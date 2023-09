Come combinare più PDF in un unico file

Sapere come combinare più PDF in un singolo file è facile e può renderti più produttivo. Vuoi qualche esempio pratico per cui potrebbe esserti così utile?

Per facilitare la contabilità, potresti “riunire” una decina di documenti in uno solo, rendendo la vita del reparto di contabilità della tua azienda molto più facile.

O forse hai quattro o cinque parti di un rapporto che hai stampato separando i PDF da Word, Excel e immagini. Come puoi combinare tutti i contenuti in un unico file? Questi contesti, in ambito lavorativo o casalingo, permettono ai file PDF di diventare ancora più utili.

Se usi un Mac, non devi affatto preoccuparti: macOS supporta nativamente questa funzionalità! Detto questo, puoi trovare soluzioni più flessibili e complete se acquisti app commerciali di terze parti. Alcune di esse, per esempio, permettono anche di rimuovere le filigrane dai documenti.

Se usi Windows, invece, hai bisogno di un’app di terze specifica. Non preoccuparti: sei fortunato perché puoi trovare opzioni open source gratuite che possono fare il lavoro in maniera eccezionale. Con qualsiasi sistema operativo, puoi sempre utilizzare un’app online che combina e modifica i PDF caricati, con alcune lievi differenze di utilizzi.

Detto ciò, è doveroso fare una premessa importante lato privacy e sicurezza.

Alcuni software/piattaforme relativi a servizi di modifica PDF possono venire a contatto con dati sensibili. In questo senso, devi fare molta attenzione alle politiche attuate (leggi eventuali disclaimer) e a fare attenzione in quale paese ha sede la società che gestisce il servizio.

C’è un’eccezione importante tra gli strumenti utili a questo scopo, ovvero Adobe Merge PDFs. Questo perché Adobe è il nome più importante nel mondo dei PDF (avendo creato lo stesso formato nel 1991), risultando anche una società è aperta e trasparente riguardo alle sue politiche sulla privacy.

Come combinare più PDF in un solo file con un Mac

Come già accennato, a differenza di Windows, macOS ha strumenti PDF integrati ad alta potenza, inclusa l’app Anteprima dall’aspetto modesto, ma non per questo meno efficace. In tutte le recenti versioni di macOS, a partire da Catalina nel 2019, il Finder ti consente di creare o combinare PDF in maniera relativamente semplice.

Per unire due o più PDF tramite Finder di macOS:

Passa alla visualizzazione Galleria dalla barra degli strumenti del Finder o dal menu Visualizza in alto;

dalla barra degli strumenti del Finder o dal menu Visualizza in alto; Tieni premuto il tasto Comando e seleziona i file che vuoi unire;

e seleziona i file che vuoi unire; Fai clic su ciascun file nell’ordine in cui desideri che i file appaiano nel PDF finale: quando selezioni più di un file, nel pannello di ispezione a destra viene visualizzato il pulsante Crea PDF ;

; Fai clic sul pulsante e il Finder creerà un nuovo PDF sul desktop, contenente tutti i file selezionati.

In alternativa, puoi selezionare più file nella visualizzazione elenco del Finder, quindi fare clic tenendo premuto Ctrl o toccando con due dita per visualizzare un menu contestuale. Scegli Azioni rapide, quindi Crea PDF.

Nota bene: come avrai intuito, questa funzione non si limita a questo formato. Puoi anche agire su file con formati come:

PNG

TIFF

JPEG

per ottenere risultati di combinazione simili.

PDFsam e altre app di terze parti

Se Anteprima non fornisce tutte le funzionalità di cui hai bisogno, puoi utilizzare le straordinarie funzionalità di messa a punto offerte dall’app PDFSam open source gratuita (che approfondiremo in seguito). PDFSam funziona allo stesso modo in macOS come in Windows.

In alternativa, se disponi di un’app commerciale di terze parti come Adobe Acrobat, puoi unire i PDF nello stesso modo in cui li unisci con Anteprima. Puoi anche trascinare direttamente i file in qualsiasi formato di file che Acrobat sappia convertire in PDF, incluse pagine Web HTML, file di testo, documenti Word e fogli di lavoro Excel. Inoltre, Acrobat ti consente di creare un PDF completamente nuovo da uno o più di questi stessi formati esterni. Usa semplicemente il menu File – Crea e segui le istruzioni.

Come combinare più PDF in Windows

Il browser Edge di Windows 11 ti consente di visualizzare, disegnare, aggiungere testo ai PDF e può persino leggerli ad alta voce. Ironia della sorte, però, l’unica cosa che non può fare è unire tra loro più file con questa estensione.

