lavorare attualmente sul mercato. Con ottime specifiche tecniche, il dispositivo offre un processore Intel I3 modello 1005g1 e 8 GB di RAM, entrambe caratteristiche in grado di offrire potenza e fluidità durante ogni operazione. La batteria offre un’autonomia di oltre cinque ore. Per quanto riguarda la connettività, il notebook offre tre porte USB C, una porta HDMI 1.4 e un’uscita audio jack. Con un sistema operativo Windows 11 Pro a 64 bit abbinato al pacchetto Microsoft Office Pro 2021, il notebook è adatto sia agli studenti che ai professionisti.

HP 255 G8 Silver

Appartenente a una fascia di prezzo leggermente più alta troviamo HP 255 G8 Silver, un notebook potente e performante dalle ottime specifiche tecniche. Con un processore Intel I3 e 8 Gb di RAM, il dispositivo è in grado di offrire performance fluide e veloci. L’ampio display da 15.6 pollici antiriflesso e la batteria da 5 ore rendono il dispositivo perfetto per chi lavora spesso fuori casa e per chi necessita di una buona autonomia. Il notebook monta un sistema operativo Windows 10 Pro 64 bit, che pur non essendo l’ultima versione dell’OS Microsoft è ancora totalmente in grado di offrire il massimo delle prestazioni. Inoltre, è possibile svolgere l’upgrade gratuito all’ultima versione. Il dispositivo offre anche una licenza Microsoft Office Pro 2021, perfetta per studenti e professionisti.

Lenovo i5

Lenovo i5 è un’altra ottima soluzione per chi è alla ricerca di un dispositivo potente, veloce e dalla buona autonomia. Windows 11 Pro e Office 2021 Pro rendono il notebook perfetto sia per un utilizzo accademico che professionale, mentre il processore Intel Core i5-1235U e la RAM da 8 GB lo rendono potente e performante. Per quanto riguarda la connettività, il device offre due porte USB, una porta USB type-c e una presa HDMI. Lenovo i5 monta un SSD M2 da 256 GB, perfetto per archiviare documenti, file, foto e video.

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad 3 appartiene a una fascia di prezzo alta. Questo è dovuto alla qualità dei materiali di costruzioni e alle ottime specifiche tecniche. Con un potente processore Intel Core i7-1165G7, il notebook può essere utilizzato sia per lavoro, che per lo studio, ma anche per godersi alcuni dei migliori videogiochi AAA moderni. Il display FHD da 15.6’’ offre un’ottima qualità visiva, anche per guardare film e serie tv.

La modalità Eye Care è invece pensata per proteggere la vista dall’affaticamento durante lunghe sessioni davanti allo schermo, e la tecnologia di cancellazione del rumore aiuta invece a eliminare il rumore di fondo e le voci circostanti durante le videochiamate. Queste caratteristiche lo rendono ideale per i professionisti che trascorrono molte ore in videoconferenza. Il notebook monta 8 GB di RAM per prestazioni più fluide.

MacBook Air M2 2022

Se stai valutando l’acquisto di uno dei migliori MacBook per ottenere un notebook affidabile top di gamma, MacBook Air M2 2022 è un’ottima soluzione a tua disposizione. Si tratta di un modello di MacBook piatto e sottile, caratterizzato dal nuovo system-on-chip M2. Il dispositivo offre una GPU a 8 core in grado di garantire prestazioni incredibili e decisamente migliori rispetto alla versione precedente. La RAM dei modelli M2 può essere espansa fino a 24 GB. Con un display Liquid Retina con cornici sottili il nuovo Macbook offre un design moderno, innovativo ed elegante. Le porte USB-C possono essere utilizzate per ricaricare il MacBook o per collegare altri dispositivi, come per esempio un secondo monitor 4K, 5K o 6K. Oltre a queste interessanti caratteristiche, MacBook Air M2 2022 offre un set di altoparlanti estremamente potenti e una nuova modalità dark chiamata Midnight.