Per compiere questa operazione in ambiente Windows, è necessaria un’estensione del browser o un’app di produttività di terze parti separata. Sono disponibili opzioni gratuite (ma limitate) così come scelte commerciali con funzionalità più complete. Di seguito ti proponiamo alcune soluzioni possibili.

PDFsam

Come abbiamo già accennato per macOS, PDFsam può essere un’ottima soluzione gratuita. Questa soluzione open source è disponibile con una versione Basic e, se ti piace, puoi prendere in considerazione l’acquisto di un abbonamento annuale da 69 dollari, che ti consente di modificare il contenuto dei file PDF e convertirli in altri formati. Se non vuoi far altro rispetto alla “fusione”, la versione gratuita potrebbe essere tutto ciò di cui hai bisogno.

Questa, va detto, manca di alcune funzionalità, ma ti consente di unire due file PDF trascinandoli in una finestra, che li aggiunge a un elenco. Puoi riorganizzare l’elenco trascinando le singole righe. Puoi anche specificare un intervallo di pagine da ciascun PDF, ma dovrai capire quali pagine desideri visualizzando il documento in un’app separata come Edge o Adobe Reader.

Un’altra funzionalità inclusa nella versione gratuita è la possibilità di aggiungere una pagina vuota alla fine di un PDF con un numero dispari di pagine oppure aggiungere un piè di pagina a ogni pagina del documento unito. L’app ti consente anche di unire segnalibri e campi modulo dai file originali. Quando sei pronto per unire i PDF, fai semplicemente clic sul pulsante Esegui per completare l’operazione.

Una caratteristica particolarmente elegante ti consente di combinare due documenti PDF, alternando le pagine di ciascun file. Ciò significa che è possibile creare un singolo PDF da due PDF separati contenenti le pagine anteriore e posteriore di un documento originale a due facciate. Non è così facile individuare questa funzione nell’interfaccia (si chiama Alternate Mix o qualcosa di simile) ma può essere molto utile.

PDFSam non è disponibile solo per macOS o Windows, ma anche su distro Linux con base Debian.

PDF Merger & Splitter

Un’app gratuita alternativa disponibile nel Microsoft Store è PDF Merger & Splitter, di una società chiamata AnywaySoft. Si tratta di un’app gratuita della Universal Windows Platform (comunemente chiamata app UWP) che utilizza la libreria PDFsharp open source per la creazione di file PDF.

Rispetto a PDFsam, PDF Merger & Splitter offre molte meno opzioni e un’interfaccia meno intuitiva, ma l’app supera PDFsam in due contesti da non sottovalutare.

In primis ti consente di visualizzare in anteprima i file PDF nella sua interfaccia. In seconda battuta può rendere tutti i PDF che combini con uno standard di dimensioni identico delle pagine. PDFsam ti consente solo di “forzare” tutte le pagine ad avere la stessa dimensione della prima pagina con risultati non eccelsi. Dal canto suo, PDF Merger & Splitter ti permette anche di ottenere un risultato uniforme ed elegante.

PDF-Xchange, ABBYY FineReader, Adobe Acrobat DC

Se desideri risultati visivi migliori quando unisci i PDF, hai bisogno di un’app commerciale che ti permetta di ottenere una preview del PDF combinato prima di salvarlo su disco.

Puoi utilizzare quasi tutti i software di modifica dei PDF, come l’editor PDF-Xchange, che ha il pregio di avere un prezzo comunque contenuto. Nonostante ciò esistono anche tante altre possibilità in questo senso.

Tutte queste app ti consentono di combinare più file PDF praticamente allo stesso modo. Ecco come dovresti agire con PDF-XChange:

Vai su File – Nuovo documento ;

– ; Scegli l’opzione per unire i file in un unico PDF;

Trascina i file che desideri unire in un unico PDF nella casella di riepilogo dei file (Puoi aggiungere una varietà di tipi di file come file di testo, immagini, documenti Word, Excel e PowerPoint). L’app converte tutti i file in formato PDF prima di combinarli;

Quando si combinano i file, è possibile specificare l’intervallo di pagine di ciascun file che si desidera importare. È possibile perfezionare la combinazione aprendo più file in schede separate con PDF-XChange Editor e trascinando le immagini in miniatura della pagina desiderata dalla scheda di origine alla scheda di destinazione. Se le miniature non sono visibili, premi Ctrl–T o utilizza il menu Visualizza – Riquadri.

Come già accennato, il processo è molto simile sia con soluzioni come ABBYY Finereader o Adobe Acrobat.